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RECEITA

Frutas e hortaliças fornecem compostos importantes para o corpo, mas não substituem cuidados

Com dias mais quentes e maior exposição à radiação solar, a alimentação pode ser uma aliada na manutenção da saúde da pele

Mariana Piell

Mariana Piell

19/09/2026 - 10h00
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A chegada da primavera muda não apenas a paisagem, mas também a oferta de frutas, verduras e legumes. Com dias mais quentes e maior exposição à radiação solar, a alimentação pode ser uma aliada na manutenção da saúde da pele, desde que seja entendida como parte de um conjunto de cuidados. Entre os alimentos que podem compor esse cardápio estão jabuticaba, abobrinha, mamão, morango e cenoura, fontes de vitaminas, fibras, carotenoides e outros compostos bioativos.

A jabuticaba ganha destaque neste período por estar no pico da safra. A fruta de casca escura é rica em antocianinas, pigmentos responsáveis por sua coloração e associados à ação antioxidante. Segundo a professora Roseane Leandra da Rosa, coordenadora do curso de Nutrição da Uniasselvi, esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo.

“Esses compostos ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, processo que está relacionado ao envelhecimento celular e que também pode ser agravado por fatores como exposição à radiação ultravioleta, poluição e hábitos alimentares inadequados”, afirma.

A casca concentra uma quantidade significativa desses compostos e, por isso, pode ser aproveitada na alimentação. Estudos indicam que a atividade antioxidante da casca é superior à da polpa. A recomendação, nesse caso, é consumir a fruta integralmente quando possível, depois de realizar uma higienização adequada.

“Quando a descartamos, perdemos boa parte dos nutrientes”, explica a nutricionista.

A fruta pode aparecer em preparações diferentes das tradicionais. Além de ser consumida in natura, a jabuticaba pode ser utilizada em vitaminas, geleias com pouco açúcar, sobremesas e até molhos para acompanhar saladas.

PRATO COLORIDO

Embora a jabuticaba seja uma das estrelas da estação, a alimentação não precisa se concentrar em um único alimento. A variedade é um dos principais pontos para garantir uma oferta mais ampla de nutrientes.

A abobrinha, por exemplo, apresenta alto teor de água e também fornece fibras, vitaminas e carotenoides. Em dias quentes, pode integrar preparações mais leves, como saladas, acompanhamentos e pratos grelhados.

“A abobrinha é um ótimo exemplo de que alimentos cotidianos também podem contribuir para uma alimentação protetora”, ressalta Roseane.

A forma de preparo também pode fazer diferença. Grelhar, saltear ou cozinhar no vapor são alternativas que reduzem o tempo de exposição ao calor e à água. A casca, quando bem higienizada, também pode ser consumida.

“De maneira geral, quanto menor o tempo de cocção e menor a exposição à água, melhor tende a ser a preservação de alguns nutrientes e compostos sensíveis”, destaca a professora.

Mamão, morango e cenoura completam a lista de alimentos que podem aparecer no cardápio da primavera. Eles oferecem diferentes vitaminas e compostos bioativos, incluindo vitamina C e carotenoides.

“O segredo está na variedade. Quanto mais cores no prato, maior a diversidade de vitaminas e minerais”, orienta Roseane.

CUIDADO ESSENCIAL

A relação entre alimentação e saúde da pele, no entanto, não deve ser interpretada como uma espécie de proteção solar interna. Os antioxidantes presentes nos alimentos participam de processos importantes do organismo, mas não formam uma barreira capaz de substituir o uso de protetor solar.

A alimentação também não deve ser tratada como solução isolada para prevenir os efeitos da exposição ao sol. A proteção adequada envolve medidas como uso de filtro solar, atenção aos horários de maior radiação, roupas e acessórios de proteção e acompanhamento dermatológico quando necessário.

A chamada nutrição funcional pode contribuir para uma alimentação que priorize variedade e qualidade nutricional, mas seus efeitos precisam ser compreendidos dentro do contexto geral da dieta. Não há um alimento único capaz de compensar uma alimentação desequilibrada ou substituir outros cuidados de saúde.
Para Roseane, o cuidado com a saúde e a aparência passa por diferentes aspectos da rotina.

“A beleza e a saúde também são construídas de dentro para fora, mas isso não significa que a alimentação substitua cuidados dermatológicos. Sono, hidratação, atividade física e proteção solar fazem parte de uma abordagem mais completa”, afirma.

Salada refrescante com molho de jabuticaba

Ingredientes 

Para a salada:

  • 1 abobrinha média;
  • 1 cenoura média;
  • 1 xícara (chá) de mamão mais firme em cubos;
  • 1 xícara (chá) de morangos fatiados.

Para o molho:

  • 1 xícara (chá) de jabuticabas frescas;
  • 3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
  • 1 colher (sopa) de suco de limão;
  • sal a gosto;
  • pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Comece pelo molho. Coloque as jabuticabas em uma panela pequena e pressione levemente as frutas para que liberem o suco. Acrescente duas colheres (sopa) de água e cozinhe em fogo baixo por cerca de cinco minutos, até que as frutas murchem.

Coe a mistura e reserve apenas o líquido. Espere esfriar e misture com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino.

Para montar a salada, corte a abobrinha em fitas finas com o auxílio de um descascador de legumes. Corte a cenoura em fitas ou rale. Distribua as duas em uma travessa e acrescente o mamão em cubos e os morangos fatiados.

Finalize com o molho de jabuticaba frio imediatamente antes de servir.

Smoothie de morango e mamão

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de morangos, preferencialmente congelados;
  • 1 xícara (chá) de mamão em cubos;
  • 200 ml de água ou água de coco gelada;
  • gelo a gosto.

Modo de Preparo

Coloque os morangos, o mamão, a água ou água de coco e o gelo no liquidificador. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva imediatamente.

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AGENDA CULTURAL

Fim de semana terá espetáculos, sessão gratuita de cinema e opções de lazer para diferentes públicos

Programação reúne espetáculos, sessão gratuita de cinema, atividades infantis, feira, atrações em shoppings e opções de lazer para diferentes públicos

18/09/2026 09h00

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Divulgação

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O fim de semana chega a Campo Grande com uma programação cultural que passa pela literatura, pelo teatro, pelo cinema e pelas brincadeiras.

Entre hoje e domingo, a Capital recebe espetáculos voltados às crianças, sessões gratuitas de filmes, feira de brechós e atividades para famílias, além de atrações em shopping centers.

Entre os destaques está o retorno de Márcio de Camillo ao Teatro Glauce Rocha com “Crianceiras Mário Quintana”, espetáculo que transforma poemas do escritor gaúcho em música e teatro.

A agenda também inclui apresentações infantis no Sesc Teatro Prosa e no Bosque dos Ipês, além de novidades nas programações dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês.

MARIO QUINTANA NO PALCO

Depois de circular por diferentes cidades brasileiras e chegar também às escolas, o projeto “Crianceiras”, criado pelo cantor e compositor Márcio de Camillo, retorna ao local onde nasceu.

Nos dias 19 e 20 de setembro, às 16h, o Teatro Glauce Rocha recebe “Crianceiras Mário Quintana – Poesias Musicadas por Márcio de Camillo”.

POESIA Crianceiras - Montagem teatral feita pelo cantor e compositor Márcio de Camillo marca os 120 anos de nascimento do poeta Mario Quintana
Foto: Divulgação

A montagem marca os 120 anos de nascimento do poeta Mario Quintana e combina música ao vivo, teatro e recursos visuais inspirados no toy theater, conhecido também como teatro de papel.

No palco, figuras de papelão criam cidades e paisagens que acompanham a narrativa. A cenografia é assinada pelo designer e artista gráfico Carlo Giovani e a direção geral é de Luiz André Cherubini, do Grupo Sobrevento.

A história começa em um ambiente cinzento e solitário e acompanha sua transformação até uma celebração da primavera. A escolha do período da apresentação também estabelece uma relação direta com a narrativa do espetáculo.

“Eu tenho muitas histórias nesse teatro e respeito muito esse espaço. Para mim, é um dos grandes teatros da cidade e do Brasil”, afirma Camillo.

A relação do músico com Quintana, porém, começou ainda na juventude, quando recebeu de seu professor de literatura, Mestre João, uma edição da “Antologia Poética de Mario Quintana”.

A experiência também se relaciona com a proposta educacional do projeto, que passou a ser utilizado por professores para aproximar crianças e adolescentes da poesia.

“Eu cheguei à poesia por causa da educação. Então, essa homenagem também é para os educadores, que às vezes são responsáveis pelo sonho de uma pessoa”, diz.

O repertório reúne poemas como “Canção de Junto de Berço”, “Cidadezinha”, “Canção da Ruazinha Desconhecida”, “Canção de Nuvem e Vento”, “Cantiguinha de Verão” e “Canção da Primavera”, apresentados em ritmos como valsa, forró, jazz e rock.

A formação musical conta com Camillo na voz, violão e viola caipira; Nath Calan na percussão e bateria; Tiago Sormani no teclado, sanfona, flauta e clarinete; e Denise Ferrari no violoncelo.

Com 55 minutos de duração, a apresentação tem classificação livre. Os ingressos estão disponíveis pelo link bit.ly/CrianceirasMarioQuintanaCG. Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.

SESC

Encerrando a Semana do Cinema no Sesc Teatro Prosa, hoje, às 19h, a programação termina com “Folhas de Outono”, filme finlandês dirigido por Aki Kaurismäki.

A comédia dramática acompanha Ansa, estoquista de supermercado, e Holappa, um ex-alcoólatra, que se conhecem por acaso em um bar de karaokê em Helsinque.

O encontro entre os dois dá início a uma relação marcada por solidão, dificuldades e mal-entendidos.

Os ingressos para as sessões são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

Amanhã, às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe “O Colecionador de Brincadeiras”, da Trupe Teatro de Brincar.

A montagem reúne cantigas, histórias, brinquedos e personagens ligados à cultura popular brasileira.

A apresentação nasceu do encontro de Edu Brincante com as mestras Lydia Hortélio e Lucilene Silva e apresenta referências de diferentes infâncias do Ppaís. Música, brinquedos, histórias e imaginação são utilizados para aproximar crianças e adultos das brincadeiras tradicionais.

A proposta também busca recuperar memórias de brincadeiras e estimular a participação do público durante a experiência.

Os ingressos estarão disponíveis pelo Sympla.

SHOPPINGS

TEATRO Tin Dô Lê Lê - Espetáculo utiliza bonecos, personagens, músicas e brincadeiras para criar uma experiência de interação entre crianças e familiares
Foto: Divulgação

A programação infantil também chega ao Shopping Bosque dos Ipês no domingo. Às 16h, o projeto Teatro no Bosque apresenta “Tin Dô Lê Lê – Edição Bonecos e Fantasias”, com Edu – Teatro de Brincar.

Voltado especialmente para crianças de 0 a 5 anos, o espetáculo utiliza bonecos, personagens, músicas e brincadeiras para criar uma experiência de interação entre crianças e familiares.

Depois da apresentação, às 16h40min, acontece a oficina “Desenhando a História”, na qual as crianças poderão transformar em desenhos os personagens e momentos vistos no espetáculo.

O teatro e a oficina são gratuitos, mediante inscrição antecipada.

Amanhã, o shopping também recebe o Campeonato Estadual de Xadrez Veteranos 2026, promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (Fesmax). A partir das 14h, acontece ainda o tradicional futebol de mesa, em parceria com a Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems).

Entre as atrações que permanecem no local está o Original Game, experiência destinada a participantes de 6 anos a 80 anos e inspirada em jogos medievais, parques, quermesses e festas populares. O Parque da Galinha Pintadinha, na Praça Central, também continua como opção para as crianças.

A programação religiosa inclui Santa Missa amanhã, às 17h30min, e no domingo, às 11h.

A partir de amanhã, o estacionamento do Shopping Campo Grande, próximo ao Detran, recebe o Adoleta Jump Park. A atração ocupa uma área de 1.600 m² e reúne 22 atividades, entre circuito de obstáculos, rampas, escorregadores e estruturas para escalada.

O espaço é destinado a pessoas a partir de 2 anos e conta com monitores. Os ingressos custam a partir de R$ 49,90 para 20 minutos e R$ 69,90 para 40 minutos. Pessoas com deficiência têm 50% de desconto mediante apresentação de carteirinha ou laudo.

O parque funciona de terça-feira a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 16h às 21h.

Outra atração em funcionamento é a Arena Transformers, voltada para crianças de 2 anos a 13 anos. O espaço tem piscina de bolinhas, inflável com escorregador, cama elástica, kids play e um portal inflável inspirado nos personagens.

Para crianças com menos de 5 anos, a presença de um responsável é obrigatória, sem cobrança de ingresso adicional para o adulto.

Os ingressos variam conforme o tempo de permanência: R$ 60, por até 40 minutos; R$ 70, de 41 a 80 minutos; R$ 80, de 81 a 120 minutos; e R$ 90, de 121 a 160 minutos.

Crianças com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) têm direito à meia-entrada mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

A Arena funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h.
Nas salas de cinema, a programação da semana inclui animação, suspense e terror.

“Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito” acompanha novamente o gato Vicent e o rato Maurice em uma aventura ambientada no Egito. A dupla busca um poderoso gênio enquanto percorre pirâmides e as margens do Rio Nilo. A animação tem classificação de 6 anos.

Já “Antártida” é um thriller psicológico brasileiro ambientado na Estação Comandante Diniz, no Polo Sul.

Durante o rigoroso inverno polar, a cientista Inês sofre uma violência sexual na primeira noite do confinamento, sem conseguir identificar o agressor. A partir daí, a base é tomada pela desconfiança enquanto a subcomandante Elisabeth conduz uma investigação.

O elenco reúne Andréa Beltrão, Lázaro Ramos e Marina Ruy Barbosa, entre outros nomes.

A programação também conta com mais um capítulo da franquia de terror “Resident Evil”. 

DESAPEGA CG

A 28ª edição do Desapega CG será realizada amanhã, das 8h às 16h, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. A feira, promovida pelo Coletivo Nós Amamos Brechó, estava inicialmente prevista para o Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho.

A mudança ocorreu após as fortes chuvas que atingiram Campo Grande. As quadras do Parque Ayrton Senna foram interditadas na quarta-feira, o que levou a organização a buscar outro espaço para manter o evento na data prevista.

O novo endereço fica na Rua Barreiras, s/n, na Vila Moreninha III. Segundo os organizadores, a feira deve reunir cerca de 25 mil itens, entre roupas, calçados, acessórios, objetos e outros produtos.

A entrada é gratuita.

Diálogo

Em campanha política, vale quase tudo por um minuto de glória nas redes... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (18)

18/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Victor Hugo - Escritor francês

"Seja como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem-os ceder, mas cantam! Eles sabem que possuem asas”.

FELPUDA

Em campanha política, vale quase tudo por um minuto de glória nas redes sociais, até mesmo transformar promessa de campanha em motivo de baixaria. Foi o que aconteceu entre duas candidatas. Uma delas tentou protagonizar troca de farpas em busca de holofotes e, claro, votos. A reação da outra foi responder calmamente, mantendo exemplar postura. Assim, quem provocou o embate acabou vendo o tiro sair pela culatra. A tão esperada repercussão não veio, resultando em muito barulho e pouco holofote. Aí nenhum eco foi notado e a barraqueira de plantão ficou frustrada que só.

Diálogo

Quem diria?

A ministra Cármen Lúcia (STF) pediu desculpas ao país por não ter conseguido ajudar a conter a crise institucional na Corte, marcada por denúncias públicas entre ministros, um dos momentos mais delicados da história recente do tribunal. Ela expressou constrangimento e tristeza.

Mais

Lamentou o fato de o país estar mais atento às disputas internas do STF do que às escolhas eleitorais. Segundo a ministra,o que gerou “intranquilidade” e “mal-estar cívico”.  Certamente não foi só ela que se sentiu assim, mas a maioria da população brasileira. Lamentável, mesmo!

Diálogo Marcos Henrique Derzi Wasilewski com a amiga Luciana Barros - Foto: Wagner Guimarães

 

DiálogoCris Carpenedo - Foto: Arquivo Pessoal

“Pobrinha”

Por todos os lugares, a reclamação geral é que a eleição de 2026 está sendo uma das mais “pobres” dos últimos anos. Dindin mesmo, só do fundo partidário, e ainda assim, ele está chegando, digamos, devidamente contado.  A campanha eleitoral magra tem deixado muita gente frustrada, e existem candidatos que estão economizando até a sola do sapato, andando muito pouco, sem pedir votos e só “cumprindo tabela”. É grave a crise!

Assim, ó...

Desde o início do ano, a prefeita Adriane Lopes (PP) e o seu marido deputado Lídio Lopes (Avante), tem fortalecido a aproximação com o deputado federal Vander Loubet (PT). Foi ele quem levou a prefeita ao ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e articulou o reconhecimento do pedido de emergência  para Campo Grande, devido ao temporal que destelhou casas, escolas, a Esplanada Ferroviária, e deixou famílias desabrigadas. 

Críticas

O Departamento de Estado dos EUA divulgou um relatório assinado pelo presidente Donald Trump avaliando o combate global a cartéis de drogas. O documento critica o governo brasileiro por não enfrentar o PCC e o Comando Vermelho, organizações que os EUA classificam como “terroristas estrangeiras”, acusando o Brasil de ter se tornado um centro do fluxo global de cocaína. Em contraste, o relatório elogia governos de direita  latino-americanos alinhados aos EUA, que estariam tomando medidas mais firmes contra o narcotráfico. Mal, mal...

ANIVERSARIANTES 

  • Maria Eduarda Pedrossian 
  • Faria Gatti, 
  • Dr. Fernando Mauro Moreira Marinho, 
  • Dra. Carolina Rebello Hilgert, 
  • Caio de Pádua Machado,
  • Norma Suely Freitas Barbosa,
  • Eduardo Elias Seba,  
  • Walter Ferreira Cruz,
  • Jeronymo Almeida Muniz, 
  • Josivan Lourenço Pereira,
  • Gutemberg (Guy) Judson Salgado Machado,
  • Maria Aparecida Vieira,
  • Karollyne Aparecida Castoldi Brotto,
  • José Soares Ribeiro,
  • Edson Luiz de David, 
  • Ivan Carlos do Prado Polidoro,
  • Veronica Daúde Monaco, 
  • Neyre Moraes Barbosa,
  • Regis Domingos Peruzzo,
  • Dulce Pandin,
  • Dr. Antônio Gentil Neto, 
  • Dr. Carlos Alberto Langassner, 
  • Alessandra Pereira Terra Costa, 
  • Maria Nilene Badeca da Costa,
  • Rodrigo Alejandro Serrada Benevides,
  • Laura Cristina Moura Savioli,
  • Dirce Estsuko Miyahara Lara,
  • Archimedes Francisco Delgado, 
  • Cleuza Pereira Duarte Bicglia,
  • Juarez Canhete Costa,
  • Kuniko Kamimura,
  • Taylise Romero Balbino,
  • Isabel Maria Munari,
  • Priscila Menezes Rodrigues Baziliche, 
  • Adela Garcia Rocha,
  • Carlos Roberto Takayassu,
  • Maria de Lourdes Lino Menezes,
  • Jeomeire da Silva Valdez,
  • Ciro de Melo Neto, 
  • Olga Luiza de Campos Soares,
  • Ana Maria Kemp Falcon, 
  • Eneida Cangussu Soares, 
  • Nelson Alves Filho,
  • Eronilde Nunes Rodrigues,
  • Fatima Maria Nunes Rosa,
  • Antonieta Ferreira,
  • Adelaide Pereira Andrade,
  • Dayla Granero,
  • Marlene Terezinha Mourão,
  • Leonete Espírito Santo,
  • Aikel Nakazato,
  • Leomir Albuquerque Cândia,
  • Vânia Maria de Souza Rosa,
  • Marizete Pereira de Souza,
  • Cleuza Flôres Taborda,
  • Marta Marques Petrônio,
  • Isis Pereira de Oliveira,
  • Joaquim Lopes de Oliveira,
  • Maria de Lourdes de Souza,
  • Neide Cristina Soares Lima,
  • Miguel Afonso de Almeida,
  • José Carlos Meneses Alves,
  • Humberto da Costa,
  • Uilson da Silva Torres,
  • Maria Cristina de Souza Desiderio, 
  • Carlos Wilson Tavares,
  • Aldeir Moreno Filho,
  • José Antônio Lopes,
  • Aparecido Vieira da Silva,
  • Eunice Silva Santos,
  • Fábio Moreira Carneiro,
  • José Cruz Solles Neto,
  • Milton Costa Farias,
  • Ramão Renato Garcia,
  • Iran Motti da Silva,
  • Marco Antonio Duarte Cazzolato,
  • André Louis Pires Bastos,
  • Maria Celina Abdala,
  • Ivone de Jesus Souza,
  • Mauricio de Paula Jacinto,
  • Nilza da Silva Cabalheiro,
  • Dr. Amauri Ferreira de Oliveira,
  • Elizete Cardoso,
  • Judiclei Lopes Alonso,
  • Anderson Luiz Paim,
  • Paulo Roberto Rodrigues da Silva Santos, 
  • Dr. Joel Miyahira, 
  • Álvaro Alves Lorentz,
  • Veraluce de Souza Pereira,
  • Luiz Quirino de Oliveira,
  • Maria Alves Siqueira Neves,
  • Adolfo Wagner Areco Gonzales,
  • Alexandre Duarte Esposito,        
  • Dr. Luiz Carlos Areco,
  • Heraldo Bojikian,   
  • Antonio Annibelli Neto,
  • Antonio Rosário Migliorini,
  • Fernando Henrique Luchetti Rodrigues,
  • Humberto Chelotti Gonçalves,
  • Laerte José Prietto,
  • Maria Cecília Ferreira Abdo,
  • Manuelle Senra Colla,
  • Rosa Nadime Saueia,
  • Marcelo Salles Munerato,
  • Ayres Cândido de Paula Neto.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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