Foo Fighters e Pitty tocam neste sábado no The Town; como assistir de casa

Após uma pausa de um dia, o The Town retorna sua programação neste sábado (9) com os shows da banda Foo Fighters e da cantora Pitty como os principais destaques.

Os americanos fazem sua primeira apresentação em São Paulo após a morte do baterista Taylor Hawkins por overdose durante a passagem do grupo pela Colômbia, em março do ano passado.

Já a roqueira baiana apresenta o repertório do show "ACNXX", com o qual vem rodando o país para celebrar os 20 anos de seu disco de estreia, "Admirável Chip Novo". O espetáculo contará com a participação da Nova Orquestra, formada majoritariamente por mulheres.

Foo Fighters e Pitty se apresentam no palco Skyline, que conta ainda com o retorno da Garbage e a banda Yeah Yeah Yeahs numa noite dedicada ao rock.

Já o palco The One recebe o show das bandas Detonautas, Barão Vermelho com a participação de Samuel Rosa, Terno o Rei com Mahmud e Fernanda Takai como convidadas e, para encerrar a noite, as britânicas do Wet Leg.

Outro destaque é o show da São Paulo Big Band, que recebe as cantoras Vanessa Moreno e Ana Cañas, seguido do show do bandolinista Hamilton de Holanda. O guitarrista e pianista americano Stanley Jordan, que tocou na quinta-feira, repete a performance, fechando a noite do palco São Paulo Square.

Como assistir aos shows do The Town de casa

Os shows do festival serão transmitidos ao vivo no Globoplay, no Canal Bis e no Multishow. No Multishow, serão transmitido as apresentações do Skyline e do The One a partir das 14h45. Já no Canal Bis, o palco New Dance Order será exibido a partir das 19h45.

Veja a programação completa deste sábado

Palco Skyline

16h05 - Pitty

18h15 - Garbage

20h25 - Yeah Yeah Yeahs

23h - Foo Fighters

Palco The One

15h - Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

17h10 - Detonautas

19h20 - Barão Vermelho convida Samuel Rosa

21h45 - Wet Leg

Palco Factory

16h - Grag Queen

18h - Mc Dricka

20h - Yunk Vino

22h - MC Don Juan

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

18h30 - Hamilton de Holanda

20h30 - Stanley Jordan

Palco New Dance Order

15h05 - Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

16h35 - Aerea Live

18h05 - Renato Cohen Live

19h50 - Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

21h25 - Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

23h30 - Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz