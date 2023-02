Hoje é dia de desfile dos blocos oficiais em Corumbá

A Capital do Pantanal amanheceu neste sábado com um clima ameno, em torno de 20 graus pela manhã, céu de poucas nuvens prenunciando que a chuva deve dar uma trégua para que os corumbaenses e turistas possam brincar o carnaval em toda a sua plenitude: muita animação pelas ruas e muito trabalho nos barracões das escolas de samba nos últimos detalhes para o desfile no domingo e segunda-feira.

Hoje (18) é dia da saída dos onze blocos oficiais, valendo pontuação e o cobiçado troféu de campeão. A partir das 20h, entram na Avenida General Rondon os concorrentes Os Intocáveis, Flor de Abacate, Praia Bola e Cerveja, Afro Samba Reggae, Bola Preta, Águia da Vila, Oliveira Somos Nós (campeão em 2022), Vitória Régia, Arthur Marinho, Nação Zumbi e Clube dos Sem (vice-campeão em 2022).

Ontem (17), a animação ficou por conta do maior bloco de sujos, o Cibalena, que levou para a avenida mais de 30 mil pessoas. Fundado nos anos de 1970, a entidade rompeu na passarela do samba com muita alegria, irreverência e muita paz e amor, cantando: “Sou atrevida/Sou garanhão/Sou Cibalena de coração/Hoje eu vou cibalenar”.

Na sequência, os foliões se concentraram na Praça Generoso Ponce, ao lado da avenida, para assistir ao show da baiana Gilmelândia. Foi uma noite tranquilo, sem muitas ocorrências, segundo a polícia, que realiza um trabalho ostensivo no circuito do samba, inclusive com cavalaria.

Desfile de fantasias

Um dos pontos altos do carnaval corumbaense é o tradicional Desfile de Fantasias, realizado há mais de duas décadas. O evento realizado no ginásio do Clube Corumbaense foi um show de criatividade, elegância, brilho e luxuosidade, com a participação de 23 carnavalescos do Estado. A prefeitura de Corumbá distribuiu nesta edição R$ 70 mil em prêmios, mas a maioria dos carnavalescos participa em busca do reconhecimento do público.

“Esse concurso é, sem dúvida nenhuma, um grande atrativo da nossa festa. Temos aqui desfilando pessoas renomadas, reconhecidas em todo o Estado e que fazem questão de participar do Desfile de Fantasias de Corumbá”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Em primeiro lugar, com 278,5 pontos, Pellucy Velmont venceu na categoria originalidade com a fantasia: Oxumaré e as sete cores do arco íris. No Luxo Feminino, Willy Weluma foi a vencedora com a fantasia

“Sedutora a domadora de leões”. Luciano Pereira Alves, com a fantasia “Apu Inti, Deus inca do Sol”, foi o campeão na categoria Luxo Masculino. Já no Luxo Especial, o carnavalesco Claudinho Tasso foi o grande campeão com a fantasia “Fascinação – Memórias de uma noite de carnaval”.