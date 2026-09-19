Frutas e hortaliças fornecem compostos importantes para o corpo, mas não substituem cuidados

A chegada da primavera muda não apenas a paisagem, mas também a oferta de frutas, verduras e legumes. Com dias mais quentes e maior exposição à radiação solar, a alimentação pode ser uma aliada na manutenção da saúde da pele, desde que seja entendida como parte de um conjunto de cuidados. Entre os alimentos que podem compor esse cardápio estão jabuticaba, abobrinha, mamão, morango e cenoura, fontes de vitaminas, fibras, carotenoides e outros compostos bioativos.
A jabuticaba ganha destaque neste período por estar no pico da safra. A fruta de casca escura é rica em antocianinas, pigmentos responsáveis por sua coloração e associados à ação antioxidante. Segundo a professora Roseane Leandra da Rosa, coordenadora do curso de Nutrição da Uniasselvi, esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo.
“Esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, processo que está relacionado ao envelhecimento celular e que também pode ser agravado por fatores como exposição à radiação ultravioleta, poluição e hábitos alimentares inadequados”, afirma.
A casca concentra uma quantidade significativa desses compostos e, por isso, pode ser aproveitada na alimentação. Estudos indicam que a atividade antioxidante da casca é superior à da polpa. A recomendação, nesse caso, é consumir a fruta integralmente quando possível, depois de realizar uma higienização adequada.
“Quando a descartamos, perdemos boa parte dos nutrientes”, explica a nutricionista.
A fruta pode aparecer em preparações diferentes das tradicionais. Além de ser consumida in natura, a jabuticaba pode ser utilizada em vitaminas, geleias com pouco açúcar, sobremesas e até molhos para acompanhar saladas.
PRATO COLORIDO
Embora a jabuticaba seja uma das estrelas da estação, a alimentação não precisa se concentrar em um único alimento. A variedade é um dos principais pontos para garantir uma oferta mais ampla de nutrientes.
A abobrinha, por exemplo, apresenta alto teor de água e também fornece fibras, vitaminas e carotenoides. Em dias quentes, pode integrar preparações mais leves, como saladas, acompanhamentos e pratos grelhados.
“A abobrinha é um ótimo exemplo de que alimentos cotidianos também podem contribuir para uma alimentação protetora”, ressalta Roseane.
A forma de preparo também pode fazer diferença. Grelhar, saltear ou cozinhar no vapor são alternativas que reduzem o tempo de exposição ao calor e à água. A casca, quando bem higienizada, também pode ser consumida.
“De maneira geral, quanto menor o tempo de cocção e menor a exposição à água, melhor tende a ser a preservação de alguns nutrientes e compostos sensíveis”, destaca a professora.
Mamão, morango e cenoura completam a lista de alimentos que podem aparecer no cardápio da primavera. Eles oferecem diferentes vitaminas e compostos bioativos, incluindo vitamina C e carotenoides.
“O segredo está na variedade. Quanto mais cores no prato, maior a diversidade de vitaminas e minerais”, orienta Roseane.
CUIDADO ESSENCIAL
A relação entre alimentação e saúde da pele, no entanto, não deve ser interpretada como uma espécie de proteção solar interna. Os antioxidantes presentes nos alimentos participam de processos importantes do organismo, mas não formam uma barreira capaz de substituir o uso de protetor solar.
A alimentação também não deve ser tratada como solução isolada para prevenir os efeitos da exposição ao sol. A proteção adequada envolve medidas como uso de filtro solar, atenção aos horários de maior radiação, roupas e acessórios de proteção e acompanhamento dermatológico quando necessário.
A chamada nutrição funcional pode contribuir para uma alimentação que priorize variedade e qualidade nutricional, mas seus efeitos precisam ser compreendidos dentro do contexto geral da dieta. Não há um alimento único capaz de compensar uma alimentação desequilibrada ou substituir outros cuidados de saúde.
Para Roseane, o cuidado com a saúde e a aparência passa por diferentes aspectos da rotina.
“A beleza e a saúde também são construídas de dentro para fora, mas isso não significa que a alimentação substitua cuidados dermatológicos. Sono, hidratação, atividade física e proteção solar fazem parte de uma abordagem mais completa”, afirma.
Salada refrescante com molho de jabuticaba
Ingredientes
Para a salada:
- 1 abobrinha média;
- 1 cenoura média;
- 1 xícara (chá) de mamão mais firme em cubos;
- 1 xícara (chá) de morangos fatiados.
Para o molho:
- 1 xícara (chá) de jabuticabas frescas;
- 3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
- 1 colher (sopa) de suco de limão;
- sal a gosto;
- pimenta-do-reino a gosto.
Modo de Preparo
Comece pelo molho. Coloque as jabuticabas em uma panela pequena e pressione levemente as frutas para que liberem o suco. Acrescente duas colheres (sopa) de água e cozinhe em fogo baixo por cerca de cinco minutos, até que as frutas murchem.
Coe a mistura e reserve apenas o líquido. Espere esfriar e misture com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino.
Para montar a salada, corte a abobrinha em fitas finas com o auxílio de um descascador de legumes. Corte a cenoura em fitas ou rale. Distribua as duas em uma travessa e acrescente o mamão em cubos e os morangos fatiados.
Finalize com o molho de jabuticaba frio imediatamente antes de servir.
Smoothie de morango e mamão
Ingredientes
- 1 xícara (chá) de morangos, preferencialmente congelados;
- 1 xícara (chá) de mamão em cubos;
- 200 ml de água ou água de coco gelada;
- gelo a gosto.
Modo de Preparo
Coloque os morangos, o mamão, a água ou água de coco e o gelo no liquidificador. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva imediatamente.