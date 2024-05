Iolete Moreira lança seu segundo livro, que explora técnica minimalistae criar poemas

O que dá para criar com apenas seis palavras? Para Iolete Moreira, as possibilidades são infinitas. Ela foi a pioneira em Mato Grosso do Sul no estudo e na produção de poesia com a técnica chamada aldravia, criada nos anos 2000 por um grupo de professores universitários, escritores e artistas plásticos de Minas Gerais como um gênero literário genuinamente brasileiro.

Hoje, ela lança “Trancas e Aldravias”, seu segundo livro explorando essa técnica ao mesmo tempo tão simples e desafiadora. O evento está marcado para ocorrer na Plataforma Cultural, a partir das 19h.

“Venho há muito tempo escrevendo, me expressando, tanto no texto prosaico quanto no poético, e fico atenta às novidades. Conheci pela internet esse novo gênero de poesia e me encantei. Brinco que aldravia vicia, porque fiquei em um estado de graça, tudo que via pensava em como montar uma, ficava o tempo todo brincando com as palavras”, conta Iolete.

Como professora aposentada, ela vê no gênero uma solução inventiva para uma nova geração acostumada aos textos curtos encontrados na internet.

MOMENTO CERTO

“Vivemos em um mundo moderno, tudo que se fala hoje é resumido. Então, acho que a aldravia chegou no momento certo, porque pode contribuir muito com o incentivo à leitura”, explica.

As regras para criar uma aldravia são simples: são seis palavras, cada uma em uma linha, não necessariamente alinhadas, com letras minúsculas, sem pontuação e sem exigência de rima.

Contudo, segundo Iolete, não basta escolher palavras desconexas, tudo tem que fazer sentido para transmitir uma ideia.

“Quando construo uma aldravia, construo para o leitor transformá-la, de repente ele absorve e a reconstrói, faz uma nova. Não posso jogar palavras soltas, o texto tem que estar aberto para essa interação”, diz a escritora.

O nome aldravia vem de aldrava, peça de ferro que se usava antigamente para bater na porta. Simboliza a poesia que bate à porta para entrar, por isso também o título escolhido por Iolete, “Trancas e Aldravias”.

A apresentação do livro ficou por conta de Andreia Donadon, uma das criadoras do gênero literário, com quem Iolete mantém contato e troca experiências desde 2010. O prefácio é da poeta sul-mato-grossense Raquel Naveira.

TEMAS

Com mais de 100 aldravias, a obra é dividida por temas como guerra e paz, mudanças climáticas, direitos das mulheres, família, entre muitos outros, e é toda ilustrada e colorida.

As ilustrações são de Guto Naveira, nascido em Campo Grande e residente em Bonito, cujo estilo próprio denominado pop art cartoon mistura o clássico pop art com o tradicional cartoon dos desenhos animados e com o grafite, resultando em desenhos e pinturas multicoloridos.

“Me encanta a beleza das cores, acho que enriquece. Por isso, vi na internet o trabalho do Guto e me encantei, e assim surgiu essa parceria. Meu livro é um convite ao leitor, para que conheça esse gênero, pratique e se envolva”, finaliza a autora.

Serviço - Livro “Trancas e Aldravias”

Da escritora Iolete Moreira, publicado pela Life Editora, a publicação tem lançamento marcado para hoje, a partir das 19h, na Plataforma Cultural, que fica dentro da Esplanada Ferroviária, localizada na Avenida Calógeras, nº 3.015, esquina com a Avenida Mato Grosso. A entrada é gratuita.

