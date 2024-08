Conheça a origem do nome Silvio Santos, de Senor Abravanel

Correio B+

Um filme sobre camaradagem e um grande golpe que só serve mesmo para reunir os amigos Matt Damon e Casey Affleck

Há um gênero em Hollywood para filmes estrelados por homens e, em especial, na meia idade: “heist movies”, ou filmes sobre assaltos e grandes golpes. Eles seguem um grupo de golpistas (de bom coração), cada um exímio no que faz e que se reúnem para um grande golpe, em geral, contra um babaca corrupto e arrogante. Conseguem mil reviravoltas e sempre que parecem que se dão mal, uau, vem o final “feliz”. Invariavelmente com os bandidos soltos, ricos e vingados.

Dá para perceber que em muitos casos se trata de projetos onde astros que são amigos e querem trabalhar juntos querem também se divertir. Férias pagas e com bônus. Frank Sinatra liderava o rat pack que foi atualizado por George Clooney quando ele abraçou a franquia Ocean’s 11, refilmando a versão de Sinatra e cia com um elenco que incluía Brad Pitt, Casey Affleck e Matt Damon, entre outros.

Mas há outros que fazem fama e fortuna com a mesma escola: Vin Diesel, Dwayne Johnson, e Ben Stiller são apenas alguns deles, há vários.



Um “heist movie” perfeito é, por exemplo, o original de Crown, o Magnífico, com Steve McQueen, ou todos que juntavam Paul Newman e Robert Redford. E, agora temos Matt Damon de Casey Affleck, não o usual Ben Affleck, para sua nova incursão no gênero com The Instigators, disponível na Apple TV Plus.

A premissa aqui tem poucos elementos de diferença: os dois golpistas são homens de meia-idade, sem experiência ou rivalidade em particular para participar do golpe.



Só precisam mesmo do dinheiro e nem querem milhões, pouco mais de 30 mil dólares é o suficiente. Essa falta de energia deles, supostamente a parte cômica da história, carrega excessivamente a trama, infelizmente, porque tem horas que parece ser um filme sem energia, sem objetivo e quase no automático.

Claro que tem momentos de risos e de surpresas, mas em geral é muito cheio de piadas internas entre os dois amigos de infância (Damon e Casey), e bastante também sobre a cidade natal dos dois: Boston. Os trocadilhos sobre sotaque da cidade, as brincadeiras de implicância com outros estados, não viaja para fora dos Estados Unidos com a mesma eficiência e com isso perde bastante das brincadeiras.

Outro que já tem parceria de longa data com Damon é o diretor, Doug Liman, que fez do ator dramático um astro de ação com a franquia Bourne. Portanto podemos esperar – e temos – perseguições, lutas e tiroteios. Mas Liman anda em inferno astral bem difícil: depois de se irritar com o tratamento de sua refilmagem de Matador de Aluguel (The Road House), que foi direto para a plataforma sem muito tempo nos cinemas, fez The Instigators que também chegou ao streaming mais rápido do que o vento. Dessa vez, ele alega, propositalmente.



Nessa celebração de amor à Boston e às parcerias masculinas, The Instigators não faz jus ao nome de nos instigar muito, mas dá perfeitamente para assistir e se distrair. Sem compromisso.