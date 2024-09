Destaque B+: Maior podcast de notícias do Brasil, 'O Assunto' celebra cinco anos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Referência no mercado de podcasts brasileiro, ‘O Assunto’ celebra cinco anos de sucesso neste mês com o marco de 150 milhões de plays, entre downloads e videoviews, em seu histórico. Apresentado pela jornalista Natuza Nery e produzido pelo g1, se consolidou como um dos formatos de áudio mais ouvidos na categoria de notícias da América Latina, listado no 3º lugar do ranking da Triton Digital divulgado em junho de 2024.



Destacando seu pioneirismo, a comemoração é acompanhada por uma campanha com distribuição na TV e em plataformas digitais. Outra novidade será um episódio ao vivo e em vídeo na GloboNews, encerrando o ‘Em Ponto’ do dia 02 de setembro, às 09h.

O Assunto reúne mais de 1.300 episódios publicados e um consumo médio de 2.5 milhões de acessos por mês. "Em maio de 2019, recebi a missão de criar um podcast diário de notícias no g1. O nome surgiu pela importância de trazer diariamente o principal assunto do momento.



E hoje é muito gratificante ver que o projeto é um dos podcasts mais importantes do país, com um público grande e fiel”, revela Claudia Croitor, editora-chefe do g1.

Entre os conteúdos de maior sucesso, estão os atrelados à política e ao público feminino. Falando nas mulheres, a audiência feminina cresce de forma progressiva, com um aumento de 8% desde a chegada da Natuza. A apresentadora divide a rotina de decisões editoriais com Mônica Mariotti, coordenadora de podcasts do g1. “Nesses cinco anos, trouxemos uma variedade de temas e formatos.



Mais recentemente, dois episódios marcantes foram: um ao final da convenção republicana, quando gravamos já na madrugada, após o primeiro discurso de Donald Trump depois de ser alvo de um tiro. E, outro, quando prestamos uma belíssima homenagem à Rita Lee, em uma entrevista com o cantor Ney Matogrosso”, relembra Mônica.

Como reflexo do espírito inovador, o programa repercute também entre os jovens: 51.4% do público tem entre 18 e 34 anos. Com grande aderência entre os ouvintes que se preparam para o vestibular, traz temas importantes do dia a dia. O episódio mais ouvido de 2023, intitulado ‘Economia do Cuidado: o trabalho invisível’, reforça essa penetração orgânica. O conteúdo teve mais de 84 mil plays, foi tema da redação do Enem no mesmo ano e registrou picos de audiência no dia do lançamento e após a prova.

“O podcast é uma voz poderosa para falar com as pessoas, de um jeito profundo, porque vai além do óbvio e da superfície. Eu brinco que o nosso slogan é que quem ouve 'O Assunto' vai bem no Enem. Desde que foi lançado, todos os temas que pautaram as redações do exame nacional tinham sido abordados em nossos episódios. E nesse sobre a economia do cuidado, em especial, gabaritamos. Recebi depoimentos que relataram que ele ajudou e foi disruptivo para ampliar a reflexão. Tudo é repertório, do vestibular à vaga de emprego. E cabe a nós estarmos atentos e transformarmos esses interesses em conteúdos de qualidade”, afirma Natuza.

O Assunto integra o portfólio de jornalismo da Globo e tem edições diárias de segunda a sexta. O programa traz o tema mais discutido do momento no Brasil e no mundo de maneira descomplicada. Com uma comunidade altamente engajada, é distribuído no g1, no YouTube, nas plataformas de áudio e tem recortes para as redes sociais. Além disso, apresenta uma oferta em videocast para séries temáticas como, por exemplo, a cobertura eleitoral.

Veja a entrevista com a apresentadora e jornalista Natuza Nery:

CE - Como é para você fazer parte desse marco de cinco anos de um projeto que é pioneiro na podosfera?

Natuza Nery - Natuza Nery: É uma alegria imensa! Tenho a honra de dividir com minha amiga querida e companheira de jornalismo Renata Lo Prete, que estreou ‘O Assunto’, esse marco de cinco anos.



CE - Como avalia a influência dos temas abordados no 'O Assunto’ no dia a dia da sociedade?

Natuza Nery - 'O Assunto’ tem esse nome e não é por acaso. Embora o podcast invista em contar uma boa história de um jeito sóbrio e informativo, o nosso forte é e sempre será o factual. Tudo o que é relevante para a sociedade está presente no ‘O Assunto’.



CE - Quais momentos tiveram maior destaque no podcast e como é participar dessa história e evolução?

Natuza Nery: Incluímos o vídeo no histórico de sucesso do ‘O Assunto’ e foi muito bacana ver o impacto disso na audiência. Destaco dois episódios historicamente importantes na trajetória do ‘O Assunto’, pois eles serão lembrados e revisitados por estudantes, curiosos, historiadores e escritores. Um deles é o episódio com a jornalista Miriam Leitão, enquanto os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 ainda aconteciam (clique aqui para ouvir o episódio). Outro destaque foi a entrevista com o Presidente Lula depois do atentado, um documento histórico.

CE - Como é o processo de preparação e construção de diferentes narrativas para atuar na TV, como colunista do g1 e como âncora do podcast?

Natuza Nery: Na TV, o poder de síntese precisa ser muito alto, é preciso dar o recado em dois ou três minutos. Com o texto, dá para escrever bastante. No podcast, a coisa muda. A quantidade de informação que eu preciso abordar numa conversa de 30 minutos é muito maior. O que é comum aos três casos? O dever de falar fácil, cumprindo o papel de comunicar bem o fato. É bom ressaltar que não estou sozinha. Muita gente não aparece no texto do blog, no comentário da GloboNews e no episódio do podcast, mas há uma equipe competente que está fazendo tudo isso acontecer.