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Diálogo

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro está ajudando... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (27)

Ester Figueiredo

27/05/2026 - 00h02
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Fernanda Young - escritora brasileira

"O problema é que quero muitas coisas simples, então pareço exigente”.

 

FELPUDA

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro está ajudando a “apagar incêndio com gasolina” sobre a disputa interna  no PL pelas vagas ao Senado. Ela que já havia divulgado uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que seu candidato era o deputado federal Marcos Pollon, voltou à carga mais recentemente e publicou em suas redes sociais uma pesquisa onde o parlamentar aparece no topo.  Os liberais têm como pré candidatos, além do “preferido”, também o ex-governador Azambuja e o Capitão Contar. Como até a convenção tem muita água para rolar...

Puxa e estica

O clima eleitoral está em ebulição na Câmara de Campo Grande. A vereadora Luiza Ribeiro apresentou Moção de Repúdio contra Rafael Tavares por declarações feitas durante a IV Caminhada da Luta Antimanicomial. Em vídeo, ele taxou o movimento de “piada”.

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E ainda classificou os participantes como “desocupados”. Tavares também defendeu a internação compulsória dos usuários de drogas em situação de rua. As falas foram consideradas preconceituosas e discriminatórias pela vereadora.

Gleice Mara Amado e Leiner Vizeu Gleice Mara Amado e Leiner Vizeu - Foto: Arquivo Pessoal

 

Suellen AbranjoSuellen Abranjo - Foto: Arquivo Pessoal

Sonho meu

Nos bastidores, há quem afirme que dificilmente o deputado Paulo Corrêa voltará a presidir a Assembleia Legislativa de MS. Os quatro anos em que comandou a Casa foi marcado, segundo alguns parlamentares, por muito estresse. Fala-se que graças à interferência do então governador Reinaldo Azambuja, ele ocupou o cargo nas duas ocasiões. Para a próxima legislatura, se for reeleito, pretende ter a melhor cadeira da Mesa Diretora e já estaria a todo vapor. 

Impedido

O deputado estadual Gerson Claro não poderá disputar novamente a presidência da Assembleia em 2027. O impedimento segue entendimento do STF, já aplicado na Câmara dos Deputados e no Senado, que veta recondução consecutiva após quatro anos no comando do Legislativo. A regra abriu espaço para a disputa entre os demais parlamentares. Nos bastidores, o clima já é de pré-campanha, com vários deputados se movimentando.

Cadafalso

A vereadora Isa Marcondes, a mais votada nas eleições em Dourados, corre o risco de ser cassada no próximo dia 29, pela Câmara Municipal. Em sessão extraordinária, será votado o relatório elaborado pela comissão processante. Ela é acusada de quebra de decoro, porque teria utilizado recursos da cota parlamentar para abastecer veículos em suas viagens pelo interior de MS e até em São Paulo. A defesa nega veementemente as denúncias contra ela. Isa é pré-candidata a deputada federal. Assim sendo...

ANIVERSARIANTES 

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Diálogo

A Justiça de Campo Grande condenou uma instituição de ensino superior... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (26)

26/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

"Na infância...Bastava sol lá fora e o resto se resolvia".

FELPUDA 

A Justiça de Campo Grande condenou uma instituição de ensino superior a indenizar em R$ 5 mil uma acadêmica, por falha na formalização de contrato de estágio obrigatório. A estudante foi impedida de iniciar as atividades após erros no documento, como divergências na carga horária. Segundo a sentença da 7ª Vara Cível, a universitária tentou resolver o problema administrativamente por meses, sem sucesso. A juíza Gabriela Müller Junqueira entendeu que houve falha na prestação do serviço, causando angústia e prejuízos à estudante. Como se vê...

Batalha

Quem está retornando para Polícia Civil, por decisão da Justiça, é o ex-vereador Thiago Vargas. Ele conquistou cadeira de vereador em 2020, ficando no topo dos eleitos, obtendo 6.292 votos.

Mais

Mas, como estava respondendo processo, foi demitido. Apesar disso, concorreu a deputado estadual em 2022 e recebeu votos suficientes, mas o seu registro de candidatura foi anulado.

DiálogoFoto: NASA/Aubrey Gemignani

A NASA recebeu quatro prêmios Telly 2026 pela cobertura histórica da missão Artemis II, que levou astronautas a orbitar a Lua pela primeira vez desde o programa Apollo. A transmissão ao vivo da missão alcançou quase 290 milhões de visualizações nas plataformas da agência e foi reconhecida nas categorias Ciência e Tecnologia, Eventos ao Vivo e Escrita Criativa. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com a nave Orion transportando astronautas dos Estados Unidos e do Canadá em voo de teste ao redor da Lua. Além da cobertura da missão lunar, a NASA também foi premiada por um documentário sobre os telescópios espaciais Hubble, James Webb e Nancy Grace Roman. Segundo a agência, a missão marcou uma nova era da exploração espacial e aproximou milhões de pessoas da experiência de viajar ao espaço.

DiálogoMônica Riedel e Theresa Hilcar - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoSara Castro Foto: Arquivo Pessoal

Cobiçada

Nos corredores da Assembleia Legislativa de MS cresce a avaliação de que os deputados Paulo Corrêa e Gerson Claro, se reeleitos, teriam dificuldades para permanecer no comando. Outros parlamentares já articulam apoios e alianças, principalmente as importantes "bênçãos"  para se chegar à cadeira muito cobiçada. Além do apoio dos colegas, os interessados têm que se viabilizar junto ao governo do estado que, na maioria dos casos, é a tal "mola propulsora".

Polêmico

A chiadeira no Senado em torno da minirreforma eleitoral aprovada pela Câmara dos Deputados já começou forte, principalmente entre a tchurma de Lula. O projeto, que segue agora para análise dos senadores, limita multas por irregularidades em prestações de contas, amplia prazos para quitação de dívidas partidárias, entre outros pontos polêmicos, como a autorização para disparos em massa de mensagens. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, antecipou voto contrário e chamou o texto de "estapafúrdio".

Veto

A reação negativa à minirreforma eleitoral já chegou ao Planalto. Lula afirmou que pretende vetar o projeto aprovado pela Câmara, que flexibiliza regras da prestação de contas partidárias e autoriza disparos em massa de mensagens a eleitores cadastrados. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. Ele mostrou preocupação com os impactos da inteligência artificial nas eleições. Nada como o dito popular: "Cada um sabe onde o sapato aperta". Só!

Aniversariantes 

Aparecido dos Passos;
Humberto Fernando Mendes;
Dr. Guilherme Luís Bertão;
Aluízio Lessa Coelho;
Edson Dib Bichara;
Gislene dos Santos Dronov;
Edna Maria Venturini;
Fabio Isidoro Oliveira;
Mauricio Ferreira de Moraes;
Elpidio Marone;
Floripes Ribeiro da Silva;
Marcelo de Paula;
Tancredo Alves Loureiro;
Luiz Sérgio de Almeida Galhardo;
José Antônio Canuto dos Santos;
Guilherme Rosa Gonçalves Dantas;
Asturio Loubet;
Willian Delgado;
Marcos Roberto Camargo;
Marco Antônio Teixeira;
Claine Chiesa;
Gilmar Ribeiro da Silva;
Auristela da Silva Lima dos Rios;
Thaís Helena Wanderley Maciel Rampazo;
Ricardo Augusto Zavariz Gonçalles;
Camila Oshika Fernandes;
Thais Assumpção Candia Braga;
Fábio Randall de Moura Fernandes;
João Palmas Villasboas Neto;
Hélio Pereira da Rocha;
Juliana Barbosa Lanzarini;
Rubens Alves da Silva;
Anne Caroline Malheiros Rodrigues;
Edmilson de Souza Reis;
Regis Pedroso da Silva;
Vilma da Silva Rodrigues;
Marcia Silvana de Avila Freitas Mariano;
Ralf Diego de Oliveira Mota;
Amanda Leite;
Rui Boeira Soares;
Antônio Francisco da Silva;
Gladis da Silva de Souza;
Sandra Regina Ribeiro Coelho;
Ariana Ramires Duque;
Carolina de Souza Gameiro;
Laís Maria Taborda de Figueiredo;
Maria Aparecida Massolin Brancaglion;
Aparecida da Silva Nazareti;
Margareth Marques Borba;
Célia Maria Nascimento;
Agustinha Ramires Lessonier;
Luiz Marcos Ramires;
Jordina Rezende Nogueira;
Aydano Soares;
Gisele Martins de Lima;
Antonio Oliveira Belmonte;
Wilson Roberto da Costa;
Rossana Soares;
Walker Fialho Vargas;
Jorge Antônio da Costa Queiroz;
Antônio Moreira;
Maria Auxiliadora Teixeira Batista;
Amâncio Ferreira Filho;
Éder Martins;
Andréa Teixeira Albaneze;
Ivanir Fróes;
Dênis Marsiglia Ocampos Orue;
Denise Marsiglia Ocampos Orue;
Victor Soares Mangiolardo;
Célia Regina Duarte Ferreira;
Wilson Takayassu;
Lucimara Rodrigues Freitas;
Wintceas Vilassa Barbosa de Godois;
Eurico Rezende;
Beatriz Assunção Barbosa;
Maria de Lourdes Santos;
José Antônio Moreira;
Maria Luiza Conrado;
Elza Quadro de Rezende Elero;
José Henrique Corrêa Lemos;
Gustavo Xavier Menezes;
William Conrado Ferreira;
Meire Lúcia da Silva Mendes;
Joana Darc Ferreira Dias;
Dr. Walter Ferreira;
Agostinho Jesus Estival;
Arnirio Rodrigues;
Eleanor Paula Corrêa de Oliveira;
Nestor Nadir Schowantz;
Otávio Augusto Higa;
Fulvio Henrique Ribeiro;
Petrona Molina Filartiga;
Heloisa Augusta Teixeira Coelho;
Paulo Amorim;
Manoel Estevão Neto;
Maria Eliza Khadur Rosa Pires;
Joyce Helena Prado Garcia;
Antenor Moises Previdelli Junior;
Rhode de Figueiredo Rocha;
Karina Angelica Farias Santos Miller;
Carlos Henrique Katayama;
Lara da Silva Radeke Bello Lobo;
Fábio Eugênio Canaveze;
Luiz Carlos Lanzoni Júnior;
Adélia Yassuko Tamashiro Simabuco;
Eric Paladino Tumitan;
Jean Carlos Scharf;

Colaborou Tatyane Gameiro

arraiás

Confira a agenda de festas juninas em Campo Grande em 2026

Junho ainda nem chegou, mas programação do mês inclui diversos arraiás, com shows de artistas locais e nacionais, e comidas típicas tradicionais da época

25/05/2026 16h00

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Temporada de festas juninas já está batendo a porta

Temporada de festas juninas já está batendo a porta Foto: Arquivo

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O mês de junho ainda não chegou, mas as tradicionais festas juninas já estão batendo na porta, com vários arraiás com data marcada. Em Campo Grande, há alguns eventos marcados para ocorrer ao longo do mês, com shows, quermesses e comidas típicas.

Como as festas costumam ocorrer entre junho e julho, com algumas até em agosto, muitos locais ainda não divulgaram as datas de seus arraiás.

O Correio do Estado compilou na agenda os eventos que já foram divulgados, mas a lista será atualizada conforme novas datas e eventos forem confirmados.

Veja as datas de festas juninas em Campo Grande:

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

A 34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus começa no dia 30 de maio e segue até 14 de junho, com shows e a tradicional quermesse. A entrada é gratuita.

Tradicionalmente, a quermesse começa após a missa, com encerramento às 23h30. Haverá barracas de comidas típicas, feira de artesanato, música e mais.

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus está localizada na Avenida Mato Grosso, nº 3280, bairro Santa Fé.

Arraiá São Judas Tadeu

O Arraiá do Santuário São Judas Tadeu será nos dias 3, 5, 6 e 7 de junho, com quadrilhas juninas, comidas típicas, touro mecânico e shows ao vivo.

Conforme o santuário,dentre os quitutes haverá maça do amor, algodão doce, pé de moleque, tapioca, pastel, espetinho, arroz carreteiro, cachorro quente, milho cozido, quentão, entre outros.

No dia 3 de junho, a animação fica por conta de Guthy Leite e Banda, a partir das 19h30. No dia 5, quem sobe ao palco é Chicão Castro, enquanto no dia 6 o show é do cantor Léo Maciel.

O Santuário São Judas Tadeu fica na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, Jardim América.

Arraiá da Pestalozzi

A Associação Pestalozzi de Campo Grande promoverá o seu arraiá nos dias 5 e 6 de junho, com entrada gratuita.

Com muita animação e comidas típicas, a festa junina será realizada no estacionamento do Comper Itanhangá, das 17h às 22h. 

AACC

O arraiá solidário promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) acontece no dia 6 de junho, no Centro de Convenções Albano Franco, das 11h às 22h.

A festa reúne empresas, voluntários e parceiros que colaboram na organização da festa, incluindo montagem, operação e atendimento nas barracas.

Toda a arrecadação é destinada à manutenção dos serviços da AACC/MS, cujas despesas mensais giram em torno de R$ 400 mil e incluem alimentação, hospedagem, atendimento multiprofissional e suporte às famílias.

Nesta edição, parte da renda será destinada à reforma da Casa de Apoio, que recebe pacientes e acompanhantes durante o tratamento em Campo Grande.

A programação inclui apresentações de quadrilhas de escolas da Capital e barracas com comidas típicas: arroz carreteiro, derivados de milho, doces, espetinhos e linguiça de Maracaju. A edição também terá área kids, com brinquedos e espaço voltado ao público infantil.

Os ingressos têm valor de R$ 20. Crianças de até 10 anos não pagam. As entradas estarão disponíveis para compra no local e também antecipadamente na sede da AACC/MS.

ACP MS

O 21ª Arraiá do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) será no dia 6 de junho, a partir das 18h, no Espaço de Formação e Clube de Campo ACP, localizado na Rua Conde de Boa Vista, 4151.

A festa é gratuita para filiados e dependentes, enquanto demais pessoas pagam R$ 5. Crianças até 10 anos e pessoas acima de 60 anos não pagam,

Além de barracas de comida, haverá shows do Grupo Zíngaro e da Banda Jotas.

Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Uma das mais tradicionais festas juninas de Mato Grosso do Sul, o 24º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande será realizado de 12 a 14 de junho, na Praça do Rádio Clube.

O evento é organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da  Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com o Governo do Estado e a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, como celebração ao dia de Santo Antônio, padroeiro da Capital.

Durante os três dias de festa, a expectativa é reunir milhares de pessoas na praça, onde haverá barracas de comidas típicas e shows.

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas já foi aberto o processo para seleção de entidades que ficarão responsáveis pelas barracas no local.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O tradicional Arraiá do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) será no dia 26 de junho, a partir das 17h, no estacionamento do tribunal.

Aberta aos servidores e à população em geral, a festa promete reunir música, gastronomia típica e atrações para toda a família. 

O evento contará com barracas de comidas e brincadeiras tradicionais, para adultos e para as crianças. Entre as opções gastronômicas estarão pamonha doce e salgada, curau, milho cozido, cachorro-quente, pastéis, caldos, arroz carreteiro, além de doces típicos, como canjica, maçã do amor e arroz doce. Também haverá venda de refrigerantes e quentão.

O evento é destinado a ajudar entidades filantrópicas e promover a aproximação da comunidade.

Para as crianças, a programação inclui parque de diversões com pula-pula, cavalo mecânico, tobogã e pescaria. A animação da festa ficará por conta do DJ Calixto Zulu e do grupo de forró Ipê da Serra. 

Lienca

O Arraial da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) acontecerá no dia 20 de junho de 2026, a partir das 16h, no Teatro de Arena do Horto Florestal.

O evento tem entrada franca e contará com quadrilha, comidas típicas, desfile de barracas e shows musicais de grupos locais. 

A animação ficará por conta dos grupos Sampri e Os Morenos. A entrada é gratuita.

Na data, também haverá sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba para o Carnaval 2027.

Assembleia Legislativa

O 4º Arraiá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) está marcado para o dia 27 de junho, segundo informou o presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP).

Oficialmente incluída no calendário de eventos do Estado pela Lei 6.123/2023, a festa, que tem entrada gratuita e é aberta a toda a população e reúne música, dança, gastronomia típica e ações solidárias.

Tradicionalmente realizada na rampa de acesso da Assembleia Legislativa, neste ano, a festividade deve ser realizada no novo estacionamento da Casa de Leis.

UCDB

A 16ª edição do Arraiá da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) será realizada no mês de julho, com a data exata ainda não divulgada.

Neste ano, haverá show da dupla Zé Neto & Cristiano, donos de hits do sertanejo.

O evento mistura o clima festivo das festas juninas com muita comida típica, animação e quadrilhas a grandes atrações nacionais.

O evento é uma realização da UCDB, em parceria com a Dut's Entretenimento.

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