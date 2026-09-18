Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Em campanha política, vale quase tudo por um minuto de glória nas redes... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (18)

Ester Figueiredo

18/09/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Victor Hugo - Escritor francês

"Seja como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem-os ceder, mas cantam! Eles sabem que possuem asas”.

FELPUDA

Em campanha política, vale quase tudo por um minuto de glória nas redes sociais, até mesmo transformar promessa de campanha em motivo de baixaria. Foi o que aconteceu entre duas candidatas. Uma delas tentou protagonizar troca de farpas em busca de holofotes e, claro, votos. A reação da outra foi responder calmamente, mantendo exemplar postura. Assim, quem provocou o embate acabou vendo o tiro sair pela culatra. A tão esperada repercussão não veio, resultando em muito barulho e pouco holofote. Aí nenhum eco foi notado e a barraqueira de plantão ficou frustrada que só.

Quem diria?

A ministra Cármen Lúcia (STF) pediu desculpas ao país por não ter conseguido ajudar a conter a crise institucional na Corte, marcada por denúncias públicas entre ministros, um dos momentos mais delicados da história recente do tribunal. Ela expressou constrangimento e tristeza.

Mais

Lamentou o fato de o país estar mais atento às disputas internas do STF do que às escolhas eleitorais. Segundo a ministra,o que gerou “intranquilidade” e “mal-estar cívico”.  Certamente não foi só ela que se sentiu assim, mas a maioria da população brasileira. Lamentável, mesmo!

Marcos Henrique Derzi Wasilewski com a amiga Luciana Barros Marcos Henrique Derzi Wasilewski com a amiga Luciana Barros - Foto: Wagner Guimarães

 

Cris CarpenedoCris Carpenedo - Foto: Arquivo Pessoal

“Pobrinha”

Por todos os lugares, a reclamação geral é que a eleição de 2026 está sendo uma das mais “pobres” dos últimos anos. Dindin mesmo, só do fundo partidário, e ainda assim, ele está chegando, digamos, devidamente contado.  A campanha eleitoral magra tem deixado muita gente frustrada, e existem candidatos que estão economizando até a sola do sapato, andando muito pouco, sem pedir votos e só “cumprindo tabela”. É grave a crise!

Assim, ó...

Desde o início do ano, a prefeita Adriane Lopes (PP) e o seu marido deputado Lídio Lopes (Avante), tem fortalecido a aproximação com o deputado federal Vander Loubet (PT). Foi ele quem levou a prefeita ao ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e articulou o reconhecimento do pedido de emergência  para Campo Grande, devido ao temporal que destelhou casas, escolas, a Esplanada Ferroviária, e deixou famílias desabrigadas. 

Críticas

O Departamento de Estado dos EUA divulgou um relatório assinado pelo presidente Donald Trump avaliando o combate global a cartéis de drogas. O documento critica o governo brasileiro por não enfrentar o PCC e o Comando Vermelho, organizações que os EUA classificam como “terroristas estrangeiras”, acusando o Brasil de ter se tornado um centro do fluxo global de cocaína. Em contraste, o relatório elogia governos de direita  latino-americanos alinhados aos EUA, que estariam tomando medidas mais firmes contra o narcotráfico. Mal, mal...

ANIVERSARIANTES 

  • Maria Eduarda Pedrossian 
  • Faria Gatti, 
  • Dr. Fernando Mauro Moreira Marinho, 
  • Dra. Carolina Rebello Hilgert, 
  • Caio de Pádua Machado,
  • Norma Suely Freitas Barbosa,
  • Eduardo Elias Seba,  
  • Walter Ferreira Cruz,
  • Jeronymo Almeida Muniz, 
  • Josivan Lourenço Pereira,
  • Gutemberg (Guy) Judson Salgado Machado,
  • Maria Aparecida Vieira,
  • Karollyne Aparecida Castoldi Brotto,
  • José Soares Ribeiro,
  • Edson Luiz de David, 
  • Ivan Carlos do Prado Polidoro,
  • Veronica Daúde Monaco, 
  • Neyre Moraes Barbosa,
  • Regis Domingos Peruzzo,
  • Dulce Pandin,
  • Dr. Antônio Gentil Neto, 
  • Dr. Carlos Alberto Langassner, 
  • Alessandra Pereira Terra Costa, 
  • Maria Nilene Badeca da Costa,
  • Rodrigo Alejandro Serrada Benevides,
  • Laura Cristina Moura Savioli,
  • Dirce Estsuko Miyahara Lara,
  • Archimedes Francisco Delgado, 
  • Cleuza Pereira Duarte Bicglia,
  • Juarez Canhete Costa,
  • Kuniko Kamimura,
  • Taylise Romero Balbino,
  • Isabel Maria Munari,
  • Priscila Menezes Rodrigues Baziliche, 
  • Adela Garcia Rocha,
  • Carlos Roberto Takayassu,
  • Maria de Lourdes Lino Menezes,
  • Jeomeire da Silva Valdez,
  • Ciro de Melo Neto, 
  • Olga Luiza de Campos Soares,
  • Ana Maria Kemp Falcon, 
  • Eneida Cangussu Soares, 
  • Nelson Alves Filho,
  • Eronilde Nunes Rodrigues,
  • Fatima Maria Nunes Rosa,
  • Antonieta Ferreira,
  • Adelaide Pereira Andrade,
  • Dayla Granero,
  • Marlene Terezinha Mourão,
  • Leonete Espírito Santo,
  • Aikel Nakazato,
  • Leomir Albuquerque Cândia,
  • Vânia Maria de Souza Rosa,
  • Marizete Pereira de Souza,
  • Cleuza Flôres Taborda,
  • Marta Marques Petrônio,
  • Isis Pereira de Oliveira,
  • Joaquim Lopes de Oliveira,
  • Maria de Lourdes de Souza,
  • Neide Cristina Soares Lima,
  • Miguel Afonso de Almeida,
  • José Carlos Meneses Alves,
  • Humberto da Costa,
  • Uilson da Silva Torres,
  • Maria Cristina de Souza Desiderio, 
  • Carlos Wilson Tavares,
  • Aldeir Moreno Filho,
  • José Antônio Lopes,
  • Aparecido Vieira da Silva,
  • Eunice Silva Santos,
  • Fábio Moreira Carneiro,
  • José Cruz Solles Neto,
  • Milton Costa Farias,
  • Ramão Renato Garcia,
  • Iran Motti da Silva,
  • Marco Antonio Duarte Cazzolato,
  • André Louis Pires Bastos,
  • Maria Celina Abdala,
  • Ivone de Jesus Souza,
  • Mauricio de Paula Jacinto,
  • Nilza da Silva Cabalheiro,
  • Dr. Amauri Ferreira de Oliveira,
  • Elizete Cardoso,
  • Judiclei Lopes Alonso,
  • Anderson Luiz Paim,
  • Paulo Roberto Rodrigues da Silva Santos, 
  • Dr. Joel Miyahira, 
  • Álvaro Alves Lorentz,
  • Veraluce de Souza Pereira,
  • Luiz Quirino de Oliveira,
  • Maria Alves Siqueira Neves,
  • Adolfo Wagner Areco Gonzales,
  • Alexandre Duarte Esposito,        
  • Dr. Luiz Carlos Areco,
  • Heraldo Bojikian,   
  • Antonio Annibelli Neto,
  • Antonio Rosário Migliorini,
  • Fernando Henrique Luchetti Rodrigues,
  • Humberto Chelotti Gonçalves,
  • Laerte José Prietto,
  • Maria Cecília Ferreira Abdo,
  • Manuelle Senra Colla,
  • Rosa Nadime Saueia,
  • Marcelo Salles Munerato,
  • Ayres Cândido de Paula Neto.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

A história de que voluntários estão aderindo espontaneamente às campanhas... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (17)

17/09/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Umberto Eco - Escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

FELPUDA

A história de que voluntários estão aderindo espontaneamente às campanhas, como alguns   candidatos vêm anunciando, está sendo recebida com certo ceticismo por quem conhece os bastidores eleitorais. Afinal, não parece muito razoável imaginar alguém gastando horas do seu dia, enfrentando sol, cansaço e até riscos nas ruas apenas por entusiasmo político. No mundo real, dizem os mais experientes, geralmente sempre existe alguma forma de compensação. “Menos, menos!” Dizem os mais experientes. Afinal...

DiálogoFoto: Divulgação - UFMS

As casas de madeira que marcaram a ocupação de Naviraí nas décadas de 1960 e 1970 estão no centro de uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. O projeto Casas de madeira de Naviraí: ocorrências, conservação e memória reúne professores e estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo daquela cidade. Coordenada pelos professores Ricardo Bitencourt e Camila Amaro, a pesquisa surgiu a partir dos levantamentos realizados por estudantes da disciplina Ateliê de Projeto Integrado 5, em 2023 e 2025. Todas as edificações identificadas estão concentradas no octógono central de Naviraí, área correspondente ao núcleo original da cidade. A distribuição dos imóveis também permitiu compreender que esse setor urbano já abrigou um número significativamente maior de casas de madeira. Segundo os pesquisadores, os dados revelam acelerado processo de descaracterização dessas construções e reforçam a fragilidade desse patrimônio diante da inexistência de políticas públicas específicas para sua preservação. Os resultados mostram um cenário que inspira atenção. Das 229 casas identificadas, apenas 27 apresentam estado muito bom de conservação. Outras 166 estão em condição intermediária, enquanto 36 já apresentam estado ruim. A pesquisa segue em andamento com a sistematização dos dados coletados, ampliação do acervo documental e levantamento de registros históricos junto à Fundação de Cultura de Naviraí.  A equipe também trabalha na consolidação das análises para elaboração de um artigo científico e do relatório final da pesquisa.

DiálogoMariana Cervan e Dalva Cervan - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Patricia Salvador - Foto: Arquivo Pessoal

De olho

Em 2030 haverá apenas uma vaga em disputa para o Senado, além da eleição para governador, e a classe política já começou a mirar essas cadeiras. Não há, entre os mais atentos do meio político, quem esteja tratando eleição deste ano com ingenuidade suficiente para ignorar o futuro. Os movimentos atuais já são avaliados também pela repercussão que poderão ter quatro anos depois. Nomes e  alianças de agora podem pesar na composição das próximas disputas. A sucessão começa muito antes de a urna ser aberta.

Antes tarde...

Chama atenção o fato de o presidente Lula só ter endurecido o discurso contra as casas de apostas agora, porque o endividamento e a dependência em jogos de apostas já vinham sendo denunciados há pelo menos dois anos, período que coincide com o seu mandato. 

Do que nunca!

A pergunta que fica é: por que o governo não agiu antes, quando o cenário de vulnerabilidade financeira de milhões de brasileiros já era evidente? Agora, em plena campanha da reeleição, o presidente foi às redes sociais afirmar: “Bets não é jogo. É indução ao vício. O Estado brasileiro não vai fechar os olhos para o sofrimento dessas pessoas e de suas famílias. Estamos tomando decisões e, em breve, vamos anunciar novas medidas para enfrentar esse problema e proteger o povo brasileiro.” Então, tá! Como diria vovó: “Depois da porta arrombada, não adianta colocar fechadura”.

ANIVERSARIANTES 

  • Rames Nassar Tebet, 
  • Viviane Carnevali Ortiz, 
  • Rodrigo Nassar Tebet,
  • Ingrid Sibele Brandemburg Stephanini, 
  • Dijan de Barros Rosa, 
  • Daniel Godinho de Oliveira, 
  • Helena Bitancourt Gianotti,
  • Jader Cardoso da Silva,
  • Maria de Lourdes Silva Silveira,
  • Antonio Carneiro de Souza,
  • Jane Valeria dos Santos,
  • Renato Cândido Viana,
  • José Gonçalves da Silva,
  • Anderson Eveste da Silva Dias,
  • Renato Rodrigues Gualberto,
  • Laura Karollinny Silva Lima,
  • Paulo Cézar Pacheco da Silva,
  • Naymi Salles Fernandes Silva Tôrres,
  • Marciano Tôrres Farias, 
  • Clovis Santos da Silva,
  • Luiza Pitthan,
  • Eduardo Folley Coelho, 
  • Fernando José de Paula Noronha,
  • Cristina Vega Higa,
  • Dr. Hideyasu Sakihama,
  • Anna Claudia Jorge Amaral,
  • Joaci Nonato Rezende, 
  • Ana Lúcia da Silva Tavares Costa, 
  • José Carlos Vinha, 
  • João Parroni Maria,
  • Fabiano Ribeiro Rodrigues,
  • Luis André Pasqualotto,
  • Giovana Oliva,
  • Clair do Valle Júnior,
  • Eduardo Rosalvo Costa,
  • Riovaldo Pires Martins,
  • Iracilda Ferreira dos Santos Oliveira,
  • Tatiana Jafar,
  • Rubens Dantas de Souza,
  • Estevão Gabriel da Silva,
  • Virginia de Toledo Câmara Neder,
  • José Pinto de Almeida,
  • Leonardo Simioli Gutierres,
  • Thiago Biscaya de Souza,
  • Dr. Moisés Jajah Nogueira, 
  • Irene Maria Almeida Reis,
  • Leopoldo Mendes Chacha,
  • Edwino Raimundo Schultz,
  • Juarez Jorge Budib,
  • Marlene Martins de Souza,
  • Kátia Regina Martins de Souza,
  • Ivan Marques,
  • Maria Lúcia Fonseca Nunes,
  • Dr. Leonardo Rodrigues Resende, 
  • Lucila Ribeiro Alcântara,
  • Alberto Youssef Filho,
  • Afrânio de Oliveira Thomaz,
  • Valderez Oliveira,
  • Idalina Balbino de Oliveira,
  • José Soares Chagas,
  • Arley Martins Luscura,
  • David Ferreira de Freitas,
  • Alda Rodrigues Dornele Abdo,
  • Fernando Ferreira,
  • Maria Elenice de Oliveira,
  • Liel Brum Jacques,
  • Teodoro Cândido de Oliveira Júnior,
  • Maria Lúcia Mansour Echeverria,
  • Anésia Hiane Yamaura,
  • Denivaldo Tavares de Lima,
  • Elisa Bernades Altounian,
  • Evando Silveira Alves,
  • Gilberto Antonio Mosena,
  • Marcos Hiroshi Inoue,
  • Luzia Pereira de Almeida,
  • Wagner Neroni,
  • Jaqueline Wink Soligo,
  • Airton Rossato,
  • Maria Inês Escobar,
  • Pedro Rodrigues das Neves,
  • Maria Lúcia de Fátima Oliveira,
  • Elenir Alves Pinto,
  • Jaqueline Ferreira dos Santos,
  • Sidney Kock,
  • Dr. Augusto Ken Sakihama, 
  • Aécio Luna de Alencar,
  • Claudiney Serrou dos Santos,
  • Flávio Augusto de Melo, 
  • Luiz Theodoro Bassani,            
  • Danuza Sant’ana Salvadori Mochi,
  • Wagner Leão do Carmo, 
  • Ademir do Espirito Mansilha, 
  • Eugênio Rafael Rouledo Moretti,
  • Ana Paula Ascenço de Araújo,      
  • Nilo Ferreira da Silva,
  • Hélia Taemi Hirokawa de Lima,
  • Fernando Orempuller Pulchério,
  • Dr. Hiran Sebastião Meneghelli Filho,
  • Paulo Renato Kovalski,
  • Júlio Francisco Janeiro Negrello,
  • Luceimar Souza Schroder Rosa,
  • Maria Cláudia Gelio Matarezi Martins Batista,
  • Glaucia Marques Mariani,
  • Lenita dos Santos Terra,
  • Ana Paula Bittencourt Ibe,
  • Maria Lúcia Espicaski,
  • Rosângela Lieko Kato,
  • Wilson Saenz Surita Junior.

Colaborou com Tatyane Gameiro

cinema

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Filme foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma vaga entre os indicados a Melhor Filme Internacional

16/09/2026 15h00

Compartilhar
Lázaro Ramos e Yuri Gomes em cena de 'Feito Pipa'

Lázaro Ramos e Yuri Gomes em cena de 'Feito Pipa' Foto: Jamille Queiroz / Divulgação

Continue Lendo...

O filme Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton, foi escolhido nesta quarta-feira, 16, para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema.

O longa foi selecionado por uma comissão formada exclusivamente por membros da Academia e disputou a indicação com outras 14 produções.

Na semana passada, Feito Pipa avançou para o segundo turno da votação ao lado de 100 Dias, de Carlos Saldanha; A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai; A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo; Nosso Segredo, de Grace Passô; e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins.

Segundo Clélia Bessa, presidente da Comissão de Seleção, o filme apresenta uma história com alcance universal e, ao mesmo tempo, elementos ligados à identidade brasileira.

“O filme Feito Pipa, de Allan Deberton, tem uma narrativa sensível que comunica universalmente e, ao mesmo tempo, traz uma forte identidade brasileira a partir de uma cidade do interior do Ceará. É sobre a família, a cumplicidade entre avó e neto, infância, finitude e já foi premiado em festivais internacionais importantes”, afirmou.

Quando Feito Pipa estreia?

O filme chega aos cinemas brasileiros em 5 de novembro, com distribuição da Paris Filmes.

A cerimônia do Oscar 2027 está marcada para 14 de março de 2027. A indicação brasileira ainda precisa avançar pelas etapas de seleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas até a definição dos indicados à categoria de Melhor Filme Internacional.

História de avó e neto

Feito Pipa acompanha Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino que gosta de futebol e dança e vive com a avó Dilma, personagem de Teca Pereira, no sertão do Ceará.

Criado pela avó de forma livre e afetuosa, o garoto precisa lidar com a possibilidade de deixar a vida que conhece para morar com o pai, Batista, vivido por Lázaro Ramos.

O filme é produzido pela Deberton Filmes e Biônica Filmes e conta ainda com Carlos Francisco, de O Agente Secreto, e Georgina Castro, de O Céu de Suely, no elenco. A produção também apresenta as crianças Luan Vasconcelos, Beatriz Carwile, Nathyel Martins, Manuela Paulino, Pablo Vinícios e Enzo Uejo.

Filme acumula prêmios internacionais

A escolha para representar o Brasil no Oscar acontece após uma sequência de reconhecimentos em festivais. Feito Pipa teve a première mundial em fevereiro, durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde recebeu o Urso de Cristal de Melhor Filme, concedido pelo Júri Jovem, e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus.

Em agosto, no Festival de Cinema de Gramado, o longa recebeu quatro Kikitos: Melhor Direção para Allan Deberton, Melhor Atriz para Teca Pereira, Melhor Ator Coadjuvante para Lázaro Ramos e Melhor Filme pelo Júri Popular. Yuri Gomes também recebeu uma Menção Honrosa.

A produção passou ainda pelo Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, na Colômbia, onde Yuri Gomes venceu o prêmio de Melhor Interpretação na mostra competitiva Cine de los Barrios.

No Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, Feito Pipa recebeu o Prêmio Maguey de Melhor Filme. Teca Pereira e Yuri Gomes também foram reconhecidos com o Prêmio Maguey de Melhor Interpretação.

O longa ainda tem exibições previstas no Giffoni Film Festival, na Itália; no Frameline, em São Francisco, nos Estados Unidos; e no Shanghai International Film Festival, na China.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3781, de quarta-feira (16/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3781, de quarta-feira (16/09): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3782, quinta-feira (17/09)
LOTERIA

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3782, quinta-feira (17/09)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7120, quinta-feira (17/09)
LOTERIA

/ 5 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7120, quinta-feira (17/09)

4

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas
PROJETO SUCURIÚ

/ 2 dias

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas

5

Incra dá últimos passos para assentar 300 famílias em fazenda de MS
ASSENTAMENTO

/ 12 horas

Incra dá últimos passos para assentar 300 famílias em fazenda de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 2 dias

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 10/09/2026

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?