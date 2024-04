Encantando as crianças, Patati e Patatá chega hoje a circo instalado em Campo Grande

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Voltaire filósofo francês

Há muito poucas repúblicas no mundo, e mesmo assim elas devem a liberdade aos seus rochedos ou ao mar que as defende. Os homens só raramente são os dignos de se governar a si mesmos".

FELPUDA

Nos corredores dos Poderes, o que se ouve é que é apenas questão de tempo para "bomba" explodir e que, isso acontecendo, poderá atingir uns e outros do mundo político. Dizem que uma pessoa está pronta para dar todos os detalhes, incluindo nomes, de como esquema funcionava para desvio do dinheiro público. Haja calmante com o sobrevoo do, digamos, Enola Gay. Em tempo: Enola Gay é um avião bombardeiro B-29, de fabricação norte-americana, utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Afe!

Divulgação/

Produzido na cidade de Pomerode, em Santa Catarina, o queijo Morro Azul foi eleito o grande vencedor do Concurso de Melhor Queijo e Produtos Lácteos no 3º Mundial do Queijo do Brasil. O queijo brasileiro foi o maior destaque entre os 1.900 produtos avaliados por júri de 300 pessoas do ramo, desbancando concorrentes nacionais e internacionais. O queijo é de leite de vaca e tem casca mofada, caracterizado como suave e por ter massa bastante cremosa. Ele tem notas amanteigadas e lácteas e é enrolado em uma cinta de madeira.

O queijo suíço Le Gruyére AOP Réserve 14 Meses ficou em segundo lugar no concurso. Ele havia empatado com o Morro Azul com média de 6,13 pontos, em uma escala de 3 a 7, mas ficou atrás do exemplar brasileiro no desempate. Fechando o pódio, outro suíço ficou em terceiro lugar: o Le Gruyére d'Alpage AOP7. Vale ressaltar que esses resultados foram obtidos a partir da segunda fase:

Após 99 queijos serem premiados com medalha Super Ouro, jurados de diferentes nacionalidades atribuíram notas de 3 a 7 para esses queijos, coroando o exemplar brasileiro em primeiro lugar. No ano passado, o Morro Azul havia sido premiado como o Melhor Queijo da América Latina no 35º World Cheese Awards. O Mundial do Queijo do Brasil tem a chancela do Mondial du Fromage de Tours, na França, uma das mais conhecidas e respeitadas competições do setor.

Arquivo Pessoal/ Carla Stephanini e Neca Bumlai

Luca Novo/ Pathy Dejesus

Toalha

Aumentam os rumores de que poderá ocorrer redirecionamento nos rumos políticos de certo partido. O resultado da soma que vem sendo feita internamente mostra que, apesar de todos os esforços, a sigla corre o risco de não conseguir chegar nem no segundo turno. A tensão de quem apostou em resultado favorável é grande, enquanto em outra ala o entusiasmo para que se jogue a toalha é notório.

Raquítico

O PRTB em Campo Grande "derreteu". Depois de chegar a disputar o governo do Estado, inclusive com seu candidato indo para o segundo turno, não tem nenhum representante na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (o único foi cassado e, na sequência, deixou a legenda) e nem na Câmara Municipal. A pretensão do presidente da sigla é disputar mandato federal em 2026. Mas tem que combinar com o eleitor, né?

Na berlinda

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), foi trazida para o centro do furacão originado com a prisão do seu genro, o vereador Claudinho Serra (PP), em Campo Grande. Era tudo que ela não queria, pois está batalhando pela reeleição. Vereador propôs a criação de comissão processante para investigar o desvio de R$ 15 milhões dos cofres do município no período em que seu "agregado" era secretário de Finanças.

*Colaborou Tatyane Gameiro