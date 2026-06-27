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Inapropriados para o Trabalho encontra a fórmula de Friends para a geração Z

Nova comédia de Mindy Kaling se torna um dos maiores sucessos da Disney ao transformar ansiedade profissional e amizade em entretenimento viciante

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

27/06/2026 - 14h00
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Quando Inapropriados para o Trabalho estreou na Disney, a comparação com Friends pareceu inevitável. Um grupo de jovens adultos, vivendo em Manhattan, tentando equilibrar carreira, romances e a descoberta de quem realmente são.

A crítica americana, aliás, reagiu inicialmente com certo ceticismo, acusando a série de ser apenas uma versão atualizada e mais diversa da clássica sitcom dos anos 1990. O público, porém, viu algo diferente. E talvez tenha razão.

Criada por Mindy Kaling, Inapropriados para o Trabalho é, na verdade, a conclusão natural de uma trilogia informal iniciada por Eu Nunca... e continuada por A Vida Sexual das Universitárias: a tentativa de compreender como cada geração vive sua própria crise de identidade.

Se as protagonistas anteriores estavam descobrindo quem eram na adolescência e na universidade, agora chegou a vez da fase mais assustadora de todas: a entrada na vida adulta.

A série acompanha cinco jovens profissionais vivendo em Nova York, tentando equilibrar carreiras exigentes, relacionamentos instáveis e a permanente sensação de que todos os outros parecem saber exatamente o que estão fazendo.

AJ Pascarelli, interpretada por Ella Hunt, é uma jovem ambiciosa do mercado financeiro que rapidamente descobre que competência profissional não garante felicidade.

Abby, vivida por Avantika, tenta conciliar expectativas familiares, vida amorosa e ambições pessoais. Ao lado de Davis, Josh e Kel, elas formam um grupo que funciona menos como um conjunto de protagonistas e mais como uma família improvisada, construída a partir da amizade e da vulnerabilidade compartilhada.

É justamente nessa dinâmica que aparece a assinatura mais característica de Mindy Kaling. Como em The Mindy Project, Eu Nunca... e A Vida Sexual das Universitárias, suas personagens vivem permanentemente divididas entre quem acreditam ser, quem desejam ser e quem o mundo espera que elas sejam.

Seus romances são desastrosos, suas carreiras frequentemente decepcionantes e suas decisões, muitas vezes, profundamente questionáveis. Mas Kaling sempre compreendeu que a comédia nasce menos do sucesso do que da tentativa desesperada de parecer bem-sucedido.

Inapropriados para o Trabalho encontra a fórmula de Friends para a geração Z - Divulgação

A recepção da crítica americana foi curiosa. Muitos críticos consideraram a série excessivamente familiar, apontando semelhanças com outras comédias de grupo ambientadas em Nova York.

Os elogios, no entanto, foram praticamente unânimes quando o assunto era a química do elenco e a habilidade de Kaling para criar personagens instantaneamente reconhecíveis e humanos.

O público, entretanto, respondeu de forma completamente diferente. Inapropriados para o Trabalho rapidamente se transformou em um dos maiores sucessos recentes da Disney, impulsionada principalmente pelas redes sociais e pela identificação de espectadores que talvez nunca tenham assistido a um episódio de Friends, mas reconhecem perfeitamente a ansiedade de viver em uma geração que exige sucesso profissional, realização amorosa e estabilidade emocional — tudo ao mesmo tempo.

Talvez seja cedo para afirmar que Inapropriados para o Trabalho será a Friends desta geração. Pouquíssimas séries conseguem sobreviver ao teste do tempo. Mas existe algo revelador no fato de que milhões de espectadores tenham escolhido acompanhar justamente uma história sobre jovens adultos que não fazem ideia do que estão fazendo.

No fim das contas, talvez essa sempre tenha sido a verdadeira fórmula de Friends. Nunca foi apenas sobre seis amigos vivendo em Nova York. Era sobre a reconfortante descoberta de que ninguém sabe realmente como se tornar adulto. E Inapropriados para o Trabalho entendeu isso perfeitamente.

Pet Correio B+

Seleção de quatro patas: cães ganham posições em campo e álbum de figurinhas da Copa

Cães do Patinhas Urbanas viram estrelas do futebol em um álbum de figurinhas autocolantes inspirado na Copa do Mundo

27/06/2026 15h00

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Seleção de quatro patas: cães ganham posições em campo e álbum de figurinhas da Copa

Seleção de quatro patas: cães ganham posições em campo e álbum de figurinhas da Copa Foto: Vanessa Sallesaro

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Enquanto os craques disputam a Copa do Mundo de 2026, uma seleção de quatro patas também entrou em campo. Na Zona Norte de São Paulo, os alunos da creche Patinhas Urbanas foram escalados para defender posições como goleiro, atacante, artilheiro, lateral, capitão e até técnico.

O resultado da convocação virou um álbum de figurinhas autocolantes inspirado nos tradicionais álbuns da Copa, que será entregue aos tutores como lembrança da programação especial promovida durante o Mundial.

Para dar vida ao projeto, os cães participaram de um ensaio fotográfico temático realizado pela fotógrafa Vanessa Sallesaro, do perfil Fotografia de Cães, e receberam posições de acordo com suas características e personalidade.

Os mais velozes viraram atacantes, os atentos assumiram a meta como goleiros, enquanto os líderes das brincadeiras ganharam a faixa de capitão. Cada pet passou a integrar oficialmente a "Seleção do Patinhas", em uma brincadeira que une criatividade, enriquecimento ambiental e interação com as famílias.

"A Copa do Mundo desperta um clima de união e diversão. Queríamos trazer esse universo para os nossos alunos de forma lúdica e criar uma recordação especial para os tutores. O álbum de figurinhas transforma cada cachorro em um verdadeiro craque da nossa seleção", afirma Daniel Navarro, administrador e sócio do Patinhas Urbanas.

Além do álbum de figurinhas, a Copa do Patinhas inclui uma série de atividades temáticas ao longo do torneio. Os cães participam de partidas adaptadas de futebol, usam bandanas da Seleção Brasileira e interagem em brincadeiras planejadas para estimular movimento, socialização e gasto de energia, sempre respeitando o perfil e os limites de cada animal.

Seleção de quatro patas: cães ganham posições em campo e álbum de figurinhas da CopaSeleção de quatro patas: cães ganham posições em campo e álbum de figurinhas da Copa - Foto: Vanessa Sallesaro

A programação também contempla ações voltadas ao bem-estar dos pets durante o período de jogos. A equipe realiza um trabalho de dessensibilização aos sons de fogos, buzinas, gritos e comemorações, ajudando os cães a enfrentarem com mais tranquilidade os ruídos comuns durante as partidas.

Segundo Daniel Navarro, o treinamento é realizado de forma gradual, associando os sons a experiências positivas. "Nosso objetivo é reduzir o estresse e preparar os cães para esse período de maior movimentação. O trabalho também contribui para outras épocas do ano, como as festas de fim de ano, quando os ruídos costumam ser ainda mais intensos."

Durante o Mundial, o Patinhas Urbanas também oferece hospedagem para cães em ambiente climatizado e com isolamento acústico, proporcionando uma alternativa para famílias que buscam um local tranquilo para os pets nos dias de maior agitação.

Gastronomia

Tendência incentiva o aproveitamento integral dos alimentos e rende pratos saborosos

Tendência incentiva o aproveitamento integral dos alimentos, reduz o desperdício, aumenta o valor nutricional das refeições e ainda rende pratos saborosos e econômicos

27/06/2026 10h00

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Tendência rústica em prática, o creme de abóbora-cabotiá se destaca por sua cor profunda e sabor terroso, características garantidas pelo uso da casca

Tendência rústica em prática, o creme de abóbora-cabotiá se destaca por sua cor profunda e sabor terroso, características garantidas pelo uso da casca Pexels

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A tendência da gastronomia zero desperdício vem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras ao propor uma mudança na forma de enxergar os alimentos, utilizando cascas, sementes, talos e outras partes que tradicionalmente acabam no lixo.

Além de reduzir o desperdício e contribuir para um consumo mais sustentável, a técnica também potencializa o sabor dos ingredientes, amplia a quantidade de nutrientes das receitas e ainda ajuda a economizar no orçamento doméstico.

Segundo Mônica Lizete Ruschel dos Reis, professora do curso de Gastronomia da Uniasselvi, a filosofia já é destaque em cozinhas profissionais de diversos países.

“Esta filosofia, que está em evidência no cenário da gastronomia mundial, propõe olhar para vegetais como cenouras, abóboras e tomates sem focar em partes descartáveis. Em vez de descascar e separar, a regra é utilizar a peça inteira. Chefs renomados perceberam que a estética imperfeita de um prato que utiliza o ingrediente por completo transmite autenticidade, sustentabilidade e um profundo respeito pela terra”, explica.

MAIS NUTRIENTES

Se o benefício ambiental já chama atenção, os ganhos para a saúde tornam a proposta ainda mais interessante, principalmente durante o inverno, período em que o organismo precisa de uma alimentação rica em vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imunológico.

Grande parte dos nutrientes dos vegetais está justamente na casca ou logo abaixo dela. Ao descartar essa parte, boa parte do potencial nutritivo também vai embora.

A casca da batata, por exemplo, concentra mais ferro e potássio do que a polpa. Já a da cenoura é rica em fibras insolúveis e fitonutrientes que favorecem o funcionamento intestinal e aumentam a sensação de saciedade.

No caso do tomate, utilizar a fruta inteira preserva uma quantidade maior de licopeno, antioxidante associado à proteção das células contra os radicais livres.

Outro exemplo é a abóbora-cabotiá. Quando preparada com casca, mantém elevados níveis de betacaroteno, fibras e outros compostos antioxidantes, além de conferir textura e sabor mais intensos às receitas.

Segundo a especialista, o preparo integral também torna os pratos mais interessantes do ponto de vista gastronômico.

“Cascas, sementes e talos conferem uma complexidade de sabores e uma riqueza de texturas que a culinária tradicional muitas vezes ignora”, afirma.

CUIDADOS

Apesar da simplicidade da técnica, alguns cuidados são indispensáveis para garantir segurança alimentar.
O primeiro passo é realizar uma higienização rigorosa dos alimentos.

A recomendação é lavar frutas e hortaliças em água corrente utilizando uma escova apropriada para remover resíduos de terra e impurezas presentes nas cascas.

Depois da limpeza, entra em cena o cozimento.

Como cascas e sementes costumam possuir fibras mais resistentes, preparações lentas fazem toda a diferença. Assar legumes inteiros, por exemplo, concentra os açúcares naturais, intensifica os sabores e deixa as estruturas muito mais macias.

Outro aliado importante é o liquidificador ou o mixer de imersão.

Nos cremes e nas sopas, esses equipamentos permitem incorporar cascas e sementes completamente à receita, criando uma textura lisa e aveludada.

Já em bolos e massas, ralar ou processar vegetais inteiros, como a cenoura com casca, contribui para uma preparação mais úmida, aromática e nutritiva.

Creme rústico e aveludado de abóbora-cabotiá inteira

Ingredientes

  • 1 abóbora-cabotiá média inteira (com casca e sementes);
  • 1 cebola grande inteira (com casca, apenas lavada e cortada ao meio);
  • 4 dentes de alho inteiros (com casca);
  • 1 litro de caldo de legumes caseiro ou água;
  • Azeite de oliva a gosto;
  • Sal a gosto;
  • Noz-moscada a gosto;
  • Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

> Comece higienizando muito bem a abóbora com uma escovinha sob água corrente;

> Corte a cabotiá em gomos, mantendo tanto a casca quanto as sementes;

> Disponha os pedaços em uma assadeira com a cebola cortada ao meio e os dentes de alho ainda com casca;

> Regue tudo generosamente com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino;

> Leve ao forno, preaquecido a 200°C, por aproximadamente 40 minutos, até que a abóbora esteja extremamente macia e levemente dourada nas bordas;

> Retire do forno.

> Esprema os dentes de alho para retirar a polpa, descartando apenas a película fina. Faça o mesmo com a cebola, removendo somente a camada externa mais seca;

> Coloque no liquidificador toda a abóbora assada – incluindo casca e sementes – com a cebola, o alho e o caldo de legumes quente;

> Bata até formar um creme completamente liso e homogêneo;

> Finalize ajustando o sal, acrescentando noz-moscada ralada e mais pimenta-do-reino, se desejar;

> Sirva imediatamente, ainda fumegante.

Farofa de talos e folhas

Tendência rústica em prática, o creme de abóbora-cabotiá se destaca por sua cor profunda e sabor terroso, características garantidas pelo uso da cascaFoto: Reprodução

Ingredientes

  • Talos e folhas bem picados;
  • 2 colheres (sopa) de manteiga ou azeite;
  • 1 cebola picada;
  • 2 dentes de alho;
  • 1 e ½ xícara (chá) de farinha de mandioca;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Refogue a cebola e o alho, acrescente os talos e folhas até ficarem macios e, em seguida, misture a farinha de mandioca;

> Ajuste os temperos e sirva como acompanhamento de carnes, ovos ou feijão.

Tendência rústica em prática, o creme de abóbora-cabotiá se destaca por sua cor profunda e sabor terroso, características garantidas pelo uso da cascaFoto: Pexels

Geleia de casca de maçã

Ingredientes

  • Cascas de 6 maçãs;
  • 2 xícaras (chá) de água;
  • 1 xícara (chá) de açúcar;
  • Suco de meio limão;
  • Canela em pau (opcional).

Modo de Preparo

> Cozinhe as cascas com a água até ficarem bem macias;

> Bata no liquidificador, volte à panela, acrescente o açúcar, o limão e a canela e cozinhe em fogo baixo até adquirir consistência de geleia.

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