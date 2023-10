O grupo Expressão de Rua é uma das atrações do evento, no Armazém Cultural (Esplanada Ferroviária); amanhã, das 9h às 21h, com entrada gratuita - Thalia Rosa

Amanhã, da 9h às 21h, o Armazém Cultural recebe a última etapa da Rede Hip Hop – Arte no Entorno. O projeto passou por outros seis municípios, com uma série de atividades e apresentações gratuitas, e, para este sábado, na Capital, estão previstos workshops, roda de conversa, mostra de danças urbanas e, às 15h, a Cia de Dança Blaoow apresenta o espetáculo “Block Parties”.

“Nosso objetivo é promover um encontro entre as cidades, os participantes, os artistas e profissionais da dança e o público em geral, incentivando a troca e os aprendizados entre todos”, afirma Ralfer Campagna, produtor, artista da dança e um dos organizadores desta segunda edição da Rede Hip Hop – Arte no Entorno. Mais informações na página B4 e nas redes sociais: facebook.com/paginaredehiphop e Instagram

@redehiphopms.

Hoje também tem opção para quem se interessa pelo “corpo político que dança”. Trata-se da carioca Cia Gente, que apresenta, gratuitamente, na Praça Ary Coelho, a partir das 17h, o espetáculo “Fio do Meio/Vertigem”. Com direção de Paulo Emílio Azevedo, a proposta é tomar “como célula” o movimento do esbarrão e “abrir espaços de conversação”, desdobrando-se em “um diálogo intenso e ininterrupto mediado pelos corpos dos intérpretes”.

Uma segunda apresentação será realizada no Sesc Cultura, amanhã, no mesmo horário. E mais cedo, das 9h às 13h, no Espaço de Dança Selma Azambuja, Pedro Brum, integrante da Cia Gente, ministra gratuitamente a oficina “Corpo-Memória”. São trinta vagas, com inscrições pelo Instagram

@cia.gente.

HQ NA EDEN

O quadrinista Dudu Azevedo faz mais um lançamento da HQ “Sonhos Selvagens” neste sábado, às 18h, na cervejaria Eden Beer (Av. Mato Grosso, 68, Centro). A publicação narra o encontro de três animais, humanizados na trama, que encaram o fim da juventude e o início da vida adulta em meio às surpresas e aos questionamentos em plena Campo Grande, cidade descrita na obra como “a cidade do tamanho de seus sonhos”.

O local do encontro é um prédio residencial antigo na Avenida Afonso Pena. A graphic novel foi contemplada com o 1º Prêmio Ipê de Literatura, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Capital. “Ter um quadrinho como principal premiado mostra como esse gênero está crescendo e merece cada vez mais destaque no Estado”, afirma Dudu.

A edição traz uma galeria de fanarts dos personagens principais da HQ criadas por artistas de MS, como Fabio Quill, Eliane Fraulob, Gabriel Quartin, Fernando Freitas e Lívia Tinoco.

TEATRO NA MACE

O Prisma Grupo de Teatro encena, até o fim do mês, no Teatro Elite Mace, uma nova montagem da peça “No Vale dos Sentimentos Perdidos”, com texto de Adriana Riqueti e direção de Jefley Maurício. “O espetáculo é um trabalho de cunho infantil, que nos leva a refletir sobre as mazelas que ocorrem na vida real”, informa a produção da peça.

No elenco: Anderson Ajala, Celso Ramos, Felipe Verardo, Jefley Maurício, Marcelo Benites, Mariele Nakazato, Michelly Paola e Xuxu Pereira. As apresentações serão sempre aos domingos (8,15, 22 e 29/10), com sessões às 16h e às 18h. Mais informações: (67) 2107-7558.

POESIA NA PRAÇA

Um varal de poesia do projeto Poéticas com Raízes Crianceiras, da Casa Quintal Manoel de Barros, é uma das atrações da feira cultural Praça Bolívia deste mês, neste domingo, das 9h às 14h. Além das apresentações ao vivo, o evento tem artesanato, moda, pratos típicos, antiguidades e colecionismo ao ar livre, com acesso gratuito.

O vocalista da banda Haiwana, Hugo Carneiro, com seu projeto acústico, DJ Keertana, Rafa Valdez, Nogueira, Trio Frances, Rodrigo Bezerra, Edir & Carla e Ton também participam desta edição. A Praça Bolívia localiza-se na Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira. Mais informações pelo Instagram e Facebook @pracaboliviaoficial.

CINEMA

Nos cinemas, um dos destaques é a estreia de “Rodeio Rock”, rodado no interior de SP e no Pantanal sul-mato-grossense. O longa-metragem do diretor Marcelo Antunez – “O Palestrante”, “Até que a Sorte nos Separe 3” e “Qualquer Gato Vira-lata 2” – é protagonizado por Lucas Lucco e Carla Diaz.

No roteiro, um cantor sertanejo famoso e um roqueiro desconhecido idênticos na aparência acabam trocando de lugar. Ambos são interpretados por Lucco e disputam o amor da mesma mulher. Também fazem parte do elenco Felipe Hintze, Paula Cohen, Norival Rizzo, Vítor diCastro, Sergião Loroza, Wilson Rabelo e Felipe Folgosi, o autor da trama.