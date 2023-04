Em Bonito, Projeto Jiboia leva a experiência de contato com serpentes para visitantes

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Jey Leonardo escritor brasileiro

"Você percebe que amadureceu quando entende

que a vida não te negou nada. Ela apenas te salvou

do que você não precisava”.

FELPUDA

Depois de desdenhar jardim florido onde estava e sair para ficar nos canteiros do vizinho, por achar que era mais vistoso, tem gente que viu as flores murcharem no novo quintal e agora tenta, desesperadamente, voltar ao antigo “refúgio” para sentir o perfume das rosas, que está cada vez mais forte. A questão é que essa galerinha está enfrentando sério problema para se aproximar: a tesoura de poda do jardineiro. Assim sendo...

Sem sucesso

Pedestre autora de ação judicial foi condenada a indenizar uma motociclista em R$ 3.255 (o equivalente a 2,5 salários mínimos vigentes em 2021, época do acidente) pelo Juizado de Trânsito de Campo Grande. A mulher, atropelada quando atravessava a rua pela frente de um ônibus parado no ponto, fora da faixa de pedestre, queria R$ 11 mil por danos morais. Já a acusada disse que a vítima foi culpada e pleiteou R$ 3.857,14 pelos prejuízos materiais e R$ 5 mil também por danos morais.

Mais

A autora do processo disse que viu a motociclista, mas, como estava antes de um quebra-mola, achou que daria tempo de atravessar a rua para embarcar em outro ônibus, porém foi atropelada. O motorista do ônibus parado, em depoimento, disse que a vítima realmente atravessou a rua sem olhar para lado algum. Resumo da ópera: a pedestre foi condenada a pagar indenização por danos morais à motociclista, que sofreu lesões na boca e nas pernas.

Tatiana Ratier/ Arquivo pessoal

Donata Meirelles/ Jude André Ligeiro

Ringue

Parlamentares bolsonaristas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ganharam fôlego maior para enfrentar, no ringue do plenário, os deputados esquerdistas, com a divulgação de vídeo da invasão e do vandalismo no Palácio do Planalto que, como consequência, derrubou um general ministro de Lula. A partir da próxima semana, as sessões deverão ser marcadas pelo tiroteio verbal de ambos os lados: a direita acusando e a esquerda tentando defender.

Maré mansa

O governador Eduardo Riedel conseguiu sair “ileso” de ataques de sindicalistas na primeira negociação salarial da sua administração. Assim, anunciou um reajuste geral e anual, a partir de 1º de maio, de 5%, pouco acima da inflação, que nos últimos 12 meses registrou índice de 4,65%. Ele havia avisado que respeitaria a capacidade financeira do cofre do Estado e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para repor as perdas inflacionárias. E disse que faria a correção sem ultrapassar o índice de 44% de gastos com a folha de pagamento.

Para facilitar

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia de MS está analisando projeto que prevê obrigar operadoras de telefonia móvel e fixa que atuam no Estado a oferecer as opções de cancelamento de contratos e de troca de planos em seus aplicativos de internet. A iniciativa é do deputado Jamilson Name.

ANIVERSARIANTES

Alexandre Ricardo Gewehr,

Maisa Beatris Reindel,

Domyngos Joseph de Santana Victor,

Márcio Roberto Durães,

Carlos Ernani Schadler,

Valéria Costa,

Renato Joaquim Ferrarezi,

Roseli Martins de Queiroz,

Dr. Daniel Isao Nakamura,

Airton Alves Pinto,

José Antonio de Oliveira Filho,

Luiz Orcirio Fialho Oliveira,

Zilda Aparecida Weis Brum Higa,

Simoni Trevizan,

Pedro Ney Diniz Cabreira,

Neusa Miranda e Silva,

Antonio Roberto Prudente,

José Mota da Silva,

Gustavo Gauto,

Antonio Marcos dos Santos,

Marcelo Pereira Dicchoff,

Egon Krakhecke,

Dr. José Eduardo Tibery,

Karla Kirsten Longo,

Pâmela Seves Amado,

Paula Vírginia Tie Matsuo Dias,

Timotheo Reis Proença,

Luiz Orcírio Figueiró,

Marilene Silveira da Costa,

Bruno Augusto Gonçalves dos Reis,

Maisa Aguero de Souza,

Francisca Valeria Costa e Costa,

José Valdecir Paim Silveira,

Mariana Cabral,

Cel. Deusdete Souza de Oliveira Filho,

Ramão Humberto Martins Manvailer,

Gleison Rocha Meireles,

Ivana Monte Lima Oliveira,

Vírginia Paula Tiemi Matsuo Dias,

Luiz Irineu Gênova,

Agide Paganott,

Paulo Piazer Pereira,

Márcia Geromini Fagundes,

Rômulo Nacasato Cappi,

Letícia e Silva Teruya,

José Carlos Fagundes,

Armando Fernandes Bernardo,

Liliana Romero da Silva,

Enrique Garnon Ruiz,

João Banac,

José Delmondes,

Euzébio Espírito Santo Filho,

Laís Freire Gomes da Silva,

Oscar Hanson dos Santos,

Donato Borges de Figueredo,

Luciane Sá Escobar,

Aleide Fernandes Benatti,

Matilde Gonzaga,

Marina Rosa de Sampaio,

Benedita da Silva Saraiva,

Augusto Zanin,

Marilene Castro Ferreira,

Benedito Neto Belarmino Anastacio,

Nilson Nolasco,

Roger Simões dos Santos,

Ana de Souza Mecchi,

Dr. Marco Antonio Bonini Filho,

Henrique Hideyuki Bordignon Tokikawa,

Leila Castro Ferreira,

Sandra Regina Albuquerque,

João Luiz Leopoldo de Paula,

Dra. Magna Pereira da Silva,

Ruthy Ramos da Costa Silva,

Margareth de Jesus Chaves,

Fabrício Freitas,

Jaqueline Matoso Rodrigues,

Rodrigo de Souza da Silva,

Luís Fernandes Vieira,

Sandra de Oliveira Pereira Morais,

Luiz Gustavo Balbuena Leite,

Manoel Soares Dias,

Noel Alves da Silva,

Aline Fagundes de Oliveira,

Luziano Lázaro de Souza,

Ana Maria Franco Beal,

Luci Freitas Siqueira,

Renan Lima Barbosa,

Neide Del Campo,

Ronaldo Haruki Okita,

Dr. Antonio Adônis Mourão,

Dr. Roberto Santos Saraiva,

Maria Lúcia Rodrigues,

Luis Antonio Veronese,

Silvio Salvatierra,

Rosane Vieira Almeida das Virgens,

Flávio Augusto Abrahão Barbosa,

Ivo Bottega,

Maria Jaci Sagmeister,

Cleuza de Fátima Brasil Zulin,

Dra. Marta Driemeier,

Dr. Alexandre Turíbio da Silva,

Matilde Coimbra Grubert,

Alexandra Midori Nezu do Amaral Liberali,

Camila Souza Pinheiro Albrecht,

Antonio Celso Chaves Gaiotto,

Evandro Akira Ioshida,

Rosilene Regina Mochi de Oliveira.

Colaborou: Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado