Duas importantes lideranças políticas não estariam conversando com a... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Por Ester Gameiro ([email protected])

Murilo Mendes - poeta brasileiro

Ainda não estamos habituados

com o mundo.

Nascer é muito comprido”.

FELPUDA

Nos bastidores, a opinião de alguns políticos calejados que só é que o fim deste ano não deverá ser de calmaria, como sempre acontece. A previsão é de que a história do suposto golpe será a “ceia de Natal” e os quitutes, muitos quitutes, do cardápio de fim de ano, principalmente para os esquerdistas de carteirinha. Querem fazer do PL o leitão com a maçã na boca. Há, porém, quem acredite que não será bem assim. É esperar para ver.

Descaso

Reinaugurado há pouco tempo, o Teatro Aracy Balabanian parece não estar recebendo a devida manutenção. Em dois eventos, ficou visível o descaso com o local. Durante um show, em novembro, os espectadores não puderam usar os banheiros porque não havia água.

Mais

No último fim de semana, concerto de piano ficou comprometido pela falta de ar-condicionado. Em ambos os casos, o único funcionário do teatro não soube resolver os problemas. A desatenção com o local é, no mínimo, falta de respeito com a população.

Dácio Correa e Rosa Pedrossian

Rodrigo Polak

Chiadeira

Aprovada a reforma administrativa da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal, uma nova fase terá início. Será aquela de olhares de despeito, intrigas, biquinhos, muxoxos, ameaças e tentativa de valorização dos passes de uns e outros que querem se aboletar nas secretarias. Aliás, até tudo se acomodar, haverá muito choro e ranger de dentes.

Tête-à-tête

Quem aterrissou em Brasília para manter encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e fez questão de divulgar em suas redes sociais, foi o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente – por enquanto – do PSDB. Da reunião, participou o senador Rogério Marinho, bolsonarista de carteirinha e amigo de Azambuja desde quando cumpriram mandatos de deputado federal. Marinho é líder da oposição no Senado e crítico do governo Lula.

Skindô

“Conversa boa e produtiva sobre diversas questões da atualidade brasileira”, postou Reinaldo Azambuja, sinalizando, assim,

que voltou mais liberal do que tucano. Apesar de afirmar que só tomará a decisão após o Carnaval, em 2025, ele deverá mesmo assumir o comando do PL, de Jair Bolsonaro. Para quem ainda tem dúvida, basta lembrar que nenhuma liderança viaja e mantém encontro com outras para conversar sobre “se vai chover ou fazer sol”, né?

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro