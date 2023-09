Austrália e Nova Zelândia estão nos holofotes, por terem sido sede do campeonato mundial de futebol feminino 2023. Mas não é de hoje que os destinos chamam a atenção, já que são preferidos de muitos turistas.

A terra do canguru, Austrália, por exemplo, tem um clima muito parecido com o Brasil, mesmo estando do outro lado do mundo. O idioma falado nos dois países é o inglês, o que facilita a comunicação.

São conhecidos também pela exuberante natureza, desde praias paradisíacas até parques florestais com espécies raras de fauna e flora. Veja seis lugares para visitar na próxima viagem à Oceania.

Daniely de Oliveira, gerente de marketing do ViajaNet, agência de viagens digital brasileira fala um pouco sobre essas opções edá dicas.

Austrália:

1 - Praia de Lancelin

Na pequena cidade pesqueira de Lancelin, há mais de 4000 km de Sydney, fica a praia com o mesmo nome. Cercada por rochas e mar verde vivo, o local é perfeito para quem busca conforto e tranquilidade em meio à natureza. Lancelin recebe muitos turistas australianos e também de fora do país, na época de alta temporada.

2 - Parque Nacional Kakadu

Lugar deslumbrante com paisagens de pântanos e cachoeiras misturados à arte rupestre aborígene em paredões de rocha avermelhados. É considerado um Patrimônio da Humanidade, sendo uma área de quase 20 mil km². O parque abriga milhões de pássaros em migração nos brejos e cerca de um terço das espécies encontradas no país estão em Kakadu.

3 - Grande Barreira de Corais

A Barreira de Corais é uma das principais atrações turísticas do país, considerada a maior do mundo, se estende por mais de 150 km de largura, tem mais de 2,3 mil quilômetros de comprimento e conta com cerca de 2.900 recifes situados na faixa litorânea do estado de Queensland.

Além do potencial turístico, o paraíso ambiental é importante para a Austrália, pois abriga e protege inúmeras espécies de animais marinhos. O ideal é conhecer o local no inverno, quando há uma menor incidência de águas-vivas, sendo mais seguro para o turista mergulhar e visualizar corais.

Austrália - Foto: Divulgação

Nova Zelândia

4 - Rotura

Cidade que fica às margens do lago de mesmo nome, no Norte da Nova Zelândia, famosa pela atividade geotérmica, com piscinas de lama borbulhante e o gêiser. O local possui a influência da cultura Maori, com tradicionais escolas de escultura em madeira e tecelagem. Há, ainda, opções de passeios para quem gosta de praticar esportes radicais.

5 - Abel Tasman National Park

Pequeno parque localizado no extremo sul do país, o lugar é reconhecido pelas belas praias de areia dourada e águas cristalinas, além de um cenário exuberante da floresta tropical. Uma das atrações principais é a trilha costeira com 60 km de extensão, que proporciona vistas maravilhosas das baías, enseadas e ilhas, sendo procurado por turistas durante todo o ano.

6 - Monte Cook

Também conhecido pelos turistas como Aoraki National Park, está localizado na Ilha Sul da Nova Zelândia, é a montanha mais alta do país. Aoraki abriga muitas geleiras, conta com paisagens alpinas especiais, lagos de degelo e um dos céus mais estrelados do mundo. É perfeito para viajantes que amam o ecoturismo, com inúmeras opções de trilhas e mirantes, além de ser um dos melhores pontos de escalada da Oceania.