O HAMBÚRGUER E O BACON

Quando se trata de hambúrgueres, poucas combinações gastronômicas são tão amadas e icônicas quanto o bacon e uma carne suculenta. A adição de bacon crocante a um hambúrguer transforma a experiência de saborear essa delícia em algo verdadeiramente irresistível. A história por trás dessa deliciosa junção é tão fascinante quanto o sabor que ela proporciona.

A trajetória do bacon no hambúrguer remonta a séculos atrás, quando ambas as iguarias eram apreciadas separadamente e ainda não haviam se encontrado de maneira tão harmoniosa. O bacon, por si só, tem uma longa história de consumo, remontando aos tempos antigos, quando os povos da Mesopotâmia e da China já apreciavam as virtudes dessa carne defumada. No entanto, foi na Europa, especialmente na Grã-Bretanha e na Alemanha, que o bacon começou a se popularizar e a se tornar um item básico na culinária.

O HAMBÚRGUER



O hambúrguer, por sua vez, tem uma origem mais recente e mais específica. Sua forma moderna, como um disco de carne moída entre duas fatias de pão, é frequentemente associada aos Estados Unidos, onde se tornou um símbolo da culinária americana.

Os primeiros hambúrgueres eram simples e geralmente consistiam apenas de carne e temperos básicos. No entanto, à medida que a cultura culinária evoluiu e as técnicas de cozinha se aprimoraram, os hambúrgueres começaram a se tornar uma tela em branco para a criatividade dos chefs e cozinheiros apaixonados.

COM BACON



A união do bacon e do hambúrguer provavelmente aconteceu em um momento de experimentação culinária, quando alguém decidiu adicionar algumas fatias de bacon frito ao hambúrguer, criando, assim, uma explosão de sabores. O resultado foi uma combinação perfeita de texturas e gostos: a carne suculenta e temperada do hambúrguer contrastava com o crocante e salgado do bacon. Essa harmonia de elementos transformou rapidamente a novidade em um sucesso culinário.



Nos Estados Unidos, a década de 1950 foi um período de proliferação de lanchonetes e restaurantes que serviam hambúrgueres. Com a popularização da comida rápida, a adição de ingredientes como bacon, queijo e outros acompanhamentos criativos tornou-se uma maneira de se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. O bacon, por conta de seu sabor marcante e textura única, logo se tornou um dos ingredientes favoritos para aprimorar a experiência do hambúrguer.



Ao longo das décadas seguintes, a popularidade do bacon no hambúrguer só cresceu. Ele deixou de ser apenas um ingrediente adicional e se tornou uma parte essencial das opções de hambúrgueres nos cardápios de todo o mundo. Além de adicionar sabor e textura, o bacon também trouxe consigo uma certa nostalgia e conforto, lembrando muitos de refeições caseiras e momentos compartilhados em família ou entre amigos.

Hoje, o bacon no hambúrguer é uma combinação tão icônica que é difícil imaginar uma época em que não fosse uma opção padrão em muitos restaurantes. Dos estabelecimentos mais simples às criações gourmet de chefs renomados, o bacon no hambúrguer continua a ser uma escolha popular, capaz de agradar aos paladares mais exigentes.

FAÇA AS DUAS



Em resumo, a história do bacon no hambúrguer é uma jornada saborosa através do tempo, que nos mostra como a criatividade culinária e a experimentação podem transformar ingredientes simples em uma delícia adorada por muitos.



A combinação de carne suculenta e bacon crocante não é apenas uma questão de sabor, mas uma celebração da evolução da culinária e dos prazeres gastronômicos que ela nos proporciona. A sugestão, portanto, é que você não perca a chance de provar não somente o hambúrguer, mas também o polpetone, que segue abaixo, na sua aventura do sabor deste fim de semana. O rendimento das medidas é de 20 bolinhas.

HAMBÚRGUER SUÍNO GOURMET

Ingredientes

> 300 g de pernil suíno picado;

> 100 g de bacon cortado em cubos;

> 3 dentes de alho picado;

> 2 colheres (sopa) de cebola picada;

> 3 colheres (sopa) de cheiro-verde;

> Pimenta-do-reino a gosto;

> 100 g de bacon em fatias;

> 2 fatias de abacaxi;

> 2 colheres (sopa) de manteiga;

> 1 colher (sopa) de mel;

> ½ cebola cortada em rodelas finas;

> Sal a gosto;

> 2 colheres (sopa) de maionese;

> 2 colheres (sopa) de mostarda;

> 1 colher (chá) de hortelã;

> 1 folha de alface;

> ½ tomate cortado em rodelas;

> 2 fatias de queijo prato;

> 1 pão de hambúrguer.



Modo de preparo do hambúrguer



Em um recipiente, coloque o pernil suíno, o bacon em cubos, o alho, a cebola picada e o cheiro verde, tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture bem e em seguida, com o auxílio de um prato, modele para que fique com a forma de um hambúrguer. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, frite as fatias de bacon e reserve.



Modo de preparo do abacaxi



Em uma frigideira antiaderente, sele as fatias de abacaxi na manteiga até dourar. Em seguida, acrescente o mel, envolvendo bem as fatias. Reserve.



Modo de preparo do molho de cebola



Em uma frigideira antiaderente, coloque a manteiga e frite as cebolas em rodelas. Acrescente a maionese, a mostarda e a hortelã, mexa bem e reserve. Em uma frigideira antiaderente, sele o hambúrguer dos dois lados até que fique no ponto.

Montagem do sanduíche:



No pão de hambúrguer, coloque a folha de alface, as rodelas de tomate, o molho de cebola, o hambúrguer frito, o queijo prato, o bacon e o abacaxi.

POLPETONE DE BACON RECHEADO DE QUEIJO E ENROLADO NO BACON

Ingredientes



> 240 g de carne moída;

> 80 g de farinha de rosca;

> 100 g de bacon moído;

> 3 gemas;

> 50 g de cebola picada;

> 5 g de alho triturado;

> 10 g de hortelã picada;

> 10 g de salsinha picada;

> 10 gotas de molho de pimenta;

> 300 g de bacon em tiras;

> 100 g de queijo muçarela;

> 80 g farinha de rosca para empanar.



Modo de Preparo



Em uma tigela, coloque a carne moída, o bacon moído, a farinha de rosca, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o molho de pimenta e misture bem. Em seguida, pegue cerca de 30 g da mistura, coloque um pouco de muçarela dentro e faça bolinhas como se fossem almondegas. Passe as bolinhas na farinha de rosca e depois enrole cada uma em tiras de bacon. Depois disso, leve para fritar em fogo médio para dourar o bacon e cozinhar a massa, tomando cuidado para não estourar. Caso prefira, pode assar em forno médio aquecido a 180ºC por 20 minutos e está pronto.

