Fim de semana reúne literatura, muito teatro e mais

A agenda cultural de Campo Grande promete um fim de semana movimentado, com opções para todos os gostos e idades. A programação reúne lançamentos literários, espetáculos teatrais premiados, teatro musical, eventos de cultura geek, atrações infantis, festas e atividades gratuitas espalhadas por diferentes regiões da Capital.
Entre os destaques estão o lançamento do novo livro do escritor Henrique Pimenta, a passagem do musical “Vital – O Musical dos Paralamas”, a temporada de “A Última Sessão de Freud”, o retorno do Teatro no Bosque e a programação do evento Parada Nerd Pocket.
Confira a seguir as principais atividades do fim de semana.
LITERATURA
A programação do fim de semana começa hoje, às 18h, na Hámor Livraria, com o lançamento de “Atirei Uma Pedrinha na Lagoa Mansidão”, novo livro de contos do escritor Henrique Pimenta, publicado pela editora Mondrongo.
A obra encerra a chamada “trilogia do horror urbano”, em que o autor utiliza humor e ironia para retratar personagens inspirados no cotidiano de Mato Grosso do Sul. O lançamento será mediado pelos escritores Isloany Machado e Flavio Rocha.
Radicado em Campo Grande desde 1995, Henrique Pimenta chega ao sexto livro publicado. Entre seus trabalhos mais conhecidos está “Ele Adora a Desgraça Azul”, vencedor dos prêmios Guavira de Literatura e Leia.
TEATRO
Entre hoje e domingo, o Teatro Glauce Rocha recebe “A Última Sessão de Freud”, espetáculo estrelado por Odilon Wagner e Marcello Airoldi.
Inspirada no texto de Mark St. Germain, a peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e C. S. Lewis para discutir fé, ciência, razão e os dilemas da existência. Após a estreia de hoje haverá um debate gratuito com os atores e especialistas em psicologia e psicanálise. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.
Também seguem hoje as apresentações de “Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter”, montagem da Cia. Ofit que retorna aos palcos do Sesc Teatro Prosa discutindo relações familiares, silêncios e afetos.
O espetáculo integra as comemorações pelos 20 anos da companhia. A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos pelo Sympla.
O Sesc Teatro Prosa também recebe, amanhã, às 16h, o espetáculo “Gran Finalle”, da Cia. Pisando Alto.
A montagem mistura humor, palhaçaria e técnicas circenses para contar a história de um casal de idosos que revive memórias do universo do circo.
A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos pelo Sympla.
TEATRO MUSICAL
Foto: Divulgação
O premiado “Vital - O Musical dos Paralamas” desembarcou em Campo Grande para apresentações no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.
A montagem acompanha a trajetória de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone com apresentação de mais de 30 sucessos da banda, como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Alagados” e “Óculos”.
A estreia em solo sul-mato-grossense ocorreu na noite de ontem, mas ainda há uma sessão hoje às 20h. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.
MÚSICA
Quem prefere música eletrônica pode aproveitar a nova edição da LOVE, festa que acontece amanhã, das 16h à meia-noite, no Parque Laucídio Coelho.
A programação reúne os DJs Diogo Bacchi, Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo em uma proposta que combina house music, pôr do sol e experiências ao ar livre.
Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.
CULTURA GEEK
Foto: Leiliane Assis
A Feira Central recebe até domingo o evento Parada Nerd Pocket, com entrada gratuita.
O evento reúne campeonatos de games, concurso de cosplay, oficinas, palestras, artistas independentes e atrações voltadas ao universo geek.
Entre os destaques estão os dubladores Bruno Sangregório e Luana Stteger, que participam de bate-papo e sessão de autógrafos amanhã.
Também fazem parte da programação campeonatos de Tekken 8, Street Fighter 6, Fatal Fury: City of the Wolves e, pela primeira vez, um torneio oficial de Beyblade X.
PROGRAMAÇÃO INFANTIL
O Shopping Bosque dos Ipês retoma neste domingo o projeto Teatro no Bosque, oferecendo apresentações teatrais e oficinas artísticas gratuitas.
A estreia será com o espetáculo “Canta e Conta: Histórias Divertidas de Animais”, seguido de oficina de desenho ministrada por Rafael Mareco.
As atividades são gratuitas, mas exigem inscrição antecipada pelo Sympla.
SHOPPING
O Shopping Campo Grande preparou uma programação especial para o fim de semana, reunindo atrações para todas as idades.
Entre elas estão os últimos dias da experiência temática de Ladybug e Cat Noir, os parques Yupp Play e Yupp Experience, o Festival Japão-Coreia e a programação do Cinemark, oferecendo opções para famílias que desejam celebrar o Dia dos Pais juntas.