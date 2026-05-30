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ALDA: a alfaiataria emocional e sofisticada de Sasha Meneghel para a Mondepars

A consultora de moda e comportamento do Correio B+ Gabriela Rosa dá dicas para você escolher peças de alfaiataria depois da apresentação emocionante da estilista Sasha Meneghel

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

30/05/2026 - 16h00
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O desfile “ALDA”, da Mondepars, revelou muito mais do que uma coleção de moda. Sasha Meneghel apresentou uma narrativa visual construída através da memória, da herança afetiva e da elegância silenciosa da alfaiataria contemporânea.

Como consultora de imagem, o que mais me chamou atenção foi a forma como a coleção conseguiu equilibrar estrutura e sensibilidade. Existe um refinamento muito maduro na construção das peças, mas sem perder emoção. A alfaiataria aparece forte, arquitetônica e sofisticada. Porém nunca rígida, ela se move com delicadeza.

A coleção mergulha em tons terrosos, cafés profundos, vinho, oliva, chocolate, cinzas esfumaçados e beges elegantes. Uma cartela extremamente inteligente do ponto de vista imagético, porque transmite sofisticação, permanência e profundidade emocional. São cores que comunicam elegância sem esforço e reforçam a estética atemporal da marca.

Entre os meus looks favoritos está o conjunto marrom chocolate com maxi gola estruturada e cintura extremamente marcada. A peça cria uma silhueta poderosa e feminina ao mesmo tempo.

O desenho da gola amplia presença visual e traz dramaticidade sofisticada, enquanto a modelagem ajustada valoriza a construção corporal com muita elegância.

Outro destaque absoluto foi o blazer escultural com decote profundo e ombros arquitetônicos. Existe ali uma referência muito clara à alfaiataria clássica reinterpretada de forma contemporânea. A estrutura quase escultórica da peça transmite força, presença e sofisticação,  mas sem excessos visuais. É uma imagem de poder refinado.

Também me encantou o trench coat reinterpretado com amarrações e sobreposições suaves. A composição mostra como a alfaiataria pode ser fluida e moderna sem perder sofisticação. 

Na coleção masculina, os ternos em vinho profundo e chocolate queimado reforçam uma alfaiataria elegante, contemporânea e menos óbvia. As gravatas estampadas e as camisas em tons terrosos quebram a formalidade tradicional e aproximam a imagem de algo mais criativo e artístico.

O uso das gravatas, lenços e laços desconstruídos trouxe um styling extremamente inteligente, criando movimento e personalidade dentro de uma estética minimalista.

Outro ponto muito interessante na construção imagética da coleção é a valorização das linhas verticais e das cinturas marcadas. Do ponto de vista da consultoria de imagem, isso cria alongamento visual, sofisticação e presença. Sasha entende muito bem como a modelagem influencia percepção de imagem.

As golas amplificadas, os volumes estratégicos, os recortes precisos e os tecidos estruturados reforçam uma estética que conversa diretamente com a alfaiataria italiana contemporânea,  aquela que transmite luxo através do corte impecável e não do excesso.

E talvez esse seja o maior diferencial da Mondepars: compreender que elegância verdadeira está nos detalhes. Está na construção da peça, no caimento perfeito, na escolha das cores, na proporção das formas e na emoção que a roupa desperta.

Uma coleção que mostra que a alfaiataria pode ser clássica sem ser previsível, sofisticada sem ser fria e contemporânea sem perder permanência.

Em um momento onde tantas marcas buscam impacto imediato, Sasha aposta em algo muito mais poderoso: a construção de um estilo com memória, intenção e autenticidade, onde qualquer pessoa de qualquer estilo pode as suas peças justamente por serem democráticas. 

5 dicas para escolher uma boa alfaiataria

1. Observe o caimento nos ombros

Na alfaiataria, o ombro é a estrutura principal da peça. Se ele estiver desalinhado ou grande demais, toda a construção perde elegância.

2. Analise a qualidade do tecido

Tecidos encorpados, com bom toque e estrutura equilibrada, garantem sofisticação e melhor comportamento da peça ao vestir.

3. Atenção aos acabamentos

Costuras internas, botões, forros, barras e recortes revelam muito sobre a qualidade de uma peça de alfaiataria.

4. Priorize modelagens atemporais

Blazers bem cortados, calças retas e trench coats clássicos permanecem elegantes por muitos anos e permitem mais versatilidade no guarda-roupa.

5. Escolha peças que conversem com sua identidade

A melhor alfaiataria não é apenas bonita, ela precisa refletir sua personalidade, seu estilo de vida e a imagem que deseja comunicar.

Minhas escolhas do desfile de Sasha Meneghel:

Divulgação

Entre os meus looks favoritos está o conjunto marrom chocolate com maxi gola estruturada e cintura extremamente marcada. A peça cria uma silhueta poderosa e feminina ao mesmo tempo. O desenho da gola amplia presença visual e traz dramaticidade sofisticada, enquanto a modelagem ajustada valoriza a construção corporal com muita elegância.

Divulgação

Outro destaque absoluto foi o blazer escultural com decote profundo e ombros arquitetônicos. Existe ali uma referência muito clara à alfaiataria clássica reinterpretada de forma contemporânea. A estrutura quase escultórica da peça transmite força, presença e sofisticação,  mas sem excessos visuais. É uma imagem de poder refinado. 

Divulgação

Também me encantou o trench coat reinterpretado com amarrações e sobreposições suaves. A composição mostra como a alfaiataria pode ser fluida e moderna sem perder sofisticação. 

Divulgação

Na coleção masculina, os ternos em vinho profundo e chocolate queimado reforçam uma alfaiataria elegante, contemporânea e menos óbvia. As gravatas estampadas e as camisas em tons terrosos quebram a formalidade tradicional e aproximam a imagem de algo mais criativo e artístico. O uso das gravatas, lenços e laços desconstruídos trouxe um styling extremamente inteligente, criando movimento e personalidade dentro de uma estética minimalista.

Divulgação

Outro ponto muito interessante na construção imagética da coleção é a valorização das linhas verticais e das cinturas marcadas. Do ponto de vista da consultoria de imagem, isso cria alongamento visual, sofisticação e presença. Sasha entende muito bem como a modelagem influencia percepção de imagem. 

Divulgação

As golas amplificadas, os volumes estratégicos, os recortes precisos e os tecidos estruturados reforçam uma estética que conversa diretamente com a alfaiataria italiana contemporânea,  aquela que transmite luxo através do corte impecável e não do excesso. 

Cinema Correio B+

Centenário de Marilyn Monroe: Voltar a Marilyn Monroe aos 100 anos é voltar a um mistério

Entre exposições, fotografias inéditas e novas leituras sobre sua carreira, o centenário de Marilyn Monroe revela uma mulher muito mais complexa do que o mito que Hollywood criou

30/05/2026 14h00

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Centenário de Marilyn Monroe: Voltar a Marilyn Monroe aos 100 anos é voltar a um mistério

Centenário de Marilyn Monroe: Voltar a Marilyn Monroe aos 100 anos é voltar a um mistério Foto: Divulgação

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Se você acompanha minha coluna aqui no Caderno B+ já teve a oportunidade de ler, mais de uma vez, sobre Marilyn Monroe. De documentários, a biografias e listas. Sou fã. E como ela completaria 100 anos em 1º de junho de 2026, volto a ela com gosto.

Talvez seja significativo que, um século depois de seu nascimento, ainda pareça impossível falar sobre ela apenas como atriz. Sua carreira durou apenas 17 anos e ainda assim, poucas personalidades do século 20 permanecem tão presentes no imaginário coletivo como Marilyn.

Por isso, o centenário da atriz está sendo celebrado quase como um evento cultural global. Em Londres, Los Angeles, São Paulo e diversas outras cidades, exposições, retrospectivas e homenagens tentam revisitar uma pergunta que parece acompanhar Marilyn desde os anos 1950: quem ela realmente foi?

As comemorações chegaram também ao Brasil. Em São Paulo, o MIS apresenta Marilyn Monroe Lost Shots, reunindo fotografias realizadas por Allan Grant poucos dias antes de sua morte. No Rio de Janeiro, o Estação NET Gávea promove uma retrospectiva com alguns dos filmes mais importantes de sua carreira.

Na National Portrait Gallery, em Londres, a mostra Marilyn Monroe: A Portrait reúne trabalhos de fotógrafos como Richard Avedon, Cecil Beaton, Eve Arnold, Milton Greene, Philippe Halsman e Sam Shaw. O objetivo não é apenas exibir rostos famosos ou imagens icônicas, mas investigar a construção de uma persona pública que continua fascinando gerações inteiras.

Mas talvez a homenagem mais reveladora esteja em Los Angeles. No Academy Museum, a exposição Marilyn Monroe: Hollywood Icon tenta desmontar uma leitura que acompanhou a atriz durante décadas: a da mulher passiva, vítima da indústria e prisioneira da própria beleza.

Ali estão figurinos, contratos, roteiros anotados, correspondências, objetos pessoais e peças históricas como o vestido rosa de Os Homens Preferem as Loiras e o célebre vestido branco de O Pecado Mora ao Lado. O que emerge desse material é uma figura muito mais interessante do que a caricatura da “loira ingênua” eternizada pela cultura popular.

A exposição mostra uma mulher que enfrentava executivos de estúdio, exigia aprovação de ensaios fotográficos, participava das decisões sobre figurinos e foi uma das primeiras atrizes a criar a própria produtora em Hollywood.

Uma artista que compreendia não apenas o próprio talento, mas também o valor econômico e simbólico da imagem que ajudava a construir.

Centenário de Marilyn Monroe: Voltar a Marilyn Monroe aos 100 anos é voltar a um mistérioCentenário de Marilyn Monroe: Voltar a Marilyn Monroe aos 100 anos é voltar a um mistério - Divulgação

Talvez essa seja uma das razões pelas quais Marilyn continua despertando interesse muito além do cinema.

Ela viveu em uma época que não possuía o vocabulário contemporâneo para discutir autonomia feminina, construção de imagem, saúde mental ou objetificação. Ainda assim, enfrentou todas essas questões. Falou abertamente sobre terapia quando isso ainda era considerado um tabu.

Questionou executivos poderosos. Defendeu escolhas que poderiam destruir carreiras na Hollywood dos anos 1950. Quando surgiu o escândalo envolvendo fotografias nuas feitas anos antes de sua fama, recusou-se a negar sua participação, mesmo pressionada pelo estúdio. “Eu precisava do dinheiro”, respondeu. “Não tenho vergonha disso.”

A frase continua surpreendentemente moderna.

Ao longo dos anos, o mito acabou obscurecendo a pessoa. A narrativa da mulher trágica muitas vezes se sobrepôs à da profissional inteligente. A da vítima eclipsou a da estrategista. A da fantasia apagou a da criadora. Talvez por isso o centenário seja tão interessante.

As exposições não estão tentando apenas celebrar Marilyn Monroe. Estão tentando recuperar partes dela que ficaram escondidas sob décadas de projeções coletivas. A mulher que surge dessas homenagens não é apenas a loira platinada congelada em imagens famosas.

É alguém que entendia profundamente o funcionamento de Hollywood e aprendeu a negociar seu espaço dentro de um sistema que raramente oferecia poder às mulheres. E, mesmo assim, nenhuma dessas iniciativas parece resolver completamente o enigma, porque Marilyn continua ocupando um lugar singular na cultura popular e o mundo ainda não consegue deixá-la para trás.

Cem anos depois de seu nascimento, continuamos olhando para Marilyn Monroe da mesma forma que a câmera parecia olhar para ela: incapazes de desviar os olhos por muito tempo.

E talvez porque, no fundo, ela nunca tenha sido apenas uma estrela de cinema. Marilyn Monroe se tornou a própria fantasia de Hollywood sobre si mesma e um dos grandes mistérios que o século 20 deixou para o século 21 tentar compreender.

Culinária

Nutricionista explica quais nutrientes não podem faltar no café da manhã e ensina combinações

Nutricionista explica quais nutrientes não podem faltar no café da manhã e ensina combinações práticas para incluir no cardápio

30/05/2026 10h00

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O café da manhã ideal deve incluir todos os macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e fibras)

O café da manhã ideal deve incluir todos os macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e fibras) Magnific

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Considerada por muitos especialistas como a refeição mais importante do dia, o café da manhã tem papel fundamental na disposição, na concentração e no funcionamento adequado do organismo. Em meio à correria da rotina, porém, muitas pessoas acabam pulando essa refeição ou optando por alimentos que não oferecem os nutrientes necessários para começar o dia com energia.

De acordo com a nutricionista e especialista em Nutrição Clínica Funcional Carolina Nobre, o café da manhã é a refeição que vai fazer a grande diferença na disposição que você terá ao longo do dia. 

“Hoje em dia, a grande maioria das pessoas, e com grande frequência, substitui o jantar por um lanche, com isso, o café da manhã ganha ainda mais importância. No médio e longo prazos, um café da manhã equilibrado e com todos os macronutrientes necessários – carboidratos, proteínas, gorduras, fibras – é vital para a saúde”, salienta.

Segundo a especialista, um café da manhã ideal não precisa ter grandes quantidades, mas, sim, variedade de nutrientes. Respeitando-se a faixa etária, as diversidades regionais do País e o ritmo de atividade de cada um, a refeição deve reunir proteínas, carboidratos, fibras e gorduras boas.

Proteínas

Entre os nutrientes mais importantes da primeira refeição do dia está a proteína. Ela contribui para a manutenção muscular, dos tecidos do corpo e das funções cognitivas, além de promover maior sensação de saciedade.

Entre as principais fontes estão ovos, iogurtes, queijos e leite.

Carboidratos

Também indispensáveis, os carboidratos são responsáveis por fornecer energia rápida para o organismo logo nas primeiras horas do dia.

Entre as opções recomendadas estão granola, banana e o tradicional pão francês, que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação e combinado com outros nutrientes.
Fibras

As fibras ajudam no funcionamento intestinal e favorecem a absorção adequada dos nutrientes consumidos ao longo da refeição.

Além das frutas, sementes como linhaça, abóbora e girassol são alternativas práticas para complementar iogurtes, vitaminas e frutas picadas.

Gorduras boas 

As gorduras saudáveis também desempenham papel importante no café da manhã, ajudando na absorção de vitaminas e fornecendo energia ao organismo.

Entre as fontes recomendadas estão ovos preparados com azeite, abacate e oleaginosas como castanha-do-pará, castanha de caju e castanha de baru.

“Muita gente também gosta de açaí, que é uma fonte rica também de gordura boa e tem um pouco de carboidrato também”, acrescenta a especialista.

Leite é curinga

Embora reforce que todos os macronutrientes básicos são importantes para uma alimentação equilibrada, Carolina Nobre reconhece que nem sempre é possível preparar uma refeição completa pela manhã.

“Se tiver que escolher, priorize a proteína, porque ela é importante para as crianças, em especial aquelas na faixa dos 5 aos 12 anos, pois estão em fase de crescimento, e também para garantir um bom desempenho escolar. Mas também para os adultos, pois é a proteína que dá a maior sensação saciedade entre todos os macronutrientes”, explica a nutricionista.

Para garantir essa dose de proteína logo pela manhã, a especialista recomenda o leite.

“O leite é um alimento consumido em todo o Brasil e, além de uma proteína de baixo custo, é também uma fonte rica em cálcio, nutriente que é também essencial para a saúde e manutenção do organismo, em especial os ossos”, conta a especialista, ressalvando que, em casos de intolerância à lactose, a dica é optar pelas versões de leite sem lactose.

Com ingredientes simples e acessíveis, é possível montar um café da manhã equilibrado e nutritivo, contribuindo para mais energia, saciedade e qualidade de vida ao longo do dia.

O café da manhã ideal deve incluir todos os macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e fibras)Foto: Magnific

Vitamina de banana com leite e linhaça

Ingredientes

  •  200 ml de leite;
  •  1 banana madura;
  •  1 colher de sopa de linhaça;
  •  1 colher de sopa de aveia.

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

 

O café da manhã ideal deve incluir todos os macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e fibras)Foto: Magnific

Creme de abacate com castanhas

Ingredientes

  •  Meio abacate pequeno;
  •  2 castanhas-do-pará picadas;
  •  1 colher de sopa de leite.

Modo de Preparo

Amasse o abacate, misture o leite e finalize com as castanhas picadas.

 

O café da manhã ideal deve incluir todos os macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e fibras)Foto: Magnific

Omelete simples com pão francês

Ingredientes

  •  2 ovos;
  •  1 colher de chá de azeite;
  •  1 pão francês.

Modo de Preparo

Prepare os ovos mexidos ou em forma de omelete utilizando o azeite. Sirva acompanhado do pão.

 

O café da manhã ideal deve incluir todos os macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e fibras)Foto: Magnific

Tigela de açaí com banana

Ingredientes

  •  100 g de polpa de açaí sem açúcar;
  •  1 banana fatiada;
  •  1 colher de sopa de granola.

Modo de Preparo

Coloque o açaí em uma tigela e acrescente a banana e a granola por cima.

 

O café da manhã ideal deve incluir todos os macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras e fibras)Foto: Magnific

Iogurte com frutas e sementes

Ingredientes

  •  1 pote de iogurte natural;
  •  1 banana picada;
  •  1 colher de sopa de sementes de girassol;
  •  1 colher de sopa de linhaça.

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes em uma tigela e sirva.

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