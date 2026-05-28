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Caso Ganley

Especialistas alertam para aumento de infartos, arritmias e hipertensão entre jovens

Aos 22 anos, influenciador morreu vítima de cardiomiopatia hipertrófica; especialistas alertam para aumento de infartos, arritmias e hipertensão entre jovens usuários de anabolizantes

Mariana Piell

Mariana Piell

28/05/2026 - 10h00
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A morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, reacendeu o debate sobre os riscos do uso de anabolizantes e seus impactos graves sobre a saúde cardiovascular. O jovem foi encontrado morto no sábado, no apartamento onde morava, na Mooca, zona leste de São Paulo.

O atestado de óbito aponta que a causa da morte foi cardiomiopatia hipertrófica, doença em que o músculo do coração se torna anormalmente espesso e rígido, dificultando o bombeamento de sangue. Especialistas destacam que a condição pode ser agravada pelo uso de anabolizantes.

Nas redes sociais, Gabriel afirmava fazer uso de hormônios e chegou a abordar publicamente o consumo dessas substâncias, após ter iniciado a carreira defendendo o fisiculturismo natural.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e acendeu um alerta para o crescimento do uso indiscriminado de testosterona e esteroides anabolizantes entre adolescentes e jovens adultos no Brasil.

Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontam que o consumo de testosterona cresceu 670% nos últimos cinco anos no País. Já um levantamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) revela que 1 a cada 16 estudantes do Ensino Fundamental ou Médio já utilizou anabolizantes.

RISCOS CARDIOVASCULARES

Especialistas em saúde cardiovascular afirmam que o cenário é preocupante porque os efeitos dessas substâncias vão muito além da estética e do ganho muscular.

O uso contínuo pode provocar alterações silenciosas no organismo e aumentar significativamente o risco de infartos, arritmias, hipertensão e insuficiência cardíaca, inclusive em pessoas muito jovens.

Segundo o cirurgião cardiovascular dr. Adriano Milanez, os anabolizantes causam alterações importantes nos vasos sanguíneos e no funcionamento do coração.

“O uso de anabolizantes causa alterações no funcionamento do organismo. Além do desejado ganho muscular, podem ocorrer alterações nos vasos sanguíneos que favorecem obstruções e infarto. Também pode haver aumento da pressão arterial, levando à hipertrofia do músculo do coração”, explica.

A hipertrofia cardíaca ocorre quando o coração aumenta de espessura em função do esforço excessivo e contínuo. Embora muitas pessoas associem músculos maiores à força e à resistência, no caso do coração, isso representa um problema grave.

O órgão passa a funcionar com mais dificuldade, perde eficiência no bombeamento do sangue e fica mais suscetível a falhas cardíacas.

No caso de Gabriel Ganley, a cardiomiopatia hipertrófica identificada no atestado de óbito provoca justamente esse espessamento anormal do músculo cardíaco. A doença pode ter origem genética, mas médicos alertam que o uso de anabolizantes pode agravar quadros preexistentes e acelerar complicações cardiovasculares.

COLESTEROL ALTERADO

Outro fator de risco associado aos anabolizantes é a alteração dos níveis de colesterol. As substâncias costumam elevar o colesterol LDL, conhecido como “ruim”, e reduzir o colesterol HDL, considerado “bom”.

Essa combinação favorece o acúmulo de gordura nas artérias e aumenta o risco de obstruções que podem resultar em infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Além disso, o uso dessas substâncias pode provocar espessamento do sangue, dificultando a circulação e favorecendo a formação de coágulos. Isso aumenta consideravelmente o risco de tromboses e eventos cardiovasculares graves.

Um dos maiores perigos, segundo especialistas, é que muitas dessas alterações acontecem de forma silenciosa. Em diversos casos, o primeiro sintoma pode ser justamente um mal súbito ou um ataque cardíaco.

“Muitas vezes, as alterações acontecem de forma silenciosa e o primeiro sinal pode ser um ataque cardíaco. Em alguns casos, podem surgir dores no peito, cansaço excessivo e palpitações, que servem como alerta”, afirma dr. Adriano Milanez.

APENAS UM ANO DE USO

A morte de Gabriel também chama atenção pelo perfil do influenciador. Com cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube, ele compartilhava rotina de treinos, alimentação e preparação física. Durante anos, defendeu o fisiculturismo natural, sem uso de hormônios.

No entanto, em 2025, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar anabolizantes e passou a falar abertamente sobre o tema.

Ganley iniciou no fisiculturismo natural, mas há cerca de um ano tinha passado a utilizar anabolizantesGanley iniciou no fisiculturismo natural, mas há cerca de um ano tinha passado a utilizar anabolizantes - Foto: Reprodução/Instagram

O jovem foi encontrado morto por um amigo, após familiares relatarem dificuldade para entrar em contato desde a noite de quinta-feira (21). Segundo informações do boletim de ocorrência, o amigo foi até o apartamento depois de ser procurado pela família.

Como ninguém respondia às mensagens ou ligações e as luzes do imóvel permaneciam acesas, ele arrombou a porta com a ajuda de funcionários do condomínio.

Gabriel foi encontrado caído de bruços na cozinha do apartamento. O boletim aponta que havia sangue no rosto, mas não existiam sinais aparentes de violência no local. A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado inicialmente como morte suspeita sem causa aparente no 42º Distrito Policial, em São Paulo.

A perícia apreendeu diversos medicamentos no imóvel, possivelmente anabolizantes, segundo o registro policial. O apartamento estava organizado e sem indícios de luta ou crime.

Em depoimento, a mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, afirmou que havia falado com o filho pela última vez na quinta-feira e que ele não relatou problemas de saúde ou sintomas. Segundo ela, Gabriel não tinha histórico conhecido de doenças cardíacas.

O dr. Adriano Milanez destaca que, justamente por não haver histórico de doenças cardíacas, casos como o de Ganley acabam surpreendendo familiares e amigos. Pessoas jovens, aparentemente saudáveis e fisicamente condicionadas, podem desenvolver complicações graves sem apresentar sintomas claros.

“Mesmo jovens podem desenvolver infarto, arritmias e outros eventos cardíacos graves relacionados ao uso de anabolizantes. São doenças que costumávamos ver com mais frequência em idosos, mas que têm surgido cada vez mais cedo”, ressalta o médico.

DEMAIS EFEITOS COLATERAIS

Além dos danos cardiovasculares, os anabolizantes podem causar uma série de outras complicações no organismo.

Entre os principais efeitos colaterais estão lesões hepáticas, infertilidade, alterações hormonais, acne severa, queda de cabelo, ginecomastia (aumento das mamas em homens) e distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, agressividade, depressão e dependência química.

Entre adolescentes, os riscos são ainda maiores porque o organismo está em fase de desenvolvimento hormonal. O uso dessas substâncias pode comprometer o crescimento e provocar alterações permanentes.

Outro ponto de preocupação é a popularização dos anabolizantes nas redes sociais. A exposição constante de corpos extremamente musculosos e a promessa de resultados rápidos ajudam a banalizar o uso dessas substâncias entre jovens.

Muitos usuários acabam adquirindo produtos clandestinos, sem controle de qualidade e sem acompanhamento médico, o que aumenta os riscos à saúde. Em diversos casos, as substâncias são utilizadas em doses muito superiores às indicadas clinicamente.

Os médicos reforçam que a reposição hormonal só deve ocorrer mediante diagnóstico médico e necessidade comprovada. O uso voltado exclusivamente para fins estéticos representa um risco importante e pode ter consequências irreversíveis.

A morte de Gabriel Ganley provocou comoção entre fãs, amigos e nomes do fisiculturismo. Em nota, a Integralmedica, marca de suplementos que patrocinava o atleta, afirmou que o influenciador “inspirava milhares de jovens” com conteúdos sobre disciplina e treino.

Enquanto a investigação sobre a morte segue em andamento, especialistas reforçam que o caso serve de alerta sobre os perigos do uso indiscriminado de anabolizantes e a necessidade de ampliar campanhas de conscientização voltadas principalmente aos jovens.

Diálogo

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro está ajudando... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (27)

27/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Fernanda Young - escritora brasileira

"O problema é que quero muitas coisas simples, então pareço exigente”.

 

FELPUDA

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro está ajudando a “apagar incêndio com gasolina” sobre a disputa interna  no PL pelas vagas ao Senado. Ela que já havia divulgado uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que seu candidato era o deputado federal Marcos Pollon, voltou à carga mais recentemente e publicou em suas redes sociais uma pesquisa onde o parlamentar aparece no topo.  Os liberais têm como pré candidatos, além do “preferido”, também o ex-governador Azambuja e o Capitão Contar. Como até a convenção tem muita água para rolar...

Diálogo

Puxa e estica

O clima eleitoral está em ebulição na Câmara de Campo Grande. A vereadora Luiza Ribeiro apresentou Moção de Repúdio contra Rafael Tavares por declarações feitas durante a IV Caminhada da Luta Antimanicomial. Em vídeo, ele taxou o movimento de “piada”.

Mais

E ainda classificou os participantes como “desocupados”. Tavares também defendeu a internação compulsória dos usuários de drogas em situação de rua. As falas foram consideradas preconceituosas e discriminatórias pela vereadora.

Diálogo Gleice Mara Amado e Leiner Vizeu - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoSuellen Abranjo - Foto: Arquivo Pessoal

Sonho meu

Nos bastidores, há quem afirme que dificilmente o deputado Paulo Corrêa voltará a presidir a Assembleia Legislativa de MS. Os quatro anos em que comandou a Casa foi marcado, segundo alguns parlamentares, por muito estresse. Fala-se que graças à interferência do então governador Reinaldo Azambuja, ele ocupou o cargo nas duas ocasiões. Para a próxima legislatura, se for reeleito, pretende ter a melhor cadeira da Mesa Diretora e já estaria a todo vapor. 

Impedido

O deputado estadual Gerson Claro não poderá disputar novamente a presidência da Assembleia em 2027. O impedimento segue entendimento do STF, já aplicado na Câmara dos Deputados e no Senado, que veta recondução consecutiva após quatro anos no comando do Legislativo. A regra abriu espaço para a disputa entre os demais parlamentares. Nos bastidores, o clima já é de pré-campanha, com vários deputados se movimentando.

Cadafalso

A vereadora Isa Marcondes, a mais votada nas eleições em Dourados, corre o risco de ser cassada no próximo dia 29, pela Câmara Municipal. Em sessão extraordinária, será votado o relatório elaborado pela comissão processante. Ela é acusada de quebra de decoro, porque teria utilizado recursos da cota parlamentar para abastecer veículos em suas viagens pelo interior de MS e até em São Paulo. A defesa nega veementemente as denúncias contra ela. Isa é pré-candidata a deputada federal. Assim sendo...

ANIVERSARIANTES 

Lenita Schmit de Oliveira Silva;
Claudia Moraes Leguisamon;
Jericó Vieira de Matos;
Bianca Bianchi;
Cláudia Maria Abreu;
João de Deus;
Graciela da Silva Minna;
Fabio de Oliveira Riuto;
Jorge Alves Rodrigues;
Icto Gomes;
Marcos Aurélio Gil Cuellar;
Jorge Ribeiro de Moraes;
Walter Romanini;
Marcos Antonio Martins de Souza;
Mario Montania Acunha;
José Arturo Iunes Bobadilla Garcia;
Mauro Maciel Mosqueira;
Giseli Adriani Veiber de Oliveira;
José Lécio Barros da Costa;
Ildefonso Lucas Gessi;
Marcos Serrou do Amaral;
Vanessa Fagundes da Silva;
Alexandre Barroso;
Pedro Tadeu Olarte;
Divino da Graça Freitas;
Pe. Roseney Pauli;
Emerson Nogueira;
Dr. Vaguinel de Oliveira;
Ranolfo Pereira da Silva;
Erlyza Herrera Santos;
Ranulfho Custodio Alves;
Dalmo Curcio;
Mary de Oliveira Teixeira Domingos;
Dr. Afonso Asato;
Nelson Olarte;
Aloisio Lemes de Brito;
Luciana Felix Bezerra;
Mirian Salazar Lopes;
José Luiz Viana Ferreira;
Luis Jorge Budib;
André Luiz de Almeida Silva;
Paulo de Tarso Albuquerque;
Maria Alves de Almeida;
Anderson Vilanova;
Rosa Maria de Campos;
Pedro Mauro Monteiro Vargas;
Lucilia Santiago Chaves;
Maria Cristina Santos da Silva;
Carolina Assis;
Telma Pereira de Souza;
Antônio Carlos dos Santos;
Maria Inácia Quirina;
Tereza Fernandes Veloso;
Juarez Santiago Cardozo de Queiróz;
Nadialara Maria Lemos Carvalho;
Dulce Maria Pinto Pereira;
Marcos Ferreira Moraes;
Elizabeth Ferreira;
Teresa Cristina Soares;
Solange Brito;
Vânia Maria Cruz;
Maria de Fátima Bento;
Franciele Alves;
João Souza de Oliveira;
Antônio Albuquerque dos Santos;
Ivan Grisoste Barbosa;
Everton Luis Flores;
José Roberto Cortes Buzzio;
Diogo de Souza Queiroz;
Christiano Heráclito Senra de Araújo Azevedo;
Alberto José Paim de Lima;
Luis Hernan Almaraz Guerrero;
Marcelo Anderson Miranda;
Odilon Leite Penteado;
Erika Kimura;
Antonio Del Grossi Junior;
Adriana Campos Navarro;
Henrique Jorge Fernandes;
Diego Ribas Pissurno;
Maria Muniz de Andrade;
Angelique Cortada;
Gleyson Ramos Zorron;
Thiago Marinho Custódio;
Boris Luiz Cardozo de Souza;
José Vasco Rossetti;
Kátia Regina Baez;
Antonio Caiçara Filho;
Ingrid Guilhen Garcia;
Lauro Miyasato Júnior;
Cristiane Zamberlan;
Paulo Roberto Tosi;
Francine Lima Perecin Berti;
Rosângela Aparecida Araujo;
Maria do Carmo Alves Rizzo;
Andre Hoffmann;
Suria Dada;
Marcelo Santini Brando;
Marina Aparecida Medeiros da Silva;
Ailton Pereira de Matos;
Walter Pereira do Valle Neto;
Sandra Magda Suarez Saucedo;
Vitor Arthur Pastre;
Ranulfo Antonio de Andrade;
Fernanda Paula Martins Lugo Rampazo;
Adalberto Godoy;
Lincoln Ben Hur;
Cristiano Trizolini;
Daniela Barbosa Lima;
Luzia Hermelinda Oliveira Rocha;
Luiz Faustino Inácio;
Diva Nogueira de Araújo;
Marcos Marques Fernandes;
Guilheme Pasqualin da Costa e Silva;
Márcio Lima dos Santos;
Pedro Ivo de Lima Andrade;
Hedemal Avelar de Arruda.

Colaborou com Tatyane Gameiro

crônica

Dia das Mães

26/05/2026 15h06

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Arquivo

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Ela me pediu ajuda logo cedo. Mal tinha aberto os olhos quando me deparei com a mensagem: vamos nos encontrar? Não era exatamente um pedido explícito, mas, lendo hoje as entrelinhas, era sim um pedido daqueles que podem ser traduzidos como preste atenção em mim, hoje.

Absorvida pelas minhas próprias idiossincrasias e pelas desculpas que arrasto vez por outra, não dei atenção devida. Especialmente naquele dia preferia ficar em casa, quieta. Não estava me sentindo muito bem, o que em parte era verdade. E quem me conhece sabe que datas comemorativas são um incômodo, desde sempre. Fantasmas que não obstante os anos de terapia ainda não consigo enfrentar.

Mas naquela manhã o fantasma não era meu. E eu não percebi. Ou percebi, mas me julguei inapta para lidar com mais um. Suspirei fundo e mandei uma segunda mensagem: não consigo sair, me desculpe. Ela não disse mais nada. Poderia tê-la chamado para ficar em casa juntas, passar pelo trauma de mais um Dia das Mães sem necessariamente tocar no assunto. Mas me recolhi em conchas ao invés de me vestir solidaria. 

Um minuto de desatenção pode ser a gota d’água, como diz no verso da canção de Chico Buarque “Gota D’água”. Volta e meia a gente se depara com mensagens em redes sociais sobre amigos, solidariedade, atenção, cuidados, essas coisas que, normalmente, passamos ao largo, julgamos desnecessárias. Afinal, quem é que não sabe o quanto eles, os amigos, são importantes? O quanto é valioso continuar a cultivá-los?

Pois é, saber a gente sabe. E até dissemos para nós mesmos que o fazemos. Mas em um determinado dia, em um momento específico, nosso olhar está tão voltado para dentro que somos incapazes de ver além das nossas sombras. Não há o que fazer, pensamos. Não há tempestades nem raios, muito menos gritos ou ranger de dentes. O mundo não depende de nós. E as coisas são como são. Melhor colocar a cabeça no travesseiro ou ligar a TV.

Enquanto isto, enquanto nos deleitamos com a ignorância e saudamos a indiferença, uma estrela cai. E para quem não é poeta, uma estrela cadente não faz nenhuma diferença filosófica naquele instante. Aliás, nem estrela cai de verdade. É apenas uma poeira de meteoro, nada que abale a rotina do universo.

O que a gente esquece, mais precisamente o que eu esqueci naquele momento, é que o universo somos todos nós. Tudo nos afeta, de uma forma ou de outra. Por isto ela, sábia que sempre foi, deu o aviso. E eu, ocupada demais com meu próprio vazio, ignorei os sinais. Agora colho, não sem tristeza, o resto da indiferença. A vida, meus caros, não perdoa desatenção.

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