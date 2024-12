Adolescente diz que mantinha relacionamento com professor e o matou por dívida de R$ 200

Comandante do Choque disse que adolescente demonstrou frieza e crueldade - Foto: Lucas Caxito / Correio do Estado

O adolescente de 17 anos, preso por suspeita de matar a facadas o professor universitário Roberto Figueiredo, 63, disse à polícia que o crime foi motivado por uma suposta dívida de R$ 200. O suspeito disse ainda que mantinha um relacionamento com a vítima há cinco meses.

O professor foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (23) dentro de sua própria casa, no bairro São Francisco. O corpo foi encontrado pela irmã dele.

Em entrevista coletiva, o comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar, tenente-coronel Rigoberto Rocha, disse que, ao ser preso, o adolescente confessou o crime de forma fria.

“Ele relatou à polícia que mantinha uma relação com o professor durante cinco meses e que receberia um dinheiro, R$ 200 segundo ele, e teve um desacerto nesse recebimento, uma negativa desse recebimento por parte do professor”,explicou o comandante Rocha.

Após a recusa em pagar a suposta dívida, o adolescente relatou à polícia que agrediu o professor com um copo de vidro grosso até o professor desmaiar. Na sequência, com a vítima desacordada, o adolescente deu uma única facada no pescoço de Roberto, que o levou a morte.

Antes de deixar a casa, o suspeito furtou uma televisão, carteira, notebook e o veículo do professor, um Jeep Renegade.

Com esse veículo, ele passou na casa de dois amigos, um homem e uma mulher, e juntos começaram a usar drogas, bebidas alcoólicas, e a fazer uma festa.

Por fim, o Jeep foi repassado para este amigo, de 22 anos, que também foi preso por receptação.

O comandante ressalta que o jovem não demonstrou arrependimento em nenhum momento.

“Ele relata que teve um grande lucro. Naquela noite, no linguajar dele, ele tinha feito a boa, teria um grande lucro e chamou os amigos para gastar esse lucro”, conta.

O comandanta do Choque explica ainda que, logo após o crime, se iniciaram os trabalhos de busca aos criminosos.

Primeiro, o veículo foi encontrado na região do Parati, de posse do receptador, de 22 anos, que informou a equipe policial que passou a noite e madrugada com o adolescente infrator e que o jovem deixou o carro com ele.

O serviço de inteligência entrou em ação e, cerca de oito horas depois do crime, o adolescente foi preso na região do Caiobá. Ele completa 18 anos no fim deste mês e não tinha passagens pela polícia. Já o receptador, tinha passagens por roubo, furto e violência doméstica.

A mulher é considerada testemunha, pois foi chamada apenas para beber e usar drogas e não teve participação no assassinato.

Causou comoção

A morte do professor causou comoção no meio acadêmico e cultural de Campo Grande, áreas onde era bastante conhecido e querido.

Roberto Figueiredo, carinhosamente conhecido como "Beto" ou "Betinho", era docente da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), instituição onde atuava há 39 anos.

Ministrou aulas em diversos cursos, como História, Design, Arquitetura e Gastronomia. Também foi coordenador dos grupos de teatro, dança e música da universidade, além de membro do Conselho Universitário da UCDB (Consu).

Beto já atuou também como presidente da Fundação de Cultura de Campo Grande, e teve passagem como superintendente de Cultura da Capital. Pelo Estado, foi gerente de Patrimônio Histórico da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Em nota, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lamentou a morte de Beto: "Sua dedicação à educação, às artes e à valorização do patrimônio histórico inspirou gerações e será lembrada com profunda gratidão por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele".