A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro está ajudando... Leia na coluna de hoje

arraiás

Junho ainda nem chegou, mas programação do mês inclui diversos arraiás, com shows de artistas locais e nacionais, e comidas típicas tradicionais da época

Temporada de festas juninas já está batendo a porta Foto: Arquivo

O mês de junho ainda não chegou, mas as tradicionais festas juninas já estão batendo na porta, com vários arraiás com data marcada. Em Campo Grande, há alguns eventos marcados para ocorrer ao longo do mês, com shows, quermesses e comidas típicas.

Como as festas costumam ocorrer entre junho e julho, com algumas até em agosto, muitos locais ainda não divulgaram as datas de seus arraiás.

O Correio do Estado compilou na agenda os eventos que já foram divulgados, mas a lista será atualizada conforme novas datas e eventos forem confirmados.

Veja as datas de festas juninas em Campo Grande:

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

A 34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus começa no dia 30 de maio e segue até 14 de junho, com shows e a tradicional quermesse. A entrada é gratuita.

Tradicionalmente, a quermesse começa após a missa, com encerramento às 23h30. Haverá barracas de comidas típicas, feira de artesanato, música e mais.

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus está localizada na Avenida Mato Grosso, nº 3280, bairro Santa Fé.

Arraiá São Judas Tadeu

O Arraiá do Santuário São Judas Tadeu será nos dias 3, 5, 6 e 7 de junho, com quadrilhas juninas, comidas típicas, touro mecânico e shows ao vivo.

Conforme o santuário,dentre os quitutes haverá maça do amor, algodão doce, pé de moleque, tapioca, pastel, espetinho, arroz carreteiro, cachorro quente, milho cozido, quentão, entre outros.

No dia 3 de junho, a animação fica por conta de Guthy Leite e Banda, a partir das 19h30. No dia 5, quem sobe ao palco é Chicão Castro, enquanto no dia 6 o show é do cantor Léo Maciel.

O Santuário São Judas Tadeu fica na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, Jardim América.

Arraiá da Pestalozzi

A Associação Pestalozzi de Campo Grande promoverá o seu arraiá nos dias 5 e 6 de junho, com entrada gratuita.

Com muita animação e comidas típicas, a festa junina será realizada no estacionamento do Comper Itanhangá, das 17h às 22h.

AACC

O arraiá solidário promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) acontece no dia 6 de junho, no Centro de Convenções Albano Franco, das 11h às 22h.

A festa reúne empresas, voluntários e parceiros que colaboram na organização da festa, incluindo montagem, operação e atendimento nas barracas.

Toda a arrecadação é destinada à manutenção dos serviços da AACC/MS, cujas despesas mensais giram em torno de R$ 400 mil e incluem alimentação, hospedagem, atendimento multiprofissional e suporte às famílias.

Nesta edição, parte da renda será destinada à reforma da Casa de Apoio, que recebe pacientes e acompanhantes durante o tratamento em Campo Grande.

A programação inclui apresentações de quadrilhas de escolas da Capital e barracas com comidas típicas: arroz carreteiro, derivados de milho, doces, espetinhos e linguiça de Maracaju. A edição também terá área kids, com brinquedos e espaço voltado ao público infantil.

Os ingressos têm valor de R$ 20. Crianças de até 10 anos não pagam. As entradas estarão disponíveis para compra no local e também antecipadamente na sede da AACC/MS.

ACP MS

O 21ª Arraiá do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) será no dia 6 de junho, a partir das 18h, no Espaço de Formação e Clube de Campo ACP, localizado na Rua Conde de Boa Vista, 4151.

A festa é gratuita para filiados e dependentes, enquanto demais pessoas pagam R$ 5. Crianças até 10 anos e pessoas acima de 60 anos não pagam,

Além de barracas de comida, haverá shows do Grupo Zíngaro e da Banda Jotas.

Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Uma das mais tradicionais festas juninas de Mato Grosso do Sul, o 24º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande será realizado de 12 a 14 de junho, na Praça do Rádio Clube.

O evento é organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com o Governo do Estado e a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, como celebração ao dia de Santo Antônio, padroeiro da Capital.

Durante os três dias de festa, a expectativa é reunir milhares de pessoas na praça, onde haverá barracas de comidas típicas e shows.

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas já foi aberto o processo para seleção de entidades que ficarão responsáveis pelas barracas no local.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O tradicional Arraiá do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) será no dia 26 de junho, a partir das 17h, no estacionamento do tribunal.

Aberta aos servidores e à população em geral, a festa promete reunir música, gastronomia típica e atrações para toda a família.

O evento contará com barracas de comidas e brincadeiras tradicionais, para adultos e para as crianças. Entre as opções gastronômicas estarão pamonha doce e salgada, curau, milho cozido, cachorro-quente, pastéis, caldos, arroz carreteiro, além de doces típicos, como canjica, maçã do amor e arroz doce. Também haverá venda de refrigerantes e quentão.

O evento é destinado a ajudar entidades filantrópicas e promover a aproximação da comunidade.

Para as crianças, a programação inclui parque de diversões com pula-pula, cavalo mecânico, tobogã e pescaria. A animação da festa ficará por conta do DJ Calixto Zulu e do grupo de forró Ipê da Serra.

Lienca

O Arraial da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) acontecerá no dia 20 de junho de 2026, a partir das 16h, no Teatro de Arena do Horto Florestal.

O evento tem entrada franca e contará com quadrilha, comidas típicas, desfile de barracas e shows musicais de grupos locais.

A animação ficará por conta dos grupos Sampri e Os Morenos. A entrada é gratuita.

Na data, também haverá sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba para o Carnaval 2027.

Assembleia Legislativa

O 4º Arraiá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) está marcado para o dia 27 de junho, segundo informou o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP).

Oficialmente incluída no calendário de eventos do Estado pela Lei 6.123/2023, a festa, que tem entrada gratuita e é aberta a toda a população e reúne música, dança, gastronomia típica e ações solidárias.

Tradicionalmente realizada na rampa de acesso da Assembleia Legislativa, neste ano, a festividade deve ser realizada no novo estacionamento da Casa de Leis.

UCDB

A 16ª edição do Arraiá da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) será realizada no mês de julho, com a data exata ainda não divulgada.

Neste ano, haverá show da dupla Zé Neto & Cristiano, donos de hits do sertanejo.

O evento mistura o clima festivo das festas juninas com muita comida típica, animação e quadrilhas a grandes atrações nacionais.

O evento é uma realização da UCDB, em parceria com a Dut's Entretenimento.