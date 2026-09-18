Em campanha política, vale quase tudo por um minuto de glória nas redes... Leia na coluna de hoje

Victor Hugo - Escritor francês
"Seja como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem-os ceder, mas cantam! Eles sabem que possuem asas”.
FELPUDA
Em campanha política, vale quase tudo por um minuto de glória nas redes sociais, até mesmo transformar promessa de campanha em motivo de baixaria. Foi o que aconteceu entre duas candidatas. Uma delas tentou protagonizar troca de farpas em busca de holofotes e, claro, votos. A reação da outra foi responder calmamente, mantendo exemplar postura. Assim, quem provocou o embate acabou vendo o tiro sair pela culatra. A tão esperada repercussão não veio, resultando em muito barulho e pouco holofote. Aí nenhum eco foi notado e a barraqueira de plantão ficou frustrada que só.
Quem diria?
A ministra Cármen Lúcia (STF) pediu desculpas ao país por não ter conseguido ajudar a conter a crise institucional na Corte, marcada por denúncias públicas entre ministros, um dos momentos mais delicados da história recente do tribunal. Ela expressou constrangimento e tristeza.
Mais
Lamentou o fato de o país estar mais atento às disputas internas do STF do que às escolhas eleitorais. Segundo a ministra,o que gerou “intranquilidade” e “mal-estar cívico”. Certamente não foi só ela que se sentiu assim, mas a maioria da população brasileira. Lamentável, mesmo!
“Pobrinha”
Por todos os lugares, a reclamação geral é que a eleição de 2026 está sendo uma das mais “pobres” dos últimos anos. Dindin mesmo, só do fundo partidário, e ainda assim, ele está chegando, digamos, devidamente contado. A campanha eleitoral magra tem deixado muita gente frustrada, e existem candidatos que estão economizando até a sola do sapato, andando muito pouco, sem pedir votos e só “cumprindo tabela”. É grave a crise!
Assim, ó...
Desde o início do ano, a prefeita Adriane Lopes (PP) e o seu marido deputado Lídio Lopes (Avante), tem fortalecido a aproximação com o deputado federal Vander Loubet (PT). Foi ele quem levou a prefeita ao ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e articulou o reconhecimento do pedido de emergência para Campo Grande, devido ao temporal que destelhou casas, escolas, a Esplanada Ferroviária, e deixou famílias desabrigadas.
Críticas
O Departamento de Estado dos EUA divulgou um relatório assinado pelo presidente Donald Trump avaliando o combate global a cartéis de drogas. O documento critica o governo brasileiro por não enfrentar o PCC e o Comando Vermelho, organizações que os EUA classificam como “terroristas estrangeiras”, acusando o Brasil de ter se tornado um centro do fluxo global de cocaína. Em contraste, o relatório elogia governos de direita latino-americanos alinhados aos EUA, que estariam tomando medidas mais firmes contra o narcotráfico. Mal, mal...
ANIVERSARIANTES
- Maria Eduarda Pedrossian
- Faria Gatti,
- Dr. Fernando Mauro Moreira Marinho,
- Dra. Carolina Rebello Hilgert,
- Caio de Pádua Machado,
- Norma Suely Freitas Barbosa,
- Eduardo Elias Seba,
- Walter Ferreira Cruz,
- Jeronymo Almeida Muniz,
- Josivan Lourenço Pereira,
- Gutemberg (Guy) Judson Salgado Machado,
- Maria Aparecida Vieira,
- Karollyne Aparecida Castoldi Brotto,
- José Soares Ribeiro,
- Edson Luiz de David,
- Ivan Carlos do Prado Polidoro,
- Veronica Daúde Monaco,
- Neyre Moraes Barbosa,
- Regis Domingos Peruzzo,
- Dulce Pandin,
- Dr. Antônio Gentil Neto,
- Dr. Carlos Alberto Langassner,
- Alessandra Pereira Terra Costa,
- Maria Nilene Badeca da Costa,
- Rodrigo Alejandro Serrada Benevides,
- Laura Cristina Moura Savioli,
- Dirce Estsuko Miyahara Lara,
- Archimedes Francisco Delgado,
- Cleuza Pereira Duarte Bicglia,
- Juarez Canhete Costa,
- Kuniko Kamimura,
- Taylise Romero Balbino,
- Isabel Maria Munari,
- Priscila Menezes Rodrigues Baziliche,
- Adela Garcia Rocha,
- Carlos Roberto Takayassu,
- Maria de Lourdes Lino Menezes,
- Jeomeire da Silva Valdez,
- Ciro de Melo Neto,
- Olga Luiza de Campos Soares,
- Ana Maria Kemp Falcon,
- Eneida Cangussu Soares,
- Nelson Alves Filho,
- Eronilde Nunes Rodrigues,
- Fatima Maria Nunes Rosa,
- Antonieta Ferreira,
- Adelaide Pereira Andrade,
- Dayla Granero,
- Marlene Terezinha Mourão,
- Leonete Espírito Santo,
- Aikel Nakazato,
- Leomir Albuquerque Cândia,
- Vânia Maria de Souza Rosa,
- Marizete Pereira de Souza,
- Cleuza Flôres Taborda,
- Marta Marques Petrônio,
- Isis Pereira de Oliveira,
- Joaquim Lopes de Oliveira,
- Maria de Lourdes de Souza,
- Neide Cristina Soares Lima,
- Miguel Afonso de Almeida,
- José Carlos Meneses Alves,
- Humberto da Costa,
- Uilson da Silva Torres,
- Maria Cristina de Souza Desiderio,
- Carlos Wilson Tavares,
- Aldeir Moreno Filho,
- José Antônio Lopes,
- Aparecido Vieira da Silva,
- Eunice Silva Santos,
- Fábio Moreira Carneiro,
- José Cruz Solles Neto,
- Milton Costa Farias,
- Ramão Renato Garcia,
- Iran Motti da Silva,
- Marco Antonio Duarte Cazzolato,
- André Louis Pires Bastos,
- Maria Celina Abdala,
- Ivone de Jesus Souza,
- Mauricio de Paula Jacinto,
- Nilza da Silva Cabalheiro,
- Dr. Amauri Ferreira de Oliveira,
- Elizete Cardoso,
- Judiclei Lopes Alonso,
- Anderson Luiz Paim,
- Paulo Roberto Rodrigues da Silva Santos,
- Dr. Joel Miyahira,
- Álvaro Alves Lorentz,
- Veraluce de Souza Pereira,
- Luiz Quirino de Oliveira,
- Maria Alves Siqueira Neves,
- Adolfo Wagner Areco Gonzales,
- Alexandre Duarte Esposito,
- Dr. Luiz Carlos Areco,
- Heraldo Bojikian,
- Antonio Annibelli Neto,
- Antonio Rosário Migliorini,
- Fernando Henrique Luchetti Rodrigues,
- Humberto Chelotti Gonçalves,
- Laerte José Prietto,
- Maria Cecília Ferreira Abdo,
- Manuelle Senra Colla,
- Rosa Nadime Saueia,
- Marcelo Salles Munerato,
- Ayres Cândido de Paula Neto.
Colaborou com Tatyane Gameiro