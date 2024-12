Documentário feito por professor assassinado será lançado com homenagens

Diálogo

Por Ester Gameiro ([email protected])

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

Agradeço meus limites.

Não me suportaria infinito.

Os limites são vantagens”.

FELPUDA

Comentários fortíssimos dão conta de que vento estaria, parafraseando a ex-presidente Dilma Rousseff, sendo “estocado” e deverá ser liberado em 2025. Aliás, dizem até que será o “ano da ventania”, cujos estragos seriam imprevisíveis. Os mais precavidos estariam até mesmo passando creme hidratante nos tornozelos para receber conhecido “mimo eletrônico”. Ô louco!...

Documentário

Será hoje, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, a pré-estreia do documentário “Onde Estava Você”, que tem como tema o sentimento da população e suas impressões sobre momentos históricos como a criação, em 1977, e a implantação, em 1979,

do estado de Mato Grosso do Sul.

Mais

A obra é do historiador Roberto Figueiredo (IM), com gravações da UCDB. Fausto Brites, Lenilde Ramos, Américo Calheiros, Marília Leite, Yara Penteado, Humberto Espíndola, Jonir Figueiredo, Gelásio Roque, Marisa Machado e Douglas Alves Silva foram os convidados para falar do tema.

Na área

Dentro do PP, dois nomes estão sendo considerados como possíveis pré-candidatos, em 2026, a uma das vagas ao Senado. O engenheiro civil Ednei Marcelo Miglioli, atual secretário de Infraestrutura de Campo Grande, é um deles. O outro é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), Marcelo Bertoni, que, inclusive, estaria filiado ao partido.

Pupilos

Famasul é a instituição que representa a força do agro de Mato Grosso do Sul e é filiada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. De suas hostes, foram projetadas para a política lideranças atuais, como o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP). A entidade foi constituída em 1977, fundada efetivamente em 1979, com assinatura da Carta Sindical pelo Ministério do Trabalho, e atualmente congrega 69 sindicatos rurais.

Chapa única

Está marcada para as 9h de hoje a eleição da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Será durante a sessão plenária. Formam a chapa os conselheiros Flávio Kayatt (presidente), Jerson Domingos (vice-presidente) e Marcio Monteiro (corregedor-geral). Esse será o último ato do ano dessa Corte, pois, após a eleição, começará o recesso. A posse será

no dia 1º de fevereiro de 2025.

*Colaborou Tatyane Gameiro