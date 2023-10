Após dois dias de debates e palestras, o Congresso das Academias Estaduais de Letras terminou com a edição de um documento propositivo, elencando algumas iniciativas e procedimentos para fomentar e aprimorar a aproximação entre as instituições literárias e a sociedade, fortalecendo em todos os estados a literatura e as diversas manifestações culturais.

Realizado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) nos dias 19 e 20 deste mês, o evento foi encerrado com a leitura da Carta de Campo Grande 2023, assinada por presidentes e representantes de 17 academias estaduais.

Compromissos como os de assegurar a diversidade das manifestações literoculturais, efetivar a valorização autoral e o fortalecimento dos hábitos e programas de incentivo à leitura nas escolas e na sociedade civil fazem parte do elenco de sugestões alinhadas no documento (leia a Carta de Campo Grande na íntegra na página B4).

O presidente da ASL, o acadêmico e escritor Henrique de Medeiros, destacou o empenho e as contribuições de todos os congressistas, interessados em estreitar os laços das academias.

A abertura, no auditório do Bioparque Pantanal, foi prestigiada por intelectuais, escritores, professores, estudantes e autoridades, entre elas, o governador Eduardo Riedel. o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Sérgio Fernandes Martins, a ex-senadora e acadêmica Marisa Serrano, o ex-senador e acadêmico Pedro Chaves dos Santos, os secretários de Estado de Governo, Pedro Caravina, e de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, e o presidente da Fundação de Cultura (FCMS), Eduardo Mendes Pinto.

Em seu discurso, Henrique de Medeiros saudou congressistas e autoridades, dando as boas-vindas aos participantes.

Dois imortais representaram a Academia Brasileira de Letras (ABL), os escritores Ricardo Cavaliere e Antonio Cicero, que ressaltaram a grandeza do evento e seus primeiros resultados, como o estreitamento dos laços entre as academias e a abertura de novos caminhos que vão fortalecer a cultura como bem essencial e com acesso universalizado.

Riedel assinalou que, ao completar 46 anos de vida, o Estado festejava também a sua Academia de Letras, com mais de 50 anos, e sentia-se honrado em receber uma comitiva tão ilustre e representativa da cultura nacional.

Os visitantes foram homenageados com as apresentações da dupla de cantores e músicos Marcos Mendes e Maria Cláudia, interpretando canções de temática regionalista, e do repentista Ruberval Cunha.

Um passeio pelo Bioparque Pantanal também fez parte do programa reservado aos participantes.

No dia seguinte, mais uma artista sul-mato-grossense, a também imortal Lenilde Ramos, tocou e cantou para os congressistas.

PARTICIPAÇÃO

Após um dia e meio de mesas-redondas, palestras e debates internos na sede da ASL, a Carta de Campo Grande 2023 foi redigida dentro de um ritual democrático e participativo, envolvendo todos os congressistas e os membros da ASL.

As academias de todos os estados se manifestaram com relatos interessantes sobre seus trabalhos e experiências. Pela ASL, o acadêmico Rubenio Marcelo fez a apresentação das atividades realizadas em Mato Grosso do Sul.

Os acadêmicos Marisa Serrano, vice-presidente da ASL, e Américo Calheiros contribuíram no alinhamento das propostas dos participantes e na elaboração da Carta de Campo Grande 2023.

Uma das sugestões que se destacam na carta prevê o “empenho pela inclusão de obras digitais de autoria de acadêmicos, mediante adesão dos autores autorizando a divulgação, entre os sítios de todas as Academias Estaduais de Letras, oportunizando a divulgação”.

Henrique de Medeiros realçou a importância da presença dos imortais Ricardo Cavaliere e Antonio Cicero e pontuou que a ABL esteve presente como observadora e órgão maior da literatura brasileira, além de buscar uma melhor compreensão sobre o momento e o trabalho das academias estaduais.

Dos 17 dirigentes das academias, quatro são mulheres: Ester Abreu Vieira de Oliveira, do Espírito Santo; Mária Maria de Jesus Pessanha, do Rio de Janeiro; Maria Leide Câmara de Oliveira, do Rio Grande do Norte; e Luciene Josefa de Carvalho, de Mato Grosso, que é também a primeira negra a presidir uma instituição do gênero. Ficou acordado que o próximo congresso será em agosto de 2024, porém os seguintes acontecerão de dois em dois anos.