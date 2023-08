Estrela do Formoso é o local perfeito para se conectar à natureza com conforto

Bonito reúne maravilhas para te proporcionar experiências inesquecíveis e te conectar com a natureza. Um dos principais pontos de ecoturismo do País, e o mais visitado de Mato Grosso do Sul, possui um leque de variedades para você escolher o que melhor se encaixa com suas preferências.

Um dos mais novos atrativos de Bonito, em operação desde 2020, o Estrela do Formoso é o lugar ideal para quem busca relaxamento e conforto.

Devido a pandemia, o local mudou seu formato de atendimento, se ajustando ao novo perfil dos turistas, como explica Lucas Alves Ferreira, sócio-proprietário do atrativo.

Divulgação

“Aqui quem faz seu horário é o visitante, ele é dono do seu tempo, nosso propósito é propiciar liberdade, relaxamento e conexão com as belezas naturais e o bom atendimento. É o que o mercado está exigindo para o público do futuro em Bonito”, destaca

Banhado pelo principal rio do destino, o Estrela do Formoso está localizado a apenas 16 km do centro da cidade, com acesso pela estrada velha após a rotatória do Balneário Municipal. O atrativo opera com o sistema day use e oferece atendimento de alto padrão.

Divulgação

Um dos passeios mais badalados é o de stand up paddle ou caiaque. O percurso de 1500 metros reserva muito contato com a natureza e durante a atividade guiada é realizada uma parada para banho. O passeio é realizado à parte, incluindo equipamentos, monitor e guarda vidas.

Outras opções são o boia-cross, tirolesa, trampolim, mergulho com cilindro e as trilhas ao redor da ilha que o levam aos decks.

São oito pontos para banho e lazer com acessos seguros, por meio de decks, com espaços também para as crianças. Completando a estrutura, o atrativo conta com dez pergolados individuais e exclusivos, onde o visitante pode desfrutar de uma bebida espumante, um drink ou um chopp artesanal.

A gastronomia tem o toque minucioso do chef e oferece pratos elaborados e lanches com sabores e tradições regionais, como a deliciosa Linguiça de Maracaju.

Para saber mais e/ou fazer sua reserva, acesse aqui.