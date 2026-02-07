Embora somente depois do Carnaval é que realmente as articulações políticas...Leia na coluna de hoje

Victor Barone - poeta de ms
"O que me enche de medo
é olhar-me no espelho e descobrir-me
senhor das certezas. É o que temo”.
Felpuda
Embora somente depois do Carnaval é que realmente as articulações políticas entrarão em uma fase de outro “fervo”, já há muitos políticos que não esperarão e vão aproveitar o festejo de Momo para colocar o bloco na rua.
Uns e outros estarão “desfilando” nas redes sociais “fantasiados de virtudes” para tentar conquistar o eleitor. Pela passarela da internet estarão se apresentando com perfomances tais como, “Pura Pureza Sobre o Céu da Morena”, “Honestão do Prosa”, “O Amigão do Segredo” e por aí vai. Essa gente!...
Em clima de descontração no plenário, no dia 4, o deputado Londres Machado, que aniversariou no dia anterior, recebeu presente de Paulo Duarte, em nome de todos os parlamentates: um par de tênis. Para justificar o mimo, ele explicou que Londres hoje é o que se chama de Nova Tendência de Viver a Maturidade, em inglês New Older Living Trend (Nolt). O parlamentar disse que o decano colega fazia brincadeiras recorrentes sobre os tênis que ele usava e decidiu partir para o desafio: se ele recebesse um par teria que usá-lo.
Londres respondeu com maestria, agradecendo a todos e dizendo que iria calçá-los durante a campanha eleitoral, percorrendo os municípios e trazendo de volta para mostrar que andou por todo o MS. Foi aplaudido que só.
Ironia
Tchurminha da direita está ironizando a tentativa do PT de MS se acertar politicamente com a senadora Soraya Thronicke (Podemos) para que a parlamentar venha fazer “dobradinha” com Vander Loubet. Dizem eles que os petistas não conseguem “sobreviver” sem o Bolsonaro, tanto é que vão buscar uma “bolsonarista juramentada de outrora e hoje dissidente” para tentar conquistar vagas no Senado. Como se vê...
Pulou fora
O vereador Professor Riverton anunciou a saída da liderança do PP na Câmara Municipal de Campo Grande. A justificativa foi que não estaria concordando com o que vem acontecendo e aproveitou para fazer críticas à gestão da prefeita Adriane, também do seu partido, considerando que 2025 foi um ano difícil, com poucas entregas na saúde e na infraestrutura. Disse ainda que, a partir de agora, terá uma posição independente.
Itinerante
Será neste sábado mais uma edição do atendimento itinerante em Campo Grande do Tribunal Regional Eleitoral de MS. Das 8h às 15h, a ação será na Escola Estadual Professora Élia França Cardoso, na Rua Sargento Jonas Sérgio de Oliveira, nº 297, Jardim São Conrado. A coordenação é da 44ª Zona Eleitoral da Capital.
* Colaborou Tatyane Gameiro