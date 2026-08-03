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Correio B

diálogo

Enquanto percorrem o Estado em busca de votos para garantir a reeleição... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026

ESTER GAMEIRO

03/08/2026 - 00h01
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Augusto Branco - escritor brasileiro

Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante”.

FELPUDA 

Enquanto percorrem o Estado em busca de votos para garantir a reeleição, três deputados já mantêm um olho voltado para outro prêmio da temporada: a presidência da Assembleia Legislativa de MS. Nos bastidores, as conversas e os cafezinhos políticos se multiplicam. Integrantes da base do governador Riedel e do ex-governador Azambuja acreditam que podem contar com importantes padrinhos  na disputa. No páreo aparecem Coronel David e Paulo Corrêa, ambos do PL, além de Pedro Caravina, do PSDB. A largada foi dada e a corrida promete fortes emoções.

 NÃO VAI

A senadora Tereza Cristina confirmou que foi convidada por Flávio Bolsonaro (PL) para integrar a chapa presidencial como candidata a vice. Segundo ela, chegou a aceitar o convite, mas a direção nacional do Progressistas decidiu manter neutralidade na disputa ao Planalto.

MAIS

Assim, seu nome ficou fora da composição. Em Mato Grosso do Sul, porém, o apoio à reeleição de Eduardo Riedel está mantido, enquanto o governador deverá apoiar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Amigos desde sempre: Alex Fraga e João Fígar. Foto: Arquivo Pessoal
Fabiana Feferbaum. Foto: André Ligeiro

ALIANÇÃO

A maior aliança política de MS foi oficializada no sábado, durante convenção em Campo Grande. O bloco reúne União Progressista (PP e União Brasil), PL, PSDB, MDB, Republicanos e Podemos em apoio à reeleição do governador Riedel. A convenção também confirmou Barbosinha (Republicanos) como vice-governador na chapa. Reinaldo Azambuja e Capitão Contar são os candidatos ao Senado.

RECUO

Antes da convenção, o senador Nelson Trad Filho (PSD) decidiu retirar sua candidatura à reeleição e aceitou compor como primeiro-suplente de Reinaldo Azambuja (PL) para o Senado. A definição ocorreu na noite de sexta-feira, após reunião com o governador Riedel (PP) e o ex-governador. Embora, segundo dizem, contasse com apoios de vários prefeitos e lideranças municipais, o senador avaliou o cenário eleitoral deste ano e as perspectivas políticas. Já na madrugada de sábado divulgou nota oficial.

OBEDIENTE

Na nota em que anunciou a desistência da disputa pela reeleição ao Senado, Nelson Trad Filho afirmou que atendeu a uma orientação da direção nacional do PSD, comandada por Gilberto Kassab. Disse que não deu “um passo atrás”, mas “um passo ao lado” para fortalecer a aliança em torno de Reinaldo Azambuja. O senador ressaltou que a decisão prioriza o projeto político do grupo e os interesses de MS. Agora, aposta na unidade da base governista para enfrentar a disputa eleitoral deste ano. Então, tá!

ANIVERSARIANTES

  • Patrícia Balter de Carvalho Faracco,
  • José Augusto Castro Bernardes,
  • Valquíria Marques Bernardes,
  • Luiz Carlos Correia de Lima (Lucas de Lima),
  • Isabelli Calzolaio Motta,
  • Bruno Costa Anache,
  • Samuel Correa Godoy,
  • Arthur Jorge Ferreira do Amaral,
  • Carla Lopes Miranda,
  • Hideo Motooka,
  • Valdir da Silva Rosa,
  • Crislene da Silva da Costa,
  • França Giordanetti de Souza Firmo,
  • João Raimundo da Silva,
  • Leonardo Pfeifer Macedo,
  • Dr. Lucas Silva Fernandes,
  • Mário Sérgio Rosa,
  • Álvaro Pinto de Oliveira,
  • Walter Inacio Severino da Silva,
  • Sérgio da Costa Corrêa,
  • Fabrizio Sales Filgueiras,
  • Maridulce Sanfelice Simei,
  • Múcio Marinho,
  • Giovanna Dalpasquale,
  • Lidia Franco de Moraes,
  • Joaquim Rezende de Almeida,
  • Cintia Raquel Renosto Esgaib,
  • Rubens Murilo Guelpa Rossi,
  • Lídia Zunilda da Silva Arguelho,
  • Amani Jaber,
  • Luana Evellyn Oliveira Cardoso,
  • Agnes Yule Patrocínio,
  • Juliana Inocêncio Mendes Carli,
  • Diana Lahdo,
  • Rodrigo Ribeiro Corrêa,
  • Paulo Roberto Ferreira Bonfim,
  • Gastão Lemos Monteiro,
  • Leonardo Pires,
  • Lilian Espíndola,
  • Estevão Rocha dos Santos,
  • Virginia Almeida Braga,
  • Guilherme Assis de Figueiredo,
  • Eliane Calixto Dancur,
  • Cleusa Costa Nasser,
  • Maria Rodrigues de Oliveira,
  • João Pedro Palhano Melke,
  • Adriana Gruhn,
  • Simoni Figueiredo Piva,
  • Norma Silvério da Costa,
  • Giulliano Gradazzo Catelan Mosena,
  • Lídia Menegolla Parra,
  • Adriana Ferreira Rosa da Silva,
  • Juracy Galvão Oliveira,
  • Vanderlei Rodrigues,
  • Norberto Lozano Gonçalves,
  • Romoaldo Jareta,
  • Kleber Clajus Gutierrez,
  • Mariano Chiad,
  • Mauro Marcos Moraes,
  • Antônio Vieira,
  • Maris Lucileni Cardoso,
  • Airton Xavier Nogueira,
  • Luiz Carlos Costa,
  • Maria Luiza Garcia,
  • Dra. Delmina de Souza Campagna,
  • Rui Gibim Lacerda,
  • Diva Rodrigues Pereira,
  • José Rodrigues de Souza,
  • Dra. Maysa Gutierrez Vilela,
  • Elza Cassaro,
  • Regina Célia Amorim de Oliveira,
  • Paulo César Souza,
  • Sheila Guedes Garcez,
  • Eduardo Castellari,
  • Pedro Lopes,
  • André Luiz Krawiec Prearo,
  • Pedro de Alcântara Souza Neto,
  • Maria Alice Figueira,
  • Ana Maria Ferreira,
  • Teresa Cristina Pereira,
  • Ivanilde Santos,
  • Leonardo e Silva Pretto,
  • Maria Auxiliadora Franco,
  • Jâne Peixer,
  • Renato Oliveira,
  • Elbio Gonzalez,
  • Odete Ferreira Rodrigues da Silva,
  • Maria Luisa Marini,
  • Jorge Batista da Rocha,
  • Neri Sucolotti,
  • Maria Lúcia Alves Melli,
  • Dr. Márcio Nasser Cubel,
  • Waldirene de Souza,
  • Kriscia Adriana de Souza Santana,
  • Elaine Aparecida Joaquim Gusmão,
  • Dr. Otair Hildebrand Avila,
  • Nilo Muller,
  • Paulo Roberto Zanoni,
  • Sandra Marques Lucas Ferrarezi,
  • Rubia Carla Mendes Quintanilha Pinheiro,
  • Nelson Dourado de Azambuja Andrade,
  • Maria Izabel Coutinho de Lima Zampieri,
  • Sueli de Barros Toledo,
  • Carlos Takashi Sogabe,
  • José Eustáquio Vinhas,
  • Antonio Carlos Botter,
  • Renato Eiji Wassano,
  • Bruno Lesniewski Pereira.

 * COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Moda Correio B+

Entre Costuras & CuLtura: Quando a moda entra em campo

Na apresentação da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Shakira mostrou mais uma vez por que é conhecida como a "rainha das Copas"

02/08/2026 15h00

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Entre Costuras & CuLtura: Quando a moda entra em campo

Entre Costuras & CuLtura: Quando a moda entra em campo Foto: Divulgação

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Há muito tempo o futebol deixou de ser apenas um esporte. As grandes finais se transformaram em eventos culturais globais, capazes de reunir música, moda, entretenimento e milhões de espectadores diante da mesma tela. E, quando isso acontece, cada detalhe importa, inclusive o figurino.

Na apresentação da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Shakira mostrou mais uma vez por que é conhecida como a "rainha das Copas". Mas, além da energia contagiante e da performance impecável, um elemento chamou a atenção de quem acompanha moda: o vestido que usava.

Desenvolvido especialmente para o espetáculo, o figurino foi confeccionado com mais de 200 mil cristais Swarovski, transformando a peça em uma verdadeira joia em movimento. O brilho intenso não era apenas um recurso estético.

Em produções dessa magnitude, cada cristal é pensado para refletir a luz das câmeras, valorizar os movimentos da artista e criar impacto visual para uma audiência de milhões de pessoas.

Esse é um aspecto pouco percebido pelo público: um figurino de palco não é simplesmente uma roupa bonita. Ele precisa atender a exigências muito diferentes das de uma peça de passarela.

Deve permitir liberdade total de movimentos, resistir ao ritmo intenso da coreografia, funcionar sob diferentes tipos de iluminação e, principalmente, comunicar sua mensagem mesmo para quem assiste a centenas de metros de distância ou pela televisão.

O vestido de Shakira traduz perfeitamente uma tendência que vem ganhando força na moda contemporânea: a união entre moda, tecnologia e performance. Cada aplicação de cristal, cada recorte e cada escolha de tecido fazem parte de um projeto que busca equilibrar glamour e funcionalidade.

Não por acaso, grandes maisons e marcas de luxo vêm estreitando sua relação com o universo esportivo. Louis Vuitton cria os baús dos principais troféus do mundo. Dior, Prada e Gucci vestem atletas em eventos internacionais. A moda passou a compreender que o esporte também é um dos grandes palcos da construção de imagem.

Shakira representa esse encontro como poucas artistas. Desde a Copa do Mundo de 2006, passando por "Waka Waka", em 2010, até suas apresentações mais recentes, ela construiu uma identidade visual imediatamente reconhecível.

Franjas, brilhos, recortes estratégicos e referências à dança do ventre fazem parte de uma assinatura estética que atravessa décadas sem perder contemporaneidade.

Existe também um simbolismo interessante na escolha das cores do figurino. Os tons vibrantes de rosa, laranja e dourado dialogam com a energia latina que sempre caracterizou sua carreira.

São cores associadas ao movimento, à celebração e à vitalidade.  Exatamente a atmosfera que um espetáculo esportivo procura transmitir.

Vivemos um momento em que as fronteiras entre moda, música, esporte e entretenimento praticamente desapareceram.

Um desfile pode acontecer em um estádio. Uma campanha de luxo pode ser estrelada por um atleta. E uma final de campeonato pode se tornar uma das maiores vitrines de moda do planeta.

A roupa e a imagem comunicam valores, desperta emoções, constrói narrativas e ajuda a transformar alguns minutos de apresentação em imagens capazes de permanecer na memória coletiva por muitos anos.

Porque, no fim das contas, enquanto os jogadores disputam a taça dentro de campo, a moda também entra em jogo. E, quando bem executada, conquista seu próprio lugar entre os grandes momentos da história do espetáculo.

E por fim, 3 lições de estilo que podemos aprender com Shakira: 

            1.         Movimento também faz parte da elegância.

Franjas, tecidos leves e modelagens que acompanham o corpo tornam qualquer produção mais interessante. Uma roupa bonita é, antes de tudo, aquela que permite que você se mova com naturalidade.

            2.         Cor transmite emoção.

Os tons vibrantes de rosa, laranja e dourado reforçaram a energia latina da cantora. Antes de escolher uma roupa, pense também na mensagem que deseja transmitir: cores comunicam tanto quanto palavras.

            3.         O caimento vale mais do que o preço.

O sucesso do figurino não estava apenas nos 200 mil cristais, mas na modelagem impecável. No dia a dia, uma peça bem ajustada ao corpo costuma causar muito mais impacto do que uma roupa cara que veste mal.

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de agosto. Direcione a sua energia.

Como arcano regente da semana, a Força lembra que o verdadeiro poder nasce de dentro: cultive sua coragem, confie em si mesmo e direcione sua energia para aquilo que realmente faz sentido.

02/08/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de agosto. Direcione a sua energia.

A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de agosto. Direcione a sua energia. Foto: Divulgação

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A Força, Vênus em Libra e Mercúrio em Leão

É a primeira semana completa da temporada de Leão, e seguimos em frente com Mercúrio finalmente livre dos efeitos da retrogradação. Agora, a energia vibrante dessa fase pode ser vivida em todo o seu potencial.

A carta que se revelou como regente da semana foi a Força e dificilmente haveria um arcano mais apropriado para este momento. Afinal, a Força é a carta tradicionalmente associada ao signo de Leão e traduz com perfeição os temas que permeiam o cenário astrológico atual: coragem, autoconfiança, vitalidade, generosidade e a capacidade de liderar a própria vida com equilíbrio e serenidade.

A entrada de Vênus em Libra, no dia 6, favorece relações mais harmoniosas, acordos e reconciliações. Assim como a mulher da carta doma o leão com serenidade, este trânsito mostra que o verdadeiro poder está na diplomacia, na escuta e na capacidade de construir pontes sem abrir mão dos próprios limites. A Força ensina que harmonia não significa evitar conflitos, mas enfrentá-los com maturidade e respeito.

Já Mercúrio em Leão, a partir de 9 de agosto, amplia a criatividade, a confiança e a expressão das ideias. O momento favorece apresentações, negociações e projetos autorais, incentivando cada pessoa a dar voz ao próprio talento. A lição da Força, porém, é lembrar que a autoconfiança se torna ainda mais poderosa quando caminha ao lado da humildade e da sabedoria para ouvir diferentes perspectivas.

A Força: o verdadeiro poder nasce de dentro

À primeira vista, a mensagem da Força parece bastante evidente: ela fala sobre força. Mas não da força física ou da necessidade de dominar pela imposição. Seu verdadeiro significado está no poder que nasce do coração, da mente e do espírito.

A imagem clássica do arcano mostra uma mulher conduzindo um leão apenas com a delicadeza de suas mãos e a coragem de sua presença. Não há correntes, armas ou qualquer demonstração de violência — apenas serenidade, confiança e domínio emocional diante de um desafio que poderia parecer intimidador.

Acima de sua cabeça, o símbolo do infinito representa a fonte inesgotável de força interior que todos carregamos. Mesmo quando acreditamos ter chegado ao limite, A Força nos lembra que sempre existe uma reserva de coragem, resiliência e sabedoria capaz de nos ajudar a seguir em frente.

Este arcano também nos lembra que a maior vitória não acontece sobre o mundo, mas sobre nós mesmos. Ele simboliza a coragem silenciosa, a confiança interior e a capacidade de enfrentar os desafios da vida sem perder a delicadeza.

A verdadeira força não se impõe pela agressividade ou pelo controle, mas pela serenidade de quem conhece o próprio coração.

Fortaleza interior é algo que se constrói todos os dias. Assim como os músculos precisam ser exercitados para permanecer fortes, nossa coragem também precisa ser cultivada continuamente. Cada vez que escolhemos agir em nosso favor, mesmo diante do medo, da insegurança ou dos velhos padrões, fortalecemos quem realmente somos.

Pense por um instante: em que momento da sua vida você se sentiu mais forte? Talvez tenha sido quando precisou recomeçar, superar uma perda, enfrentar uma mudança ou acreditar em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Essa pessoa continua existindo dentro de você. Às vezes apenas esquecemos disso.

Todos os dias somos convidados a olhar para nossas sombras, reconhecer nossas fragilidades e escolher, mais uma vez, agir de acordo com nossa essência. A força é uma prática diária, não um destino.

Também é importante compreender que a verdadeira transformação não nasce da culpa ou da vergonha. Mudanças duradouras acontecem quando escolhemos cuidar de nós mesmos com compaixão. Corrigir um comportamento porque nos amamos é muito mais poderoso do que fazê-lo apenas por medo ou autocensura.

Muitas vezes acreditamos que somos definidos pelos nossos erros, pelos nossos medos ou pelos hábitos que repetimos há anos. A Força nos lembra que isso não é verdade. Nenhum comportamento limita quem você realmente é.

Todos os dias existe uma nova oportunidade para fazer escolhas diferentes e conduzir sua vida com mais consciência.

Talvez o primeiro passo pareça difícil. Domar o “leão interior” exige persistência, paciência e confiança. Mas, com o tempo, aquilo que parecia impossível se transforma em uma nova forma de viver. A coragem deixa de ser um esforço e passa a fazer parte da sua natureza.

Nesta semana, escolha três atitudes que reforcem a sua força interior. Pode ser dizer “não” ao que já não faz sentido, confiar mais em si mesmo, abandonar um hábito que o enfraquece ou dar um passo em direção a um sonho adiado. Pequenas decisões, repetidas diariamente, constroem uma vida extraordinária.

A verdadeira força não está em dominar o mundo. Está em conduzir, com amor e consciência, o leão que habita dentro de nós.

A energia da Força nas áreas da vida

Amor

Nos relacionamentos, a carta da Força convida a substituir reações impulsivas por diálogo, empatia e maturidade emocional. Ela mostra que o amor verdadeiro não nasce da necessidade de controlar o outro, mas da capacidade de acolher, compreender e respeitar as diferenças.

Para quem está solteiro, o arcano sugere fortalecer o amor-próprio antes de buscar uma nova relação. Quanto mais você reconhece o seu valor, mais atrai conexões saudáveis e recíprocas.

A entrada de Vênus em Libra favorece a harmonia, o romance e a aproximação. Seu charme e magnetismo estarão em evidência, facilitando novas conexões e fortalecendo os laços existentes. Aproveite essa fase para viver o amor com mais leveza e equilíbrio.

Trabalho e Carreira

No campo profissional, a carta da Força favorece a perseverança, o equilíbrio e a liderança, mostrando que as maiores conquistas serão alcançadas por quem agir com inteligência emocional, estratégia e diplomacia.

Ao longo da semana, situações desafiadoras, mudanças inesperadas ou conversas delicadas poderão testar sua serenidade, mas manter a calma e confiar na própria capacidade fará toda a diferença.

Mais do que as palavras, será sua postura diante das adversidades que transmitirá segurança, fortalecerá sua credibilidade e abrirá caminho para novas oportunidades.

Dinheiro

Nas finanças, A Força fala sobre autocontrole e disciplina. É um excelente período para rever hábitos de consumo, organizar o orçamento e fazer escolhas conscientes pensando no futuro.

A prosperidade não surge apenas por grandes oportunidades, mas principalmente pela capacidade de administrar recursos com responsabilidade. Dominar os impulsos hoje é abrir espaço para uma estabilidade maior amanhã.

A mensagem da Força

A Força nos lembra que o maior poder não está em vencer batalhas externas, mas em conquistar a nós mesmos. Quando aprendemos a conduzir nossos medos, impulsos e inseguranças com serenidade, descobrimos uma coragem que ninguém pode tirar.

Afinal, como dizia Lao Tsé: "Quem vence os outros é forte; quem vence a si mesmo é invencível."

Todos os dias temos a oportunidade de escolher entre alimentar nossos limites ou fortalecer nosso potencial. Cada decisão tomada com consciência aproxima você da sua melhor versão.

Sob a energia da Força, pergunte a si mesmo: o que você precisa domar dentro de si para crescer, qual medo já não merece conduzir suas escolhas e que atitude pode tomar hoje para fortalecer sua vida, seus relacionamentos, sua carreira e sua prosperidade?

A verdadeira força não faz barulho. Ela se revela nas pequenas escolhas diárias, na persistência, na compaixão e na coragem de continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece desafiador. É assim que, pouco a pouco, o leão interior deixa de ser um adversário e se torna um grande aliado.

Seja qual for a situação que esta semana traga, ela será um convite para reconhecer a sua própria força. Isso significa acreditar em si mesmo e confiar que você possui coragem, sabedoria e recursos para enfrentar até os maiores desafios.

Se a vida parecer colocar sua resistência à prova, encare esse momento como uma oportunidade de permanecer firme, preservar seu equilíbrio e não desistir diante das dificuldades. Em vez de “matar um leão por dia”, aprenda a amar o seu. Acontecimentos positivos também podem surgir para lembrar o quanto você cresceu e se tornou mais forte ao longo da sua jornada.

Em qualquer cenário, mantenha a confiança, enfrente seus medos com serenidade e siga em frente com dignidade e determinação. Nem sempre será possível controlar as circunstâncias ou as atitudes das outras pessoas, mas você sempre poderá confiar na sua capacidade de responder a cada desafio com coragem, equilíbrio e fidelidade a si mesmo.

Como diria Obi-Wan Kenobi, em Star Wars: "Que a Força esteja com você." Neste mês, essa mensagem ganha um significado especial: que a Força do Tarô inspire a força que existe dentro de você.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

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