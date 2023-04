Especialista dá 7 dicas de como lidar com a exaustão mental

Carmen Eugenio - poeta brasileira

"No amor [...] ser conciso é impossível. Ser preciso é desperdício"

Viagem para "congresso" em cidade de lindas praias, subsidiada com generosas diárias, está caminhando para dar séria dor de cabeça para quatro vereadores de cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

Cada um recebeu R$ 11 mil para participar do "importante evento", e um deles, não satisfeito, ainda levou assessor, que ganhou diária de R$ 9,9 mil. O Ministério Público do Estado de MS mandou apurar o caso, fruto de denúncia de morador indignado.

No dia 22 de abril, foi realizado o noivado de Maria Elisa Loureiro Duailibi e William Marcio Toffoli Júnior. Ela é filha da dra. Vanessa Loureiro e de Walter Duailibi (in memoriam). Ele é filho de Osnilda Maria de Oliveira Toffoli e de William Marcio Toffoli. Um almoço marcou o acontecimento.

No dia 25, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias assumiu a vice-presidência da executiva nacional do Partido Progressistas. Ela, que é presidente do partido em MS, foi eleita para o cargo durante convenção nacional realizada em Brasília.

O complexo formado pelos parques dos Poderes, das Nações Indígenas e do Prosa poderá ser tombado, conforme projeto que tramita na Câmara Municipal de Campo Grande, por ser formado por monumentos naturais e por "paisagens de notável beleza cênica e relevância ambiental". A proposta é de autoria da vereadora Luiza Ribeiro.

Continua dando o que falar o casamento do prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein, de 65 anos de idade, com uma adolescente de 16 anos, no dia 12 de abril, cuja mãe, em seguida, foi nomeada secretária municipal. A Corregedoria Nacional de Justiça deu prazo de cinco dias para o TJPR prestar informações.

A oficial do cartório, Hilda Lukalski Seima, que realizou o casamento, é a vice-prefeita, mas está afastada por exigência legal até 2024, em razão do cargo eletivo. Se comprovado que cometeu infração, o casamento pode, inclusive, ser anulado.

