O fim de semana está quase se despendindo, mas ainda dá tempo de aproveitar com a família as últimas atrações culturais. Neste domingo (19), o cantor, compositor e ator Almir Sater sobe ao palco no Parque das Nações Indígenas, encerrando a programação do Encontro Nacional de Violeiros.

Antes disso, diversas opções gastronômicas podem ser apreciadas. Até às 15h, ocorre a tradicional Praça da Bolívia e até às 21h, o Festival Japão, maior evento de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul.

Misturando os ritmos, à noite, tem Pagode da Nuala em celebração ao Dia da Consciência Negra e reggae com Rockers Sound System na Esplanada Ferroviária.

Por fim, para a criançada tem a apresentação circense do New York Cirkus, às 15h, no Shopping norte Sul Plaza. A família Perez já está na quarta geração levando a arte do circo às comunidades.

Confira a programação de hoje:

Praça Bosque da Paz - Em mais uma edição da Praça da Bolívia, este domingo tem Fernando Cruz com contação de histórias apresentando “Fernando Bocabertra Brincagunças”, além de apresentação de dança do estúdio Beatriz de Almeida, Wellington cantor mirim e moda de viola, estúdio de dança Suzana Leite, MPB com Bruno Pironato e Bia Blanc, e Grupo Casa apresentando Dona Joaninha e o Eclipse Solar.

Hora: 9h às 15h

Local: Bosque da Paz - Rua Kame Takaiassu com a Rua das Folhagens

Entrada: Gratuita

Festival do Japão - O maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul começou na sexta-feira. Organizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, a programação é extensa, com shows, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos, atividades para todas as idades e todos os gostos.

No domingo, a abertura começa às 10h, e na parte da tarde tem Taiko na programação, concurso de anime breaking battle, seguido de concurso de cosplay, Kenjutsu, concurso de anime dance freestyle, e encerramento.

Hora: Das 10h às 21h

Local: Clube de Campo da Associação Nipo-brasileira - Avenida Ministro João Arinos, 140 - Jardim Veraneio

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Encontro Nacional de Violeiros - Um evento cultural único que celebra a rica tradição da música de viola caipira regional e do Brasil chegou a Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

No domingo, a programação começa às 11h com abertura dos estandes gastronômicos. Às 16h terá show nacional com Cacique e Pajé, seguido da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, e encerrando a programação, show de Almir Sater.

Hora: Às 11h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Reggae na Esplanada - O Rockers leva o sistema de som completo e toda equipe para a rua em frente ao Bar do Zé Carioca, compartilhando boa música com seleção de clássicos e os últimos lançamentos do reggae. O local também terá exposição de arte, artesanato, praça de alimentação e espaço kids.

Hora: 14h às 22h

Local: Rua General Melo, 91 - Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita, no entanto a organização pede a doação de alimento, agasalho ou brinquedo

Pagode da Nuala - No domingo tem edição especial do Pagode da Nuala com Afro Gueto, para comemorar o Dia da Consciência Negra. Entre as atrações estão Isa Ramos, Lady Afroo e ainda performance de Rafa Spears. Na programação tem exposições e flash tattoo.

Hora: Às 18h

Local: Rua Dr. Temístocles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Espaço Sesc - No domingo é a vez da apresentação circense do New York Cirkus levar números circenses ao público do Espaço Sesc. A família Perez já está na quarta geração levando a arte do circo às comunidades.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Confira também a programação no interior:

Paranaíba

Pantanal de Melodias - Com a promessa de resgatar os grandes clássicos da música pantaneira, o evento “Pantanal de Melodias I” chega em Paranaíba. Com a realização de apresentações únicas e envolventes, o projeto tem como objetivo unir comunidades em torno de um evento inclusivo e marcante, com acessibilidade em Libras.

Hora: 16h

Local: Praça Espelho D'água

Entrada: Gratuita

Três Lagoas

“O guarda-histórias - João e o Pé de Feijão” - Galpão NOB recebe espetáculo “O guarda-histórias – João e o pé de feijão” neste domingo, com espetáclo do projeto Diversão em Cena. A peça tem duração de 50 minutos, entrada gratuita e classificação etária de 4 anos.

Hora: Às 16h

Local: Galpão da NOB

Entrada: Gratuita

