Encontro em Campo Grande discute saúde, beleza e autocuidado de forma integrada

A nutricionista funcional e integrativa Luanna Caramalac promove, na próxima segunda-feira (31), em Campo Grande, o encontro “Além da Aparência”. Realizado no Dia do Nutricionista, o evento será voltado exclusivamente para mulheres e reunirá cerca de 30 convidadas em uma programação que pretende discutir a conexão entre saúde, beleza e bem-estar.
A atividade também marca os cinco anos do Instituto LCM, fundado por Luanna na Capital. O encontro começa às 18h, no Instituto LCM, localizado no The Place Corporate, na Avenida Afonso Pena.
A proposta parte de uma mudança que pode ser percebida em diferentes setores ligados à beleza. Procedimentos estéticos, maquiagem, cabelo e cuidados pessoais vêm acompanhando uma procura maior por resultados considerados naturais, discretos e compatíveis com as características individuais. Para Luanna, essa transformação também precisa ser observada quando o assunto é nutrição.
A ideia é ampliar a compreensão sobre beleza e mostrar que o que aparece externamente pode estar relacionado a aspectos internos do organismo. Alimentação adequada, estado nutricional, prevenção e equilíbrio da saúde passam, nesse sentido, a fazer parte da discussão sobre aparência e qualidade de vida.
Naturalidade como parte do autocuidado
O encontro foi pensado a partir do entendimento de que cuidar da aparência não precisa significar buscar uma transformação radical. A valorização da naturalidade aparece como um dos pontos centrais da conversa, acompanhada pela percepção de que cada pessoa possui características próprias que devem ser consideradas no processo de cuidado.
Na avaliação de Luanna, essa mudança de comportamento também representa uma oportunidade para olhar para a saúde de maneira mais abrangente. A aparência pode ser uma das manifestações percebidas por quem observa o próprio corpo, mas não deve ser analisada de forma isolada.
“Estamos vendo uma busca cada vez maior pela naturalidade. O menos é mais na maquiagem, no cabelo e até nos procedimentos estéticos. E, quando falamos de nutrição, não adianta olhar apenas para o que está por fora. Se a pessoa não está bem, nutrida e com a saúde em dia, isso também se reflete externamente. A proposta é justamente ampliar esse olhar e entender o autocuidado para além da aparência”, explica Luanna.
Saúde, estética e imagem
Para ampliar a discussão, Luanna dividirá o talk com outras quatro profissionais de diferentes áreas. A empreendedora e especialista em saúde das sobrancelhas Thielly Prado participa da conversa trazendo a perspectiva dos cuidados relacionados à beleza e à imagem.
Também estará presente a Dra. Viviane Orro, médica com atuação em rejuvenescimento facial para mulheres 40+ e em tratamentos faciais, abrangendo desde procedimentos realizados em consultório até abordagens cirúrgicas.
A programação conta ainda com a Dra. Natália Morota, biomédica especializada em harmonização facial, rejuvenescimento e no conceito de “beleza silenciosa”, além da influenciadora e empresária de moda Bruna Gonçalves, que acrescentará ao debate questões relacionadas à moda, imagem, identidade e à maneira como as mulheres se apresentam e se enxergam.
Cuidado que começa antes do espelho
A participação de Luanna no encontro também terá como foco sua trajetória profissional e a abordagem que desenvolve no Instituto LCM. Nutricionista clínica funcional, CEO da instituição e atuante nas áreas de saúde integrativa e longevidade, ela tem pós-graduação em Terapia Ortomolecular, Modulação Intestinal, Nutrição Clínica Funcional e Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase.
Seu trabalho parte de uma proposta individualizada, considerando as necessidades de cada paciente e a relação entre prevenção, alimentação e qualidade de vida.
A perspectiva defendida pela nutricionista é que não existe uma fórmula única para cuidar da saúde ou alcançar determinado resultado. Necessidades nutricionais, rotina, histórico e objetivos individuais precisam ser considerados dentro de uma avaliação profissional.
Essa abordagem também ajuda a deslocar o foco de soluções imediatas para a construção de hábitos sustentáveis. Em vez de pensar somente no resultado que pode ser percebido externamente, a proposta é compreender quais comportamentos contribuem para a saúde no longo prazo.
Experiência de troca entre mulheres
Além do talk com as profissionais, o evento contará com uma dinâmica conduzida por Luanna. A atividade foi planejada para estimular a participação das convidadas, promover reflexão e criar oportunidades de conexão entre as mulheres presentes.
A programação também inclui momentos de convivência e uma seleção de alimentos e bebidas alinhados ao conceito do encontro. Entre os itens previstos estão mix de nuts, vegetais desidratados, chocolate com 70% de cacau e drinks de colágeno.
A proposta é que a alimentação apresentada durante o evento também esteja integrada à experiência, sem deixar de lado o caráter social da ocasião.