CHOPE ARTESANAL

Uma maratona de degustação, com entrada franca e cervejas artesanais a preços "sem colarinho"

Dez cervejarias locais de Mato Grosso do Sul marcarão presença, neste domingo, na Cervejaria Hop Panda. A casa será ocupada, a partir das 10h, pela Liga da Cerveja MS, uma maratona de degustação, com entrada franca e cervejas artesanais a preços “sem colarinho”.

Isso dará ao visitante a chance de apreciar ao menos 30 estilos diferentes da bebida, que é muito conhecida no Brasil como “loira gelada”, entre outros apelidos. Mas que, para os mestres cervejeiros, costuma apresentar não somente maior variedade cromática, como também uma estimulante diversidade de sabores.

Além da própria dona da casa, a Hop Panda, a liga contará com os barris da Cervejaria Capivaras, Onze & Onze, Louvada, Koch, Morena Bier, Canalhas, Bonito Bier, Eden Beer e Demschinski Bier.

Criada em 2019, a Liga da Cerveja MS anuncia, na programação, música ao vivo, praça de food trucks e área kids, com cerveja à vontade até as 18h. Ou, quem sabe, no tempo que a inspiração dos mestres cervejeiros e seu fã-clube mandar. A Hop Panda se localiza na Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira.

Proprietário e cervejeiro de uma das marcas que estarão presentes no conclave do malte, do lúpulo e do trigo, Alan Rafael Demschinski fala com entusiasmo sobre a expectativa para o evento da liga, um dos primeiros em que apresenta a sua produção.

“Esse evento reúne 10 das melhores cervejarias de Mato Grosso do Sul. A Demschinski Bier é a mais nova entre elas, e por estar no meio de nove cervejarias já conhecidas no Estado, a expectativa não se resume somente em vender, mas em ficar conhecida no mercado. A Liga da Cerveja abre essa porta”, afirma Alan Rafael.

O rótulo de destaque da Demschinski tem um sabor mais que especial para ele, já que marca uma outra estreia em sua biografia, como pai de uma garotinha que também dá nome à sua mais recente criação. Seu primogênito é menino.

“A Demschinski Bier lançou no mercado o chope do estilo Blond Ale. Este foi batizado com o nome da minha filha que acaba de nascer, Sophie. Na receita vai malte de trigo. A maioria das cervejarias não colocam esse malte, aí está o diferencial da Sophie”, diz o cervejeiro.

“Sem falar que é um chope que no paladar é macio, de baixo amargor, aveludado, cremoso e com final seco, que deixa o degustador com vontade de tomar mais um gole. O aveludado desse chope é uma característica do malte de trigo”, defende Alan Rafael.