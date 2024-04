Destaque B+: Hugo Bonemer estreia nos cinemas e nos streamings

“Domingo à Noite”, filme de André Bushatsky e Bruno Gil González, estreia dia 4 de abril nos cinemas. Protagonizado por Marieta Severo e ZéCarlos Machado, o elenco conta ainda com o ator Hugo Bonemer que dá vida ao personagem de Machado alguns anos mais novo.

A produção aborda a história de um escritor (ZéCarlos Machado) com Alzheimer, e as consequências da doença em sua vida pessoal e profissional. Na história Bonemer interpreta o personagem mais jovem, ao lado de Karen Coelho que faz a personagem de Marieta Severo também na juventude.



"O filme é lindo, sensível e fala sobre a relação entre um casamento de longa data e Alzheimer. O André Bushatsky foi muito generoso em me ter no set por meio de um convite direto da produtora de elenco Mariana Haddad", conta Hugo.

O ator é só felicidade por dividir as câmeras com grandes referências do cinema nacional, como Marieta Severo e ZéCarlos Machado.

"Trabalhar num filme da Marieta é uma honra sem tamanho, e eu ainda tenho a sorte de ser seu amor nas suas lembranças! O ZéCarlos é uma das minhas grandes referências como ator. Pude conhecê-lo quando fazíamos parte do grupo TAPA, em São Paulo, quando eu ainda era aluno e ele já um grande profissional. É um prazer dividir esse personagem!", comemora o ator.

A ligação de Bonemer com o longa é, também, pessoal e emotiva. Durante as gravações, o ator viveu uma perda difícil. O filme, além de uma grata oportunidade para Hugo, foi também um meio de lidar com o momento.

Hugo Bonemer - Divulgação

"A semana de gravação foi muito complexa, porque eu estava com meu pai em estado grave por consequências da Covid-19. Precisei sair de lá, no Paraná, para ir ao Rio no set de filmagem, e foi justo aí que ele faleceu. Acaba que, no filme, uso um bigode e roupas parecidas com as que meu pai usou nessa época dos flashbacks, nos anos 1970", reflete Hugo.

O ator, que estará em breve na minissérie “Senna”, da Netflix, está pronto para dividir a emoção da tela grande com o público mais uma vez.

"É uma história muito rica, e o final traz uma grande surpresa. Acredito que teremos muitas lágrimas na sessão", conta Bonemer.

Além de “Domingo à noite”, Hugo está em mais um filme que estreou nos streamings Appletv, Prime e Paramount+ no dia 24 de março: a animação “Debaixo do Píer”, onde ele dubla o caranguejo protagonista do longa, o Armen.

"O Armen é um caranguejinho que tem medo de socializar, e vai ser uma aventura com a Ramona que vai transformar a forma como ele enxerga o mundo e a si mesmo. Ela é o oposto dele, toda expansiva e confiante, enquanto ele se esconde dentro da sua concha", diz Hugo.

Bonemer ainda fala sobre como foi o processo de dublagem.

"A Bea Rodrigues foi a diretora mais “doida” com quem já trabalhei e mal posso esperar pra repetir. O que eu ria durante o processo não tá escrito, porque tivemos a liberdade pra fazer muitas adaptações pro Brasil de piadas que não funcionariam em português. A Jullie, minha parceira de Trolls, foi quem dirigiu a parte musical, então me senti em casa", completa.