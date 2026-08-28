Lula e Vander Loubet parecem dispostos a colocar em prática a velha máxima... Leia na coluna de hoje

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Mahatma Gandhi - líder indiano



"Há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição”.

FELPUDA

Lula e Vander Loubet parecem dispostos a colocar em prática a velha máxima de que uma mão lava a outra. O petista~mor deverá vir ao MS na primeira quinzena de setembro, para pedir votos para Vander, candidato ao Senado, e Fábio Trad, ao governo. Em troca, atuam por aqui para garantir votos ao presidente. A estratégia é unir as campanhas, tornando a presença de Lula em reforço para os candidatos petistas. O problema é que política tem água, sabão e também escorregão. Assim, há o risco de os dois terminarem com as mãos ensaboadas e sem saber quem não conseguiu enxaguar quem.

Renovando

As eleições deste ano deverão provocar renovação significativa no Senado a partir de 2027, independentemente do resultado das urnas. Dos 54 senadores com mandatos em disputa, 13 não concorrem a nenhum cargo e outros nove disputam posições diferentes.

Mais

Entre eles está Nelson Trad Filho, que abriu mão da reeleição para ser suplente de Azambuja. No total, pelo menos 22 atuais ocupantes não deverão permanecer como titulares das cadeiras em disputa. Outros 32 senadores tentam reeleição e dependem do resultado das urnas para continuar no cargo.

Laurita Tognini e Dr. Marcelo Pedra Tognini - Foto: Studio Vollkopf

Patricia Pasquin - Foto: Arquivo Pessoal

“Puxadinho?”

Nos bastidores, crescem comentários de que a Câmara Municipal de Campo Grande estaria, aos poucos, se transformando em uma espécie de “puxadinho” do Paço Municipal. Alguns vereadores teriam mudado de rota e hoje estariam de “mil amores políticos” com a prefeita Adriane. Há quem afirme que algumas críticas ainda são feitas, apenas para evitar que a proximidade fique descarada.

Reforço

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, tem ampliado a presença na região da Grande Dourados neste período de campanha. Ao lado de Riedel, ele participa da mobilização política e ajuda a fortalecer a presença do grupo no interior. Conhecedor da região, Barbosinha transita com facilidade entre prefeitos, vereadores e aliados. A agenda eleitoral ganhou, assim, um reforço de peso, justamente numa área considerada estratégica para o projeto de reeleição.

Avanço

No quarto levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), contratado pelo Correio do Estado, o deputado federal Vander Loubet (PT) aparece na terceira posição, com média de 8,99% na pesquisa para o Senado. Em março, ele tinha 6,95% e chegou a 9,25% em abril, antes de recuar para 7,84% em junho e voltar a subir na rodada de agosto. Soraya Thronicke(PSB) registra 8,10%, depois de oscilar entre 7,97%, 8,74% e 7,40% . Entre os demais, Beto do Movimento tem 3,06%, Roberto Oshiro, 2,04%, Daniel Junior, 1,66% e Luiz Lemes, 1,40%.

ANIVERSARIANTES

Dr. Carlos Stephanini,

Dra Fabiana Orondjian Verardo,

Gaetano Ganci,

Kátia Regina Marques Florencio,

Ricardo de Souza Carrelo,

Dr. Décio Teixeira,

Jesuíno da Silva Neto (Barbosinha),

Manoel Alves de Arruda Filho,

João Fremiot Lopes,

Marlene Prado Severo dos Santos,

Antônio Segato,

Onofre Rodrigues de Santana,

Julio Souichi Shimabuco,

Rivaldo Correa de Carvalho,

Jussara Silveira Pael Andrekowisk,

Ligia Recalde,

Laudelina Valdez,

Odelar João Oliveira Ferreira,

Augusto Nogueira de Mattos,

Erondina dos Santos Holsback,

Felisbino de Souza,

Dra. Ana Helena de Sampaio

Mattos Castelo Branco,

Cleusa Fialho Canale,

Dra. Cristiane Müller Dantas,

Sandra Regina Bonini Renosto,

Reynaldo Santomo Filho,

José Antônio Moreira,

Aline Saddi Chaves,

Ademar Chagas da Cruz,

Paulo Catanante Júnior,

Edimar Jacinto Fernandes,

Celso José Costa Preza,

Andre Igor Aguirre Rocha,

Jackelyne Gutierres de Almeida,

Carlos Alberto Fagundes,

Nahara Tatiana Serejo de Carvalho,

Paulo Sérgio Leite Arruda,

Hermes Córdoba,

Neide Maria de Souza,

Valdinei Pereira Avelino,

Carlos Gomes Leite da Silva,

Alexandre Borges dos Santos,

Aroldo Calixto,

Egidio Francisco Lewandowski,

José Menezes de Lima,

Bruno de Macedo Barbato,

Vera Lúcia Faria da Costa,

Alfredo Lemos Abdala,

Valdinei Lopes,

Paulo Rodrigues dos Santos,

José Aparecido da Silva,

Elizeu dos Santos,

Paulo César de Souza Bexiga,

Antônio de Pádua Diogo,

Maria Elisa de Almeida,

Carolina Menezes Gomes,

Humberto Carlos da Silva,

Antônio Éder Chagas Coene Leite,

Márcia Maria Couto Lima,

Geraldo Mafeta Reis,

Lenice Flôres de Arruda,

Mário Sérgio Nunes Braga,

Roberval de Souza,

Sebastião Alves Vieira,

Otto Roberto Mendonça de Alencar,

Elizaneth Inacia de Araújo,

Nádia Ferreira,

Sandra Mara Oselane,

Dr. Eduardo Seiko Okama,

Noêmia Araújo da Rocha,

Wilma Barbosa Lima,

Mário Luiz Ferreira,

Vivianne Bueno,

Anesa Nereti,

Euzébio Arguelho de Queiroz,

Mário Edson Cardoso Mendonça,

Emerson Marcos Carrilho Almoas,

Marlyse Badeca da Costa,

Neivã Alves Garcia,

Rosângela de Oliveira Fernandes,

Marco Antonio Rocha,

Noemi Fernandes de Campos,

Joilson Alves do Amaral,

Anésio Mérito Ferreira,

Roberto Albertini,

Abigail Moreira,

Roberto Pereira de Arantes,

Edson José da Silva,

Márcio Ramos Gimenez,

Darci Agostinho Boff,

Patrícia Marques,

Wagner de Mattos Olmedo,

Cristian Perondi,

Karina Foizer,

Claudio Amantini,

Desimara Guilhen,

Leonice Oliveira Hirakawa,

Guilherme João Zanella,

Alberto Ferreira Cação,

Ieda Maria Aiko Shirado,

Cristiano Zortea,

Jocimar Tadioto,

Diorande Garcia Leal,

Cilene Regina Muller Muchon,

Elis Regina Cardeal Nogueira,

Martinho Gasparetto,

Marcos Marcelo Trad,

Luiz Eduardo de Paulo Congro,

Antonio Marcos Testa,

José Gustavo da Costa Marques,

Marisa Alves Dalaqua.

Colaborou com Tatyane Gameiro