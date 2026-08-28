Encontro em Campo Grande discute saúde, beleza e autocuidado de forma integrada

Comportamento

Presença de celulares e tablets cresce na rotina infantil e acende alerta para o sedentarismo, mas especialistas defendem uso consciente dos recursos digitais para estimular aprendizagem, criatividade e até atividade física

Para além de apenas consumir o conteúdo digital, é interessante estimular que as crianças utilizem a tecnologia para desenvolver a criatividade Foto: Pexels

Smartphones, tablets e computadores deixaram de ser elementos extraordinários na infância. Eles estão presentes no entretenimento, na comunicação, nas tarefas escolares e até nas brincadeiras. Para muitas crianças, o contato com a tecnologia começa cedo e passa a ocupar diferentes momentos do dia. O desafio, porém, não está apenas em saber quantas horas são gastas diante de uma tela, mas principalmente em entender o que esse tempo está substituindo.

Dados do Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ajudam a dimensionar a presença dos celulares entre crianças brasileiras. Em 2025, 55,2% das crianças de 10 a 13 anos tinham telefone celular próprio. O índice representa uma pequena redução em relação a 2024, quando a proporção era de 56,7%.

A queda de 1,5 ponto porcentual foi observada apenas nessa faixa etária. Entre os demais grupos pesquisados, a posse de celular aumentou. Os números mostram, portanto, que o aparelho permanece inserido de maneira significativa na rotina das crianças, tornando difícil pensar em uma infância completamente afastada dos recursos digitais.

Nesse cenário, a preocupação de especialistas se concentra menos em uma tentativa de eliminar a tecnologia e mais na relação estabelecida com ela.

Afinal, uma criança pode passar determinado período utilizando um tablet para criar uma história, resolver um problema ou aprender programação, enquanto outra pode permanecer pelo mesmo tempo consumindo vídeos de maneira passiva. O número de minutos é o mesmo, mas a experiência e seus possíveis efeitos são diferentes.

A questão também envolve o movimento. Uma em cada três crianças e adolescentes brasileiros entre 10 e 19 anos apresenta excesso de peso, segundo levantamento nacional realizado a partir de dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na infância e na adolescência, o excesso de peso pode aumentar o risco de problemas de saúde ao longo da vida, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes e acidente vascular cerebral (AVC).

TELA VS. MOVIMENTO

Para Claudio Henrique Pereira Verão, mestre em Ciências do Movimento e coordenador do curso de Educação Física da Estácio, um dos principais pontos de atenção está justamente na substituição de atividades físicas por períodos prolongados diante de dispositivos eletrônicos.

Quando a criança passa mais tempo sentada utilizando celular, tablet, computador ou televisão, deixa de realizar parte das atividades que naturalmente envolvem gasto energético. Brincar de correr, andar de bicicleta, jogar bola, dançar, pular ou simplesmente explorar um espaço são experiências que colocam o corpo em ação e contribuem para o desenvolvimento físico.

Segundo o especialista, quanto mais tempo é destinado às telas e menos tempo é reservado ao movimento ao longo do dia, menor tende a ser o gasto energético. A situação pode ser agravada quando o uso do dispositivo é acompanhado pelo consumo frequente de alimentos de alta densidade calórica.

Outro cuidado importante é evitar a interpretação do índice de massa corporal (IMC) infantil da mesma maneira que ocorre com adultos.

Em crianças e adolescentes, o indicador precisa ser analisado levando em consideração idade, sexo e fase de desenvolvimento. Mais importante do que um número isolado é observar como os hábitos cotidianos estão estruturados.

Uma rotina em que longos períodos sedentários ocupam o espaço de brincadeiras e atividades físicas merece atenção porque o movimento não está relacionado apenas ao gasto de energia.

Na infância, mexer o corpo também significa experimentar diferentes possibilidades, desenvolver coordenação, equilíbrio, força, velocidade e consciência corporal.

Há ainda uma dimensão social que não pode ser ignorada. Para algumas famílias, manter a criança dentro de casa diante de uma tela pode parecer uma alternativa mais segura e viável do que permitir que ela brinque na rua ou em espaços externos.

Jornadas extensas de trabalho dos responsáveis, ausência de áreas adequadas para recreação e problemas relacionados à segurança urbana são fatores que interferem diretamente nas possibilidades de lazer.

APRENDER AO BRINCAR

O movimento corporal costuma ser associado principalmente à saúde física, mas sua importância para a infância vai além. Brincadeiras e jogos podem contribuir com o desenvolvimento de capacidades utilizadas também em situações de aprendizagem.

Em uma brincadeira com regras, por exemplo, a criança precisa compreender o que deve fazer, esperar sua vez, acompanhar o comportamento dos outros participantes, tomar decisões e adaptar sua estratégia conforme a situação muda. Em uma atividade esportiva, precisa calcular distâncias, controlar a força dos movimentos e responder rapidamente aos estímulos do ambiente.

De acordo com Verão, essas experiências exigem planejamento, tomada de decisão e ajustes constantes. São processos relacionados às chamadas funções executivas, que envolvem capacidades como atenção, autocontrole e organização das ações.

É por isso que reduzir o tempo de movimento pode significar mais do que diminuir o gasto energético diário. A criança também pode perder oportunidades de vivenciar situações que trabalham habilidades cognitivas e sociais.

A maneira como as telas apresentam informações também entra nessa discussão. Muitos conteúdos digitais são construídos a partir de estímulos rápidos, mudanças constantes de imagens, sons, recompensas e possibilidades de interação imediata.

Isso não significa que esses recursos sejam necessariamente prejudiciais, mas o contato frequente com esse tipo de estímulo pode tornar atividades que exigem outro ritmo de atenção menos atraentes.

Ler um livro, ouvir uma história, escrever, desenhar, acompanhar uma explicação ou participar de uma conversa são experiências que podem exigir concentração durante períodos mais longos. Na infância, aprender a lidar com diferentes ritmos de atenção é parte importante do desenvolvimento.

Além disso, a convivência presencial oferece experiências que não são completamente substituídas pela comunicação mediada por telas.

Brincar com outras crianças, negociar regras, resolver conflitos, conversar com professores, participar de atividades coletivas e compartilhar uma leitura são formas de interação que também contribuem para a formação infantil.

TECNOLOGIA COMO ALIADA

Se a discussão terminasse na necessidade de reduzir o tempo de tela, a solução pareceria simples: basta desligar os dispositivos. Na prática, porém, a tecnologia já faz parte da vida das crianças e também pode cumprir funções importantes na educação.

Para Caíque Evangelista Fernandes Lopes, professor do curso de Engenharia de Software da Estácio, o principal ponto é mudar a posição ocupada pela criança em relação à tecnologia. Em vez de ser apenas consumidora de conteúdo, ela pode assumir o papel de criadora, investigadora e solucionadora de problemas.

Essa mudança altera completamente a experiência. Assistir passivamente a uma sequência de vídeos não exige necessariamente o mesmo nível de participação que produzir uma animação, criar uma história interativa, programar um jogo, pesquisar uma informação, editar uma música ou solucionar um desafio.

A tecnologia, nesse contexto, pode servir como instrumento para estimular criatividade, raciocínio lógico, comunicação e resolução de problemas. O dispositivo deixa de ser apenas uma janela para conteúdos produzidos por outras pessoas e passa a funcionar como uma ferramenta de criação.

Essa lógica também pode ser aplicada à atividade física. Jogos digitais que utilizam câmeras, sensores, realidade aumentada e outros recursos podem propor experiências que exigem que a criança caminhe, dance, faça determinados movimentos ou explore o espaço ao redor.

FERRAMENTAS EDUCATIVAS

Outro ponto de atenção está no crescimento de aplicativos, plataformas e jogos apresentados às famílias como ferramentas educativas. A simples presença de palavras como “educacional”, “infantil” ou “aprendizado” não garante que determinado conteúdo realmente favoreça o desenvolvimento.

Para avaliar uma experiência digital, Lopes propõe olhar para o que a criança efetivamente faz durante o uso.

Uma ferramenta pode prender a atenção durante muito tempo sem necessariamente proporcionar aprendizagem significativa.

Notificações constantes, reprodução automática e sistemas de recompensas são mecanismos que podem incentivar a permanência prolongada nas plataformas. Nesse caso, o objetivo principal pode acabar sendo manter o usuário conectado, e não necessariamente ajudá-lo a compreender ou produzir algo.

Uma pergunta ajuda a diferenciar essas situações: o que a criança aprende fazendo aquela atividade que não aprenderia simplesmente assistindo a um vídeo?

A resposta pode indicar se existe participação ativa. Uma ferramenta que apresenta um problema para ser solucionado, permite testar hipóteses, criar diferentes possibilidades e observar resultados tende a envolver a criança de maneira diferente de uma plataforma baseada exclusivamente em consumo contínuo de conteúdo.

Isso também muda a forma como adultos podem acompanhar o uso da tecnologia. Em vez de perguntar somente quanto tempo a criança ficou no celular, pode ser mais útil conversar sobre o que ela fez, o que descobriu, o que criou e o que aprendeu.