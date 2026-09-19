Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Dança Correio B+

Espetáculo Cinderella, estrelado por Oksana Bondareva e Leonardo Di Checchi, chega a São Paulo

Superprodução europeia de balé clássico passará por 18 cidades brasileiras e promete encantar público de todas as idades

Flavia Viana

Flavia Viana

19/09/2026 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em outubro, a magia de Cinderella chegará a São Paulo, com uma montagem inédita da The Moscow Ballet. A grandiosa produção será estrelada por dois nomes consagrados da cena internacional: Oksana Bondareva, solista do lendário Teatro Mariinsky e reconhecida por sua expressividade e presença magnética no palco, e o italiano Leonardo de Checchi, aplaudido por sua técnica refinada e pelas conquistas em competições de prestígio mundial.

Ambos foram laureados com o Capri Danza International 2025, um dos prêmios mais respeitados da dança europeia, e chegam ao País para encantar o público ao lado de um elenco de 18 grandes bailarinos russos e italianos. As apresentações serão nos dias 06 e 07, às 20h, no Teatro Bradesco.

Com figurinos luxuosos, cenários encantadores e coreografias de alto nível técnico e artístico, Cinderella apresenta ao público um universo mágico. Além da delicadeza e do virtuosismo da dança, a plateia se surpreenderá com a atuação cênica dos bailarinos.

“Criamos esta montagem levando em consideração as habilidades e características dos nossos artistas. Conseguimos revelar a individualidade de cada bailarino, mostrando, em alguns momentos, a técnica de balé e, em outros, o talento para a atuação.

O espetáculo é muito teatral, com muitos momentos divertidos e emocionantes. Também existe uma história de amor — a verdadeira história de Cinderella e do príncipe”, conta Oksana Bondareva, que também assina a direção artística do espetáculo, junto a Andrey Lyapin.

Entre os pontos altos do espetáculo, Oksana Bondareva destaca a cena do baile, que reúne todo o elenco em um dos momentos mais grandiosos da montagem.

A sequência combina dinamismo, humor e emoção e, segundo a bailarina, ganha ainda mais força na transição para a “meia-noite”, quando a passagem do tempo é traduzida de maneira especialmente criativa pelos artistas. O momento em que Cinderella precisa deixar o baile reserva, assim, uma das surpresas cênicas da produção.

Para Oksana, é uma grande oportunidade e sorte poder apresentar Cinderella ao público brasileiro neste mês tão especial. “Queremos que as crianças acreditem nos contos de fadas, no amor e que saibam distinguir o bem do mal. E que vivam sempre com fé em seus corações.

E que, cada pessoa, depois de assistir ao espetáculo, saia do teatro com o coração maior, cheio de amor, alegria e calor humano”, define a bailarina.

Inspirada no clássico conto de Charles Perrault, a produção mantém como trilha sonora a genial música de Sergei Prokofiev, composta especialmente para o balé Cinderella, apresentado pela primeira vez em 1945, no Teatro Bolshoi, com a grande Galina Ulanova no papel da princesa.

A história de Cinderella vem, ao longo dos séculos, despertando fascínio em pessoas de todas as idades. “Todos nós queremos acreditar em contos de fadas, até mesmo os adultos. Todos esperamos da vida uma recompensa por nosso trabalho árduo ou por nossos sofrimentos.

E Cinderella nos permite sonhar com um milagre, em qualquer uma de suas formas. Ela nos dá esperança de que, depois de todo o esforço e trabalho, seremos recompensados com felicidade e amor”, conclui Oksana.

Com produção de alto nível e uma proposta artística sofisticada, Cinderella transporta o público para um mundo encantado inspirado no clássico conto de fadas que atravessa gerações, sendo uma experiência inesquecível para toda a família.

O espetáculo será apresentado, de primeiro de outubro a primeiro de novembro, em: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, São José dos Campos, Piracicaba, Campinas, Belo Horizonte, Cascavel, Maringá, Chapecó, Jaraguá do Sul, Criciúma, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Caxias do Sul, Porto Alegre, Juiz de Fora, Rio de Janeiro.

Serviço:

Cinderella – The Moscow Ballet
Data: 06 e 07/10/2026
Horário: 20h
Local: Teatro Bradesco - Bourbon Shopping Săo Paulo - R. Palestra Itália, 500 - 3° Piso - Perdizes, São Paulo - SP
Classificação Etária: Livre (menores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsáveis)
Ingressos: a partir de R$90
Vendas na Uhuu: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/the-moscow-ballet-cinderella-16670 

Cinema Correio B+

Slow Horses está voltando e é a série imperdível do mês

A série de espionagem deixou de ser um segredo e chega à sexta temporada consagrada pelo Emmy

19/09/2026 13h00

Compartilhar
Slow Horses está voltando e é a série imperdível do mês

Slow Horses está voltando e é a série imperdível do mês Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Durante muito tempo, Slow Horses foi uma das melhores séries que pouca gente parecia assistir. Quem descobria se apaixonava, indicava para os amigos e passava a esperar ansiosamente pela temporada seguinte, mas ela ainda permanecia em uma espécie de excelente nicho.

Isso mudou. A produção britânica foi crescendo a cada ano, conquistou espaço no Emmy e chega à sexta temporada como uma das séries mais respeitadas da televisão.

Os novos episódios estreiam em 16 de setembro na Apple TV, com lançamento semanal até 21 de outubro. Serão apenas seis, como já virou tradição, mas Slow Horses nunca precisou de muito tempo para contar suas histórias. O roteiro é econômico, os diálogos são brilhantes e cada temporada funciona quase como um filme de espionagem dividido em capítulos.

Baseada nos livros de Mick Herron, a série acompanha um grupo de agentes do serviço secreto britânico enviados para a Slough House, o departamento para onde o MI5 manda aqueles que cometeram erros graves e não podem ser oficialmente demitidos.

São espiões humilhados, esquecidos e tratados como inúteis, liderados pelo malvestido, grosseiro, aparentemente bêbado e invariavelmente brilhante Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman.

É praticamente uma série anti-James Bond. Não há glamour, carros luxuosos ou agentes impecáveis pedindo martíni. Há escritórios imundos, documentos burocráticos, operações que dão errado e profissionais que carregam traumas, ressentimentos e fracassos.

Mesmo assim, ou justamente por isso, quando o perigo aparece são aqueles rejeitados que quase sempre precisam salvar o dia.

A sexta temporada adapta Joe Country e Slough House, sexto e sétimo livros da série literária. Desta vez, Diana Taverner, vivida por Kristin Scott Thomas, envolve os cavalos lentos em um jogo de retaliação e vingança que coloca toda a equipe em fuga.

A grande surpresa é o retorno de Sid Baker, personagem de Olivia Cooke, cuja história ficou em aberto desde o início da série. No universo de Mick Herron, aliás, ninguém está realmente protegido. Personagens importantes morrem, desaparecem ou retornam quando menos esperamos, e essa permanente sensação de risco é parte de sua força.

O crescimento de Slow Horses também pode ser medido pelo Emmy. Depois de passar quase despercebida em suas primeiras temporadas, recebeu nove indicações em 2024, venceu pelo roteiro de Will Smith e entrou pela primeira vez na disputa de Melhor Série Dramática.

Em 2025, voltou à categoria principal e ganhou o prêmio de direção com Adam Randall. Neste ano, chegou novamente a nove indicações, completando três nomeações consecutivas como Melhor Drama, além de reconhecer Gary Oldman, Jack Lowden e Jonathan Pryce.

É significativo porque o Emmy finalmente alcançou uma série que o público vinha descobrindo sozinho. Oldman é extraordinário como Lamb, mas Jack Lowden cresceu diante dos nossos olhos como River Cartwright e hoje consegue trabalhar ombro a ombro com ele, o que não é pouca coisa. Em torno dos dois, há um dos melhores elencos da televisão, sem personagens decorativos ou atuações no automático.

Com humor britânico, suspense, política, traições e uma completa falta de reverência pelo mundo dos espiões, Slow Horses consegue melhorar sem abandonar a própria identidade.

É inteligente sem ser pedante, engraçada sem virar comédia e tensa sem depender apenas de explosões. Se você ainda não entrou na Slough House, setembro é o momento perfeito. Para quem já faz parte dessa crescente nação de fãs, a melhor série de espionagem da televisão está finalmente voltando.

RECEITA

Frutas e hortaliças fornecem compostos importantes para o corpo, mas não substituem cuidados

Com dias mais quentes e maior exposição à radiação solar, a alimentação pode ser uma aliada na manutenção da saúde da pele

19/09/2026 10h00

Compartilhar
Com a chegada da primavera, alimentos da estação podem ser aliados nos cuidados com a pele

Com a chegada da primavera, alimentos da estação podem ser aliados nos cuidados com a pele Foto: Pexels

Continue Lendo...

A chegada da primavera muda não apenas a paisagem, mas também a oferta de frutas, verduras e legumes. Com dias mais quentes e maior exposição à radiação solar, a alimentação pode ser uma aliada na manutenção da saúde da pele, desde que seja entendida como parte de um conjunto de cuidados. Entre os alimentos que podem compor esse cardápio estão jabuticaba, abobrinha, mamão, morango e cenoura, fontes de vitaminas, fibras, carotenoides e outros compostos bioativos.

A jabuticaba ganha destaque neste período por estar no pico da safra. A fruta de casca escura é rica em antocianinas, pigmentos responsáveis por sua coloração e associados à ação antioxidante. Segundo a professora Roseane Leandra da Rosa, coordenadora do curso de Nutrição da Uniasselvi, esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo.

“Esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, processo que está relacionado ao envelhecimento celular e que também pode ser agravado por fatores como exposição à radiação ultravioleta, poluição e hábitos alimentares inadequados”, afirma.

A casca concentra uma quantidade significativa desses compostos e, por isso, pode ser aproveitada na alimentação. Estudos indicam que a atividade antioxidante da casca é superior à da polpa. A recomendação, nesse caso, é consumir a fruta integralmente quando possível, depois de realizar uma higienização adequada.

“Quando a descartamos, perdemos boa parte dos nutrientes”, explica a nutricionista.

A fruta pode aparecer em preparações diferentes das tradicionais. Além de ser consumida in natura, a jabuticaba pode ser utilizada em vitaminas, geleias com pouco açúcar, sobremesas e até molhos para acompanhar saladas.

PRATO COLORIDO

Embora a jabuticaba seja uma das estrelas da estação, a alimentação não precisa se concentrar em um único alimento. A variedade é um dos principais pontos para garantir uma oferta mais ampla de nutrientes.

A abobrinha, por exemplo, apresenta alto teor de água e também fornece fibras, vitaminas e carotenoides. Em dias quentes, pode integrar preparações mais leves, como saladas, acompanhamentos e pratos grelhados.

“A abobrinha é um ótimo exemplo de que alimentos cotidianos também podem contribuir para uma alimentação protetora”, ressalta Roseane.

A forma de preparo também pode fazer diferença. Grelhar, saltear ou cozinhar no vapor são alternativas que reduzem o tempo de exposição ao calor e à água. A casca, quando bem higienizada, também pode ser consumida.

“De maneira geral, quanto menor o tempo de cocção e menor a exposição à água, melhor tende a ser a preservação de alguns nutrientes e compostos sensíveis”, destaca a professora.

Mamão, morango e cenoura completam a lista de alimentos que podem aparecer no cardápio da primavera. Eles oferecem diferentes vitaminas e compostos bioativos, incluindo vitamina C e carotenoides.

“O segredo está na variedade. Quanto mais cores no prato, maior a diversidade de vitaminas e minerais”, orienta Roseane.

CUIDADO ESSENCIAL

A relação entre alimentação e saúde da pele, no entanto, não deve ser interpretada como uma espécie de proteção solar interna. Os antioxidantes presentes nos alimentos participam de processos importantes do organismo, mas não formam uma barreira capaz de substituir o uso de protetor solar.

A alimentação também não deve ser tratada como solução isolada para prevenir os efeitos da exposição ao sol. A proteção adequada envolve medidas como uso de filtro solar, atenção aos horários de maior radiação, roupas e acessórios de proteção e acompanhamento dermatológico quando necessário.

A chamada nutrição funcional pode contribuir para uma alimentação que priorize variedade e qualidade nutricional, mas seus efeitos precisam ser compreendidos dentro do contexto geral da dieta. Não há um alimento único capaz de compensar uma alimentação desequilibrada ou substituir outros cuidados de saúde.
Para Roseane, o cuidado com a saúde e a aparência passa por diferentes aspectos da rotina.

“A beleza e a saúde também são construídas de dentro para fora, mas isso não significa que a alimentação substitua cuidados dermatológicos. Sono, hidratação, atividade física e proteção solar fazem parte de uma abordagem mais completa”, afirma.

Salada refrescante com molho de jabuticaba

Ingredientes 

Para a salada:

  • 1 abobrinha média;
  • 1 cenoura média;
  • 1 xícara (chá) de mamão mais firme em cubos;
  • 1 xícara (chá) de morangos fatiados.

Para o molho:

  • 1 xícara (chá) de jabuticabas frescas;
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
  • 1 colher (sopa) de suco de limão;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Comece pelo molho. Coloque as jabuticabas em uma panela pequena e pressione levemente as frutas para que liberem o suco. Acrescente duas colheres (sopa) de água e cozinhe em fogo baixo por cerca de cinco minutos, até que as frutas murchem.

Coe a mistura e reserve apenas o líquido. Espere esfriar e misture com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino.

Para montar a salada, corte a abobrinha em fitas finas com o auxílio de um descascador de legumes. Corte a cenoura em fitas ou rale. Distribua as duas em uma travessa e acrescente o mamão em cubos e os morangos fatiados.

Finalize com o molho de jabuticaba frio imediatamente antes de servir.

Smoothie de morango e mamão

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de morangos, preferencialmente congelados;
  • 1 xícara (chá) de mamão em cubos;
  • 200 ml de água ou água de coco gelada;
  • gelo a gosto.

Modo de Preparo

Coloque os morangos, o mamão, a água ou água de coco e o gelo no liquidificador. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva imediatamente.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3782, quinta-feira (17/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3782, quinta-feira (17/09): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3783, sexta-feira (18/09)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3783, sexta-feira (18/09)

3

MS tem alerta para tempestades com chuva forte, ventania e granizo
Temporais à Vista

/ 23 horas

MS tem alerta para tempestades com chuva forte, ventania e granizo

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7120, quinta-feira (17/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7120, quinta-feira (17/09)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3782, quinta-feira (17/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3782, quinta-feira (17/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 3 dias

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 10/09/2026

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?