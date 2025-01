Ingressos para o show de Jorge & Mateus vão de R$ 80 a R$ 2 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Foram abertas nesta quinta-feira (9) as vendas de ingressos para os shows da Expogrande 2025. Uma das atrações mais esperadas é a dupla Jorge & Mateus, que faz em 2025 sua turnê de "despedida", já que foi anunciada uma pausa sem previsão de retorno.

O ingresso mais barato para o show estava sendo vendido a R$ 80, referente à meia entrada da arena (pista). No entanto, essa opção esgotou menos de dez minutos após o anúncio do início das vendas. O ingresso mais caro é do setor "Empresarial", que custa R$ 2.083,34 por pessoa.

O empresarial é o mais caro porque conta com espaço reservado para 12 pessoas, open bar e open food, chopeira, estrutura elevada com vista privilegiada do palco, garçons e banheiros reservados.

Os ingressos para o show da dupla Jorge & Mateus estão disponíveis pela internet, através do site Q2 ingressos (compre aqui), porém, nessa opção de compra, são cobradas taxas. O único ponto físico de vendas é a Barbearia A Banca do bairro Santa Fé, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 4220.

Demais shows

O valor do ingresso para os demais shows da Expogrande (confira a programação abaixo) variam de R$ 50 a R$ 1.666,67. Diferentemente do show de Jorge & Mateus, os ingressos estão sendo vendidos no site Ingresse.

Os preços variam de acordo com os setores (arena, bangalôs, mesas - disponíveis nos dias 3 e 5 -, camarote expo e experience). No primeiro dia, 3 de abril, que terá como atração a dupla Matogrosso & Mathias, haverá uma área com entrada franca.

Ingressos físicos também podem ser adquiridos na Barbearia A Banca do bairro Santa Fé.

Os shows serão realizados no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, entre os dias 3 e 12 de abril. Confira a programação e o mapa geral do evento:

3 de abril (quinta-feira): Matogrosso & Mathias

4 de abril (sexta-feira): Matuê, Teto, Wiu, Brandão

5 de abril (sábado): Chitãozinho & Xororó

11 de abril (sexta-feira): Jorge & Mateus

12 de abril (sábado): Hugo e& Guilherme; VH & Alexandre

Nos dias 3 e 5 de abril, o mapa terá alterações, para os shows de Matogrosso & Mathias e Chitãozinho e Xororó. Confira:

