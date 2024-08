Destinos B+: Lisboa à beira-mar - Confira as praias mais bonitas próximas à capital portuguesa

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

É verão em Lisboa e um extenso litoral tomado por cenários espetaculares de pura lindeza e encanto desponta como um dos roteiros mais desejados por viajantes em busca do lugar ideal para estender a toalha e desfrutar de momentos de descanso, lazer e, sobretudo, de muita contemplação.

Com uma preciosa oferta, os areais vêm exercendo um papel crucial para o turismo regional, já que recebe milhares de visitantes ao longo do ano em função da perfeita combinação: beleza, qualidade, facilidade de acesso e proximidade do centro lisboeta. Algumas dessas praias, inclusive, são premiadas com a “Bandeira Azul” — distinção conferida àquelas que cumprem critérios de natureza, segurança, conforto, informação e sensibilização ambiental.

Dentre as inúmeras opções disponíveis, a Associação Turismo de Lisboa (ATL) oferece, a seguir, um roteiro com verdadeiros paraísos selvagens, cercados por faixas de areia e mar, e que agradam aos diversos perfis de viajantes, dos mais tradicionais aos naturistas.

Número 1 na preferência dos lisboetas em qualquer época do ano, as praias da Costa da Caparica, ao sul do Tejo, são as mais próximas da capital. De fácil acesso, sua costa tem cerca de 15 km de extensão, cujos ambientes e públicos vão se modificando à medida que os percorre.



Para quem procura um local mais deserto — e oficialmente naturista —, a dica é a Praia da Adiça, situada numa área protegida da comunidade piscatória Fonte da Telha. Envolvida por uma bela paisagem com falésias douradas, pinhais e o Cabo Espichel, ao fundo, ela é relativamente ainda pouco conhecida, oferecendo 1,5 km de muito espaço e tranquilidade, especialmente mais ao sul.

Seguindo o trajeto mais para sul, encontramos as praias da Arrábida. Protegidas pela serra do mesmo nome e abençoadas por um mar límpido e pacato, formam um convite irrecusável. São diversos areais ao longo da costa com destaque para a paradisíaca Praia dos Coelhos. Situada numa pequena enseada, é a alternativa ideal para quem deseja ver a natureza em seu estado mais puro. Tão natural que o seu acesso só é possível a pé, percorrendo (facilmente) um curto trilho.

De Lisboa para Cascais, de carro pela magnífica estrada marginal ou de comboio que sai do Cais do Sodré, vai deparar-se com as mais lindas vistas do Estuário do Tejo e do seu encontro com o oceano. Pelo caminho, há praias reservadas e excelentes, como as Avencas.



Cercada por ribanceiras, que podem ser apreciadas ainda na estrada, trata-se da primeira área marítima portuguesa protegida com gestão local. Graças à importância de suas flora e fauna marinha, tornou-se uma zona de interesse biofísico.

Continuando em direção à Sintra, logo após o Guincho, fica a discreta Praia do Abano, situada no meio das elevações rochosas que antecedem o Cabo da Roca. Invisível da estrada principal, o acesso a ela se dá por uma via estreita de terra batida, situada ao lado de um agradável pinhal. É famosa pelos seus ventos e ondas fortes.

Ao passar pelo Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, tem-se em poucos minutos a mítica Praia da Ursa, caracterizada pelo mar frio, areia fina e cenário rochoso com belas falésias. Para chegar até lá e poder conhecer sua lenda, é preciso escolher entre um dos caminhos possíveis para então, com calçados apropriados de borracha, se aventurar na descida. A tranquilidade e a vista singular dessa praia, onde o nudismo é permitido, compensam o esforço.

Mais adiante, os imensos areais e as ondas excelentes não mentem — eis a famosa Praia das Maçãs. Com grandes falésias, água de cor viva e ondas fortes, areia fina e fofa, essa graciosa praia cativa tanto quem deseja passar o dia tomando sol e experimentar seu mar frio, quanto quem prefere caminhar e admirar o entardecer tomando um drink ao ar livre.