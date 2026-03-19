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Felpuda

Deputados com base eleitoral em Dourados, segundo maior colégio eleitoral...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (19)

Ester Figueiredo

19/03/2026 - 00h03
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Benjamin Disraeli - escritor britânico

"Há pessoas silenciosas que são muito mais interessantes que os melhores oradores”.

 

FELPUDA

Deputados com base eleitoral em Dourados, segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, terão de apertar o passo para não ficarem para trás, com os olhos voltados para a reeleição. Os deputados estaduais interessados no “aqui me tens de regresso” são o veterano José Teixeira (ainda tucano, mas a caminho do PL), Lia Nogueira (PSDB), Gleice Jane (PT) e Renato Câmara (MDB). E quem está também com as botinas calçadas e correndo o trecho é a vereadora mais votada do município, Isa Jane Marcondes (Republicanos). Como se vê, na terra do agro há “colheita” até de pré-candidaturas.

O anuário estatístico do turismo de Bonito – ano-Base 2025 mostra índices expressivos no município e na região da Serra da Bodoquena. Os dados, divulgados pelo observatório do turismo e eventos de Bonito (oteb), indicam que foram recebidos 293.712 visitantes no ano que passou, número que mantém o destino em patamar elevado de fluxo turístico, após a forte recuperação registrada no período pós-pandemia. Mostram também a alta procura pelos atrativos naturais: foram registradas 880.669 visitações, consolidando a localidade como um dos principais destinos de ecoturismo do País. Em 2025, o aeroporto regional da cidade contabilizou 36.388 desembarques, o maior volume da série histórica desde a retomada das operações regulares. O número representa cerca de 12,39% dos turistas que chegaram ao destino utilizando o modal aéreo. Na hotelaria, a taxa média de ocupação ficou em 53%, mantendo estabilidade em relação ao ano anterior e demonstrando a consolidação do setor após o período de retomada do turismo.
Rosana Razuk e Dr. Claudio Razuk

 

Dra. Beatriz Graf

Tomou!

Sem choro nem vela! Assim uma pessoa foi condenada pelo Tribunal de Justiça de MS a indenizar mãe e filha por crime de racismo. O fato ocorreu em Corumbá, e as ofensas foram dirigidas em local público a uma criança de 10 anos. Entre as expressões utilizadas estavam termos depreciativos relacionados à cor da pele e ao cabelo da vítima. A ré até tentou diminuir o valor da indenização, mas não teve jeito.

Martelo

O ex-deputado federal Fábio Trad deverá se encontrar com Lula, em Brasília, nos próximos dias para, dizem, bater o martelo sobre sua pré-candidatura ao governo do Estado. Este será o seu primeiro encontro com o petista. Desde que não foi eleito, em 2022, para a Câmara dos Deputados, Fábio atua como nomeado na Embratur. No seu encontro com Lula, deverá ser discutido o cenário político em MS e futuras estratégias.

Pois é...

Está tramitando na Câmara projeto de lei federal que reconhece como de relevante interesse social e cultural as atividades realizadas por motoclubes, motogrupos, motocarclubes e outras entidades dedicadas ao motociclismo ou automobilismo como expressão cultural, de lazer e convívio social. A proposta é da deputada Cristiane Lopes e a justificativa é de que manifestações reconhecidas ganham prioridade ou facilidade no acesso a editais, recursos do Sistema Nacional de Cultura e leis de incentivo, como Rouanet e Aldir Blanc. Nada como viver num país sem problemas!...

Aniversariantes

Márcia Ivanov,
Dr. José Eduardo Cury,
Thaís de Castro Trindade Violin,
Fayez Feiz José Rizk,
Geovana Bigaton Sabadotto,
Fátima Caseiro,
José Henrique da Rocha Paim,
Osmar José Schossler,
Mauricio Kanashiro,
José Carlos de Lemos Ribeiro,
Wellington Klimpel do Nascimento,
José Edir Chaves de Siqueira,
Jacqueline Varela Lima,
Daniel Castro Gomes da Costa,
Regina Maria de Araujo Kadri,
José Henrique Gonçalves Trindade,
Cláudio Aparecido de Oliveira Silva,
Renato Artiolli Barnabe,
Bianca Wolek,
Maria José da Costa Kassar,
Wilson Borges de Sousa,
José Chadid,
Edilza Maria Cazerta Goulart,
Emilia Massako Higa Nakao,
Laerte Monteiro Morais,
Kassilene Carneiro Cardadeiro,
Neuza de Souza Romero,
Dr. Antônio Toshime Arashiro,
Maria de Lourdes Maciel,
Ataridson Santos Almeida,
Eduardo Gheno,
Vangler Sergio do Nascimento,
Néri Muncio Compagnone,
Marilane Maria Fenner,
Dr. Josiberto Martins de Lima,
José Roberto Gianini,
Renata Almeida Caminha,
Dr. José Schroder Campos,
Dr. Hélio Fernandes da Silva,
Renato Curado do Amaral,
Lina Maria Honda Flôres,
Leonardo Calixto,
Dr. José Zacarias de Barros,
Maria José Vital,
José Vianna Lyrio,
Abetisa Arakaki Komiyama,
Denise Puccinelli,
Aurea Lilia Spengler Vavas,
Silvio Rodrigues,
Dib Jorge Abussafi Figueiró,
Tailci Cristina de Rosa Silva,
Roberto Asato,
Maricy Godoy,
Renato Martinez da Silva,
Sandro Christhopher de Oliveira,
João Maria Ribeiro dos Santos,
Andréa Alves do Egito,
Laura Cardoso,
Maria José Antunes de Souza,
Fernando César Corrêa,
Dr. José Leão Ribeiro,
Cerise Rodrigues Pereira,
José Reinaldo Carneiro Tavares,
Pantalena Guido,
Razuk Jorge Neto,
Grasiella Alvarez Benetti de Lima,
José Humberto Duarte,
Josefa Gimenes Araujo,
José Luis Mattos Cunha,
Lana Meire Saad Peron,
Gisele Maria de Carvalho Bueno,
Márcio Pereira,
Dolores Benitez Nardini,
Margareth Caimar,
Walter Renato Gonçalves,
Ana Cristina Medeiros Santana Lopes,
Tânia Thijiride da Silva Ramires,
Adriana Lázaro,
José Ricardo de Assis Perina,
Mônica Vieira Leremen Zart,
Gilberto Apolinário,
Márcio Nogueira de Moraes,
Paulo Roberto Lima Fernandes,
José Caetano Pereira,
Rose Mary Monteiro,
José Bonifácio de Paula Serra,
Rafael Batista da Rocha,
José Garcia Maia,
Elizabeth Freitas Valim de Melo,
José Manfroi,
Nilcimar Gomes Sales,
Fábio Peró Corrêa Paes,
Ricardo Bittencourt,
Ademir Gastardelo,
Marcelo Puchalski Rezende,
Ricardo Flores de Carvalho,
José Leôncio Benites,
Alpheu Rodrigues de Alencar Neto,
Bruno Mazzo Ramos dos Santos,
José Carlos Del Grossi,
Cristiane Rodrigues,
Juliana Fernandes Neves,
Elaine Cristina Ribeiro da Silva,
Rodrigo Sêmpio Faria,
Fábio Davanso dos Santos,
Jaci Lucia de Abreu,
Pericles Soares Filho,
Zeliana Luzia Delarissa Sabala,
Gesse Cubel Gonçalves,
Maria Alice Nunes Vieira,
Ricardo Ribeiro Tavares. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

FELPUDA

Chegou a fase de muitos políticos, em especial as lideranças partidárias... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (18)

18/03/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Augusto Branco - escritor brasileiro

"Não é o ritmo nem os passos que fazem a dança, mas a paixão que vai na alma de quem dança”

FELPUDA

Chegou a fase de muitos políticos, em especial as lideranças partidárias, temerem “dormir no escuro”, pois não sabem quem estará entrando, pé ante pé, para pregar-lhes susto com alguma “novidade” que poderá prejudicar as futuras alianças. Isso, sem contar aqueles que estão observando com olhos de coruja se derem vacilo, e se deixarem algumas frestas será permitido que avisem os morcegos para “beberem o sangue”. Tudo está só no começo do que vem por aí, pois ainda há muita água para passar debaixo da ponte antes, durante e pós-convenções. Afe!

Diálogo

“Fato novo”

Os dois nomes que teriam recebido “afagos” políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, com vistas à disputa eleitoral, não estão aparecendo “nas cabeças” das pesquisas sérias divulgadas. A seis meses do pleito geral, são porcentuais preocupantes nessa importante disputa.

Mais

Até mesmo alguns aliados comentam, um tanto quanto decepcionados, que somente o chamado “fato novo” poderia rever essa situação que, no caso, diz respeito ao deputado federal Marcos Pollon e à vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira. Caso contrário...

DiálogoRumilda Siqueira, Cláudia Helena Elesbão e Marília Eliana Martins
DiálogoBruna Cardinale Piel

Cautela 

A janela partidária, aberta para a troca de partidos, serve também para que alguns políticos mais afoitos recuem de suas pretensões. É o momento em que são vistos os prós e os contras das mudanças, se vale a pena pensar apenas no presente sem olhar para o futuro político e que realmente o que for prometido será cumprido. Os mais experientes dizem que um passo mal dado pode significar até mesmo o fim de uma jornada promissora. Assim, muitas surpresas deverão acontecer no cenário pré-eleitoral.

Da água

Nesta sexta-feira, será realizado o VII Seminário Estadual da Água, a partir das 8h, na Assembleia Legislativa de MS. O evento reunirá especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater os desafios da gestão dos recursos hídricos diante das mudanças climáticas. De acordo com as informações do Legislativo estadual, em 2025, foram 14 ocorrências de alagamentos e enxurradas, número superior ao de 2024, quando houve cinco episódios. A maior parte em Campo Grande.

Rumo

O ex-conselheiro do Tribunal de Contas de MS, Jerson Domingos, filiou-se ao União Brasil para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. O partido forma a Federação União Progressista com o PP e apoia a reeleição do governador Riedel. Antes de assumir cadeira naquela Corte Fiscal, Jerson foi deputado por cinco mandatos consecutivos e, até então, era muito ligado ao ex-governador Puccinelli (MDB).

Aniversariantes

  • Luis Pedro Nassar Scalise,
  • Rommy Schneider Pereira Nasser,
  • Rubenio Silverio Marcelo,
  • Eliane Ritcher,
  • Dr. Marco André Nogueira Hanson,
  • Raquel Pertinhes Macerou,
  • Antonio Clemente Neto,
  • Carlos Alberto Moraes,
  • Fernando Luiz de Souza,
  • Geraldo Moraes,
  • Milton Luares Lima,
  • Danilo Magalhães Martiniano da Silva,
  • Miguel Ferreira de Arruda,
  • Maria Conceição de Oliveira Rocha,
  • Cesar Luiz Brasil Ovelar,
  • José Luiz Schiavinato,
  • Paulo Gomes Ormond,
  • Evney Costa Soler,
  • Emilia Gabriela Molina Teodoro,
  • Eduardo Luis Figueiredo de Lima,
  • Nery Temistocles,
  • Dr. Norival Vitório Valente,
  • Dr. André Martins de Oliveira,
  • Fernanda Ferrari Miguita,
  • Gisele Barros,
  • Raquel Arruda,
  • Tiago Sena Borgo,
  • Paula Vasconcelos,
  • Pe. Gildásio Mendes,
  • Dr. José Carlos Garcia Bueno,
  • José Pagnussato,
  • Dr. Roberto Votto Braga,
  • Helder Rodrigues Baréa,
  • Augusto Márcio Salomão,
  • Vander Ferrugio Turini,
  • Luís Carlos Acordo Filho,
  • Antonio Andayr D’Amigo Startari,
  • Gilson Luiz Vilacqua,
  • Antonio Nadra Jaha Filho,
  • José Armando Fratari,
  • Hagner Santos Silva,
  • Antonina Soares,
  • Joilce Gabriela de Figueiredo Sanches,
  • Geórgia Raja Ratier Catanante,
  • Amélia (Amelinha) Chaves Ouriveis,
  • Dirce Gomes do Prado,
  • Rosângela Lemes de Brito,
  • Daltro Lopes,
  • João Carlos Peres,
  • Fátima Socorro Espírito Santo,
  • Marlene Pithan Rodrigues,
  • Rosa Tamar,
  • Vicente Dolores Brito,
  • Liliane Cabral de Almeida,
  • Nilza Barbosa de Almeida Lopes,
  • Rejane Felix de Oliveira,
  • Ana Carolina Razzini Kanezaki,
  • Dormevil Ramos dos Santos,
  • Luciana Costa Cardacci,
  • Valdir dos Santos Ribeira,
  • Maria Aparecida Monteiro Lucio,
  • José Moreira Salvian,
  • Lucas Dourado Mattos,
  • Benedito Silveira Coutinho,
  • Heitor Havedutti Filho,
  • José Flávio Coutinho,
  • Maiza Ribeiro de Oliveira,
  • Dra. Eliana Patricia Maldonado Pires,
  • Aparecida Isaac Puccinelli,
  • Adriano Stefani,
  • Mercedes Espirito Santo de Campos,
  • José Aparecido Maia dos Santos,
  • Ivete Wilhelm,
  • Ilma Yonamine Dias,
  • Ana Luiza Martins Escobar,
  • Jaime Martins Fernandes,
  • Luiz Carlos Oliveira Reis,
  • Eduardo Agnello Ferreira,
  • Danuzia Ziemann de Oliveira,
  • Maria Helena Ambrosio da Silva,
  • Sávio Roney Simões,
  • Cirilo Ramos Junior,
  • Edmar Marins de Souza,
  • Antonio Claudio Maximiano,
  • Gabriela Bogarim Ojeda,
  • Meire Simabuco Abdala,
  • João Marcos Rocha Sanches,
  • Alexandre Egidio Ferreira,
  • Marisi Carpes Espíndola,
  • Eric de Souza Fossati,
  • Jorge Yamada,
  • Alfredo Vasques da Graça Júnior,
  • Orides Jeanete Kades de Oliveira,
  • Aida Escudero Leite,
  • Luciano Chacha de Rezende,
  • Gabriel Garcia Aranda,
  • André de Aguiar Justino da Cruz,
  • José Teodoro Barbosa,
  • Marly Miyaguchi Lossavaro,
  • Thiago Pereira Vieira,
  • Fagner Ribeiro Cândido,
  • Luciana de Oliveira Dreyer,
  • Sérgio Carlos de Abreu,
  • Cecilia Dornelles Rodrigues,
  • Katiany Jacinto de Oliveira,
  • Paulo Belarmino de Paula Júnior,
  • Elisa Menezes Vieira,
  • Paula Cristina de Assis.

Colaborou Tatyane Gameiro

Diversão

Dragões cruzam os céus e "invadem" shopping em Campo Grande

Com entrada gratuita, a exposição estreia nesta sexta-feira (20) e reúne diversas criaturas mitológicas

17/03/2026 09h30

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Reprodução Redes Sociais

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A Exposição Internacional de Dragões, que transporta o público para o universo mitológico dessas criaturas, estreia nesta sexta-feira (20), gratuitamente, no Shopping Bosque dos Ipês.

Os gigantes que mexem com o imaginário popular de todas as idades, seja entre entusiastas da série Game of Thrones ou amantes da animação How to Train Your Dragon, ganham vida em uma experiência imersiva e surpreendente.

As criaturas estarão espalhadas pelo shopping. O diferencial está nos movimentos realistas, nos sons e nos efeitos especiais.

O maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento e ainda solta fumaça pela boca, criando uma atmosfera digna das grandes sagas da fantasia.

Jornada entre lendas e poder

Presentes na mitologia de diversas civilizações, os dragões carregam significados distintos ao longo da história. Em algumas culturas, são símbolos de sabedoria, força e proteção. Em outras, representam o caos e o poder destruidor.

Nas telonas, em livros e em séries de sucesso mundial, essas criaturas seguem despertando fascínio em diferentes gerações. De produções clássicas a fenômenos contemporâneos, os dragões permanecem como ícones da fantasia e do imaginário coletivo.

“Nossa exposição conta com uma superestrutura e peças ricas em detalhes que exaltam a fantasia de todos. Os dragões são seres mitológicos que representam força, bravura e liberdade”, destaca Leonardo Guelman, coordenador-geral da exposição.

 

Experiência para todas as idades

A mostra é assinada pela Smartmix Brasil, empresa com mais de 40 anos de atuação no segmento de entretenimento familiar para shoppings e responsável por grandes exposições itinerantes que percorrem o país.

Com entrada gratuita, a exposição convida crianças e adultos a explorarem um universo mágico, registrarem momentos incríveis e mergulharem em uma atmosfera sobrenatural dentro do Bosque dos Ipês.

Prepare-se para ouvir rugidos ecoando pelos corredores. Os dragões estão chegando!

Serviço

  • Exposição Internacional - Dragões
  • Estreia: sexta-feira, 20 de março
  • Shopping Bosque dos Ipês - Campo Grande/MS
  • Entrada gratuita
     

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