Correio B

Artesanato

Evento celebra Dia do Artesão com feira, homenagens e rodada de negócios

Evento celebra o Dia do Artesão com feira, oficinas, homenagens, rodada de negócios e apresentações culturais que destacam a diversidade e a importância econômica do artesanato sul-mato-grossense

Mariana Piell

Mariana Piell

11/03/2026 - 09h30
Entre fios trançados à mão, argila moldada com paciência e sementes transformadas em arte, o artesanato revela histórias, tradições e modos de vida que atravessam gerações. Em Mato Grosso do Sul, essa produção carrega referências indígenas, influências fronteiriças e o olhar de quem traduz o território em objetos cheios de significado.

Para valorizar esse patrimônio cultural e econômico, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realiza, entre os dias 18 e 25, em Campo Grande, a 18ª Semana do Artesão, programação que celebra o Dia do Artesão, comemorado em 19 de março.

Promovido pelo governo do Estado, o evento reúne feira, oficinas, rodadas de negócios, encontros profissionais e homenagens a nomes importantes do setor.

Desde 2007, a iniciativa se consolidou como uma das principais políticas públicas voltadas à valorização do fazer artesanal no Estado, fortalecendo o setor por meio de capacitação, intercâmbio cultural e geração de renda.

A proposta da Semana do Artesão é ampliar o reconhecimento do artesanato como patrimônio cultural e atividade econômica sustentável.

Produzidas, em grande parte, com matérias-primas locais, as peças artesanais retratam costumes, tradições e referências culturais de Mato Grosso do Sul, dialogando com o Pantanal, com os povos indígenas e com as influências vindas das fronteiras com Paraguai e Bolívia, além das diversas correntes migratórias que ajudaram a formar a identidade regional.

Ao longo da programação, o público terá contato direto com essa diversidade cultural por meio de exposições, apresentações artísticas e experiências práticas que aproximam a população do processo de criação artesanal.

Mãos que Criam

Um dos pontos altos da programação é a tradicional Feira de Artesanato Mãos que Criam, realizada entre os dias 18 e 22, no Armazém Cultural da Feira Central, na Esplanada Ferroviária.

O espaço reúne artesãos de 45 municípios do interior de Mato Grosso do Sul, ampliando em cerca de 50% a participação de profissionais do interior em relação a edições anteriores.

Além disso, a feira vai contar com representantes das oito etnias indígenas do Estado, que apresentarão ao público peças que expressam a diversidade cultural e os saberes tradicionais de seus povos.

A abertura oficial acontece no dia 18, às 18h, com uma cerimônia aberta ao público que vai homenagear três artesãos que ajudaram a construir a história do artesanato sul-mato-grossense: Marilde Cecília Ferreira, de Rio Verde; Luiz Gonzaga de Oliveira, o Mestre Luizinho, de Campo Grande; e Elizabeth Antunes Marques, conhecida como Beth Marques.

Após as homenagens, haverá apresentação cultural do Duo Borba Nonnato, dando início à programação artística da feira, que seguirá ao longo dos cinco dias de evento com shows e apresentações de artistas regionais, como Jerry Espíndola, Gui Valença, Karla Coronel, Lianny Melo, Circo do Mato e Flor de Pequi.

Durante o evento, o público poderá adquirir peças de artesanato com referências culturais do Estado e também experimentar produtos da gastronomia regional.

De acordo com a diretora de Artesanato, Moda e Design da Fundação de Cultura, Katienka Klain, a ampliação da participação de municípios do interior fortalece o alcance da feira e amplia a visibilidade da produção artesanal do Estado.

Segundo ela, o evento reúne cerca de 25 associações de artesanato, além de representantes de municípios organizados em rotas culturais, como Pantanal, Caminho dos Ipês, Serra da Bodoquena, Grande Dourados, Cerrado Pantanal, Costa Leste, Caminhos da Natureza e Vale das Águas.

A expectativa é de que a feira também abra novas oportunidades de mercado para os artesãos, permitindo que suas peças alcancem novos públicos em outras regiões do País.

OPORTUNIDADES

Outro destaque da programação é a rodada de negócios, que acontece no dia 19, na sede do Sebrae-MS. A iniciativa reunirá artesãos com lojistas de diferentes regiões do Brasil, criando oportunidades de comercialização e expansão do mercado para o artesanato sul-mato-grossense.

A rodada busca aproximar produtores e compradores, incentivando a circulação das peças em novos mercados e fortalecendo o setor dentro da economia criativa.

Também no dia 19 será lançado o projeto da segunda filial da Casa do Artesão, que será instalada no Shopping Campo Grande.

A iniciativa faz parte do plano de expansão da marca e pretende ampliar a presença institucional do artesanato em novos espaços de comercialização, aproximando ainda mais o público da produção artesanal local.

No dia 20, a programação inclui o Encontro dos Artesãos de Mato Grosso do Sul, que reunirá profissionais do setor e representantes da Federação dos Artesãos para discutir o planejamento estratégico das ações voltadas ao segmento para os anos de 2026 e 2027.

Durante o encontro também será realizada uma visita mediada ao Centro de Referência do Artesanato, espaço dedicado à preservação e à difusão das técnicas e tradições artesanais do Estado.

OFICINAS

Um dos diferenciais da Semana do Artesão é a possibilidade de vivenciar o processo criativo do artesanato. Ao longo da programação, o Armazém Cultural receberá diversas oficinas abertas ao público, conduzidas por mestres e artesãos que compartilharão técnicas tradicionais e contemporâneas. Todas as oficinas têm inscrições gratuitas pelo Sympla.

Entre as atividades previstas estão oficinas de trançado em fibras naturais, montagem de biojoias, modelagem em cerâmica, bordado, estamparia, confecção de brinquedos artesanais e produção de cabaças decorativas.

Também será realizado um workshop sobre mídias e suas funcionalidades, voltado a orientar artesãos sobre ferramentas de comunicação e divulgação do trabalho.

Além das atividades abertas ao público, parte da programação inclui oficinas em escolas públicas, levando aos estudantes o contato direto com patrimônios culturais imateriais do Estado, como a cerâmica terena e a viola de cocho, reconhecidos como importantes expressões da cultura sul-mato-grossense.

A proposta é incentivar o interesse das novas gerações pelo artesanato e contribuir para a preservação desses saberes tradicionais.

Café na Praça

No dia 21, das 8h às 12h, a Morada dos Baís será palco do tradicional Café na Praça, encontro que reúne artesãos da Associação da Praça dos Imigrantes e o público em geral em um momento de confraternização e celebração da atividade artesanal.

O evento integra a programação cultural da semana e busca aproximar ainda mais a população dos artistas e artesãos que mantêm vivas as tradições culturais do Estado.

Homenagem

A agenda institucional da Semana do Artesão será encerrada no dia 24, com a sessão solene Conceição dos Bugres, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A cerimônia homenageia anualmente profissionais que se destacam na produção artesanal do Estado.

A homenagem leva o nome da artista Conceição dos Bugres, considerada uma das maiores referências do artesanato sul-mato-grossense, conhecida por suas esculturas em madeira que retratam figuras humanas estilizadas.

Entre os homenageados desta edição está Luiz Gonzaga de Oliveira, conhecido como Mestre Luizinho, considerado o único mestre torneiro em atividade em Campo Grande.

Luiz Gonzaga de Oliveira - Foto: Divulgação

Natural de Ipiaú, na Bahia, começou a trabalhar com cerâmica ainda na infância, aos 8 anos. Décadas depois, mudou-se para Mato Grosso do Sul e acabou fixando residência na Capital após uma viagem interrompida por um surto de cólera em países vizinhos.

Hoje, aos 80 anos, o artesão continua contribuindo para a produção cerâmica do Estado, auxiliando diversos ateliês na execução de peças no torno. Seu trabalho é essencial para a produção em larga escala da cerâmica artesanal, pois é responsável por modelar as bases das peças que depois recebem acabamento, pintura e esmaltação.

Outra homenageada é a artesã Elizabeth Antunes Marques, que iniciou sua relação com o artesanato ainda na infância, modelando pequenas panelas de barro nas margens de um rio. Autodidata, ela desenvolveu uma produção diversificada que inclui cerâmica, entalhe em madeira e tecelagem.

Elizabeth Antunes Marques - Foto: Divulgação

Entre suas criações estão representações do Pantanal, bustos indígenas e imagens religiosas reinterpretadas com elementos regionais, como a Nossa Senhora Aparecida com flores de ipê. Ao longo da carreira, a artesã participou de feiras, oficinas e projetos de capacitação que ampliaram a visibilidade de seu trabalho.

Completa a lista de homenageados Marilde Cecília Ferreira, artesã que atua há mais de duas décadas na produção de peças utilitárias e decorativas em cerâmica. Moradora de Rio Verde, ela iniciou no artesanato após participar de um curso de modelagem em argila promovido pelo Sebrae.

Marilde Cecília Ferreira - Foto: Divulgação

Desde então, construiu uma trajetória marcada pela capacitação de novos artesãos e pela valorização do artesanato como fonte de renda. Suas peças são utilizadas inclusive em restaurantes da região, graças ao acabamento refinado que permite o uso em utensílios para alimentos.

Show

Ney Matogrosso, um dos maiores artistas de MS, faz palestra-show na UFMS

Artista sul-mato-grossense participa de palestra-show no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande, marcando a abertura do evento que reúne música, literatura, cinema e formação artística entre os dias 26 e 28

10/03/2026 08h30

Ney Matogrosso volta a Mato Grosso do Sul para palestra-show no Teatro Glauce Rocha

Ney Matogrosso volta a Mato Grosso do Sul para palestra-show no Teatro Glauce Rocha Wagner Meier

Um dos nomes mais marcantes da música brasileira, o cantor e performer Ney Matogrosso será uma das grandes atrações do Festival da Juventude 2026, que acontece entre os dias 26 e 28, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

O artista participa da abertura do evento com uma palestra-show no Teatro Glauce Rocha, propondo um encontro direto entre sua trajetória artística e o público jovem.

Com atividades que incluem música, literatura, cinema, oficinas e debates, o festival busca colocar a juventude no centro da produção cultural, aproximando estudantes, jovens artistas e o público em geral de nomes consagrados e de novas vozes da arte brasileira.

Para a Reitoria da UFMS, sediar o festival reforça o papel da universidade pública como espaço de diálogo entre diferentes setores da sociedade.

A instituição destaca que a iniciativa amplia o acesso à cultura e fortalece a participação de estudantes da Educação Básica, jovens artistas e coletivos culturais, aproximando a universidade da comunidade.

Durante três dias, o campus vai se transformar em um ambiente de experimentação cultural, onde jovens deixam de ser apenas espectadores para se tornar autores, intérpretes e criadores.

ABERTURA

A presença de Ney Matogrosso marca um dos momentos mais aguardados da programação. No dia 26, o artista sobe ao palco do Teatro Glauce Rocha para uma apresentação em formato de palestra-show, em que vai compartilhar histórias de sua trajetória, reflexões sobre arte e canções que marcaram sua carreira.

Durante o encontro, a conversa será conduzida por dois jovens participantes do festival, criando um diálogo entre gerações e permitindo que estudantes e admiradores conheçam de perto as experiências de um artista que atravessa décadas da cultura brasileira.

No palco, a proposta é intimista. Vestido de preto e sem grandes adereços, Ney Matogrosso conduz a apresentação com a presença cênica que se tornou sua marca ao longo da carreira. Entre relatos e interpretações musicais, o público acompanha um percurso artístico marcado pela liberdade estética e pela força interpretativa.

Nascido em Mato Grosso do Sul (quando o Estado ainda fazia parte do antigo Mato Grosso), Ney Matogrosso construiu uma carreira reconhecida nacional e internacionalmente, sendo considerado um dos intérpretes mais influentes da música brasileira.

Para a coordenadora-geral do festival, Andréa Freire, receber o artista tem um significado simbólico para o Estado.

Segundo ela, a participação de Ney Matogrosso representa a oportunidade de aproximar os jovens de uma trajetória que ajudou a redefinir a música e a performance no Brasil. “Ele foi um jovem brilhante, que abriu caminhos e continua inspirando gerações”, afirma.

NOVA GERAÇÃO

Além de Ney Matogrosso, a programação musical do festival também contará com o cantor e compositor Chico Chico, considerado uma das vozes mais interessantes da nova geração da música brasileira.

O artista apresentará o show “Let It Burn – Deixa Arder”, trabalho que explora diferentes influências sonoras e revela uma fase mais autoral e intensa de sua carreira.

No repertório, canções como “Tanto pra Dizer”, “Tempo de Louças” e a faixa-título “Let It Burn” conduzem o público por uma jornada musical que mistura elementos do blues, do folk, da milonga e da música popular brasileira.

O espetáculo também inclui releituras de clássicos que influenciaram a trajetória do artista, como “Vila do Sossego”, de Zé Ramalho, “Girl from the North Country”, de Bob Dylan, e “Four and Twenty”, de Stephen Stills.

Resultado de uma parceria com o produtor musical Pedro Fonseca e músicos que acompanham o artista, o show apresenta Chico Chico em uma fase de maturidade artística, combinando sonoridades contemporâneas e referências da tradição musical.

Ney Matogrosso volta a Mato Grosso do Sul para palestra-show no Teatro Glauce RochaChico Chico - Foto: Zabenzi 

PROGRAMAÇÃO

O Festival da Juventude propõe um espaço de formação e experimentação artística. A proposta central é incentivar jovens a desenvolverem sua expressão criativa por meio da literatura, do audiovisual e de diferentes linguagens culturais.

Entre as atividades previstas estão concursos literários, batalhas de rima e o desafio audiovisual 1 Minuto de Cinema Inspirado na Literatura, que premiará produções de jovens criadores.

Os textos vencedores dos concursos literários serão publicados em livro. As inscrições para essas atividades seguem abertas até este domingo.

A programação inclui ainda diversas oficinas formativas, com temas como escrita criativa, mediação de leitura, roteiro cinematográfico, criação de aplicativos, interpretação para cinema e TV e poesia slam.

As atividades têm como objetivo estimular a criatividade e ampliar o repertório cultural dos participantes, transformando o festival em um espaço de aprendizado e produção artística. De acordo com a organização, as oficinas permanecem com inscrições abertas até o dia 20 no site oficial do evento.

>> Serviço 

Festival da Juventude 2026

Local: Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campo Grande.
Data: de 26 a 28 de março.
Abertura com Ney Matogrosso no Teatro Glauce Rocha.

Inscrições para concursos:  Até o dia 15 de março.
Inscrições para oficinas: até o dia 20 de março.

Mais informações: Site: https://festjuv.com.br/2026/.
Instagram: @festivaldajuventudems.

Felpuda

Projeto de decreto legislativo reconhece como patrimônio histórico e cultur...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (10)

10/03/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Charles Chaplin - ator inglês

"O tempo é o melhor autor; sempre encontra um final perfeito”.

 

FELPUDA

Projeto de decreto legislativo reconhece como patrimônio histórico e cultural do estado de Mato Grosso do Sul o chapéu rural. A proposta está tramitando na Assembleia e, em sua justificativa, afirma se tratar de símbolo da identidade do povo pantaneiro e da tradição agropecuária de MS. E vai mais além, considerando que o futuro “patrimônio”, se for aprovado, é “chapéu tradicionalmente utilizado por trabalhadores do campo, peões, vaqueiros e demais manifestações culturais ligadas ao cotidiano rural...” O autor é o deputado Lidio Lopes. Nada como viver em um estado sem problemas!

DiálogoDe hoje até sábado, o Sesc Teatro Prosa terá programação que transita entre concerto lírico em homenagem ao dia da mulher, cinema nacional contemporâneo, show inédito, dança com reflexão sobre gênero e espetáculo infantil com temática ambiental. Hoje, às 19h, será apresentado o concerto “o Som do feminino”, pelo Coro Lírico Cant’arte, que realizará uma noite especial em celebração ao dia da mulher, reunindo diferentes expressões artísticas protagonizadas exclusivamente por mulheres. Amanhã, às 19h, o Cine Sesc exibe o longa “malu”, dirigido por Pedro freire, com classificação indicativa de 14 anos. Na quinta-feira, às 19h, a música volta ao palco com o show “Brilha & reluxx”, apresentado pelas cantoras, compositoras e instrumentistas iara rennó e Luiza Brina. A dança ocupa a programação na sexta-feira, às 19h, com o espetáculo “Quem a mim Nomeou o mundo?”, de maria fernanda figueiró. Encerrando a semana, no sábado, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Dona Arara Vai Casar”, com o grupo deslimites. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.
DiálogoAntonio Osmanio, que hoje comemora troca de idade

 

DiálogoCerli Silva

“Vitaminados”

O governador Riedel, do PP, terá no seu projeto à reeleição um arco de aliança formado por partidos de boa representatividade política. Com ele, estarão MDB, Republicanos, União Brasil, PL e PSDB, que ocupam cadeiras na Assembleia Legislativa e, alguns deles, na Câmara dos Deputados. Sua coligação, portanto, terá grupos da direita e da centro-direita que apoiarão o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro. Já do lado da oposição... 

Quinhão

Em MS, o MDB vai apoiar o projeto de Riedel, mas já deixou claro que essa aliança prevê participação administrativa. Na realidade, os emedebistas não desejam mudar o quadro atual, tendo em vista que o escritório de representação do governo em Brasília é comandado pelo presidente da sigla, ex-senador Waldemir Moka. A relação, portanto, é boa.

Compromisso

O ex-governador André Puccinelli, que deverá ser candidato a deputado estadual, disse à imprensa que o MDB tem “um pré-compromisso” no que se relaciona ao Senado com o também ex-governador Reinaldo Azambuja e “mais um”, citando nomes como o do senador NelsonTrad Filho (PSD), do ex-deputado federal e ministro da era Temer Carlos Marun (MDB) e do ex-deputado Capitão Contar. A respeito do seu colega de partido, afirmou que Marun “está ciscando”, querendo disputar o Senado, mas ponderou que ele precisa analisar as possibilidades. É esperar para ver.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

