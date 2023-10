agenda cultural

Três semanas após participar de evento literário em Campo Grande, Adriana Calcanhotto volta à Capital para apresentar o show "Errante", em que faz uma homenagem a cantora Gal Costa

Três semanas depois de marcar presença na 35ª Noite da Poesia, no Teatro Glauce Rocha, Adriana Calcanhotto está de volta a Campo Grande. Desta vez, a cantora estará no palco para apresentar o show

“Errante”, em que, além de trazer, no repertório, todas as canções do seu álbum de mesmo nome, o 13º gravado em estúdio, além de clássicos de sua carreira, Adriana presta uma homenagem a Gal Costa (1945-2022).

Na verdade, a homenagem e os clássicos meio que se entrecruzam no programa, já que, por exemplo, “Esquadros” e “Livre do Amor”, compostas pela cantora gaúcha, ganharam interpretações antológicas da baiana. O show será amanhã, no Bosque Expo, com portões abertos a partir das 19h.

Na banda de acompanhamento estarão Domenico Lancellotti (bateria), Guto Wirtti (baixo acústico), Jorge Continentino (saxofone, flauta e teclados), Diogo Gomes (trompete e flugelhorn), Marlon Sette (trombone) e Pedro Sá (guitarra). “Maresia”, “Vambora”, “Mais Feliz” e “Naquela Estação” são outras faixas que não faltarão. Ingressos ainda podem ser comprados pelo site mktproduções.com.br.

A turnê já passou pela Europa e volta para lá depois da temporada brasileira. Em seguida, segue para os EUA e para o Japão. “Foi muito legal ter ido para aí [Campo Grande], na Noite da Poesia, no começo do mês. Deu um gostinho de quero mais”, brincou a cantora em entrevista na semana passada.

“Agora, chego com ‘Errante’, com uma banda maravilhosa, e acredito que vai ser uma festa. Aproveito para convidar todo mundo, vai ser bem bonito. Já, já eu estou aí de novo”, afirmou Adriana Calcanhotto.

“Vai ser muito bom voltar, fazia tempo, sei lá, uns 10 anos, que eu não vinha para Campo Grande. Acredito que vai ser um grande encontro com os fãs, com as pessoas que curtem o meu trabalho”, apostou.

Falando sobre o novo álbum, a cantora recorda como foi dar sonoridade às composições de “Errante” a partir de violões que pertenceram a ninguém menos que Nara Leão (1942-1989) e Orlando Silva (1915-1978).

“Achei legal levar o violão do Orlando e o da Nara para o estúdio, para registrar o som deles no álbum. Mas eles ficam bem guardadinhos”, adicionou.

CAVUCADA

De hoje a domingo, a Cia Dançurbana apresenta a performance “Cavucada” pela Temporada Quanto Custa?. Durante o espetáculo, o público é convidado para se mover junto aos artistas na pista de dança do Ponto Bar.

Em todos os dias de performance haverá intérprete de libras, enquanto no domingo terá audiodescrição disponível.

O título do espetáculo, que celebra os 20 anos da companhia, faz uma referência a um passo de dança do brega-funk.

“Cavucada” rememora coreografias do repertório da Cia Dançurbana, além de danças festivas de diversas referências presentes em filmes, em videoclipes, no TikTok, entre outras fontes.

Em cena, apresentam-se Ariane Nogueira, Daniel Andrade, Jackeline Mourão, Livia Lopes, Maura Menezes, Reginaldo Borges, Renata Leoni, Roberta Siqueira, Rose Mendonça e Wagner Gomes – intérpretes-criadores com diferentes experiências artísticas que vão do hip hop até a dança contemporânea, do vogue até as danças sensuais de empoderamento feminino.

As apresentações dessa temporada vão contar com a participação de Afrodite Fetake, que é performer, hostess e faz parte da House Hands Up MS. A artista tem como referência o vogue e outros elementos da cultura ballroom.

A direção do espetáculo é da dupla de artistas Jorge Alencar e Neto Machado, que vieram de Salvador (BA) para Campo Grande exclusivamente para trabalhar com a companhia.

Para assistir o espetáculo, basta só escolher o dia e reservar o ingresso pela internet. Ao fazer isso, o interessado pode ou não fazer uma contribuição voluntária. As apresentações acontecerão na Rua Doutor Temistocles, nº 103, Centro, sempre às 20h. Mais informações pelo site dancurbana.com.br e pelo Instagram @ciadancurbana.

CINEMA 1

Para celebrar o Dia Internacional da Animação (DIA), o cineclube TransCine – Cinema em Trânsito organizou diversas sessões. A primeira delas, a Mostra de Animação Infantil, foi realizada ontem no Núcleo Humanitário da Nhanhá.

Hoje, tem lugar, no Museu da Imagem e do Som (MIS), a 1ª Mostra Regional de Animação, com 14 títulos. Já amanhã, data oficial do DIA, estará em cartaz a Mostra Nacional e Internacional de Animação,

no Armazém Cultural, a partir das 19h30min. A entrada é gratuita para todas as sessões.

“O Dia Internacional da Animação é uma celebração da riqueza e da diversidade do cinema de animação. Estamos entusiasmados em trazer essa celebração para Campo Grande e dar destaque ao talento local. A animação é uma forma de arte incrivelmente expressiva, e estamos ansiosos para compartilhar essas histórias cativantes com o público”, afirma a cineasta Mariana Sena, produtora da TransCine.

CINEMA 2

No circuito das telonas, nas salas de shopping centers, entre os destaques da semana estão “Mavka – Aventura na Floresta” e “Hypnotic – Ameaça Invisível”, com direção de Robert Rodriguez e Ben Affleck e Alice Braga no elenco.

Confira a sinopse do thriller: “Determinado a encontrar sua filha desaparecida, um detetive se vê caindo em uma toca de coelho enquanto investiga uma série de crimes que distorcem a realidade. Auxiliado por um médium talentoso, ele persegue um espectro letal”.