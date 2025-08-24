Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23 milhões e atrai 20 mil pessoas

Domingo (24), hoje, é o último dia de festa, com apresentação de Guilherme & Santiago

Naiara Camargo

Naiara Camargo

24/08/2025 - 11h30
De acordo com estimativa da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o 24º Festival de Inverno de Bonito (FIB - 2025) atraiu cerca de 20 mil visitantes, entre os dias 20 e 24 de agosto de 2025, na Capital do Ecoturismo. Cada pessoa ficou, em média, três dias na cidade.

Além disso, movimentou R$ 23,22 milhões, valor que circula pela cidade em hospedagem, alimentação, passeios, transporte e comércio. O gasto diário médio foi estimado em R$ 387 por pessoa.

São cinco dias (quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo) de música, shows, cultura, literatura, oficinas, dança, pintura, moda, circo, turismo, artesanato e gastronomia.

Domingo (24), hoje, é o último dia de festa, com apresentação de Guilherme & Santiago.

As atrações do evento são Elba Ramalho e Maestro Spok (20 de agosto), Titãs (21 de agosto), Samuel Rosa (22 de agosto), Jorge Aragão (23 de agosto) e Guilherme & Santiago (24 de agosto). Os atrativos são gratuitos e abertos ao público.

Há quatro palcos (Sol, Águas, Futuro e Lua) em diferentes pontos da cidade e diversas atrações culturais e musicais em diversas localidades do município.

O investimento foi de R$ 6,8 milhões. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito.

Com mais de 100 opções de hospedagem, a cidade registra ocupação total durante os dias de evento.
A sócia-proprietária de um hotel da região, Silvia Schmidt, afirmou que o FIB beneficia toda a rede de negócios, desde hotéis até comércios.

“É um movimento que mantém o turista mais tempo na cidade, visitando lojas e consumindo. O festival gera alegria cultural, mas também segurança econômica. Deveríamos ter um por mês”, disse.

Proprietário de uma loja de artesanatos no centro de Bonito, Cláudio Jacques, ressaltou que as vendas aumentam de 20% a 30% durante o evento.

“Até contratamos diaristas para dar conta da demanda. Sai de tudo um pouco, camisetas, bolsas, artesanato. É mais trabalho, mas compensa e ainda garante renda extra para a equipe”, comentou.

Chef de um restaurante renomado no município, Sylvio Trujillo, afirmou que FIB se iguala aos períodos mais lucrativos do ano (Natal/Réveillon), com aumento de 80% no movimento em comparação a dias comuns.

“Antes era baixa temporada, um mês em que dávamos férias a funcionários. Hoje, precisamos contratar temporários e reforçar estoques. O Festival mudou a lógica da cidade”, refletiu.

O evento estimula a economia, aquece o comércio e gera empregos, movimentando hotéis, restaurantes, bares, atrativos turísticos, lojas e serviços.

Com isso, o FIB consolida agosto como um mês de alta temporada, estendendo o bom desempenho do mês de julho.

Compartilhar
Se tem uma coisa que faz sucesso na televisão brasileira atualmente, é um reality show — por isso, há grandes expectativas para a volta de Estrela da Casa, marcada para 25 de agosto, logo após a novela Vale Tudo. A segunda temporada do programa reúne 14 participantes de diferentes estilos musicais, cada um com sua história, seus sonhos e sua verdade artística. Eles já estão confinados em uma casa que, neste ano, se transforma em um verdadeiro Centro de Treinamento (CT) musical, onde o foco é o aprendizado, a troca verdadeira e a profissionalização — nada de confusões ou brigas como em tantos outros formatos.

A equipe de produção, a apresentadora Ana Clara Lima e o mentor Michel Teló participaram de coletiva com jornalistas para revelar as novidades e expectativas para esta nova temporada.

Michel Teló: mais que um mentor, um parceiro na jornada

Michel Teló, que retorna como mentor fixo, falou com entusiasmo sobre seu papel que vai muito além da técnica musical: “Fiquei muito feliz quando rolou esse convite, essa possibilidade de estar presente, de verdade, entrando na casa, ao vivo, trocando com esses 14 artistas.” Ele ressaltou que seu foco é ajudar os participantes a encontrarem sua verdade e brilho próprios. “A música tem muito disso: passar a verdade no que você acredita, no que quer que as pessoas sintam. É isso que a gente quer mostrar no programa.”

O cantor destacou a riqueza e o desafio de lidar com estilos tão diversos, além da energia única que o formato ao vivo traz para a competição: “É uma verdadeira academia de música, onde eles evoluem todos os dias, técnica e pessoalmente.” Entre as novidades, Michel revelou que participará mais diretamente do processo criativo, acompanhando ensaios e dando feedbacks em tempo real, aproximando ainda mais a figura do mentor da rotina dos artistas.

Ana Clara: autenticidade e leveza na apresentação

Ana Clara Lima retorna ao comando da apresentação e compartilhou sua visão sobre a evolução do programa e seu crescimento pessoal: “Eu prefiro não ler tudo o que falam nas redes, porque nem sempre é legal, mas adoro essa conexão rápida com o público. O que conquista as pessoas é a autenticidade e a leveza.” Ela celebrou a retomada do contato presencial intenso com os participantes dentro da casa — algo que já havia quebrado tabus no ano passado. “É olho no olho, perto, e isso faz muita diferença para a energia do programa e para a minha relação com eles.”

Além disso, Ana Clara destacou a incorporação de uma equipe de psicólogos e coaches para apoiar os participantes emocionalmente durante a competição, ajudando-os a lidar com a pressão e os desafios do confinamento — trazendo mais equilíbrio e humanização ao programa. Sobre a nova estrutura, explicou: “Nossa festa não é uma balada; é um sextou que se transforma num luau, numa noite de cinema, karaokê, sarau, uma experiência para eles descomprimirem, mas sem aloprar, porque no dia seguinte eles precisam estar focados.” E completou: “Ano passado foi um projeto que demandou muito, mas agora eu já sei o que me espera. Estou mais pronta e tranquila.”

Produção e a força das múltiplas plataformas

Rodrigo Dourado, diretor de Gênero Reality na Globo, e um dos responsáveis pelo formato, explicou as mudanças e a aposta em múltiplas telas: “Fizemos mudanças importantes, aproveitando tudo aquilo de bom dos alicerces do formato e trazendo camadas novas, como a gente traz sempre para todo reality.” O programa mantém sua característica multiplataforma, com transmissão diária na TV aberta, conteúdos exclusivos no Globoplay, bastidores, entrevistas e programas especiais. Lives com convidados musicais e interações diárias com o público ampliam o engajamento e a sensação de comunidade em torno do programa.

Dourado ressaltou que todos os participantes vão cantar nos festivais semanalmente, aumentando a presença da música na competição. O programa ganhou dinâmicas inéditas, como grandes shows temáticos homenageando artistas e movimentos musicais, duelos com músicas sorteadas no jukebox, e provas musicais que envolvem memória, agilidade e criatividade. Ana Clara destacou que “todas as provas incríveis são relacionadas ao universo musical, como a prova dona do palco, onde o vencedor indica dois para o duelo, que busca mais uma imunidade.”

Por que Estrela da Casa é diferente?

Em meio a tantas opções de reality shows, Estrela da Casa se destaca por ser uma celebração genuína da música brasileira em toda sua pluralidade — do sertanejo ao samba, do pop à música cristã, passando pelo MPB e por estilos que muitas vezes ficam à margem da grande mídia. O formato mantém a intensidade e emoção dos duelos e surpresas, mas com um sotaque genuinamente nacional, respeitando as diferentes raízes musicais do país.

Michel Teló resumiu bem o espírito do programa: “Dar voz para talentos que muitas vezes estão escondidos, mostrar os bastidores reais da música e essa caminhada de construção de uma carreira é algo muito especial para o Brasil.” Ana Clara complementa: “É uma joia da nossa emissora, que é feito dentro da nossa casa, no nosso país, para o brasileiro. Eu tô super feliz de estar no segundo ano do Estrela agora.”

A estrutura da segunda temporada reforça o compromisso com a formação dos artistas: o CT traz uma rotina estruturada, com oficinas fixas de musicalidade, voz, expressão corporal e aulas com convidados especiais do mercado musical. Rodrigo Dourado destaca o cuidado com o desenvolvimento dos participantes: “Preparamos oficinas para apoiar a maratona de shows que eles terão, com profissionais fixos e convidados, e o Teló estará presente acompanhando, dando feedbacks e ajudando no crescimento.”

Com essa estrutura, Estrela da Casa se consolida não apenas como um reality show, mas como uma academia de música, buscando transformar talento em profissionalismo e revelar estrelas capazes de brilhar cada vez mais no cenário nacional. Não é só o brilho do palco que o programa entrega, mas o suor, as dúvidas, o aprendizado e a emoção da construção de um sonho — uma verdade que conquista o público e emociona o Brasil.

Compartilhar
Em mais um dos feitos para a carreira do cantor campo-grandense Luan Santana, o astro da música sertaneja terá um show transmitido por Cristiano Ronaldo, que pretende comemorar um ano de seu canal no YouTube neste sábado (23), às 15h30 (de MS).

O anúncio da parceria veio por meio das redes sociais do craque português, com um vídeo trend que vai descrevendo o cantor aos poucos. Veja:

Na legenda da publicação, Cristiano Ronaldo agradece aos seguidores - 662 milhões no Instagram e 76,5 milhões no YouTube - e coloca Luan Santana como um “amigo”.

“Um ano de UR Cristiano (nome do canal)! Obrigado a todos por fazerem parte dessa jornada! Vamos comemorar juntos com um show especial do meu amigo @luansantana, em breve!”, diz o atacante.

Na última quinta-feira (21), Luan começou sua turnê "Luan Ao Vivo na Lua" em Portugal e vai até amanhã, domingo (24). Segundo informações, os quatro shows esgotaram, o que indica um público somado de, aproximadamente, 80 mil pessoas.

A apresentação deste sábado que será transmitida pelo canal de Cristiano Ronaldo será na Meo Arena, o maior espaço de eventos de Lisboa.

Não é novidade

No dia 31 de dezembro de 2023, Cristiano Ronaldo organizou um “festão” para comemorar o aniversário de 69 anos de sua mãe, Dolores Aveiro. Realizado na Ilha da Madeira, terra natal do craque português, o evento contou com uma presença brasileira: o cantor Luan Santana.

Vários vídeos capturaram momentos do “show particular”, principalmente postados pelas irmãs do jogador e do cantor, Kátia Aveiro e Bruna Santana, respectivamente. No final do evento, como forma de agradecimento, Cristiano Ronaldo presenteou o campo-grandense com um relógio Rolex, avaliado em R$ 500 mil.

Importante ressaltar que, em 2022, Luan Santana foi o artista mais ouvido em Portugal, superando nomes mais conhecidos mundialmente.

