Ex-cabecinha coroada parece não ter aprendido nada com os próprios tropeços...Leia na coluna de hoje

Franklin Roosevelt - estadista americano
"As pessoas perguntam qual é a diferença
entre um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto,
o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia”
Felpuda
"As pessoas perguntam qual é a diferença
entre um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto,
o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia”
Ex-cabecinha coroada parece não ter aprendido nadinha com os próprios tropeços de outrora, pois está enrolado novamente em atos que alguns gostam de definir como “pecado de alcova”. Desta vez, porém, o roteiro saiu do controle e o “melhor amigo” virou “desafeto declarado”. Aí, em meio ao caos familiar, o marido traído promete jogar, digamos, “m... no ventilador”. A “romântica história” ainda não ganhou as ruas, porque figurinha vem tentando resolver tudo debaixo do maior quieto. Há quem garanta que o tal Don Juan tupiniquim caiu do cavalo e rolou numa grota cercada de espinhos. Afe!
Nova data
O governador e o vice-governador eleitos neste ano tomarão posse no dia 6 de janeiro de 2027. Até então, isso ocorria no dia 1º de janeiro de cada ano. Em novembro de 2025, a Assembleia Legislativa de MS aprovou proposta de emenda constitucional.
Mais
O autor do projeto, deputado José Teixeira, apresentou justificativa de que o Congresso Nacional também havia aprovado, em 2021, uma emenda constitucional estabelecendo a data para todos os governadores e os vices assumirem os cargos. Assim sendo...
Sem essa
Aquelas figurinhas com currículos mais do que duvidosos e acostumadas a pegar carona nas tragédias ambientais das queimadas no Pantanal, promovendo vaquinha virtual em busca de grana para engrossar as contas pessoais, estão, digamos, “sem chão”. As chuvas chegaram mais cedo e as tais ameaças de grandes incêndios na planície pantaneira – pelo menos por enquanto – estão longe. A natureza agradece. É cada uma...
Mais cedo
O calendário deste ano vai mudar a data de pagamento da segunda parcela do 13º salário de milhões de trabalhadores. Isso porque o prazo tradicional, dia 20 de dezembro, cairá num domingo. Por isso, as empresas terão de antecipar o pagamento para sexta-feira, dia 18 de dezembro, último dia útil antes do vencimento. Dessa forma, o trabalhador deverá receber a segunda parcela do 13º antes da data tradicional.
"Pendurados"
O comprometimento de renda das famílias atingiu 49,9% em fevereiro, o maior nível da série histórica do Banco Central, iniciada em 2005. Segundo a CNC, os gastos das famílias com apostas cresceram 500% em três anos, e a entidade estima que a inadimplência associada às bets retirou R$ 143 bilhões do varejo entre janeiro de 2023 e março deste ano. Estudo do Ibevar, com a FIA, aponta as apostas como principal fator associado ao endividamento familiar, com impacto quase duas vezes maior que o dos juros e do crédito. Pode?
Aniversariantes
- José Belga Assis Trad,
- Irenice Costa Corrêa,
- Leandro de Oliveira Ristow,
- Claudia Gouveia,
- Dr. João Jackson Duarte,
- Nori de Carvalho,
- Angelo José Bortoluzzi,
- Jorge Lopes Cáceres,
- Paulo Francisco Coimbra Pedra,
- José Rodrigues Dias,
- Antonio de Figueiredo Brito,
- Laura Rose Navarro Campos,
- Clair Regina de Souza,
- Ronaldo Serrou da Silva,
- Glaucy Stella Garcia de Andrade,
- Luciano Hofmann,
- Ana Cristina Fleitas Pereira,
- Paulo dos Santos Santiago,
- Izanélio José Rezende,
- Antonio Pereira Marques,
- Manuel Ferreira da Costa Moreira,
- Arildo Espindola Duarte,
- Edmilson Luchese,
- Tânia Lourdes Carneiro Cândido,
- Dra. Kátia Dutra do Souto de Arruda Alves,
- Angela Maria Oselane,
- Dr. Orcidney Aparecido Bissoli,
- Dra. Judith Amaral Lageano,
- Dr. Vaneli Fabrício de Jesus Gouliouras,
- Sônia Aparecida da Costa Moreira,
- Vanessa Hoffmann Boretti,
- Belkiss Galando Gonçalves Nantes,
- Stéfany Mendonza Duarte,
- Augusto Tinoco Barbosa Filho,
- Marlene Cândida Maneta de Jesus,
- Dr. Fernando José Barauna Recalde,
- Sônia Pereira da Silva Marques,
- Raquel Arakaki,
- Advaldo Barbosa Furquim,
- Cândido Ottoni,
- Geovani Luchiene Antunes Gadelone,
- Mario Marcio de Arruda,
- Neusa Maria Sobral,
- Rodrigo Barbosa de Oliveira,
- Elisângela Rossetto,
- Cleise Wolf Fedrizzi,
- Valmiro Nunes de Oliveira,
- Cláudio Henrique Bergamin Fabris,
- Ramona Gomes Jara,
- Carlito Araújo Gomes,
- João Martins Coelho,
- Silvana Frei Silva,
- Leila Brandão Monteiro,
- Osvaldo Jordão Secco Thomé,
- José Joaquim Sena de Jesus,
- Oswaldo Maciel Chama,
- Ludmila Lemes Nogueira,
- Jorge Tatsuo Miyashiro,
- Eduardo Henrique França,
- Almir José Felski,
- Mário Mitsuo Shiguematsu,
- Euleotero Corsino,
- Márcia Afonso Oliveira,
- Wilma Martins de Souza,
- Flaviano Ramos da Rosa,
- Gustavo Ribeiro Albres,
- Regina Hernandez Dibo Nacer,
- José Roberto Lima,
- Fabrina Bigaton,
- Maha Ali Tarchichi Hamie,
- Sílvia Pereira da Silva,
- Carla Rafaela Devechi,
- Lenira de Almeida,
- Vivianne Ramos,
- Palmira Tomikawa Tokeshi,
- Jeanne Saldanha dos Santos,
- Eliane Alves dos Santos,
- Oscar Ferreira Campos,
- Jorge Luiz Rolim,
- Jacob Nogueira Benevides Pinto,
- Maria Oly Paula de Freitas,
- Ana Karla Oliveira Souza,
- Fabricio Stivanelli Matheussi,
- Claudia Elisa Melo Hodgson,
- Cintia Couto,
- Paulo Tibana,
- Emilia Maria Cândido da Silva,
- Maria Bugosi,
- Clementino Ferreira Brites Filho,
- Elio Robalinho Pereira Junior,
- Nelson Paschoalotto,
- Rodrigo Vieira,
- Maria Herminia Rodrigues Kasecker,
- Ricardo de Melo Alves,
- Leila de Arruda Coelho,
- Danilo Vargas Junior,
- Márcio Alexandre da Guila Back,
- Chaiane Pereira da Silva,
- João dos Santos Pinheiro Filho,
- Melissa Azussa Kudo,
- Ricardo Mendes Miranda,
- Aracy Scaffa Chelotti,
- Juliana da Cruz Terra,
- Sirlene Acosta da Conceição Dezorzi,
- Elaine Brescianini Arantes da Silva,
- Paulo Cezar Santos do Valle.