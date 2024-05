Frente fria chegou? 4 Receitas deliciosas para fazer em casa no frio

Com a chegada do inverno, nada melhor do que se aquecer com comidas caseiras e saborosas. Se você está em busca de receitas fáceis e reconfortantes para fazer em casa no frio, você está no lugar certo. Confira estas sugestões incríveis que vão aquecer seu corpo e alma.

1. Chocolate Quente Cremoso

Ingredientes:

500 ml de leite

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chocolate meio amargo picado

2 colheres de sopa de açúcar

Chantilly e canela para decorar

Modo de Preparo:

Em uma panela, misture o leite, o cacau em pó e o amido de milho.

Leve ao fogo médio, mexendo sempre até começar a engrossar.

Adicione o chocolate meio amargo e o açúcar, mexendo até derreter completamente.

Sirva em canecas e decore com chantilly e uma pitada de canela.

2. Sopa de Legumes

Ingredientes:

2 cenouras

2 batatas

1 chuchu

1 abobrinha

1 cebola

2 dentes de alho

1 litro de caldo de legumes

Sal e pimenta a gosto

Azeite de oliva

Modo de Preparo:

Descasque e corte os legumes em pedaços pequenos.

Em uma panela grande, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar.

Adicione os legumes e o caldo de legumes.

Cozinhe em fogo médio até que os legumes estejam macios.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

Se desejar, bata no liquidificador para uma textura mais cremosa.

3. Risoto de Funghi

Ingredientes:

1 xícara de arroz arbóreo

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de vinho branco seco

1 litro de caldo de legumes

1 xícara de funghi seco

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo:

Hidrate o funghi em água quente por 20 minutos, escorra e reserve a água.

Em uma panela, refogue a cebola e o alho na manteiga até ficarem transparentes.

Adicione o arroz arbóreo e refogue por alguns minutos.

Acrescente o vinho branco e mexa até evaporar.

Adicione o funghi e, aos poucos, vá colocando o caldo de legumes e a água do funghi, sempre mexendo.

Quando o arroz estiver al dente, adicione o queijo parmesão e misture bem.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

4. Fondue de Queijo

Ingredientes:

250 g de queijo gruyère

250 g de queijo emmental

1 dente de alho

1 xícara de vinho branco seco

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Pão italiano em cubos

Modo de Preparo:

Esfregue o dente de alho no fundo da panela de fondue.

Adicione o vinho branco e o suco de limão e aqueça em fogo médio.

Adicione os queijos ralados aos poucos, mexendo constantemente.

Dissolva o amido de milho na água e adicione à mistura de queijo, mexendo até engrossar.

Sirva com cubos de pão italiano.

Conclusão

Essas receitas são perfeitas para aquecer suas noites frias de inverno. Experimente cada uma delas e descubra seus novos pratos favoritos. Para mais dicas de culinária e receitas deliciosas, continue nos acompanhando!