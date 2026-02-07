Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

diálogo

Embora somente depois do Carnaval é que realmente as articulações políticas...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (7) e domingo (8)

Ester Figueiredo

07/02/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Victor Barone - poeta de ms

"O que me enche de medo 
é olhar-me no espelho e descobrir-me 
senhor das certezas. É o que temo”.

Felpuda

Embora somente depois do Carnaval é que realmente as articulações políticas entrarão em uma fase de outro “fervo”, já há muitos políticos que não esperarão e vão aproveitar o festejo de Momo para colocar o bloco na rua. 

Uns e outros estarão “desfilando” nas redes sociais “fantasiados de virtudes” para tentar conquistar o eleitor. Pela passarela da internet estarão se apresentando com perfomances tais como, “Pura Pureza Sobre o Céu da Morena”, “Honestão do Prosa”, “O Amigão do Segredo” e por aí vai. Essa gente!...

Em clima de descontração no plenário, no dia 4, o deputado Londres Machado, que aniversariou no dia anterior, recebeu presente de Paulo Duarte, em nome de todos os parlamentates: um par de tênis. Para justificar o mimo, ele explicou que Londres hoje é o que se chama de Nova Tendência de Viver a Maturidade, em inglês New Older Living Trend (Nolt). O parlamentar disse que o decano colega fazia brincadeiras recorrentes sobre os tênis que ele usava e decidiu partir para o desafio: se ele recebesse um par teria que usá-lo.

Londres respondeu com maestria, agradecendo a todos e dizendo que iria calçá-los durante a campanha eleitoral, percorrendo os municípios e trazendo de volta para mostrar que andou por todo o MS. Foi aplaudido que só.

Neiba OtaNeiba Ota
Maria Eduarda Portella AmorimMaria Eduarda Portella Amorim

Ironia

Tchurminha da direita está ironizando a tentativa do PT de MS se acertar politicamente com a senadora Soraya Thronicke (Podemos) para que a parlamentar venha fazer “dobradinha” com Vander Loubet. Dizem eles que os petistas não conseguem “sobreviver” sem o Bolsonaro, tanto é que vão buscar uma “bolsonarista juramentada de outrora e hoje dissidente” para tentar conquistar vagas no Senado. Como se vê...

Pulou fora

O vereador Professor Riverton anunciou a saída da liderança do PP na Câmara Municipal de Campo Grande. A justificativa foi que não estaria concordando com o que vem acontecendo e aproveitou para fazer críticas à gestão da prefeita Adriane, também do seu partido, considerando que 2025 foi um ano difícil, com poucas entregas na saúde e na infraestrutura. Disse ainda que, a partir de agora, terá uma posição independente. 

Itinerante

Será neste sábado mais uma edição do atendimento itinerante em Campo Grande do Tribunal Regional Eleitoral de MS. Das 8h às 15h, a ação será na Escola Estadual Professora Élia França Cardoso, na Rua Sargento Jonas Sérgio de Oliveira, nº 297, Jardim São Conrado. A coordenação é da 44ª Zona Eleitoral da Capital.

Aniversariantes

SÁBADO (7)

  • Ana Luiza do Amaral Vendramini Gameiro, 
  • Jucimara Palieraqui Nemir,
  • Nilda Lima Salazar, 
  • Noemir Felipetto, 
  • Horani Dutra de Araujo,
  • Laudelino Antunes de Moraes,
  • Adir Curiel Junior,
  • Ederlon Pinheiro de Lima,
  • Estênio Preza de Mattos,
  • Jaime Menacho Ibañes,
  • Marcia Cristina Dias Araujo,
  • Ricardo Arce,
  • Maiany Nunes Farias Portugal, 
  • Issa Nicolas Ferzeli, 
  • Emanuel Gomes Tronchini,
  • Adalberto Luiz Michel,
  • Nivaldo Sezerino,
  • Marly Márcia Nocera,
  • Pedro Rodrigues da Silva, 
  • Álvaro Soares dos Santos,
  • Cintia Aparecida Medina,
  • Ana Maria Mey Carmo, 
  • Zeraldi Nogueira Jorge,
  • José Franco, 
  • Luciane Gueno Hadykian,
  • Valéria Duarte Moron de Andrade, 
  • Carlos Lucas Mali, 
  • Nathália Stiehler Fachini,
  • Antônio Alberto Bini, 
  • Leiliane Nascimento Silva, 
  • Humberto Santana Drago,
  • Sônia Auxiliadora Gutierrez Elcimonte,
  • Luciana Lara Diniz Brandão,
  • Joaquim Rolim Maciel, 
  • Aparecido Abib Lacerda, 
  • Márcia Setsuko Sakemi, 
  • Luiz Sérgio Colman,
  • Rafael Abdul Ahad Saad, 
  • Valdeli Ferreira Cândido,
  • Jane Cabral Capriata, 
  • Rosângela Albuquerque, 
  • Vera Regina Reis, 
  • Roselee Alves Oliveira, 
  • Adolfo de Souza Almeida, 
  • Carolina Ferreira Gomes,
  • Maria Rodrigues Brandão,
  • Honorina Cáceres,
  • José Luiz Charbel,
  • Silvio Lupinetti,
  • Toshiyuki Sakamoto,
  • Maria de Fátima Lima Pires Santana,
  • Sônia Maria Juvência da Silva,
  • Nilda Ferreira Carvalho,
  • Aparecido Oliveira da Costa,
  • Silas Paes Barbosa Júnior,
  • Francisco de Assis Gomes,
  • Nilson Basilio Guasso,
  • Adão Inacio Rangel,
  • Lucas Ricardo Vieira Grande,
  • Aurelina Dias Teixeira Almada,
  • Irajá Francisco Goettems,
  • Diogo Antonio Garcia de Souza, 
  • Antonio Marcos Antunes,
  • Paula Alves de Albres,
  • Euder Clemente Barcelos, 
  • Sebastião Nogueira,
  • Juliana Medina, 
  • Kelly Cristina Souza Gonçalves Bottega, 
  • Theonymfi Markakis, 
  • Marcelo Marinho da Silva, 
  • Diva Lemos Lisboa,
  • Marcelo Martins Cunha, 
  • Odete Vidoto de Souza Hernani, 
  • Dayane Nascimento Fernandes Lupoli,
  • Ariane Albuquerque Miranda Pitzschk Terêncio,
  • Deise Regina Ströher Spohr,
  • Roney Nobre de Miranda Ploger,
  • Carlos Beno Goellner.

DOMINGO (8)

  • Laurita Pergo Tognini, 
  • Dr. Silvio Luis Silveira Lemos,
  • Maríllia Maksoud Gonçalves Gralha, 
  • Júlio Cesar Souza Rodrigues,
  • Karyane Doneda,
  • Waldemiro Soletti,
  • Agueda Carneiro Villa Verde Garcia,
  • Antão Vargas de Lima,
  • Luiz Antônio Terrabuio Andreussi,
  • Adrielly Aparecida Alves de Oliveira,
  • Élio Mario de Brito,
  • Antonio Armindo Molina Alves,
  • João Lourenço Ferreira Ferro,
  • Luiz Carlos Schiavi,
  • Rodrigo Laguna Soriano,
  • Sara Fernandes Cypriano,
  • Wilson Adriano Duarte Pereira,
  • Marco Aurélio Barbosa Siufi,
  • Paulo Nemirovsky, 
  • Waldir Ribeiro Acosta,
  • Ronei Antônio Nogueira, 
  • Márcio de Castro Cunha,
  • Alberto Penze Campanha,
  • Dr. Gilberto Cavalcante, 
  • Delcídio do Amaral Gómez,
  • Maria Inês Machado Hoeper,
  • Ailton Garai da Silva, 
  • Edson Ricardo Lopes,
  • Daniela da Silva Moura,
  • Evandro Luiz Riguete,
  • Renato Martins Silveira,
  • Ana Maria Pires Pereira, 
  • Shirley Garcia de Oliveira, 
  • Nereide Cicalise Proença,
  • lza Esteves de Oliveira,
  • Cristiane Marin Chaves, 
  • Doracino Arantes Goulart, 
  • Joselito Sroczynski, 
  • Vera Lúcia Yegros Pereira,
  • Jussara Sanches Barbosa, 
  • Eliza Penzo,
  • Cristiane Scopel Audino, 
  • Odette Barbosa de Almeida, 
  • Antônio Rodrigues Dias, 
  • Wladmir Martins, 
  • Hélio Jarczewski, 
  • Letícia Costa Silva, 
  • Almiro Borges,
  • Noeli Nascimento Valente, 
  • Suely de Oliveira Santos, 
  • Aila Patricia Ganacini Viudes,
  • Luiz Carlos Ramos, 
  • Marco Antônio Costa,
  • Izaias de Andrade Diniz,
  • Maria Helena Nasser Cubel,
  • José Alberto Murad Abrão,
  • Sérgio Luiz Veiga, 
  • Antônio Fabrizio de Jonas,
  • Flávio Pereira Alves,
  • Dr. José Carlos Nogueira, 
  • Alaíde Almeida de Oliveira,
  • Maria Joana Ramos Arruda,
  • Cláudio Guilherme Martins,
  • Juramir Xarão de Souza,
  • José Gouvea Barros,
  • Wanda Albuquerque,
  • Michele de Souza Macedo,
  • Kátia Yuri Higashi,
  • Cleiton Souza Benites,
  • Solange Helena Terra Rodrigues,
  • Roberto Egmar Ramos,
  • Denisval Pereira de Andrade,
  • Anderson Lemos da Costa,
  • Gerson Terra,
  • Susann Villela Tiosso Rodrigues,
  • Alexandre Carneiro da Silva,
  • Osmar Martins Blanco,
  • Arlindo Pereira da Silva Filho,
  • José Carlos Rocha da Silva,
  • Nilza Ramos,
  • Maria Elisabeth Rossi Lesme.

* Colaborou Tatyane Gameiro

Felpuda

Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (06)

06/02/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Fernando Pessoa - escritor português

"O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela”.

FELPUDA

Que rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando para assistir, de camarote, o show de vitimismo que deverá ser dado por certos políticos, tão logo venha à tona malfeitos neste ano eleitoral. “Perseguição” deverá ser a palavra mais ouvida, como se fosse antídoto à realidade e permitindo que posem vestidos de anjos celestiais. Aí, acredite quem quiser nas “lágrimas de crocodilo”. E não custa lembrar: cessarão caso o resultado nas urnas seja positivo. Caso contrário, virará “chororô”, mesmo. É cada uma...

DiálogoQue rufem os tambores! O distinto eleitorado pode ir se preparando para assistir, de camarote, o show de vitimismo que deverá ser dado por certos políticos, tão logo venha à tona malfeitos neste ano eleitoral. “Perseguição” deverá ser a palavra mais ouvida, como se fosse antídoto à realidade e permitindo que posem vestidos de anjos celestiais. Aí, acredite quem quiser nas “lágrimas de crocodilo”. E não custa lembrar: cessarão caso o resultado nas urnas seja positivo. Caso contrário, virará “chororô”, mesmo. É cada uma...

 Diferenciado

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) divulgou que a reforma tributária, em vigor a partir deste ano, prevê tratamento tributário diferenciado para pessoas físicas que exercem atividades econômicas em pequena escala, os chamados nanoempreendedores.

Mais

A proposta trabalha a inclusão social ao dar reconhecimento legal a atividades hoje informais, e também alcança motoristas e entregadores por aplicativo. A medida se aplica a pessoas físicas que atuam de forma individual e sem CNPJ, com receita anual de até R$ 40,5 mil.

DiálogoDra. Rachel Furquim Marson

 

DiálogoThaily Semensato

Expectativa

O resultado da reunião de Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL, com a cúpula do partido, poderá mudar os rumos da pré-campanha. A legenda tem compromisso com a reeleição do governador Riedel (PP) e trabalha para eleger dois senadores, com a possibilidade de abrir segunda vaga para partido aliado. Desse encontro deverá sair uma “palavra de ordem” para apagar os incêndios causados por rebeldes. A conferir.

Sufoco

Político observador que só, afirmou que, na realidade, os vereadores caíram numa espécie de armadilha que eles mesmo criaram. E que para dar satisfação à população que pressionava sobre a questão do IPTU e do lixo, decidiram aprovar um projeto com “dose de revanchismo”, porque a proposta da prefeita Adriane Lopes não passou por eles. Seria uma medida no estilo “matar dois coelhos com uma só cajadada”. Pois é...

Ficam

O deputado Londres Machado (PP) foi escolhido novamente pelo governador Eduardo Riedel como líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, enquanto Pedrossian Neto também volta a ser o vice. O decano parlamentar agradeceu a confiança e ressaltou o apoio que sempre teve dos colegas em votações de projetos importantes para Mato Grosso do Sul.

Aniversariantes

  • Dra. Magali Martins Trivellato,
  • Luiz Ricardo de Oliveira Debortoli,
  • Christiano Lima Metello,
  • Dr. Gustavo Mendes Medeiros,
  • Diego Correia,
  • Francisco Lopes da Silva,
  • Dimas Gonçalo de Faria,
  • Jalmir Amorim Dutra,
  • Marco Antonio Homem
  • de Carvalho,
  • Pe. Ricardo Carlos,
  • Antonio Tomaz de Lima,
  • Cláudio Cézar Machado,
  • Marivalde dos Santos,
  • Vicente Mota de Souza Lima,
  • Amelia Barbosa Nogueira,
  • Yolanda Barreto Flud,
  • Zilda Nunes de Castro,
  • Karolina Curado Coppola Zanotto,
  • Luiz Carlos Franco,
  • Paulo Rogério de Carvalho Silva,
  • Antonio Alberto de Bortoli,
  • Glaucy da Silva Carmo,
  • José Espíndola de Barros,
  • Artemis Cesco Fieschi,
  • Dr. Marcos Alves Chaves,
  • Dra. Lilian Gonçalves,
  • Nelly Rieskstins Villarinho Bonfim,
  • Urbano Paulo Santi,
  • Flávio Neves Costa,
  • André Alves Ferreira,
  • Maria Flavia Decco,
  • Marcelo Moraes Salles,
  • Paulo Henrique Aguiar Nery,
  • Vagner Pinheiro da Conceição,
  • Ozená Alves Almeida,
  • Tays Kaida Vieira,
  • João Borges dos Santos,
  • Ilza de Rezende Chagas,
  • Luiz Carlos Capucci,
  • Nelson Coleto Amador de Souza,
  • Vilson Corrêa,
  • Luiz Roberto Holf de Araujo,
  • Fernando de Paula Lousada,
  • Dante Martins de Oliveira,
  • Aleide Figueiredo Serra,
  • Patrícia Akemi Tsuge Ikeziri,
  • Amaury Neiva de Carvalho e Silva,
  • Clóvis Glienke,
  • Hamilton Carvalho de Moura,
  • Claudio Marques Costa Junior,
  • Hélio Machado Borges,
  • João Simemuta da Costa Fonseca,
  • Cleber Jackson Toledo,
  • Fabiano Barth,
  • Maria Cristina Ataíde,
  • Argemiro Ângelo Corrêa Rezende,
  • Leandro Gianny Gonçalves
  • dos Santos,
  • Cinthia Emmanuelle Silva Arantes,
  • José Márcio de Araújo,
  • Edson de Almeida,
  • José Carlos Araújo Lemos,
  • Célia Aparecida Bartles Carvalho,
  • Maria Francisca Menezes Farias
  • Araújo,
  • Joise Maira Bearari Ramos,
  • Kasla Garcia Gomes Tiago de Souza,
  • Getúlio José da Costa,
  • Eduardo Bogalho Pettengill,
  • José Carlos Pesuto,
  • Maria Carmen Martinez Santos,
  • Polyanne Cruz Soares Silva,
  • Ayrton José Motta Nunes,
  • Roberto Torres Filho,
  • Vanessa Escobar Machado,
  • Adriana Eliza Barbosa Pinheiro,
  • Delvio Fagundes Cordeiro,
  • Leda Ribeiro Mendes Martins,
  • Antonio Gilmar Vieira,
  • Elidia Cruciol,
  • José Carlos de Souza Teixeira,
  • Fernando Marques,
  • Nelson Luiz de Carvalho,
  • Vladmir Tavares de Lima,
  • Hilda Maria Menezes,
  • Katia Mendes de Souza,
  • Vivianne Marques,
  • Beatriz Franco de Souza,
  • Waleska Nascimento Flôres,
  • Luis Henrique Ribeiro,
  • Mara Barbosa de Almeida,
  • Dr. Sideni Soncini Pimentel,
  • Laura Fernandes Mendes,
  • Alício Alvares de Oliveira,
  • Ernani Vicente de Souza,
  • Eurídice Maria Araújo,
  • Carla de Almeida Lopes,
  • Ednéia Maria de Medeiros,
  • Joaquim da Silva Nogueira,
  • Antonio João da Silva,
  • Maria Lúcia Mendes de Lima,
  • Claudete Rosa Pereira,
  • Francisco Carlos de Andrade,
  • Lorena Miranda de Souza,
  • Glaucia Conrado Teixeira,
  • João Carlos Martins Pinheiro,
  • Tatiane Santos Vieira,
  • Mário Sérgio Marques,
  • Roberto Campos da Costa,
  • Ana Lúcia Mendes Barbosa,
  • Maurenn Pereira de Oliveira.

SAÚDE

Mofo em ambientes úmidos desencadeia alergias, agrava doenças respiratórias e pode liberar toxinas

Além de danos materiais, o mofo em ambientes úmidos e mal ventilados desencadeia alergias, agrava doenças respiratórias e pode liberar toxinas

05/02/2026 10h00

Compartilhar
Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratórias

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratórias Reprodução

Continue Lendo...

O mofo não é apenas uma questão estética ou um incômodo passageiro. Trata-se de um sinal de alerta para a saúde do ambiente construído e, consequentemente, de seus ocupantes.

Sua proliferação silenciosa em paredes, armários, tetos e móveis é um problema de saúde pública muitas vezes negligenciado, especialmente em regiões de clima quente e úmido ou durante o inverno, quando a ventilação natural é reduzida.

Este fungo microscópico, visível em manchas esverdeadas, escuras ou aveludadas, é um bioagressor com potencial para causar desde reações alérgicas leves até condições respiratórias graves e complexas.

A relação entre o mofo e a saúde humana é direta e mediada por mecanismos bem documentados. Os fungos se reproduzem por meio da liberação de milhões de esporos minúsculos no ar, partículas invisíveis a olho nu que são inaladas com facilidade.

Além dos esporos, as colônias de mofo produzem e liberam no ambiente alérgenos potentes, irritantes químicos voláteis (MVOCs) e, em certas condições e para algumas espécies, micotoxinas – substâncias potencialmente tóxicas cujos efeitos a longo prazo são alvo de contínua pesquisa científica.

Para uma parcela significativa da população, a exposição a esses agentes desencadeia reações alérgicas. Essas reações podem ser imediatas, com sintomas que mimetizam uma rinite alérgica intensa: congestão nasal, espirros em salva, coriza aquosa, coceira e vermelhidão nos olhos.

O contato direto com superfícies mofadas pode provocar dermatite de contato, com erupções cutâneas e coceira localizada. Para os milhões de brasileiros que convivem com a asma, a presença do mofo é particularmente perigosa.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasEsporos podem estar presentes antes mesmo do mofo ser visível - Foto: Reprodução

Em indivíduos asmáticos alérgicos aos fungos, a inalação dos esporos pode funcionar como um gatilho poderoso para crises severas, com broncoespasmo, tosse e profunda falta de ar, muitas vezes exigindo intervenção médica de urgência.

DANOS À SAÚDE

No entanto, os efeitos não se restringem a pessoas com alergias diagnosticadas. A exposição ao mofo também pode irritar as mucosas de indivíduos sem qualquer predisposição alérgica.

Olhos lacrimejantes, garganta arranhando, tosse seca e sensação de pressão no peito são queixas comuns em ambientes contaminados, sintomas que melhoram sensivelmente ao se deixar o local. Este é um efeito puramente irritativo, mas não menos impactante na qualidade de vida e no bem-estar diário.

O perfil de risco é ainda mais grave para grupos populacionais vulneráveis. Bebês e crianças, cujos sistemas respiratório e imunológico estão em desenvolvimento, são mais suscetíveis.

Idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido (por doenças ou tratamentos médicos) não só têm maior risco de desenvolver infecções fúngicas oportunistas nos pulmões (como a pneumonia fúngica), como também podem apresentar reações mais intensas aos alérgenos.

A exposição crônica em ambientes mofados também tem sido associada, em estudos clínicos, a uma piora no controle de doenças respiratórias pré-existentes, como a bronquite crônica e a doença pulmonar obstrutiva crônica.

Além das doenças claramente alérgicas ou irritativas, a ciência investiga a relação entre a exposição prolongada a ambientes com mofo e outros sintomas sistêmicos, muitas vezes chamados de síndrome do edifício doente.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasFoto: Reprodução

Pacientes relatam cansaço inexplicável e persistente, dores de cabeça frequentes, dificuldades de concentração, lapsos de memória e dores musculares e articulares difusas.

Embora a causalidade direta seja complexa de estabelecer e esses sintomas não sejam específicos, a melhora após a remoção do foco de mofo e a mudança para um ambiente saudável é um indicativo forte da influência do ambiente na saúde geral.

A possibilidade de exposição a micotoxinas, embora menos comum em ambientes domésticos típicos, levanta questões sobre potenciais efeitos neurológicos e imunológicos que demandam cautela e mais pesquisas.

COMO EVITAR

O combate eficaz ao mofo, portanto, transcende a simples limpeza superficial. É uma estratégia de saúde preventiva. O ciclo vicioso que permite seu surgimento é conhecido: umidade excessiva + matéria orgânica (papel, madeira, gesso, tecido, poeira) + falta de ventilação + temperaturas amenas.

A primeira e mais crucial linha de defesa é o controle da umidade. Em regiões litorâneas ou no período chuvoso, o uso de desumidificadores elétricos de ambiente, principalmente em cômodos menores como quartos e banheiros, é uma medida transformadora, mantendo a umidade relativa do ar idealmente abaixo de 60%.

A ventilação cruzada é uma arma poderosa e gratuita: abrir janelas e portas em lados opostos da casa, mesmo por períodos curtos em dias frios ou nublados, permite a troca de ar úmido interno por ar mais seco externo, dissipando os esporos em suspensão.

É essencial ventilar armários e guarda-roupas periodicamente, evitando o acúmulo de umidade no interior dos móveis, onde roupas e calçados podem se tornar focos de proliferação.

A manutenção predial é outra frente crítica. Infiltrações em telhados, janelas, paredes externas e em banheiros são a principal fonte de umidade crônica e devem ser reparadas imediatamente.

Presença de mofo nos ambientes pode causar alergias e crises respiratóriasManter ambientes limpos é essencial para prevenir e combater o mofo - Foto: Reprodução

No dia a dia, hábitos simples fazem grande diferença: usar exaustores no banheiro durante e após o banho, e na cozinha durante o cozinhar; jamais guardar roupas, toalhas ou calçados que não estejam completamente secos; e evitar encostar móveis diretamente na parede, mantendo uma distância de pelo menos 5 cm para permitir a circulação de ar.

Quando o mofo já se instalou, a limpeza deve ser feita com cuidado. Para pequenas áreas (até 1 metro quadrado), uma solução de água sanitária diluída em água (1 parte de água sanitária para 10 de água) aplicada com luvas, máscara e boa ventilação pode ser eficaz. 

No entanto, para infestações extensas ou em casos em que há moradores com graves problemas de saúde, a contratação de uma empresa especializada em remediação de mofo é a atitude mais segura.

Esses profissionais utilizam equipamentos de proteção, técnicas de contenção para evitar a dispersão dos esporos durante a remoção e equipamentos profissionais de secagem e desinfecção, tratando a causa raiz e não apenas o sintoma visível.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3606, quinta-feira (05/02): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2969, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2969, quinta-feira (05/02): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3606, quinta-feira (05/02)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6946, quinta-feira (05/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6946, quinta-feira (05/02): veja o rateio

5

Mulher que alegou usucapião é obrigada a deixar imóvel
Cidades

/ 11 horas

Mulher que alegou usucapião é obrigada a deixar imóvel

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional