Seleção de filmes e séries em plataformas digitais, feita pelo "Via Streaming"

Dica da Semana: “Blitz”

Dirigido por Steve McQueen, filme da Apple TV retrata a jornada de uma criança negra de 8 anos que quer voltar para casa durante a Segunda Guerra Mundial

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista implementou uma tática militar que ficou conhecida como Blitkrieg (traduzida para “guerra relâmpago”) e que contribui para as vitórias alemãs no início do conflito. Tal estratégia consistia em coordenar diversos grupamentos militares (infantaria, marinha, aviação e veículos blindados) em um uma série de ataques, abrindo as linhas de defesa inimigas e cercando as tropas adversárias. O filme da Apple TV tem o título de “Blitz” justamente por conta desse contexto histórico, já que tem como pano de fundo os bombardeios sofridos por Londres na Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1940 e 1941.

A história de “Blitz” gira em torno de George (Elliot Heffernan), um menino de 8 anos que é enviado por sua mãe Rita (Saoirse Ronan) para fora de Londres. Junto com outras crianças, o personagem deveria chegar até um local no interior do país, onde pudesse se proteger melhor dos ataques nazistas. Por ter uma ótima relação com a mãe, George não gosta da ideia de ir embora sozinho e acaba dizendo que a odeia quando os dois estão se despedindo na estação de trem. Arrependido durante a viagem, o protagonista decide saltar do vagão e, sozinho, retornar para Londres para poder pedir desculpas a ela.

Assim começa uma perigosa jornada para ambos os personagens. De um lado, uma criança tentando voltar para casa em meio ao caos da guerra e, do outro, uma mãe desesperada tentando encontrar seu filho perdido, enquanto tenta escapar dos bombardeios nazistas. Dirigido por Steve McQueen (vencedor do Oscar por “12 Anos de Escravidão”), o longa se diferencia de outras produções sobre a Segunda Guerra ao representar uma Inglaterra com uma multiplicidade de questões, incluindo raciais, de gênero, de idade e de classe social. Pelos olhos de uma criança que só quer retornar para sua mãe, “Blitz” expõem os absurdos do conflito armado.

Pelas ruas de Esmirna

Novo filme turco de romance chega a Prime Video em 20 de dezembro e conta a história de uma advogada certinha e um músico despreocupado que se unem em uma missão impossível

“Amor a 39 Graus” é uma produção da Amazon Prime - Foto: Divulgação

Assim como o Brasil, a Turquia também tem como um dos pontos fortes de sua produção audiovisual as telenovelas. Com a chegada dos streamings, essas produções tomaram uma proporção mundial, conquistando fãs ao redor do globo. Por isso, não é exatamente uma surpresa que a Amazon Prime Video anuncie a chegada de um filme turco de romance em seu catálogo. O original, cujo título é “Amor a 39 Graus”, será disponibilizado no dia 20 de dezembro e possui um enredo clássico do gênero: duas pessoas completamente diferentes acabam se apaixonando, depois de um tempo não gostando um do outro.

O filme se passa em Esmirna, uma das maiores e mais antigas cidades da Turquia, localizada na costa do Mar Egeu. A região é muito conhecida por seus sítios arqueológicos e efervescência cultural, sendo um dos destinos turísticos mais populares do país. Apesar de toda essa fama, a ambiciosa e bem-sucedida advogada Kumru (Ayça Aysin Turan) parece não ter uma boa impressão da cidade em que nasceu. Porém, quando um cliente importante tem sua audiência de divórcio marcada para Esmirna, Kumru precisa sair de Istambul e se deslocar até a costa, onde irá encontrar com o músico Faith (Furkan And?ç).

Em troca de usar o carro do pai para ir até sua apresentação à noite, o personagem aceita ser o motorista particular de Kumru e ajudá-la a se deslocar pela cidade. Porém, a personalidade oposta dos personagens vai fazer com que essa não seja uma tarefa nada fácil. À medida em que o caso de divórcio se complica, Kumru e Faith precisam lidar com uma série de desafios, que incluem visitar a excêntrica família da advogada e coletar provas de um cônjuge infiel em apenas oito horas. Essa aventura vai fazer com que a vida dos protagonistas mude para sempre.

De volta ao caldeirão mágico

A continuação do sucesso “Feiticeiros de Waverly Place” chega ao Disney Plus no Brasil no dia 20 de dezembro, com dez episódios

“Os Feiticeiros Além de Waverly Place”, nova série da Disney Plus - Foto: Divulgação

Nos anos 2010, diversas séries de comédia da Disney fizeram um sucesso enorme entre o público infantil. Tais produções contavam com nomes promissores da indústria do entretenimento que, alguns anos depois, vieram a se tornar cantoras e atrizes famosas. Um exemplo disso é “Feiticeiros de Waverly Place”, programa estrelado por Selena Gomez que teve quatro temporadas e ficou no ar de 2007 a 2012. A série contava a história de Alex Russo (Gomez) e seus dois irmãos Justin (David Henrie) e Max (Jake T. Austin) que escondiam do mundo o fato de serem feiticeiros em treinamento, ensinados pelo próprio pai Jerry (David DeLuise).

Devido ao grande sucesso da série original e a crescente onda por “spin-offs”, em 2024, a Disney Plus resolveu produzir o original “Os Feiticeiros Além de Waverly Place”. A continuação já foi lançada nos Estados Unidos, porém, sua data de estreia no Brasil foi marcada para o dia 20 de dezembro, quando todos os 10 episódios estarão disponíveis. A série se passa anos mais tarde, com os irmãos Russo já adultos. Depois de um acidente misterioso na Feitiço Tec, uma escola de feiticeiros na qual trabalhava como diretor, Justin decide abandonar a magia e viver uma vida normal, escondendo o seu passado de sua esposa Giada (Mimi Gianopulos) e de seus filhos Roman (Alkaio Thiele) e Milo (Max Matenko).

Porém, um pedido inesperado de Alex pode colocar todo o segredo de Justin em risco. Isso porque a personagem pede para que o irmão aceite ser o professor de Billie (Janice LeAnn Brown), uma jovem feiticeira que, apesar de ser muito poderosa, possui uma personalidade forte e um espírito rebelde. Isso fez com que todos os professores desistissem da menina. Para complicar ainda mais a situação, Billie é a única feiticeira que pode salvar a Humanidade do fim do mundo, segundo uma profecia. Assim, Justin decide reviver seus poderes mágicos e redescobre sua paixão pelo ensino.