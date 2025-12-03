Confira dicas de especialistas para conquistar e manter o emprego dos sonhos

No terceiro trimestre deste ano (julho/agosto/setembro), o desemprego ficou em 5,6%, o menor índice desde 2012, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) - Divulgação

O mercado de trabalho brasileiro, embora demonstre sinais de recuperação em setores específicos, continua a exigir um alto nível de adaptação e inteligência emocional dos profissionais, forçando uma nova dinâmica de contratação.

Dados recentes do terceiro trimestre deste ano (julho/agosto/setembro) apontam que o desemprego ficou em 5,6%, o menor índice da história da pesquisa, iniciada em 2012, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Mas, apesar de uma leve queda na taxa, a qualidade do emprego e a competição pelas vagas se intensificaram significativamente, transformando o perfil do profissional desejado pelas empresas.

Fran Silva, empresária de Campo Grande, explica que as empresas buscam atualmente uma combinação de habilidades técnicas com profundo comprometimento e paixão pelo trabalho.

Segundo a empresária, “o mercado não está apenas contratando habilidades em determinada área, mas também está contratando adaptação e responsabilidade. Um diploma te coloca na porta, mas é sua inteligência emocional que te mantém na empresa”.

O QUE TE VALORIZA

Para se preparar para uma vaga, a recomendação de Dani Gil, especialista em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano, é desenvolver habilidades como comunicação e feedback, buscar atualização constante, acompanhando as metodologias mais recentes de forma proativa, e demonstrar, desde o processo seletivo, responsabilidade pelo sucesso das próprias entregas. “Essas são atitudes valorizadas”, afirma Dani Gil.

Para sustentar essa performance, é importante que o profissional atue com comprometimento, proponha soluções antes que os desafios se agravem e utilize técnicas de bem-estar para gerenciar o estresse, mantendo sempre uma comunicação clara e transparente. Hoje, o currículo contrata e o comportamento demite. Isso ocorre, em média, com 90% das demissões.

“As empresas também têm um papel fundamental nesse processo: proporcionar um ambiente que apoie o desenvolvimento contínuo, cuide da saúde mental e promova experiências de trabalho que alinhem alta performance com propósito. O equilíbrio entre resultados, aprendizado e bem-estar é um desafio compartilhado, que exige atenção tanto do colaborador quanto da organização”, complementa a especialista.

A perspectiva de quem é funcionário de uma empresa, segundo a consultora comercial Pablini Lopes, não deixa dúvidas.

“A mudança de mentalidade foi fundamental. Entendi que não é só bater o ponto, mas ter a responsabilidade de melhorar todos os dias. Procuro me manter atualizada com os estudos, tendo claro quais são meus objetivos, onde quero chegar e como posso ajudar a empresa a crescer. A empresa crescendo, eu cresço também”, atesta Pablini.

DICAS

Confira, a seguir, algumas dicas que podem ser fundamentais para a sua performance na etapa de conquistar um novo emprego e também para depois da contratação.

PREPARAÇÃO PARA A VAGA

Veja o que é importante fazer para tentar conquistar o novo emprego.

Desenvolva soft skills (habilidades comportamentais): foco em comunicação objetiva; trabalho em equipe e, principalmente, capacidade de dar e receber feedback construtivo. Estudo contínuo (upskilling): não espere a empresa pedir. Mantenha-se atualizado nas ferramentas e metodologias mais recentes do seu campo, refletindo seu amor pelo que faz. Responsabilidade pessoal: demonstre, desde a entrevista, que você assume a responsabilidade pelo sucesso de suas entregas.

APÓS A CONTRATAÇÃO

Para garantir a sua permanência na vaga de trabalho, são recomendáveis algumas atitudes.

Comprometimento e proatividade: não espere ordens. Apresente soluções antes que os problemas sejam identificados, mostrando seu comprometimento com os objetivos da empresa. Gerenciamento do estresse: use técnicas de neurociência e bem-estar para manter a produtividade alta e evitar o burnout. Comunicação transparente: mantenha líderes e colegas informados sobre seu progresso, desafios e, especialmente, conquistas.

Dicas para se dar bem no trabalho

> Estabeleça metas: defina objetivos específicos e mensuráveis para orientar suas atividades diárias;

> Crie um ambiente propício: organize seu espaço de trabalho de forma a minimizar distrações visuais e auditivas;

> Pratique mindfulness: a meditação e a atenção plena são poderosas ferramentas para fortalecer a capacidade de concentração;

> Adote a técnica “pomodoro”: divida o trabalho em intervalos de foco intenso intercalados com pausas curtas;

> Priorize as tarefas: identifique as atividades mais importantes e direcione sua energia para concluí-las;

> Limite o acesso às redes sociais: estabeleça horários específicos para checar mídias sociais e e-mails;

> Fuja da multitarefa: concentre-se em uma tarefa por vez para evitar dispersão e melhorar a qualidade do trabalho;

> Pratique exercícios físicos: a atividade física regular melhora o funcionamento do cérebro e potencializa a capacidade cognitiva;

> Alimente-se de forma saudável: nutrientes adequados são essenciais para o funcionamento ideal do cérebro;

> Durma bem: o sono de qualidade é vital para a restauração das funções cognitivas, da atenção e, principalmente, da motivação;

> Defina horários de trabalho: estabeleça uma rotina consistente para treinar seu cérebro a se concentrar nos momentos certos;

> Elimine tarefas pendentes: evite que preocupações não resolvidas desviem sua atenção do presente;

> Celebre as conquistas: reconheça e celebre seus avanços, criando um ciclo positivo de motivação.

