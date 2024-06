Descubra as festas juninas que agitam a cidade hoje

Show

O cantor e compositor sul-mato-grossense Jonavo estará em Ponta Porã neste domingo (9) para apresentar seu show "Revoada Acústica" no Festival Etnocultural dos Ervais. A apresentação gratuita acontece na praça Pedro Manvailer e conta com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura.

"Revoada Acústica" é um espetáculo que celebra a essência do folk, tanto nacional quanto internacional. Jonavo, com sua voz envolvente e a harmonia do violão e do bandolim, interpreta clássicos do gênero e canções de seu DVD homônimo. O show proporciona uma experiência única e intimista, criando conexões profundas com o público de sua terra natal após várias turnês pelo Brasil e Estados Unidos.

Carreira

Jonavo é um nome consolidado no cenário folk brasileiro. Em 2013, ele dirigiu e criou o documentário "Folk + Brasil", um marco para a música folk em São Paulo. Além de liderar o grupo "Folk na Kombi" por oito anos, ele tocou ao lado de grandes nomes como Renato Teixeira, Zé Geraldo, Almir Sater e Paulo Simões.

Sua trajetória inclui a criação do festival "Folk + Brasil" e participações internacionais, como na Folk Alliance International Conference em Montreal (2019) e Kansas City (2024). Em 2017, ele se apresentou no Rock In Rio e, em 2018, gravou um DVD no Auditório Ibirapuera. Recentemente, lançou o projeto audiovisual "Revoada Acústica", elogiado pela crítica e pelo público, com participações especiais de Ana Cañas e Ana Vilela.

O show no Festival Etnocultural dos Ervais não apenas celebra a rica história do folk, mas também destaca a importância de preservar e promover a música rural no Brasil e no mundo. O projeto é realizado em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O Gênero 'Folk'

O folk contemporâneo consiste na mistura de estilos musicais que se associam de alguma forma à música tradicional de um povo. Nas letras, o folk tem foco em instrumentos acústicos e letras politica e socialmente conscientes que refletem as mudanças sociais que ocorrem em seu tempo.

No caso de Jonavo, é possível percebem elementos musicais que remetem ao sertanejo, além de letras que remetem ao regionalismo de Mato Grosso do Sul, entre outros temas.

Serviço

Jonavo "Revoada Acústica" Festival Etnocultural dos Ervais

Data: 9 de junho (domingo)

Local: Praça Pedro Manvailer (Praça da Prefeitura) Ponta Porã

Entrada Gratuita

