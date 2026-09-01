O aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), registrou forte... Leia na coluna de hoje

Mario Sergio Cortella - Escritor brasileiro
"Quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar”.
FELPUDA
O aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), registrou forte aumento nas denúncias de possíveis irregularidades nas eleições de 2026. Em apenas cinco dias, os registros passaram de 1.103 para 3.468, crescimento de 2.365 ocorrências. Deputados estaduais lideram as denúncias, com 1.245 casos, seguidos por deputados federais, com 1.096. São Paulo aparece na frente entre os estados, com 613 denúncias. O Pardal permite que eleitores comuniquem à Justiça Eleitoral suspeitas de descumprimento das regras da campanha. Vai vendo...
De olho
Candidatos a deputado federal, Rose Modesto (União Brasil) e Marcos Trad (PV) parecem estar aproveitando a campanha deste ano para manter contato com o eleitorado.
Mais
Nos bastidores, os dois são apontados como possíveis candidatos à Prefeitura da Capital em 2028. A eleição para Brasília, dizem, poderá ser só o primeiro capítulo de uma disputa maior.
São Gabriel do Oeste ganhou uma pequena representante de grande causa: Maitê Camargo Oliveira, escolhida simbolicamente como a nova Bebê Prefeita do município. A iniciativa chama atenção para a importância de garantir cuidado, proteção, saúde, educação e direitos às crianças desde os primeiros dias de vida. O título foi entregue no Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira pelo prefeito Leocir Montagna, acompanhado da primeira-dama Cleire Arguelho e por integrantes da administração municipal. Maitê recebeu certificado oficial e um body personalizado com o brasão da prefeitura, enquanto sua família ganhou um kit para os primeiros cuidados com a recém-nascida. Mais do que uma homenagem, a escolha transforma a bebê em símbolo das políticas públicas voltadas à primeira infância.
Plano B
Com a campanha avançando, alguns candidatos a deputado federal começam a fazer contas e descobrir que a matemática eleitoral pode não ser tão generosa quanto imaginavam. Não falta quem considere difícil alcançar o tão desejado pódio e conquistar uma cadeira em Brasília. A esperança, então, passa a ser uma eventual derrota com recompensa: o comando de uma secretaria estadual. Em política, às vezes o plano B já nasce como plano A.
Fartura
Candidatos a deputado federal já somam R$ 982,8 milhões em receitas para as campanhas das eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Desse total, R$ 932 milhões, são recursos públicos, enquanto R$ 50,6 milhões vêm de fontes privadas. O valor supera as receitas destinadas às campanhas para deputado estadual, Senado, governos estaduais e Presidência da República. O Centro-Oeste tem R$ 71 milhões, enquanto a região Sudeste concentra R$ 397 milhões, Esses valores podem mudar no decorrer da campanha.
Cobrança
O MPF entrou com ação para obrigar a União, a ANA e os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso a implantarem o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai. O órgão aponta impactos de projetos da Hidrovia Paraguai-Paraná, incluindo dragagens em 28 pontos críticos. A ação pede plano para instalação do comitê em 60 dias, multa diária de R$ 50 mil e indenização de pelo menos R$ 1 milhão por danos morais coletivos.
ANIVERSARIANTES
- Dra. Cláudia Bossay Assumpção Fassa,
- Dr. Luiz César (Luizito) Anzoategui,
- Mariana Baís Mujica,
- Jean Saliba,
- Amanda Cristina Martins
- da Silva Batista,
- Cláudio Takeshi Iguma,
- Enton Luis Piccinin,
- Arlindo Nardini,
- Teresa Kohatsu,
- Rodrigo Juliace de Araújo,
- Maria do Socorro Alves Cardoso,
- Edson Inacio Guarnieri,
- Julio Kenko Shimabukuro,
- Laerte Gomes da Silva,
- Rosângela Teixeira dos Santos Couto,
- Maria Lucia Alves Melli,
- Ricardo Landi,
- Nilson Paulo Fontana Cordeiro,
- Araldo Caimar Rocha,
- Cláudio Sérgio Guasso,
- Egídio Vilani Comin,
- Dra. Rosania Maria Basegio,
- Orestes Ferreira dos Santos,
- Ana Carolina de Paula,
- Sidney Guerreiro,
- William Henrique Machado,
- Eduardo Nogueira Salazar,
- Marcos Akamine,
- Maria Aparecida Satiro da Silveira,
- Dirceu Bettoni,
- Dr. André Luiz de Souza Grava,
- Alírio José Bacca,
- Filipi Trevisan Simões,
- Gelson Salino de Souza,
- Maria Aparecida de Paiva,
- Rogerio Cardoso,
- Waldecir Monterio da Silva,
- Sueli do Nascimento Silva,
- Ana Carla Massuda de Góes,
- Gilmar Pereira Bejarano,
- Miltro Chaves Corrêa,
- Marinete Martins Guevara de Farias,
- Neudo Ribeiro Campos,
- Bruna Albuquerque Setti,
- Dr. Hussem Khalil Fares,
- Dr. Paulo André Costa Novaes,
- Allan Rupp Filho,
- Thereza Miyeko Nakao Shimizu,
- Patricia Mansano,
- Manoel Frederico Cortez,
- Neido Castilho Filho,
- Gilson Molina Filartiga,
- Carlos de Oliveira Bento,
- Melissa Chaves Miranda,
- Joffre de Araujo,
- Maria de Fátima Vital,
- Carlos Augusto Faria,
- Gladia Rodrigues Cabel,
- Iracy Fernandes Barbosa,
- Isabel Nunes da Cunha,
- Julimar Faria Santiago,
- Frederique Leite Penteado,
- Célia Vaz de Campos Trindade,
- Janete Nagles Faker,
- Aparecida Martins Azevedo,
- Marco Aurélio Perez,
- Priscila Elisa Siqueira Gianini,
- Paulo Sérgio Gondim,
- Wellington Oshiro,
- Dr. Márcio Resende Archanjo,
- Florêncio Amado,
- Catarina Afonso Pereira,
- Inácio da Silva Torres,
- Antônio João de Lima,
- Sebastião Pereira Neves,
- Alexandre Augusto Rezende Lino,
- Cícero Ferro,
- Constâncio Alpirez Silva,
- Júlio Cesar Morais Nantes,
- William Corrêa Lima,
- Maria Heloisa Nantes,
- Nádia Gimenez,
- Maria Aparecida Neves,
- Ivo Carlos Barbosa,
- Zilá Correia,
- Thiago Martins Ferreira,
- Pedro Paulo Gomes,
- Terezinha Vieira Domingos,
- Márcio Pereira Alves,
- Agnes Keppke,
- Rogério Rodrigues Figueiredo,
- Denise Pereira Alves Gomes,
- Renata Gonçalves Pimentel,
- Paulo Sérgio Franco do Amaral,
- Carlos Agostinho Maia Paiva,
- Ana Maria da Cunha Ayub,
- Plinio de Sá Moreira,
- Angélica Nunes Dourado,
- Sandro de Moraes Souza,
- Wagner Higa de Freitas,
- Yone Azambuja Dutra,
- Gilvan Antonio Perin,
- Zeli Ramona Ximenes,
- Luiz Moreira Lima,
- Gladis Maria Pelisari,
- Doris Martt Silveira Nantes,
- Adriana de Matos Monteiro Martins,
- Lilian Roberta Hormung Cardoso de Melo.
Colaborou com Tatyane Gameiro