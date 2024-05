Confira o filme que vai passar na Sessão da Tarde de hoje (20/05)

Correio B+

O ator carioca contracena com Rafael Aragão, idealizador do espetáculo e responsável por interpretar Didi

O público está tendo o gostinho de reencontrar Os Trapalhões, trupe que conquistou o Brasil. Em “O Adorável Trapalhão”, musical que conta a história do ator e humorista Renato Aragão, o inesquecível Didi, que está em cartaz no Teatro Villa Lobos em São Paulo até o dia 23 de junho, os fãs podem ver uma homenagem a ele e é claro aos seus fiéis escudeiros. Quem se encarrega de interpretar o icônico Mussum nos palcos é Milton Filho, ator carioca.

"Sinto uma responsabilidade imensa! Poder dar vida àquele que continua inspirando a mim, e tantos outros artistas, é um desafio e uma grande honra. Eu recebi um convite feito pela equipe criativa. Fiquei lisonjeado e me mudei de mala e cuia para São Paulo. Me sinto “abençoadis”, conta Milton.

O carioca chega aos palcos paulistas após a novela “Fuzuê”, da TV Globo, onde deu vida ao personagem Edgar. Agora, ele embarca em uma missão um pouco diferente: levar ao público, sem as câmeras, um pouco da história de figuras reais que marcaram a cultura nacional. Ao lado de Milton estão Rafael Aragão, idealizador do projeto e responsável por interpretar Didi, Vicenthe Oliveira como Zacarias, e Enrico Verta como Dedé.



"É uma aventura redescobrir o mundo dos Trapalhões com os meninos. Cada um traz a sua leitura de um dos componentes do grupo, e é enriquecedor poder trocar em cena com o Rafael Aragão, o Vicenthe Oliveira, o Enrico e com todo o elenco", diz o ator.

O musical já garantiu a Milton um encontro com o próprio Didi, e não foi a primeira vez que os caminhos do carioca e do humorista se cruzaram.

"Conheci o Renato Aragão entre 2009 e 2010, quando fiz uma participação em “A Turma do Didi”. Tudo que eu fazia era tremer vendo um ídolo de tão perto. Revê-lo na sala de ensaio me trouxe a mesma emoção de quando o assistia aos domingos quando criança. Foi graças aos Trapalhões que minha mãe descobriu minha miopia, com um ano e meio de idade, por que eu amava ficar grudado na televisão para assisti-los (rs)", lembra.

Parte indispensável da trupe, Mussum recebeu, recentemente, uma cinebiografia de sucesso. Para Milton, “Mussum – O FIlmis” só reforça a admiração que tem pelo personagem, e observar a interpretação de outro ator o inspira em suas próprias pesquisas.

Divulgação

"Ailton Graça é um gênio, não consegui sair da cadeira ao término. Ele trouxe toda a essência do Mussum com um olhar único. Ailton é uma das minhas maiores inspirações! Além do filme, o que mais tenho pesquisado para o espetáculo são os vídeos dos quatro. Estou ansioso para mostrar nossa homenagem, está emocionante!", adianta.

Milton Filho esteve entre os 50 melhores atores de 2019, segundo o crítico e colunista da UOL Miguel Arcanjo, pelo personagem “Benjamin, o Chefe dos Palhaços” do premiado espetáculo “Chaves – Um Tributo Musical”. O artista também foi indicado como melhor ator no 33° Prêmio Shell pelo espetáculo “Joãozinho e Laíla – Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia”. No streaming, Milton interpreta Alcione na segunda temporada da série “Dom”, disponível no Amazon Prime Video.

O espetáculo musical “O Adorável Trapalhão” faz temporada até 23 de junho na capital paulista.