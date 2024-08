Confira as estreias da semana nos cinemas de Mato Grosso do Sul

ACADEMIA SUL-MATO-GROSSENSE DE LETRAS

Membros da ASL, Henrique de Medeiros, Pedro Chaves e Rubenio Marcelo lançam livros, fazem palestras e conversam com o público no Festival de Inverno de Bonito; Rodrigo Teixeira será o mediador dos encontros

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) participará do Festival de Inverno de Bonito 2024 em bate-papos e palestras com a presença dos imortais Henrique de Medeiros, Pedro Chaves e Rubenio Marcelo, que estarão – amanhã, nesta sexta-feira e neste domingo – conversando sobre a ASL, o lançamento de seus novos livros e temas como literocultura e a educação e a cultura.

Os encontros com os autores ocorrerão todos no Lounge da Literatura, o qual foi montado na Praça da Liberdade, e terão a mediação do escritor Rodrigo Teixeira. O acesso é gratuito.

“Os nadas em busca dos tudos da poesia”, “Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal” e “Poesia e caminhos da palavra” serão os temas em foco nos bate-papos e nas palestras com os escritores.

A ASL tem constantemente ressaltado a importância dos autores locais e de sua produção literária para a educação no Estado, com a realização frequente de uma intensa agenda de eventos em Campo Grande e em outras cidades, além de parcerias e ações de valorização da literatura e de acesso aos bens culturais.

RUBENIO

Os bate-papos e as palestras terão início nesta quinta-feira, às 16h, com o poeta, escritor e compositor Rubenio Marcelo, ocupante da Cadeira nº 35 e secretário-geral da ASL.

Sob o título “Poesia e caminhos da palavra” e com base no seu livro mais recente, “Caminhos – 100 poemas escolhidos de Rubenio Marcelo”, o autor abordará caminhos da arte da palavra e, especialmente, aspectos literários dessa sua antologia poética, lançada com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS), do governo do Estado.

PEDRO CHAVES

Nesta sexta-feira, também às 16h, será o encontro com o escritor, educador e ocupante da Cadeira nº 19 da ASL, Pedro Chaves dos Santos Filho, sob o título “Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal”.

Chaves conversará sobre o seu livro, escrito em parceria com Therezinha Samways, que tem o mesmo título da palestra, que tratará sobre o nascimento e a consolidação da Uniderp,

a Universidade do Pantanal.

“[Isso] por meio de soluções inovadoras e práticas pedagógicas que criaram uma escola, a Mace; um centro universitário, o Cesup; e uma universidade, a Uniderp, a sexta melhor universidade privada do País. Exemplo para inspirar as novas gerações de que o sonho pode se transformar em realidade”, traz o resumo.

HENRIQUE DE MEDEIROS

A participação da ASL terá encerramento com a presença do escritor e poeta Henrique Alberto de Medeiros Filho, presidente da ASL, com o tema “Os nadas em busca dos tudos da poesia”.

Com base no lançamento de seu recente livro, a antologia poética “Nadas em Busca dos Tudos”, Medeiros abordará “os fragmentos da vida, atravessando fragilidades no pensar do homem e seus fazeres, entre o viver e a palavra, conversando sobre a poesia e suas reflexões”.

VALORIZAÇÃO

Os escritores e acadêmicos retratarão também a ASL, instituição que reúne escritores de destaque de MS e que recentemente completou 50 anos, destacando sua história e seus imortais, responsáveis por obras literárias de diversos gêneros e estilos que enriquecem o patrimônio cultural do Estado em sua cultura, literatura e leitura.

A diretoria da ASL destaca o papel da parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) “na valorização da literatura, ao agendar uma programação temática em seus festivais e eventos, difundindo a importância do pensamento e do consequente incentivo à leitura, que se reflete no desenvolvimento sociocultural”.

Assine o Correio do Estado