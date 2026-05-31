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Entrevista exclusiva com o ator Rui Ricardo Diaz destaque na série "Impuros"

"Podem pensar que "Impuros" é uma série sobre o combate ao tráfico somente. Mas, para mim, ela é uma série, sobretudo, de personagens muito fortes".

Flavia Viana

Flavia Viana

31/05/2026 - 16h00
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Rui Ricardo Diaz atravessa um dos momentos mais prolíficos da carreira em 2026. Presente em três produções que chegam ao público nos próximos meses, ele se divide entre o cinema e a televisão em personagens que transitam por universos distintos – da criminalidade do Rio de Janeiro ao narcotráfico no Pará.

Nos cinemas, Rui integra o elenco de dois longas que chegam em breve. Um dos destaques é “Cinco Tipos de Medo”, dirigido por Bruno Bini, no qual o ator assume um dos papéis centrais da trama.

O filme, vencedor de quatro Kikitos no Festival de Gramado — incluindo Melhor Filme —, acompanha a história de uma comunidade da periferia de Cuiabá que se mobiliza para libertar um líder local (Xamã), considerado peça-chave para manter a segurança do bairro. A produção estreou nos cinemas no dia 2 de abril.

Ainda nas telonas, Rui também está no elenco de “Rio de Sangue”, thriller amazônico dirigido por Gustavo Bonafé, que chega aos cinemas em 16 de abril. Ambientado no Pará, o filme aposta em uma narrativa de ação e suspense sobre narcotráfico. A produção é estrelada por Giovanna Antonelli e Alice Wegmann e conta ainda com nomes como Felipe Simas, Antônio Calloni e Ravel Andrade no elenco.

Na televisão, o ator retorna como um dos protagonistas da sexta temporada de “Impuros”, uma das séries brasileiras de maior repercussão internacional, que estreia em 1º de maio de 2026.

Com uma carreira marcada por escolhas intensas e personagens complexos, Rui Ricardo Diaz vem consolidando sua presença em produções de destaque.

No cinema, protagonizou títulos como “Aos Ventos Que Virão” e interpretou Luiz Inácio Lula da Silva em “Lula, o Filho do Brasil”, papel que lhe rendeu indicação a melhor ator pela ACIE. Também esteve em filmes como “De Menor”, premiado no Festival do Rio, e “A Floresta Que Se Move”.

Recentemente, o ator expandiu sua atuação para o mercado internacional com o filme “Anaconda”, lançado mundialmente no fim de 2025, ao lado de nomes como Jack Black, Paul Rudd e Selton Mello. E, neste ano, começou a filmar o longa “Amalia y El Diablo”, dirigido por Rodrigo Spagnuolo – uma coprodução de Espanha, Argentina, Uruguai e Brasil.

Na televisão e no streaming, Rui construiu uma trajetória consistente em produções como “Amar é Para os Fortes”, “Notícias Populares”, “Pedaço de Mim”, além de séries como “Sentença”, “Segunda Chamada” e “Irmãos Freitas”.

Com formação em teatro pela PUC-SP e especialização em mímica corporal em Londres, o ator também mantém uma forte ligação com os palcos, onde desenvolveu trabalhos autorais e adaptações, como o solo “A Hora e Vez”, elogiado pela crítica por sua abordagem poética da obra de Guimarães Rosa.

Rui é a Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ao fala sua carreira, estreias e também do sucesso de Impuros e Rio de Sangue.

O ator Rui Ricardo Diaz é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Divulgação - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você faz parte do elenco do premiado filme “Cinco Tipos de Medo”. Conte mais sobre esse projeto.
RR - “Cinco Tipos de Medo” é um filme sobre justiça. São cinco personagens, figuras comuns do nosso dia a dia, onde suas vidas se entrecruzam por um fato trágico. E aí eles decidem fazer justiça com as próprias mãos. Todos eles vão ter que lidar com muitos dilemas, e um desses dilemas é a questão moral.

A moral que cada um carrega vai ser colocada em xeque em função da tragédia que envolve os cinco personagens. E o Ivan, meu personagem, lida com essa moralidade o tempo todo, ele é advogado. Construir isso é muito prazeroso porque são personagens complexos e profundos, características inerentes ao ser humano.

Quando o roteirista consegue trazer isso para o papel, ele joga para os atores a responsabilidade de construir e dar essa dimensão plural para o personagem, o que é o trabalho mais legal para qualquer ator. Tivemos uma preparação longa e para nós todos foi um prazer contar essas histórias.

CE - E sobre “Rio de Sangue”, o que pode destacar?
RR - "Rio de Sangue” trata de uma questão muito importante e atual do nosso país, que é a questão da preservação das terras e da cultura dos povos originários. E eu tenho o privilégio de interpretar o Edenir, um indigenista que dedicou a sua vida — mudou de lugar, de Estado — para trabalhar na preservação das terras, da cultura desses povos.

Obviamente ele vai enfrentar ali um ambiente de garimpo ilegal, fazendeiros, que o veem como um inimigo. Esse personagem é a mola propulsora dentro do filme, pois é ele que promove o ato que vai escorrer no conflito central da trama. Então, é maravilhoso. Personagem bastante forte, contundente e contemporâneo.

CE - “Impuros” estreou sua sexta temporada, com uma sétima temporada já sendo gravada. Para você, o que explica o sucesso - nacional e internacional - dessa produção?
RR - Sempre que a gente se encontra — os atores, os produtores, os roteiristas, os diretores —, a gente discute como a série se tornou esse sucesso de público. Acho que, no audiovisual, não existe uma fórmula. Mas podemos pensar em pistas que explicam esse sucesso.

Podem pensar que “Impuros” é uma série sobre o combate ao tráfico somente. Mas, para mim, ela é uma série, sobretudo, de personagens muito fortes. Uma série que retrata figuras que estão à margem e que tem dificuldade de lidar com quem eles são essencialmente, o que dificulta a relação deles com suas esposas, seus maridos, seus filhos e etc.

A cada temporada, vamos nos aprofundando mais nesses dramas familiares dos personagens. Acho que isso cria uma conexão muito forte com o espectador, porque são figuras muito humanos. Não existe um maniqueísmo em “Impuros”, não tem o que é o bom, o que é o herói, o que é o bandido, está tudo misturado.

CE - Esse é um personagem que você interpreta já há alguns anos. Como é se relacionar com um mesmo papel há tanto tempo? 
RR - É um privilégio dar vida a um personagem tão profundo e complexo como o Vítor Morello por tantos anos. Creio que já são mais sete anos, uma das séries mais duradouras do Brasil. É um presente poder, anualmente, reencontrar-me com esse personagem, um dos protagonistas da série, e com seus inúmeros dilemas e dramas.

Construir um personagem ao longo dos anos é como participar de um projeto contínuo, semelhante ao filme “Boyhood" do diretor Richard Linklater. É um processo fascinante, pois o personagem amadurece, ganha novas camadas e envelhece, assim como eu que o interpreto. A cada ano, descubro novas nuances em mim e as empresto ao personagem. O tempo é um aliado fundamental na construção e criação do Morello.

CE - O que há em comum entre esses seus “novos” trabalhos é que todos carregam muita tensão e violência. Parece que há uma tendência a escalarem você para esse tipo de papel. O que acha disso?
RR - De fato, os personagens Vitor Morello, da série "Impuros", Edenir, do filme "Rio de Sangue", e Ivan, de "Os Cinco Tipos de Medo", são confrontados com a violência em suas histórias. Acredito que o audiovisual brasileiro, como qualquer arte, demonstra atenção às questões urgentes do mundo contemporâneo.

E a violência, infelizmente, é um tema recorrente, especialmente em um cenário global marcado por tantos conflitos. Essas três obras ilustram essa realidade, mostrando personagens diversos que enfrentam a violência em suas múltiplas facetas locais, de diferentes perspectivas e com características próprias.

O ator Rui Ricardo Diaz é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Helena Barreto - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você esteve recentemente em Anaconda. Como foi estar em uma superprodução como essa, ao lado de grandes astros? Onde foi filmado? Como era o clima das filmagens?
RR - “Anaconda” é filme dirigido por Tom Gormican. Ele também dirigiu "O Peso do Talento", estrelado por Nicolas Cage e Pedro Pascal, onde Cage interpreta a si mesmo, numa metalinguagem excepcional. E o Gormican traz isso da metalinguagem também para “Anaconda”. 

É uma mega produção. Estar em um set com uma infraestrutura grandiosa, de Hollywood, com diálogos em inglês e português, foi uma experiência fantástica. As filmagens ocorreram na Austrália por quase quatro meses e o clima era ótimo.

O Jack Black é um cara fascinante, um ator muito querido. Paul Rudd também. O elenco todo.  Então, foi um clima muito legal, não só nas filmagens, mas no backstage, no dia a dia, enfim, nos passeios, nos jantares. Foi um momento muito, muito legal, de uma troca muito especial e única na minha carreira.

CE - Atualmente, você está filmando “Amalia y El Diablo”, que é todo em espanhol. Como está sendo essa experiência?
RR - Eu acabei de voltar da viagem de “Amalia y El Diablo”. Depois desses quatro meses na Austrália filmando “Anaconda”, fui para o Uruguai rodar essa coprodução Argentina, Espanha, Brasil e Uruguai. E acho que é uma quebra de paradigma.

Porque a gente tem cultuado a ideia de que é difícil esse intercâmbio entre países da América Latina em função da língua, e eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Esse era um desejo meu e foi uma experiência incrível.

Estávamos uma pequena Torre de Babel latina, com atores espanhóis, argentinos, uruguaios, brasileiros e a gente se entendendo super bem. É um filme bastante forte, introspectivo, com personagens muito densos, e que se passa no século XIX.

CE - O que te motiva quando escolhe um personagem?
RR - O que mais me motiva é justamente a complexidade humana do personagem. Gosto de personagens que me desafiem, que tenham muitas camadas, contradições, conflitos interno, que nos coloquem pra refletir.

Como disse, acho interessante quando o personagem não é nem “bom”, nem “mau”, mas alguém atravessado por dilemas morais, emocionais e sociais. Me atraem projetos que tenham histórias fortes pra contar, que tratem do nosso tempo, das relações humanas, que tratem do mundo que estamos vivendo.

No fim, o que me move é a possibilidade de mergulhar em universos diferentes e construir personagens que sejam sensíveis, divertidos e profundos. Está tudo ligado. São camadas.. e meu trabalho é preenche-las. 

CE - Tem algum papel que você ainda sonha em fazer?
RR - Ah, eu acho que um personagem Shakespeareano, um Hamlet, um Ricardo III, eu adoraria. São figuras muito complexas, né? Esses personagens são sensacionais e para qualquer ator é um presente, eu adoraria.

CE - Quais são os próximos planos?
RR - Atualmente, estou rodando a sétima temporada de "Impuros", que deve estrear ano que vem. Recentemente terminei de gravar em uma série da Netflix, sob a direção de Mauro Mendonça, com José de Abreu, Luciana Paes, Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa e tantos atores queridos.

A data de lançamento dessa série ainda não está definida. Além de “Amalia y El Diablo”, tem a estreia de "Makunaima XXI", dirigida por Filipe Bragança, uma adaptação contemporânea da obra de Mário de Andrade, também com previsão para final desse ano ou início do próximo.

 

'Tela Brasil'

Governo Federal lança plataforma de streaming gratuito com mais de 550 filmes

Plataforma disponibiliza filmes nacionais clássicos e contemporâneos

30/05/2026 18h00

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Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, estão no Rio de Janeiro para o lançamento da Plataforma Tela Brasil neste sábado, 30. Uma cerimônia na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, oficializa a oferta do streaming criado pelo governo que reúne conteúdo audiovisual produzido no Brasil.

A plataforma pública e de acesso gratuito estreia com 555 obras audiovisuais brasileiras realizadas entre 1910 e 2025. A Tela Brasil foi desenvolvida com tecnologia brasileira, pelo Ministério da Cultura (MinC) com o apoio da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

'Plenitude da cultura brasileira'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o lançamento do streaming público "Tela Brasil" pelo Ministério da Cultura vai contribuir para que o povo brasileiro possa compreender a origem e a produção cultural do próprio país.

"Agora vamos nos compreender porque a gente está muito acostumado com cultura estrangeira no Brasil. A quantidade de conteúdo enlatado, de má qualidade que a gente é obrigado a assistir toda noite porque não tem outra coisa para a gente ver, não permite que a juventude brasileira tenha acesso e entenda a plenitude da cultura brasileira", disse durante evento de lançamento de streaming público no Rio de Janeiro (RJ)

Lula também defendeu o fortalecimento da produção cultural nacional como instrumento de desenvolvimento econômico e de valorização da identidade brasileira. Segundo o presidente, o setor gera empregos em diferentes áreas e tem papel central na formação da sociedade.

"Cada filme envolve milhares de pessoas, cada peça de teatro envolve centenas de pessoas trabalhando, cada show musical mobiliza dezenas e centenas de profissionais. A gente não tem dimensão do que a cultura representa para o desenvolvimento econômico e profissional do nosso país", afirmou

O presidente argumentou que o acesso à cultura nacional é fundamental para que os brasileiros conheçam a própria história e compreendam a diversidade que caracteriza o Brasil

Margareth Menezes: Não precisamos inventar produtora de mentira para ser o que a gente é

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse neste sábado que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não precisa inventar uma produtora para fazer filmes que valorizem a cultura nacional. A ministra fez referência à produtora responsável pela elaboração do filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nas últimas semanas, as mensagens do filho do ex-presidente, senador e candidato do PL para a disputa presidencial de 2026, Flávio Bolsonaro, pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para realização das gravações do filme causaram rearranjo de discurso entre os apoiadores do ex-presidente.

"Todo mundo está comprometido em fazer com que as políticas culturais cheguem a todo lugar e fortalecer o nosso setor. A gente não precisa inventar produtora de mentira para ser o que a gente é", disse a ministra durante evento de lançamento de streaming público no Rio de Janeiro (RJ).

Durante o evento, Margareth classificou a plataforma pública de streaming "Tela Brasil" como uma ferramenta para ampliar o acesso da população a filmes, séries e documentários produzidos no Brasil.

A expectativa do Ministério da Cultura é que a iniciativa ajude a dar visibilidade a obras nacionais e a democratizar o acesso ao conteúdo audiovisual brasileiro.

 

Correio B+

Erros ao pedir empréstimo podem gerar dívidas em atraso. Confira dicas e orientações.

Cenário atual reforça a importância do planejamento financeiro, o que inclui o uso consciente da contratação de empréstimos.

30/05/2026 17h00

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Erros ao pedir empréstimo podem gerar dívidas em atraso

Erros ao pedir empréstimo podem gerar dívidas em atraso Foto: Divulgação

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Quatro em cada dez brasileiros que estão inadimplentes atualmente estavam com nome negativado há uma década, o que representa 34 milhões de consumidores, segundo o Serasa. Dados de abril da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) afirmam que o percentual de famílias que se consideram muito endividadas voltou a avançar, alcançando 16,4%.

Entre aquelas com contas em atraso, 49,5% reportaram inadimplência superior a 90 dias. Todo esse cenário reforça a importância do planejamento financeiro, o que inclui o uso consciente da contratação de empréstimos.

Para Murilo Menezes, gerente geral da fintech Juvo, o crédito pode apoiar a reorganização financeira e a realização de objetivos quando é usado de maneira estratégica. O executivo destaca os principais erros que devem ser evitados na contratação de um empréstimo:

Pedir mais do que pode pagar: um dos erros mais frequentes é solicitar um valor acima da capacidade financeira. Por isso, antes de contratar um empréstimo, é fundamental calcular o impacto das parcelas no orçamento mensal e avaliar se o pagamento continuará viável mesmo diante de imprevistos.

“Em geral, recomenda-se que o valor da parcela não ultrapasse 30% da renda mensal. Esse cuidado ajuda a reduzir o risco de inadimplência e evita o comprometimento excessivo do orçamento”, explica Murilo.

Não comparar taxas e condições: pesquisar diferentes opções é fundamental antes da contratação de empréstimo. As taxas de juros podem variar bastante entre instituições financeiras, dependendo do perfil do cliente e da modalidade escolhida.

Dados do Banco Central mostram que, em março de 2026, a taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 61,5% ao ano, reforçando a importância de comparar ofertas, avaliar o Custo Efetivo Total e entender o impacto das parcelas antes da contratação. 

Não planejar o pagamento das parcelas: outro ponto de atenção é a falta de planejamento para o pagamento da dívida. A facilidade de contratação digital ampliou o acesso ao crédito, mas também exige maior responsabilidade por parte do consumidor.

“Muitas pessoas focam apenas na aprovação do empréstimo e não avaliam como as parcelas irão impactar a rotina financeira ao longo dos meses. O ideal é analisar o orçamento completo antes de assumir qualquer compromisso”, afirma o executivo.

Não ter um objetivo claro para o crédito: contratar um empréstimo sem uma finalidade específica pode levar ao uso inadequado do dinheiro e gerar novas dificuldades financeiras no futuro. O crédito pode ser utilizado em situações emergenciais, reorganização financeira, educação, reformas ou realização de projetos planejados. Ter clareza sobre o objetivo ajuda a evitar gastos impulsivos e melhora o controle financeiro.

Não ler atentamente o contrato: A leitura do contrato é outro cuidado essencial antes da assinatura. O consumidor deve verificar prazos, taxas, multas por atraso e todas as condições previstas no documento.

“A transparência das condições é indispensável para uma contratação mais segura. O consumidor precisa entender exatamente quanto irá pagar e quais são as regras do contrato antes de tomar qualquer decisão”, destaca Murilo.

Com o avanço da tecnologia e o potencial da IA no mercado de crédito, o acesso a empréstimos tem se tornado mais amplo no país, inclusive para consumidores historicamente não atendidos do sistema financeiro tradicional.

“Novos modelos de análise, baseados em dados alternativos, têm permitido ofertas mais alinhadas ao perfil financeiro de cada cliente, mas ainda sim é fundamental que o consumidor pesquise sobre todos os detalhes, incluindo as taxas de juros, que variam muito", acrescenta Murilo Menezes.

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