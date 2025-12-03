Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MERCADO DE TRABALHO

Confira dicas de especialistas para conquistar e manter o emprego dos sonhos

Apesar de menos desemprego, a competição pelas vagas tem aumentado no País, conforme apontam dados recentes do IBGE; flexibilidade, inteligência emocional, boa comunicação e comprometimento são essenciais para conquistar e manter o emprego dos sonhos

Da Redação

Da Redação

03/12/2025 - 10h00
O mercado de trabalho brasileiro, embora demonstre sinais de recuperação em setores específicos, continua a exigir um alto nível de adaptação e inteligência emocional dos profissionais, forçando uma nova dinâmica de contratação.

Dados recentes do terceiro trimestre deste ano (julho/agosto/setembro) apontam que o desemprego ficou em 5,6%, o menor índice da história da pesquisa, iniciada em 2012, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Mas, apesar de uma leve queda na taxa, a qualidade do emprego e a competição pelas vagas se intensificaram significativamente, transformando o perfil do profissional desejado pelas empresas.

Fran Silva, empresária de Campo Grande, explica que as empresas buscam atualmente uma combinação de habilidades técnicas com profundo comprometimento e paixão pelo trabalho.

Segundo a empresária, “o mercado não está apenas contratando habilidades em determinada área, mas também está contratando adaptação e responsabilidade. Um diploma te coloca na porta, mas é sua inteligência emocional que te mantém na empresa”.

O QUE TE VALORIZA

Para se preparar para uma vaga, a recomendação de Dani Gil, especialista em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano, é desenvolver habilidades como comunicação e feedback, buscar atualização constante, acompanhando as metodologias mais recentes de forma proativa, e demonstrar, desde o processo seletivo, responsabilidade pelo sucesso das próprias entregas. “Essas são atitudes valorizadas”, afirma Dani Gil.

Para sustentar essa performance, é importante que o profissional atue com comprometimento, proponha soluções antes que os desafios se agravem e utilize técnicas de bem-estar para gerenciar o estresse, mantendo sempre uma comunicação clara e transparente. Hoje, o currículo contrata e o comportamento demite. Isso ocorre, em média, com 90% das demissões.

“As empresas também têm um papel fundamental nesse processo: proporcionar um ambiente que apoie o desenvolvimento contínuo, cuide da saúde mental e promova experiências de trabalho que alinhem alta performance com propósito. O equilíbrio entre resultados, aprendizado e bem-estar é um desafio compartilhado, que exige atenção tanto do colaborador quanto da organização”, complementa a especialista.

A perspectiva de quem é funcionário de uma empresa, segundo a consultora comercial Pablini Lopes, não deixa dúvidas.

“A mudança de mentalidade foi fundamental. Entendi que não é só bater o ponto, mas ter a responsabilidade de melhorar todos os dias. Procuro me manter atualizada com os estudos, tendo claro quais são meus objetivos, onde quero chegar e como posso ajudar a empresa a crescer. A empresa crescendo, eu cresço também”, atesta Pablini.

Dani Gil: "O equilíbrio entre resultados, aprendizado e bem-estar é um desafio compartilhado, que exige atenção tanto do colaborador quanto da organização"

DICAS

Confira, a seguir, algumas dicas que podem ser fundamentais para a sua performance na etapa de conquistar um novo emprego e também para depois da contratação.

PREPARAÇÃO PARA A VAGA

Veja o que é importante fazer para tentar conquistar o novo emprego.

  1. Desenvolva soft skills (habilidades comportamentais): foco em comunicação objetiva; trabalho em equipe e, principalmente, capacidade de dar e receber feedback construtivo.
  2. Estudo contínuo (upskilling): não espere a empresa pedir. Mantenha-se atualizado nas ferramentas e metodologias mais recentes do seu campo, refletindo seu amor pelo que faz.
  3. Responsabilidade pessoal: demonstre, desde a entrevista, que você assume a responsabilidade pelo sucesso de suas entregas.

APÓS A CONTRATAÇÃO

Para garantir a sua permanência na vaga de trabalho, são recomendáveis algumas atitudes.

  1. Comprometimento e proatividade: não espere ordens. Apresente soluções antes que os problemas sejam identificados, mostrando seu comprometimento com os objetivos da empresa.
  2. Gerenciamento do estresse: use técnicas de neurociência e bem-estar para manter a produtividade alta e evitar o burnout.
  3. Comunicação transparente: mantenha líderes e colegas informados sobre seu progresso, desafios e, especialmente, conquistas.

Dicas para se dar bem no trabalho

> Estabeleça metas: defina objetivos específicos e mensuráveis para orientar suas atividades diárias;

> Crie um ambiente propício: organize seu espaço de trabalho de forma a minimizar distrações visuais e auditivas;

> Pratique mindfulness: a meditação e a atenção plena são poderosas ferramentas para fortalecer a capacidade de concentração;

trabalho

> Adote a técnica “pomodoro”: divida o trabalho em intervalos de foco intenso intercalados com pausas curtas;

> Priorize as tarefas: identifique as atividades mais importantes e direcione sua energia para concluí-las;

> Limite o acesso às redes sociais: estabeleça horários específicos para checar mídias sociais e e-mails;

> Fuja da multitarefa: concentre-se em uma tarefa por vez para evitar dispersão e melhorar a qualidade do trabalho;

> Pratique exercícios físicos: a atividade física regular melhora o funcionamento do cérebro e potencializa a capacidade cognitiva;

> Alimente-se de forma saudável: nutrientes adequados são essenciais para o funcionamento ideal do cérebro;

> Durma bem: o sono de qualidade é vital para a restauração das funções cognitivas, da atenção e, principalmente, da motivação;

> Defina horários de trabalho: estabeleça uma rotina consistente para treinar seu cérebro a se concentrar nos momentos certos;

> Elimine tarefas pendentes: evite que preocupações não resolvidas desviem sua atenção do presente;

> Celebre as conquistas: reconheça e celebre seus avanços, criando um ciclo positivo de motivação.

Diálogo

Parlamentar conversava ao telefone e, enquanto falava números sobre o desem... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (2)

02/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Augusto Cury - escritor brasileiro

Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência".

Felpuda

Parlamentar conversava ao telefone e, enquanto falava números sobre o desempenho de certo candidato ao Senado, ouvia-se uma voz em tom de surpresa sobre a tranquilidade com que os índices eram comentados. Diante disso, o interlocutor não se fez de rogado e cravou a pergunta, como se não acreditasse no que estava ouvindo: "O sr. está fazendo a campanha do... [citou o nome do pré-candidato]?" Ao perceber que a conversava estava sendo vazada, desligou o telefone. Tudo isso ocorreu durante sessão na Assembleia, com microfones abertos e transmitida pela TV. Pode?

Aposta

A ex-vice-governadora e ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) deverá disputar novamente a uma das oito cadeiras na Câmara dos Deputados.

Mais

Dizem que ela está sendo a aposta para o partido, hoje integrando federação com o PP, como "puxadora de votos", na tentativa de se formar uma boa bancada em Brasília.

Diálogo

No dia 27 de novembro, Marisa Serrano recebeu a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a Campo Grande. Ela foi vereadora, deputada federal, vice-prefeita da Capital, senadora e conselheira do Tribunal de Contas de MS, além de ter exercido várias atividades ligadas ao setor educacional. "Fiquei muito feliz em ter meu nome indicado e estar recebendo esta comenda. Se eu conseguir ajudar um pouco a minha cidade, o meu estado, o meu país, é uma forma de dizer que valeu a vida, valeu o esforço e o trabalho", afirmou. O autor do decreto que concedeu a medalha é o vereador André Salineiro.

DiálogoAnderson da Silva Pereira e Adriana Paula Cândido

 

DiálogoMonica Barbosa

Marcas

Neste mês, os prefeitos encerram o primeiro ano de mandato e muitos deles ainda estão tentando colocar a administração em ordem, seja pela "terra arrasada" recebida do antecessor, seja pela falta de tino para "tocar o barco". Todos devem correr contra o tempo, pois terão apenas 2026 para colocar a casa em ordem. Isso porque 2027 é ano pré-eleitoral e os adversários não darão trégua, já com olhos voltados para 2028, quando deverá ser dado o "golpe final" caso a gestão não tenha agradado à população.

"Resultados"

O diretor-presidente do IMPCG, órgão da previdência municipal, Marcos Tabosa, apresentou, em reunião com vereadores, apenas a "solução" de que acionará a Justiça Federal para recuperar R$ 1,4 milhão, considerando a aplicação com juros, que deveriam ser pagos pelo Banco Master, liquidado pelo Banco Central. Restou à Câmara Municipal criar uma comissão especial para acompanhar o caso e também outras aplicações financeiras.

E?...

Os vereadores exigiram de Marcos Tabosa a documentação completa que embasou a decisão do IMPCG em investir no Banco Master, mesmo diante dos indicativos de riscos. Ele prometeu encaminhar a papelada até o dia 10 deste mês. Até onde se sabe, a aplicação teria sido feita pela hoje vice-prefeita Camila Nascimento de Oliveira, quando presidiu o instituto. Por enquanto, nada ainda existe de concreto. É aguardar para ver.

ANIVERSARIANTES

Thayane de Carvalho Faracco Casanova,
Marily Murad de Goes Gugelmin, 
Ignêz Charbel Stephanini,
Caroline Toledo Barros Mota, 
Márcia Regina Flores Portocarrero de Almeida Serra,
Délia Godoy Razuk,
Celso Luiz Rodrigues Catônio,
José Pedro Batiston,
Neusa Kamiya,
Joel de Almeida Garret,
Tânia Neves,
Denis Afonso Vilela,
Roberto Taira,
Antonio Marcos dos Santos Pires,
Cleber Luiz Dias da Silva,
José Barreto da Silva,
Abdalla Maksoud Neto,
Claudio Teixeira Chrisostomo,
Samuel Beu Gomes,
Marcos Santos do Nascimento,
Enio Aparecido de Oliveira Ribeiro,
Dr. Guilherme Henrique Corrêa Curado, 
Arnaldo Jorge Leite,
Dr. Natal Norizete Vieira,
Fernando de Souza Santos,
Nacyr Gomes Proença,
Dra. Renata Gomes Bernardes Leal, 
Amaro Francisco Júnior,
Harley Lins,
Dra. Gislene de Arruda Aguilar, 
Wellington Michel Theodoro Pena,
Juliana Flores Fontoura, 
Dra. Tamara Lemos Maia,
Waldenir Rizzo,
José Augusto de Almeida Ribeiro,
Ademir Cesar Xilaver Diniz,
Ronaldo Brunet Pereira,
Tânia Maria Pastorio Rossato,
Neisa Elisa Fontoura,
Gracita Marta Fernandes,
Alfredo Moreira Rocha,
Alexandre Albuquerque de Oliveira,
Paulenir Barros,
Dr. Abdul Karim Hussein Omais, 
Dra. Marisa dos Santos Almeida 
Pereira Lima,
Getúlio Vieira da Silva,
Maria Isabel de Oliveira,
Eurico Medeiros Alves,
Marianne Enrico Aranha,
Anna Waleska Vieira da Silva Michelin,
Dorani Guedes Pontes,
Ivailda Aparecida de Oliveira,
Jaril de Melo,
Alzira Budib,
Wilma Correa de Oliveira,
Francisca Rezende Diniz,
Lourival Costa,
José Ferreira da Cruz,
Mário José Lemes Corrêa,
Reginaldo Ribeiro de Oliveira Júnior, 
Neide de Araújo Alencar,
Mariza Macario da Cunha,
Eliana Lúcia dos Reis Passos,
Dra. Claudia Rejane Rodrigues,
Jepherson Pedro Oliveira,
Celiane Sette,
Suely Melo Albuquerque Freixes,
Maria Luiza Barreto,
Lenir Barros da Silva,
Adelzira Sousa Soares,
Vitalino Ercílio de Araujo,
Luciana Virgili Pedroso Garcia,
Waldenir Ribeiro Acosta, 
José Jorge Filho,
Ambrosia Elias Barbosa,
Emerson Fábio Torres Taveira,
Mauricio Fantussi,
Antonio Aparecido Moro Junior,
Christiane Saliba Dias,
Daniel Pompermaier Barreto,
Fernanda Rocha Gonçalves,
Luiz Adolfo Correa da Costa,
Nathalia Azambuja Falcão Novaes,
Rodrigo Schossler,
Sueli da Silva de Vecchi,
Jaqueline Mareco Paiva Locatelli, 
Clóvis Hirohiko Yotsui, 
Altair Vargas,
Maria Irma de Pinha Frazeto,
Kassia Pereira Rocha,
Carmozina da Silva Santos, 
Ana Claudia Verão Souza,
César Nogueira, 
Eduardo César Araújo do Nascimento,
Leila Raquel Garcia,
Mellina Maria Tiemi Sanara de Oliveira,
Carlos Eduardo de Oliveira Garcia,
Elza Soares Lemos de Sousa,
Maísa Figueiredo Cordeiro,
Carolina Tsieko Taira, 
Luís Fernando Menezes Correa,
Paulo Henrique Xavier Passos,
Lucila Teixeira de Arruda,
Mário Sérgio Moreira.

*Colaborou Tatyane Gameiro

CAIXA ENCANTADA

Campanha arrecada 126 mil brinquedos em 2025, quase o dobro de 2024

Crianças de 0 a 12 anos, de 500 entidades cadastradas, em 53 municípios, serão presenteadas com bolas, bonecas, jogos e ursos

01/12/2025 11h45

Milhares de brinquedos arrecadados durante a Campanha Caixa Encantada

Milhares de brinquedos arrecadados durante a Campanha Caixa Encantada MARCELO VICTOR

Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social será mais alegre neste ano. Várias pilhas de presentes serão entregues para garantir a magia no fim de ano da criançada.

Governo do Estado arrecadou 126.848 brinquedos, durante a 10º edição da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo - Compartilhe Magia!”, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em 2024, 74 mil brinquedos foram arrecadados, ou seja, 2025 alcançou quase o dobro de brinquedos coletados no ano anterior.

Crianças de 0 a 12 anos, de 500 entidades cadastradas, em 53 municípios, serão contempladas. O objetivo é fazer o Natal da garotada mais feliz - um ato de solidariedade e esforço coletivo. As entregas serão feitas de 2 a 8 de dezembro de 2025.

A campanha conta com parceria de 17 instituições públicas e privadas, como Assembleia Legislativa (ALEMS), Tribunal de Justiça (TJMS), Defensoria Pública, Ministério Público (MPMS), Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24), Associação dos Notários e Registradores (Anoreg-MS), FIEMS, Famasul, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (ACRISSUL), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MS) e Caixa de Assistência dos Servidores de MS (Cassems).

Os brinquedos abrangem bolas, bonecas, carrinhos, jogos, ursos, livros infantis, entre outros.

A arrecadação ocorreu de 1º de outubro a 19 de novembro de 2025 em pontos de coleta (caixas) distribuídos nos órgãos do Governo do Estado e entidades parceiras.

As secretarias que mais arrecadaram foram de Justiça e Segurança Pública - Sejusp (32.058) e de Infraestrutura e Logística - Seilog (20.306).

Milhares de brinquedos arrecadados durante a Campanha Caixa EncantadaGovernador de MS, Eduardo Riedel. Foto: Marcelo Victor

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel (PP), a meta para o próximo ano é abranger todos os 79 municípios do Estado na campanha.

"Já coloquei aqui a meta para a Mônica e outros servidores de atender os 79 municípios. O impacto é muito grande, o envolvimento é cada vez maior e a gente tem condições de atender o Estado inteiro. Fortalecer esse espírito de solidariedade. A criança, quando ela recebe, ela fica muito feliz", ressaltou o governador.

Encerramento da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo - Compartilhe Magia!” ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na avenida Mato Grosso, número 5017, Carandá Bosque, em Campo Grande.

