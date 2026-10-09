Fim de semana tem "Rock in Gil", Beatles Maníacos e show de mágica para a família

Neste fim de semana, em Campo Grande, a diversão é garantida para todas as idades, com a programação cultural trazendo opções que vão desde shows que rememoram ícones musicais atemporais para os papais e mamães, com “Rock in Gil” e Beatles Maníacos, até uma agenda com show de mágica e palhaçadas.
Entre hoje e domingo, há atrações para o entretenimento de toda a família, com feira e oficinas para os pequenos, já entrando no ritmo do dia das crianças.
“ROCK IN GIL”
Hoje, no Sesc Teatro Prosa, acontece a segunda apresentação da cantora baiana Larissa Luz com o show “Rock In Gil”, um espetáculo gratuito, às 19h, que navega por diversas etapas da carreira musical do ícone da música popular brasileira cocriador do movimento da Tropicália.
Amantes da música ligam de cara Larissa Luz à banda Ara Ketu, da qual foi vocalista. Em carreira solo, acumula uma série de colaborações com ícones da música nacional, transitando desde Adriana Calcanhotto até nomes da nova geração como Pitty e Emicida.
No show, focado principalmente na parte rock da discografia de Gilberto Gil, o público confere novas versões de sucessos como
“Back in Bahia” e “Punk da Periferia” e clássicos como “Palco” e “Barracos” com arranjos reinventados na interpretação da artista. Para esse espetáculo, que tem classificação indicativa de 14 anos, os ingressos podem ser retirados gratuitamente por meio da plataforma Sympla.
DE LIVERPOOL PARA CAMPO GRANDE
Também hoje, no Sesc Camillo Boni, Campo Grande recebe uma apresentação que revive memórias, referências visuais e, claro, a música do popular quarteto de Liverpool com o show da banda Beatles Maníacos.
Projeto fundado há mais de duas décadas, idealizado pelo multi-instrumentista e compositor Jaime Miguel, o Miguelito, em 2002, a Beatles Maníacos busca resgatar os sucessos da carreira do quarteto, incorporando toda a autenticidade visual da icônica banda britânica durante as apresentações.
Com Miguelito na bateria e na voz, a Beatles Maníacos é composta por Eloy Paulucci (guitarra e voz), Daniel Aigner (baixo, gaita e voz), Guilherme Baioni (guitarra, violão e voz) e Ana Gabriella Floriano Santos (teclados e percussão).
Os clássicos da banda prometem animar a noite do Happy Hour Sesc Sabor & Arte, com entrada gratuita e opções de pratos selecionados, bebidas e porções, a partir das 18h.
CIRCO PARA A FAMÍLIA
Amanhã há programação para aproveitar com toda a família, com mágicas e trapalhadas circenses em um show voltado para o público infantil, mas que promete agradar a todas as idades.
“Xico e Mixirica em Truques e Trapalhadas” é um espetáculo de surpresas para o público, ou melhor, de tentativas, já que nem sempre as coisas saem conforme o esperado.
A trupe mostra justamente que, por meio dos erros e tentativas, muitas vezes atrapalhadas, é possível construir brincadeiras marcantes.
Com elementos circenses e mágica, o espetáculo mostra que a diversão também pode nascer daquela tentativa que muitas vezes dá errado.
Desse jeito, o público se torna parte das descobertas dessa dupla, que promete animar amanhã, no Sesc Teatro Prosa, a partir das 16h. Para o espetáculo, que é gratuito, é necessário retirar os ingressos na plataforma Sympla.
OFICINAS INFANTIS
Para já entrar no dia das crianças, neste fim de semana, há ainda uma programação inteira focada na infância, com atividades programadas para amanhã e segunda-feira, em celebração da data especial dedicada aos pequenos.
Voltado para crianças entre 3 e 12 anos, o evento Arte e Diversão traz dois dias de atrações, que acontecem na sala 115 do primeiro piso do Pátio Central Shopping.
Amanhã, a programação traz uma oficina de slime, que se estende das 12h até as 16h, em um evento que é gratuito, mas tem vagas limitadas.
Amanhã também acontece uma oficina de pintura criativa de ecobags, com duas horas a mais de duração, das 11h até as 17h. Importante frisar que as vagas são limitadas e garantidas por ordem de chegada.
Essa oficina de pintura criativa de ecobags se repete no Dia das Crianças, na segunda-feira, tendo início às 10h e se estendendo até as 16h.
DIA DAS CRIANÇAS
Para o Dia das Crianças há ainda uma versão especial da Feira Sementes Criativas, que teve sua terceira edição que aconteceria em setembro cancelada e volta nesta segunda-feira com muitas atrações, na praça do Jardim Colibri II.
Feira de cultura e economia criativa, o evento especial para as crianças, que acontece das 17h até as 22h, terá duas horas de brinquedos gratuitos, além de apresentação circense, música e espaço de praça de alimentação.
MÚSICA
Depois de promover um verdadeiro circuito com concertos didáticos e atividades educativas pelas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) da Capital, o projeto batizado de Entre o Rural e o Urbano: Música e Poesia nas Canções de Almir Sater e Chico Buarque traz uma última apresentação, em encerramento que acontece no começo da próxima semana.
Criada para aproximar as novas gerações de crianças e adolescentes da música brasileira, a iniciativa amplia o acesso à cultura e leva arte, literatura e educação para escolas das regiões rurais e urbana, focada naqueles bairros classificados como de maior vulnerabilidade socioeconômica em Campo Grande.
Nesse show, o público acompanha releituras que passam pelas obras do prata da casa Almir Sater até chegar a Chico Buarque, um espetáculo interpretado pelo violinista doutor em Música Marcelo Fernandes.
Considerado um dos principais solistas brasileiros contemporâneos, ele conta com participação da regente doutora em Regência Ana Lúcia Gaborim.