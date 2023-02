Confira quais são alguns dos "esquentas" de carnaval deste fim de semana em Campo Grande

A menos de um mês do carnaval, comemorado entre os dias 17 e 21 de fevereiro, alguns dos tradicionais bloquinhos e escolas de samba já realizam seus “esquentas” de pré-carnaval. Confira onde é possível ir neste fim de semana.

Os grupos carnavalescos ficaram quase três anos sem poder comemorar o carnaval e, finalmente, podem reunir foliões adeptos à comemoração.

Para a arquiteta e urbanista, Jéssica Araújo, de 28 anos, o carnaval é sua data favorita e já está participando dos esquentas.

“Eu adoro o carnaval, a energia, o clima, as pessoas, faça chuva ou faça sol, eu estarei lá com muito glitter”, disse.

Já a engenheira Flávia Gatto, de 26 anos, conta que o primeiro carnaval que já aproveitou de verdade foi aqui em Campo Grande, em 2020.

“Antes eu sempre viajava ou para Corumbá ou Camapuã. Eu gosto da festa em si, de ir pra rua, por ser de graça e todos os meus amigos vão. Eu estou ansiosa para esse ano, para festar e descansar”, destacou.

Neste sábado (4), a população poderá curtir o pré-carnaval do Cordão Valu, bem como os esquentas do Capivara Blasé e da escola Vila Carvalho. Veja os horários:

Pré-Carnaval Cordão da Valu

No retorno do Carnaval de rua da Capital, o Cordão Valu pretende homenagear a imprensa local, pelo importante serviço prestado durante a pandemia do coronavírus, e no combate às Fake News.

O esquenta deste sábado (4), com atração da Banda do Mato, começa a partir das 17h, no Teatro de Arena Horto Florestal – Avenida Fábio Zahran, com entrada gratuita. A equipe do bloco informa que não será permitido entrar com bebida, pois será vendida pela equipe no local.

2º Esquenta Capivara Blasé

Outro evento deste fim de semana é o 2º Esquenta Capivara Blasé, também considerado um dos blocos mais tradicionais de Campo Grande.

O esquenta será realizado a partir das 19h deste sábado, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, Taveirópolis, com atração de Sampri e Koisabamba. A entrada custa R$ 15 antecipado e R$ 30 na hora.

Esquenta Vila Carvalho

A Escola de Samba Vila Carvalho também é conhecida por seus esquentas realizados no galpão da escola.

A Bateria Poderosa e Cristian Oliver vão animar os foliões a partir das 18h deste sábado, na quadra da Vila Carvalho: R. Joaquim M. de Carvalho, 395, Vila Carvalho, com entrada gratuita até às 20h.

Saiba mais

Na Capital, nos dias de carnaval, a população poderá curtir o desfile das escolas de samba, bem como os bloquinhos de rua.

Com apoio da prefeitura e do governo do estado, serão realizados os desfiles das escolas, na Praça do Papa, nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Neste ano, 8 escolas desfilam na Capital, sendo que apenas 7 serão julgadas:

G.R.E.S Unidos do Bairro Cruzeiro - Samba enredo: Per FuMum, A essência que me seduz

G.R.E.S Vila Carvalho - Samba enredo: Carvalho numa nova era, na casa do meu pai e várias moradas não estamos só

Herdeiros do Samba (abre o carnaval, mas não concorre) - Samba enredo: Bate, bate coração, Joaquim Murtinho 100 anos de educação

G.R.E.S Cinderela - Samba enredo: No rufar da bateria, me entrego à emoção. Cinderela, 30 anos de amor e paixão

G.R.E.S Deixa Falar - Samba enredo: CARNAVALIS

G.R.E.S Igrejinha - Samba enredo: Uni-Duni-Tê. A Igrejinha vem brincar com você.

G.R.E.S Unidos do Aero Rancho - Samba enredo: Eu sou o grande Aero Rancho! Esse é o meu povo.

G.R.E.S Catedráticos do Samba - Samba enredo: Coxim o portal do Pantanal. Vira festa no meu carnaval

Com relação aos bloquinhos independentes de rua, na Esplanada Ferroviária, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, 10 bloquinhos participarão

Entre os bloquinhos aguardados para estar à frente da festa estão:

Bonde das Sereias

Evoé Baco

Subaquera

FaroFolia

Farofa com Dendê

Devassa

Cordão Valu

Capivara Blasè

Calcinha molhada

Bloco sujo do Rockers

Já especificamente para as crianças, a Biblioteca Pública Estadual “Dr. Isaías Paim”, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o Projeto Carnateca 2023, com programação voltada para o público infantil.

A 6ª edição do Carnateca ocorrerá na Biblioteca nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 8h30 às 11h30, com oficinas de danças populares, confecção de máscaras, alegorias, jogos lúdicos, história sobre a cultura do Carnaval e muito mais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no horário das 7h30 às 17h30, pelo telefone (67) 3316-9161 ou presencialmente na Biblioteca, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa 559, Centro.