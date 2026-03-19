Deputados com base eleitoral em Dourados, segundo maior colégio eleitoral...Leia na coluna de hoje

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Benjamin Disraeli - escritor britânico

"Há pessoas silenciosas que são muito mais interessantes que os melhores oradores”.

FELPUDA

Deputados com base eleitoral em Dourados, segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, terão de apertar o passo para não ficarem para trás, com os olhos voltados para a reeleição. Os deputados estaduais interessados no “aqui me tens de regresso” são o veterano José Teixeira (ainda tucano, mas a caminho do PL), Lia Nogueira (PSDB), Gleice Jane (PT) e Renato Câmara (MDB). E quem está também com as botinas calçadas e correndo o trecho é a vereadora mais votada do município, Isa Jane Marcondes (Republicanos). Como se vê, na terra do agro há “colheita” até de pré-candidaturas.

O anuário estatístico do turismo de Bonito – ano-Base 2025 mostra índices expressivos no município e na região da Serra da Bodoquena. Os dados, divulgados pelo observatório do turismo e eventos de Bonito (oteb), indicam que foram recebidos 293.712 visitantes no ano que passou, número que mantém o destino em patamar elevado de fluxo turístico, após a forte recuperação registrada no período pós-pandemia. Mostram também a alta procura pelos atrativos naturais: foram registradas 880.669 visitações, consolidando a localidade como um dos principais destinos de ecoturismo do País. Em 2025, o aeroporto regional da cidade contabilizou 36.388 desembarques, o maior volume da série histórica desde a retomada das operações regulares. O número representa cerca de 12,39% dos turistas que chegaram ao destino utilizando o modal aéreo. Na hotelaria, a taxa média de ocupação ficou em 53%, mantendo estabilidade em relação ao ano anterior e demonstrando a consolidação do setor após o período de retomada do turismo. O anuário estatístico do turismo de Bonito – ano-Base 2025 mostra índices expressivos no município e na região da Serra da Bodoquena. Os dados, divulgados pelo observatório do turismo e eventos de Bonito (oteb), indicam que foram recebidos 293.712 visitantes no ano que passou, número que mantém o destino em patamar elevado de fluxo turístico, após a forte recuperação registrada no período pós-pandemia. Mostram também a alta procura pelos atrativos naturais: foram registradas 880.669 visitações, consolidando a localidade como um dos principais destinos de ecoturismo do País. Em 2025, o aeroporto regional da cidade contabilizou 36.388 desembarques, o maior volume da série histórica desde a retomada das operações regulares. O número representa cerca de 12,39% dos turistas que chegaram ao destino utilizando o modal aéreo. Na hotelaria, a taxa média de ocupação ficou em 53%, mantendo estabilidade em relação ao ano anterior e demonstrando a consolidação do setor após o período de retomada do turismo.

Rosana Razuk e Dr. Claudio Razuk Rosana Razuk e Dr. Claudio Razuk

Dra. Beatriz Graf Dra. Beatriz Graf

Tomou!

Sem choro nem vela! Assim uma pessoa foi condenada pelo Tribunal de Justiça de MS a indenizar mãe e filha por crime de racismo. O fato ocorreu em Corumbá, e as ofensas foram dirigidas em local público a uma criança de 10 anos. Entre as expressões utilizadas estavam termos depreciativos relacionados à cor da pele e ao cabelo da vítima. A ré até tentou diminuir o valor da indenização, mas não teve jeito.

Martelo

O ex-deputado federal Fábio Trad deverá se encontrar com Lula, em Brasília, nos próximos dias para, dizem, bater o martelo sobre sua pré-candidatura ao governo do Estado. Este será o seu primeiro encontro com o petista. Desde que não foi eleito, em 2022, para a Câmara dos Deputados, Fábio atua como nomeado na Embratur. No seu encontro com Lula, deverá ser discutido o cenário político em MS e futuras estratégias.

Pois é...

Está tramitando na Câmara projeto de lei federal que reconhece como de relevante interesse social e cultural as atividades realizadas por motoclubes, motogrupos, motocarclubes e outras entidades dedicadas ao motociclismo ou automobilismo como expressão cultural, de lazer e convívio social. A proposta é da deputada Cristiane Lopes e a justificativa é de que manifestações reconhecidas ganham prioridade ou facilidade no acesso a editais, recursos do Sistema Nacional de Cultura e leis de incentivo, como Rouanet e Aldir Blanc. Nada como viver num país sem problemas!...

Aniversariantes

Márcia Ivanov,

Dr. José Eduardo Cury,

Thaís de Castro Trindade Violin,

Fayez Feiz José Rizk,

Geovana Bigaton Sabadotto,

Fátima Caseiro,

José Henrique da Rocha Paim,

Osmar José Schossler,

Mauricio Kanashiro,

José Carlos de Lemos Ribeiro,

Wellington Klimpel do Nascimento,

José Edir Chaves de Siqueira,

Jacqueline Varela Lima,

Daniel Castro Gomes da Costa,

Regina Maria de Araujo Kadri,

José Henrique Gonçalves Trindade,

Cláudio Aparecido de Oliveira Silva,

Renato Artiolli Barnabe,

Bianca Wolek,

Maria José da Costa Kassar,

Wilson Borges de Sousa,

José Chadid,

Edilza Maria Cazerta Goulart,

Emilia Massako Higa Nakao,

Laerte Monteiro Morais,

Kassilene Carneiro Cardadeiro,

Neuza de Souza Romero,

Dr. Antônio Toshime Arashiro,

Maria de Lourdes Maciel,

Ataridson Santos Almeida,

Eduardo Gheno,

Vangler Sergio do Nascimento,

Néri Muncio Compagnone,

Marilane Maria Fenner,

Dr. Josiberto Martins de Lima,

José Roberto Gianini,

Renata Almeida Caminha,

Dr. José Schroder Campos,

Dr. Hélio Fernandes da Silva,

Renato Curado do Amaral,

Lina Maria Honda Flôres,

Leonardo Calixto,

Dr. José Zacarias de Barros,

Maria José Vital,

José Vianna Lyrio,

Abetisa Arakaki Komiyama,

Denise Puccinelli,

Aurea Lilia Spengler Vavas,

Silvio Rodrigues,

Dib Jorge Abussafi Figueiró,

Tailci Cristina de Rosa Silva,

Roberto Asato,

Maricy Godoy,

Renato Martinez da Silva,

Sandro Christhopher de Oliveira,

João Maria Ribeiro dos Santos,

Andréa Alves do Egito,

Laura Cardoso,

Maria José Antunes de Souza,

Fernando César Corrêa,

Dr. José Leão Ribeiro,

Cerise Rodrigues Pereira,

José Reinaldo Carneiro Tavares,

Pantalena Guido,

Razuk Jorge Neto,

Grasiella Alvarez Benetti de Lima,

José Humberto Duarte,

Josefa Gimenes Araujo,

José Luis Mattos Cunha,

Lana Meire Saad Peron,

Gisele Maria de Carvalho Bueno,

Márcio Pereira,

Dolores Benitez Nardini,

Margareth Caimar,

Walter Renato Gonçalves,

Ana Cristina Medeiros Santana Lopes,

Tânia Thijiride da Silva Ramires,

Adriana Lázaro,

José Ricardo de Assis Perina,

Mônica Vieira Leremen Zart,

Gilberto Apolinário,

Márcio Nogueira de Moraes,

Paulo Roberto Lima Fernandes,

José Caetano Pereira,

Rose Mary Monteiro,

José Bonifácio de Paula Serra,

Rafael Batista da Rocha,

José Garcia Maia,

Elizabeth Freitas Valim de Melo,

José Manfroi,

Nilcimar Gomes Sales,

Fábio Peró Corrêa Paes,

Ricardo Bittencourt,

Ademir Gastardelo,

Marcelo Puchalski Rezende,

Ricardo Flores de Carvalho,

José Leôncio Benites,

Alpheu Rodrigues de Alencar Neto,

Bruno Mazzo Ramos dos Santos,

José Carlos Del Grossi,

Cristiane Rodrigues,

Juliana Fernandes Neves,

Elaine Cristina Ribeiro da Silva,

Rodrigo Sêmpio Faria,

Fábio Davanso dos Santos,

Jaci Lucia de Abreu,

Pericles Soares Filho,

Zeliana Luzia Delarissa Sabala,

Gesse Cubel Gonçalves,

Maria Alice Nunes Vieira,

Ricardo Ribeiro Tavares.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO