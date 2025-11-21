Fim de semana tem arte urbana, lançamento no cinema e teatro de rua

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Artistas, pesquisadores, articuladores e gestores culturais de vários estados brasileiros participam, desde quarta-feira, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, do 24º Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR), que segue até domingo.

O evento é uma realização da RBTR em parceria com os grupos: Teatro Imaginário Maracangalha, Flor e Espinho, Teatral Grupo de Risco, Circo do Mato, Pisando Alto, Trupior Circo, Casulo e Clandestino, com apoio da Funarte, do Ministério da Cultura, do governo federal, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Setesc, da Rede de Economia Solidária MS, do Comitê de Cultura MS e da vereadora Luiza Ribeiro.

O encontro nacional, realizado anualmente de forma itinerante, é o principal momento de deliberação da RBTR, em que são discutidas as políticas, as ações e as diretrizes que orientam a atuação do movimento em todo o País.

Em Campo Grande, o evento reunirá cerca de 60 articuladoras e articuladores, que participarão de rodas de conversa, plenárias, debates, vivências e apresentações de grupos locais e nacionais.

Entre os temas centrais estão a conjuntura do teatro de rua no Brasil, a formulação de políticas públicas para as artes públicas, a valorização da arte nos espaços abertos e a criação de um programa nacional de apoio e fomento ao teatro de rua.

Confira a programação de espetáculos.

Hoje:

“Leno Quer Nascer Flor” (Núcleo Ás de Paus), de Londrina, às 17h, na Praça Ary Coelho;

“Estorvo” (Grupo Clandestino), de Dourados, às 18h, na Calçada Bia Marques.

Amanhã:

“Lambe Lambe” (Associação Cultural Boi Maracatu – Arco Verde), de Pernambuco, às 17h;

“Turma em Cena – 25 anos” (RJ), às 18h;

“Máscara” (Troupe Teatral Espantalho Arco Verde), de Pernambuco, às 19h.

As três apresentações serão realizadas na Calçada Bia Marques.

Domingo:

“As Pelejas de Aruna na Folia das Sete Estrelas” (Mamulengo Riso Frouxo), de SP, às 11h, na Calçada Bia Marques.

“DANÇA POR CORREIO”

A intervenção urbana “Dança por Correio”, do grupo Zumb.boys (SP), amanhã, às 12h, na esquina da Rua 14 de Julho com a Barão do Rio Branco, é um dos destaques do MS Dance Fest.

Os artistas abordam transeuntes e os convidam a escolher uma carta. O conteúdo permanece em segredo. Apenas as pessoas na apresentação recebem. Esse gesto desencadeia relações, escuta e reflexão.

“A intervenção nasce da ideia de entrega não só de poesia ou dança, mas da construção de experiências com pessoas que talvez nunca tenhamos visto e talvez nunca mais encontremos. Cada apresentação gera histórias únicas, como a vez em que entramos no carro do Sedex e o motorista achou que éramos carteiros de verdade.

São memórias que ampliam o sentido de estar na rua com a dança”, conta Márcio Greyk, diretor do coletivo.

GRAFFITI

A ação “Recicle Arte Urbana” movimenta o Núcleo Comunitário da Vila Nhanhá (Rua do Comércio, nº 149, Vila Nhanhá), amanhã, a partir das 13h.

A proposta é que cada pessoa leve seis latas vazias de spray – das marcas Colorgin ou Arte Urbana – e troque por brindes exclusivos do evento.

Os brindes serão entregues enquanto durarem os estoques. A iniciativa faz parte do 4º Dia do Graffiti – Conhecimento e Movimento.

“A gente vê muito falar sobre COP30, mudanças climáticas, compromissos internacionais. Mas e no nosso dia a dia, na quebrada, o que a gente pode fazer? A ação de reciclagem é nossa forma de colocar o tema em pauta”, provoca o artista San Martinez, idealizador do projeto.

MOSTRA PRETA

A segunda edição da Mostra Preta começa hoje, às 19h, na Casa de Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270), com visita guiada, show de Silveira e programação inclusiva com intérprete de Libras.

Realizado por Lua Maria e Mariane Lopes, o projeto se define como um “quilombo em exposição” e apresenta trabalhos de diversas linguagens – fotografia, instalação, obra sonora, desenho e grafismo.

Ana Karolinna Rodrigues Moraes (Campo Grande), Anderson dos Santos Moura (Furnas do Dionísio), Kaique Andrade (Campo Grande), Sol Terena (Sidrolândia), Thallitha Leal Vilalba de Souza (Campo Grande), Mariana Cabral Nogueira Gonçalves (Campo Grande) e Yasmin Alexandra Camargo de Andrade (Campo Grande) estão entre os artistas que participam da mostra.

Quem também marca presença é Tita Flori, com uma instalação que remete a Basquiat. Raylson Chaves realiza oficina de audiovisual nos dias 26 e 27.

O projeto é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), com gestão dos recursos pela Prefeitura de Campo Grande e apoio via Fundação Municipal de Cultura (Fundac). A iniciativa conta com apoio da Associação Profissional do Audiovisual Negro e TodesPlay.

DOURADOS NO MIS

Desde terça-feira, a mostra “Onde Dourados se Faz Arte” ocupa o Museu da Imagem e do Som (MIS), com obras de Lumar, Gi Brandão, Cristhian Vieira, Kint, João Paulo Martinez, Aline Kuñatai Yvotyju, Treze, Gabriel Leal, Beni Tatua e Tom Kyo, destacando a produção de Dourados, segunda maior cidade do Estado.

Sob a curadoria de Sara Welter, a mostra apresenta pinturas, fotografias, performance, grafite, intervenção urbana, design, arte indígena contemporânea, tatuagem e experimentações híbridas, mostrando que a arte se mantém viva nas margens, becos, aldeias, ruas e ateliês improvisados da cidade.

Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, 3º andar. Hoje, das 8h às 18h; e amanhã, das 8h às 12h.

CINEMA “Homo Argentum”

Com direção de Gastón Duprat e Mariano Cohn, o longa, com Guillermo Francella (foto) no elenco, apresenta 16 histórias bem-humoradas que fazem uma crítica sobre a realidade enfrentada pelo povo argentino na atualidade; em cartaz no Cinemark.

CINEMA “Wicked: Parte 2”

A sequência do blockbuster de 2024, com Ariana Grande e Cynthia Erivo, é a principal estreia desta semana.

TEATRO “Grand Finale”

Moreno Mourão e Fran Corona, da Cia. Pisando Alto, estão em cena no espetáculo circense que mostra um casal de artistas idosos revivendo memórias do picadeiro; grátis via Sympla, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200).

TEATRO DE RUA “Leno Quer Nascer Flor”

O espetáculo do grupo paranaense Núcleo Ás de Paus (PR), hoje, às 17h, na Praça Ary Coelho, integra o 24º Encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua (RBTR), que segue até domingo.

MÚSICA Juliê

Transitando entre o rap, o soul, o samba e o R&B, a cantora apresenta o show “Raiz que Canta”, hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa; grátis via Sympla.

ARTES VISUAIS Mostra Preta

Além de assinar a curadoria ao lado de Mariane Lopes, Lua Maria (foto) é uma das artistas com trabalhos na exposição que está em cartaz na Casa de Cultura.

