Dica de cardápio para seguir com o corpo saudável até o fim da folia de Carnaval

Na hora de pular o Carnaval, a maioria das pessoas acaba negligenciando os cuidados com o que se come e o que se bebe; hidratação é fundamental mesmo para quem não consome bebidas alcoólicas - pixabay

Aproveite, pule, mas cuide também de você. O conselho de mãe vem da nutricionista Paula Saldanha Tschinkel, para os foliões que costumam extravasar durante os dias de Carnaval com excesso de bebidas alcoólicas ou consumo de alimentos que acabam provocando um estrago e tanto no organismo. Noção do perigo que o álcool representa, em dias festivos ou não, a maioria das pessoas até tem, mas disciplina quanto ao que comer, isso é bem mais difícil.

Portanto vale o alerta com ares maternos da nutricionista, que é doutora na área de saúde e pesquisadora de hábitos alimentares no Centro-Oeste. “Quando pensamos em Carnaval, pensamos em dança, festa e diversão. E isso quer dizer gasto calórico e possivelmente bebida alcoólica em conjunto. O primeiro passo é pensar em hidratação, com água, água saborizada, Gatorade, água de coco ou outro isotônico que não permita a desidratação”, afirma Paula Saldanha Tschinkel.

Ela faz algumas sugestões sobre o que comer para enfrentar, com mais qualidade, a maratona de blocos de rua, escolas de samba e outros programas da agenda da folia. “Antes de ir, é interessante uma refeição do dia. Macarrão com carne ou frango, batata-doce com queijo e carne ou frango, ou proteína vegetal, ou bife vegetal ou feijão, mandioca com ovo, arroz com ovo, arroz com frango [galinhada], mandioca com carne [caldo]”, sugere.

“Ou um lanche, como pão integral [com fermentação natural] com proteína animal [frango, ovo ou carne] ou vegetal [leguminosa, bife vegano], alface, tomate, cenoura e um pouco de azeite, ou vitamina, em que colocamos um leite [integral ou vegetal] com uma dose de whey protein ou outra proteína, com uma fruta como abacate, maçã ou mamão. E assim conseguimos ter energia para o pré-Carnaval”, diz a nutricionista.

E o que fazer no meio da folia? “Durante a festa, o principal é a hidratação. Água e ou sucos e água de coco. Se beber, intercalar a bebida alcoólica com água ou água de coco. Assim, os efeitos negativos são minimizados. Ficando com fome, opte por sucos ou frutas ou banana-passa [fácil de carregar] ou outra fruta seca, uvas-passas, açaí e castanhas, que são combinações de energia muito gostosas. Outra opção é a barra de cereal esportiva, que ajuda também, em conjunto com a hidratação adequada”, explica.

Para depois do Carnaval, a pesquisadora em alimentação destaca os cuidados que devem ser observados, especialmente, por quem vive de olho na balança. “Vejo que é interessante para quem quer manter o peso uma maior hidratação com canja, sopa [fria ou quente] ou vitamina de frutas. Mas, se você sente muita fome, ‘bora’ fazer uma refeição completa, como um almoço ou um jantar com ovos e legumes ou macarrão com legumes e carne. Ou mesmo um lanche saudável, imitando o pré-Carnaval”, diz Paula Tschinkel.

A nutricionista afirma que é “interessante” cada folião observar seu próprio objetivo pessoal nos momentos extrafolia. “Se, além da diversão, você quer manter peso, tome cuidado nas festas, pois é muito fácil comer calorias em excesso neste período, com lanches em fast-foods ou foodtrucks. Principalmente os lanches com bastante fritura. Existe também [a necessidade de] atenção com a bebida alcoólica. É essencial se hidratar em conjunto com o consumo de álcool durante toda a folia”, reforça a especialista.

SIM OU NÃO?

Como nem tudo é permitido, também não deve haver, segundo a nutricionista, um índex do cardápio carnavalesco, ou seja, uma lista de comidas e bebidas terminantemente proibidas. “Acredito que não é não comer de jeito nenhum, e sim evitar, por exemplo, maionese, frituras, bebida alcoólica em excesso.

Alimentos superapimentados, que você não identifica o sabor real do alimento e pode comer a comida estragada. Evitar refrigerante e excessos de qualquer forma. A nutrição acredita na ponderação sempre”, afirma.

“O álcool sempre está presente no Carnaval e nas festas de forma geral. Assim, devemos nos hidratar em conjunto com a bebida e cuidar das batidas, em que sempre é acrescentado o leite condensado, que colabora para possíveis mal-estares. Evite a mistura de bebidas [alcoólicas]. É péssimo para a saúde, pois facilmente evolui para ficar bêbado e tonto. E, se optar por bebida sem álcool, também saiba que, se acrescentar leite condensado, também pode passar mal com o excesso”, alerta Paula Tschinkel.

A nutricionista sugere batizar alguns drinks com água. “Se for beber, nas batidas, acrescente mais água do que bebida alcoólica. Já ajuda bastante na minimização dos efeitos. Agora, se exagerar é seu objetivo, terá de, após a folia, tomar um sorinho [venoso ou oral] para um melhor retorno de seu bem-estar”, pontua.

AGITAÇÃO E CONGESTÃO

Comer, comer, beber, beber e cair na gandaia é uma combinação que pode levar o folião para a maca do Samu mais rapidamente do que se imagina. Parcimônia é a palavra-chave nessas horas desavisadas da curtição.

“Todo excesso é prejudicial à saúde, a ponderação nunca esteve tão na moda como agora. Se passar mal, procure um atendimento especializado para as medidas necessárias. Em caso de congestão, procurar um atendimento da rede de saúde. No caso de um pequeno mal-estar, tomar chá de caferana, chá de boldo ou chá de carqueja, que ajudam muito. É isso”, aconselha a especialista.

A propósito: haverá um pronto atendimento, montado na Galeria de Vidro da Plataforma Cultural (Esplanada Ferroviária), para os casos emergenciais durante o Carnaval.

REGRA DE OURO

“Se for possível se preocupar com a procedência, observar a higiene, a coloração, o armazenamento e a preservação das características do alimento e se ele foi feito no dia, evitando possíveis mal-estares. Melhor ainda se você mesmo preparar todos os seus alimentos e lanches e levar. Infelizmente, parece irreal em muitos momentos em que o objetivo é se divertir muito e não se preocupar com mais nada. Então, o jeito é atenção redobrada e evitar alimentos crus principalmente neste período”, afirma Paula Tschinkel.

"E, sempre que possível, tenha um profissional lhe orientando", arremata a nutricionista, que no início desta semana marcou presença no Correio B compartilhando com os leitores seus conhecimentos sobre as vitaminas do complexo B.